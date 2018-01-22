DHA YURT BÜLTENİ-16

Orgeneral Akar, Harekât Merkezinde direktifler verdi ve değerlendirmeler yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, dün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında Hatay Serinyol’da bulunan Harekât Merkezinde harekâta yönelik direktifler verdi ve değerlendirmeler yaptı.

Diğer tüm harekât merkezlerinde olduğu gibi burada da teknolojik imkânların en üst seviyede kullanıldığı, harekât merkezlerinde Afganistan’dan başlayarak, Brüksel’de yer alan NATO karargâhına kadar Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dâhil yurt içinde ve yurt dışında 91 ayrı nokta ile bir düğmeye basarak sesli, görsel ve veri olarak iletişim sağlandığı belirtildi. Ayrıca koordinasyon toplantılarının bu teknolojik imkân ve kabiliyetten istifade ile video tele konferans (VTC) şeklinde icra edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Genelkurmay Başkanı\'nın konuşması (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber: Hatay (DHA)

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Antalya\'da fırtına yıktı geçti, alt geçitler suyla doldu (5)

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kemer\'de gece etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar Tekirova Mahallesi\'nde sahilde kızakta bulunan tekneleri devirdi. Bölgede ormanlık alanlardaki yüzlerce ağaç parçalandı ve yerlerinden söküldü. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağışının etkili olduğu da görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜL İNCELEME YAPTI

Afyonkarahisar\'da programını keserek bölgeye gelen Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül bölgede inceleme yaptı ve hasar gören yerleri tek tek ziyaret etti. Maddi imkanı olmayanların hasar gören evlerini yaptırma sözü veren Başkan Gül, birim amirlerine talimat verdi.

\'YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'

Belediye olarak en kısa zamanda yaraları saracaklarını söyleyen Başkan Gül, \"Biliyorsunuz 2 ay önce Finike, Kumluca ve Demre bölgesinde de aynı sıkıntı yaşandı. Tabi Allah\'tan gelen bir şey olduğu için yapacak bir şey yok. Vatandaşımızın zor durumunu da görüyoruz. Biz de seminer için Afyonkarahisar\'daydık. Sabah haberimiz oldu ve geldik. Dolaşıyor ekiplerimiz, gece 03.30\'ten beri Kemer Belediyesi ekipleri ayakta. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorlar. Karayolunu bile Kemer Belediyesi ekipleri açtı. Biz de ekip kurduk inşallah bir an önce insanlarımızın yaralarını sarabilmek için. Belediyemizin gücü yettiği müddetçe yardımcı olmaya çalışacağız\" dedi.

\'150 TONA YAKIN ÜRÜN KAYBIMIZ VAR\'

10 dönüm serada salkım domates yetiştiren ve tamamen serası zarar gören Barış Demirtaş, \"Dün saat 04.00 sularında meydana gelen hortumda 10 dönüm seramız, resmen yok oldu. Kümeslerimiz, tavuklarımız telef oldu. Büyük bir afet, yapacak bir şey yok. İnşallah en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Sigortamız var. İnşallah devlet de yardımcı olursa halledeceğiz. Aşağı yukarı 150 tona yakın ürün kaybımız var. Zaten yeni ürünler çıkmaya başlamıştı ve toplamaya başlamıştık. Sezon başıydı\" diye konuştu.

\'100 TAVUĞUMUZ TELEF OLDU\'

Yaşanan olayda tavuklarının da telef olduğunu anlatan Demirtaş, şöyle dedi:

\"100 civarında tavuğumuz telef oldu. 150 tavuğumuz vardı tam olarak sayamadık ama 40-50\'si canlı. Gerisi telef olmuş. 4 maaşlı çalışan elemanımız var. Elemanlarla ilgili ne yapacağız bilmiyorum. Ya maaşlarını devam ettireceğiz ya da işlerine son vereceğiz. Serada, içindeki ürün zararı ile birlikte 600- 700 bin lira civarında zararımız var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ağaçlardan detay görüntüler

- Yıkılan seralardan detay

- Ceviz büyüklüğündeki doludan detay

- Seralardan detaylar

- RÖP: Barış Demirtaş (sera sahibi)

- Telef olan tavuklardan detay

- Başkan Mustafa Gül\'ün sera alanına gelmesi

- Başkanın serayı gezmesi

- Seranın içinden görüntü

- Başkan Mustafa Gül\'ün açıklaması

- Ters dönen tekneden detay

- Diğer teknelerden detaylar

- Detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Lüleburgaz\'da dere taştı, evleri su bastı (3)

ÇORLU DERESİ TAŞTI

Tekirdağ\'da da etkili olan yağmur nedeniyle Ergene ilçesinden geçen Çorlu Deresi de taştı.Taşkın nedeniyle ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi\'nden Sarılar Mahallesi\'ne giden karayolu trafiğe kapatıldı. Bölgede olası taşkınlara karşı Çorlu Deresi\'ne yakın olan küçük ve büyükbaş hayvan çiftlikleri boşaltıldı. Ergene Belediyesi, taşan dere çevresinde yaşayan vatandaşları uyarıp, önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taşan dereden detaylar

- Karayolunda bekletilen araçlar

- Dere ve çevreden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)-

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Kar Kaplanları, kar banyosu yaptı

KAYSERİ’de adlarını soğuk havada soyunup kar banyosu yapmaları ile duyuran Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, bu kez de Ağırnas ilçesinde kar banyosu yaptı.

Herkes İçin Spor Federasyonu\'na (HİS) bağlı Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, eksi 10 dereceye kadar varan soğuk havada kar banyosu yapmaya devam ediyor. Aralarında doktor, eczacı, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, önce doğa yürüyüşleri düzenleyip, ardından da soyunarak kar banyosu yapıyor. Kar Kaplanları, bu kez Mimarsinan’ın doğduğu yer olan Ağırnas’ta bu yöndeki faaliyetlerine devam etti. Pazar günü sabah 07.00’de bir araya gelen klüp üyeleri, daha sonra \'Vekse-Ağırnas\' yürüyüşü gerçekleştirdi. Grup, yaklaşık 3 saat süren etkinlik süresince yürüyüş ve ısınma hareketleri yapıp, ardından da soğuğa aldırmadan, soyunarak kar banyosu yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Kar kaplanlarının kar banyosu yapması

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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Sivas\'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS\'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ankara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Polisin takibiyle durdurulan araçtaki A.B (17), A.Ö (26), M.Ö. (20), M.P. (20) ve E.C.K. (19) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin kaçarken uyuşturucu maddenin büyük bir kısmını da aracın camından dışarıya atarak yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüphelilere Türk Ceza Kanunu\'nun 188\'inci maddesi gereğince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada sorgulanan 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)



