DHA YURT BÜLTENİ-16

Siirt ve Batman\'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı



Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından Kurtalan ilçesinde ve Batman\'da yapılan operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Kurtalan ve Batman\'da düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: \"Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Siirt ili Kurtalan ilçe merkezi ve köylerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım eden şahısların faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak, Siirt Kurtalan ilçesi ve Batman merkezli 13 işbirlikçi şahsa yönelik 25 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonda; 12 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 13 adet CD, 7 adet flash bellek, 4 adet bölücü terör örgütünü simgeleye renklerde flama ve bileklik, 6 adet örgütsel içerikli kitap, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet kart okuyucu, 1 adet el dürbünü ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alınarak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir.\"

Haber: SİİRT, (DHA)

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Mersin\'de dev captagon operasyonu



Mersin’de şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasa kısmına özel yapılan bölmelere gizlenmiş 1 milyon 554 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesindeki Çankaya Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde M.T.K.’nin kullandığı 34 KT 5001 plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdu. Kamyonette arama yapan ekipler, kasa kısmına özel olarak yapılan bölmelere gizlenmiş 50 şeffaf poşette içerisinde 259 kilogram ağırlığında 1 milyon 554 bin captagon olarak bilinen uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonetten görüntüsü

- Kamyonette kasasında çuvallar içerinde bulunan haplar

- Araç içerisinde arama yapılırken

- Araç içerisinin görüntüsü

- Poşetler halinde bulunan captagon hapları

SÜRE: 04\'00\" BOYUT: 154.00MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Kahramanmaraş\'ta aranan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş\'ta, çeşitlli suçlardan 5 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 24 yaşındaki Mutlu Ö., polis tarafından yakalandı.

Duraklı Mahallesi\'nde bir evden dizüstü bilgisayar, Şeyh Adil Mahallesi\'ndeki bir evden de 250 liralık tesbih çalan hırsızı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Evlerin camını taşla kırdıktan sonra içeriye girip, değerli gördüğü eşyaları çalan şüphelinin 8 ayrı suç kaydı olan ve 6 ayrı suçtan aranan Mutlu Ö. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Mutlu Ö., yakalandı. 5 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Mutlu Ö. ile birlikte ele geçirilen bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Mutlu Ö., burada kendisini görüntüleyen gazetecilere önce hakaret etti, ardından da saldırmaya kalkıştı. Polis tarafından engellenen Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mutlu Ö. polisler arasında

- Ö.\'nün gazetecilere saldırmaya çalışması

- Hastaneye götürülüşü

- Acil servis önü

- Mutlu Ö.\'nün hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Pazara giden kadına kapkaç şoku

ANTALYA\'da evinden semt pazarına gitmek için çıkan Mine Kurnaz (49) kapkaça uğradı. Kurnaz\'ın içinde 50 lira bulunan cüzdanı çalındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4255 Sokak\'ta meydana geldi. Evinin yakınında bulunan semt pazarına gitmek için yola çıkan Mine Kurnaz\'ın yanına motosikletle yaklaşan biri kadın iki kişi, kadının içinde 50 lira bulunan cüzdanını çalıp kaçtı. Olay yerine gelen polis şüphelilerin eşkalini alıp çevrede operasyon başlattı. Olayın şokunu yaşayan Mine Kurnaz, kendisini takip eden kişilerin çok yakınından geçtiklerini belirterek, \"Ayağımın üzerinden geçecek sandım. Kendilerine bağırdığım sırada elimdeki cüzdanı alıp kaçtılar\" dedi. Ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Kurnaz, \"Başka kimsenin başına gelmesin\" dedi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapkaça uğrayan Mine Kurnaz\'dan detay görüntüsü

- Röp: Mine Kurnaz

- Sokaktan detay görüntü

- Mine Kurnaz\'dan detay görüntü

158 mb///1.25

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Yavru kedi ürkünce ardı ardına araçların motorlarına girdi

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, mezarlıkta bir aracın motoruna giren yavru kedi kalabalıktan ürkünce ardı ardına araçların motorlarına girdi. 4 aracın motoruna giren yavru kedi sonunda araçtan çıkarak mezarların arasında gözden kayboldu.

Olay bugün öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi\'nde yer alan Körfez Merkez Mezarlığı\'nda meydana geldi. Mezarlıkta görevli imamın otomobilinin motoruna giren yavru kedinin sesini duyanlar, kediyi çıkarmak için uğraştı. Otomobilin lastiği sökülürken, kalabalıktan ürken kedi araçtan çıkarak yanında bulunan otomobilin motoruna girdi. Yeniden kedinin çıkarılması için çaba harcanırken, kedi buradan da çıkarak 5 metre ileride bulunan otomobilin motoruna girdi. Kedinin arkasından koşturanlar, kediyi çıkarmak için uğraşırken kedi yeniden bulunduğu yerden çıkarak ilk girdiği aracın motoruna girdi. Otomobilin etrafını saran kişilerden ürken kedi aracın motorundan çıkarak hızla mezarların arasına girerek gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tekerleri sökülen araçtan görüntü

-Aracın altına yatarak kediyi bulmaya çalışanlar

-Kedi sesleri

-Koşuşturan kişilerden görüntü

-Araçların altına bakanlardan görüntü

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Üç boyutlu yaya geçidi beğenildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Bulvarı üzerinde yapılan üç boyutlu yaya geçidi, yayalardan sonra sürücülerden de tam not aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Efeler sınırları içindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde uyguladığı 3 boyutlu yaya geçidini sürücüler değerlendirdi. Yayalar gibi sürücüler de yeni yaya geçidini beğendi. Üç boyutlu yaya geçidini gördükleri an yavaşlamak zorunda kaldıklarını ifade eden sürücüler, böylelikle kazaların azalmasını beklediklerini söyledi. Sürücülerden Mustafa Yılmaz, \"Bu uygulamayı daha önce duymuştuk. Avrupa\'nın bazı kentlerinde de yapıldığını biliyorduk. Şu an bizim şehrimizde de uygulanması çok güzel. Özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde yapılması daha güzel. İnşallah bundan sonra sürücülerde buna uyar ve kazalarda biraz daha azalır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi. Bir diğer sürücü Seçil Macaroğlu ise, \"Karşıdan gelirken, yoldaki değişikliği fark ettim. Dolayısıyla yavaşladım. Okul bölgesindeki bu uygulama çok doğru bir uygulama olmuş. Başkanımız yenilikçi görüşünü burada da uygulamış. Şehrimize sürekli kadın eli sürekli değiyor\" diye konuştu. Sürücü Serkan Yılmaz, \"Önümde kaldırım gibi bir şey gördüm. Yavaşladım, durdum. Baktığımda üç boyutlu yaya geçidi olduğunu gördüm. Gazetelerde de okumuştum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Serkan Yılmaz, Mustafa Yılmaz ve Seçil Maccaroğlu ile röp ve görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

