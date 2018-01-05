DHA YURT BÜLTENİ-16 

Uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal döküldü, adliye boşaltıldı



BURSA Adliyesi\'nin ilk 3 katı, polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltıldı. Kokudan etkilenenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Önlemlerin ardından adliyede durum normale döndü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen bir kamyon dolusu uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu imalatında kullanılan sıvı kimyasallar imha edilmek üzere bugün saat 16.00 sıralarında adliye emanetine getirildi. Teslimat srasında şişelerden bazıları kırılınca, metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasal etrafa döküldü. Çıkan koku 6 katlı adliye binasının ilk 3 katını sardı. Kokudan fenalaşanlar olurken, adliye personeli ile binada bulunanlar dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kokudan etkilenenlere müdahale etti. Önlemlerin ardından adliyede durum normale döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

=========================================

Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Reşat Canlı (66) hayatını kaybetti, eşi Zehra Canlı (64) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Reşat ve Zehra Canlı çiftinin evden çıkmadıklarını fark eden komşuları kapıyı kırarak içeri girdi. Üç çocuklu Canlı çiftinin hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Reşat Canlı\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zehra Canlı ise ilk müdahalenin ardından

İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Ölen kişinin sağlık fotoğrafı

-Evin önünde kalabalık

-Polisler güvenlik bandı çekerken

-Telefonla yakınları ile konuşan kişi

-Çevreden görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

============================

Sözde \'Safranbolu imamı\' çift tutuklandı

KARABÜK\'te, FETÖ/PDY\'nin sözde \'Safranbolu imamı\' olduğu tespit edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY\'nin sözde \'Safranbolu imamı\' olduğu belirlenen Sinan ve eşi Halime M., Edirne\'nin Yunanistan sınırına yakın bölgede jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Karabük\'e getirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sinan ve Halime M. çifti, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

================================

Adıyaman\'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 4 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ

Adıyaman- Gölbaşı karayolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya devrilen ve Melek Çelik\'in (35) öldüğü kazada yaralanan 5 kişiden Adile Çelik (36) de hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Haber: ADIYAMAN (DHA)

=================================

Besni\'de trafik kazası: 3 yaralı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde çevreyolunda meydana geldi. Arif Şentürk idaresindeki 02 DF 212 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Arif Şentürk ile araçta bulunan Ali Şentürk ve Ahmet Şentürk yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- Polislerin kaza yerine gelmesi

- Trafik polisleri

- Besni Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

=====================================



