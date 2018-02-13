DHA YURT BÜLTENİ-16

Suriye sınırına sevk edilen askeri konvoya sevinç gösterisi

Malatya\'dan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na takviye olarak Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy, Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle Kilis’e uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Malatya\'dan Kilis\'e sevk edilen askeri zırhlı araçların bulunduğu konvoy, gece saatlerinde Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinden geçti. İlçeden geçen konvoyu, vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı. Güvenlik önlemleri arasında ilçeden geçen konvoyu \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her Türk, asker doğar\' sloganları ve tekbirlerle karşılayan kalabalık, uzun süre sevinç gösterisi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri Konvoyun geçişi

- Askerin vatandaşları selamlaması

- Vatandaşların konvoyu yolcu etmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN,(DHA)

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Yolun karşısına geçerken canından oldu

Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Sarıoğlu\'na sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 LU 676 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camı çarpmanın şiddetiyle tuzla buz olurken, yaşlı adam metrelerce savrularak bariyerlerin kenarına düştü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Mustafa Sarıoğlu\'nun öldüğünü belirledi Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Aracın çekici ile kaldırılması ve detaylar

Haber:Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

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Manavgat’ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada İbrahim Yüksel (46) ­yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüsünün yanı sıra kaza sırasında olay yerinden geçerken kamyonetin çarptığı bebek arabasındaki 3 aylık bebek de yaralandı.

Ilıca ile Gültepe mahalleleri arasındaki bölünmüş yol kavşağında saat 16.00 sıralarında Ramazan Köse’nin kullandığı 07 L 3602 plakalı hafif ticari araçla Mustafa Bulut’un kullandığı 07 MRR 80 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil yol dışına sürüklenirken, hafif ticari araç ise yoldan geçen bir kadının götürdüğü bebek arabasına çarpıktan sonra devrildi. Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi. Şoförler Mustafa Bulut ve Ramazan Köse ile bebek arasındaki 3 aylık Sudem Çetin yaralandı. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.İbrahim Yüksel’in cenazesi itfaiye tarafından güçlükle çıkartılarak, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

67 MB /// 01.06

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)