DHA YURT BÜLTENİ-16

Başkan Kafaoğlu\'ndan Bank Asya açıklaması

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni Başkanı Zekai Kafaoğlu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok\'un kendisi hakkında Bank Asya\'dan kredi çektiği yolundaki açıklamasına yanıt verdi. 2012\'de Bank Asya\'dan kredi çektiğini doğrulayan Kafaoğlu, genel merkezi konu hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği 6 büyükşehir belediye başkanından biri olan Edip Uğur\'un hem AK Parti\'den hem belediye başkanlığından istifa etmesinin ardından yerine seçilen Zekai Kafaoğlu hakkında ilginç bir iddia Balıkesir Belediyesi eski Başkanı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok\'tan geldi. İsmail Ok, Kafaoğlu\'nun Bank Asya\'dan kredi çektiğini, geçen haziran ayının 14\'ünde Kafaoğlu\'nun Bank Asya ile ilişkisinin bittiğini açıkladı. Merkez ilçelerden Altıeylül Belediyesi\'nin düzenlediği yöresel lezzetler festivalinde konuyla ilgili görüşü sorulan Kafaoğlu, Bank Asya\'dan 2012\'de 39 bin lira kredi çektiğini belirtti. Kafaoğlu, \"Benim çarşı merkezinde diş polikliniğim vardı, 3 katlıydı. 4. katı bir vatandaş tarafından ipotek verilerek Bank Asya\'dan kredi çekilmiş. Daha sonra krediyi ödeyemediği için binanın dördüncü katı Bank Asya\'ya geçmiş. Daha sonra Bank Asya burayı satışa çıkardı. Tabii ki ağız ve diş sağlığı polikliniğim 24 saat gece ve gündüz açık olduğu için dördüncü kata bir başkası gelmesin, yabancı biri olmasın diye orayı biz 2012 yılında satın aldık. Bu gizli saklı bir şey değil. Neticede de Bank Asya bunu kredilendirmiştir. Toplam miktarı da 39 bin liralık bir alışveriştir. Bu binanın dördüncü katının satışı ile ilgili bir işlemdir bu. Gizli saklı değil, bunu herkes biliyor. Genel merkezimize de bu konuyla ilgili bilgi vermiştim. Tamamen o günkü şartlarda olan bir şey. 17-25 Aralık\'tan önce aldığım bir yer\" dedi.

İtfaiyeci Demircan, Hüseyin Can\'a hayat verdi

İZMİR\'de, sosyal medyada paylaşılan \'Bir bebek için acil karaciğer bağışçısı aranıyor\' mesajını okur okumaz donör olmak için hastaneye koşan iki çocuk babası itfaiyeci Demircan Edizel (38), 7 aylık Hüseyin Can Çetin\'in \'hayat kahramanı\' oldu. Ölümden dönen Hüseyin Can\'a karaciğerinden alınan parça nakledilen Edizel, \"Büyük bir mutluluğu ve gururu birlikte yaşıyorum\" dedi. Baba Ünal Çetin ise, \"Demircan Bey oğlumun artık manevi babası, bayramlarda elini öpmeye gelecek\" diye konuştu.

Manisa\'da oturan, 12 yaşında Ali İhsan, 10 yaşında Emre adlı iki çocukları bulunan ev hanımı Aysun Çetin (35) ve çiftçi Ünal Çetin (38) çiftinin üçüncü oğulları Hüseyin Can, 14 Nisan 2017\'de dünyaya geldi. Hüseyin Can 2.5 aylık olduğunda uzayan sarılık sorunu nedeniyle İzmir\'e bir üniversite hastanesine sevk edildi. Hastaneye yatırılan, ancak bir türlü tanı koyulamayan talihsiz bebeğin durumu gittikçe kötüleşti. Bebeğin karaciğerinin iflas ettiği, acil nakil olması gerektiği ailesine bildirildi. Bebeğin talihsizliği bununla da kalmadı, ailede tek uygun verici bulunamadı. İstanbul\'daki teyze gelini Tuğba Tosunlar ile KKTC\'de üniversitede okuyan dayı Ali Aydın Yenilmez de gönüllü oldu, soluğu İzmir\'de aldı, ancak sonuç değişmedi. Nakil için İzmir Kent Hastanesi\'ne yatırılan Hüseyin Can için mucize beklenirken, dayı Ali Aydın Yenilmez yeğeninin durumunu bir fotoğrafıyla birlikte bir sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Geçen 17 Kasım\'da sosyal medyadan yayılan imdat çığlığını çok sayıda kişi duydu ve yardımcı olmak için baba Ünal Çetin\'e ulaştı. Mesajı gördüğü anda verici olmaya karar verip harekete geçen 7 yıllık itfaiyeci Demircan Edizel önce aileyle irtibata geçti, ardından Kent Hastanesi\'ne gelerek gerekli tahlilleri yaptırdı. Edizel\'in verici olabileceği saptanırken, 2 çocuk babası itfaiyeci Etik kuruldan da geçti. Zaman minik Hüseyin Can\'ın aleyhine işlerken, kısa zamanda vericinin hazırlanması, etik kurulun hiç zaman kaybetmeden onaylaması, ameliyat sürecini kısalttı. Hüseyin Can\'a, Demircan Edizel\'den alınan karaciğer parçası nakledildi. Operasyonu Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakabodze\'den oluşan ekip gerçekleştirdi.

MİNNETTAR

Minik oğulları avuçlarından kayıp gitmek üzereyken gönüllü donör olan Demircan Edizel sayesinde Hüseyin Can\'ın hayata dönmesinin sevincini yaşayan Çetin çifti defalarca minnettarlıklarını dile getirdi. Anne Çetin, \"Oğlumuz için hiçbir şey yapamıyor, kahroluyorduk. Demircan Bey bize oğlumuzu bağışladı, ne kadar teşekkür etsek azdır\" dedi. Baba Çetin de, \"\"İnsanlık ölmemiş. Dünyada böyle insanlar da varmış. Bundan öte insanlık olmaz. O artık oğlumun manevi babası. Bayramlarda elini öpmeye gelecek\" diye konuştu. Dayı Yenilmez de, \"Çağrımıza ses veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Demircan Bey artık bizim bir ailemizin ferdi, yeğenimle canciğer oldular, ona minnettarız\" dedi. Nakilden bir gün sonra servise çıkarılan, hasta yatağında sürekli itfaiyeci arkadaşlarının ziyaret ettiği Demircan Edizel de Hüseyin Can için paylaşılan mesajı görür görmez gönüllü olmaya karar verdiğini söyledi. Motosiklet kullandığını, eğer başına bir gün kaza gelirse organlarının bağışlanması için ailesine tembihlediğini belirten Edizel, \"Organ bağışı her zaman aklımda olan bir şeydi. Kararlarım anidir, bunda da hemen karar verdim. Uygun çıkınca da ameliyat masasına yattım. Oğlum Orhan Ferhat 10 yaşında, kızım Melek Irmak 12 yaşında. Hastaneye yattığım gün bilgilendirme formunu bana kızım okudu, o da vermemi istedi. Eşim Ayşe de destekledi. Mutluluğu ve gururu hepsini bir arada yaşıyorum\" diye konuştu. Öte yandan Hüseyin Can\'ın ameliyata girerken durumunun çok kötü olduğunu belirten İzmir Kent hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç şöyle konuştu: \"Bebek bize geldiğinde durumu ağırdı. Çoklu organ yetmezliği vardı, birçok organ iflas etmiş durumdaydı. Geldiğinde solunumu durdu ve makineye bağlandı yarım saat içinde ameliyata aldık. Şu an durumu daha iyi, çalışmayan böbrekleri çalışmaya başladı, kalp akciğer daha iyi, karaciğer güzel çalışıyor. Kurtulacağını düşünüyoruz. Ama karaciğer nakli bir maraton gibi daha alacağımız yol var. Nakil olmasa yüzde yüz kaybedeceğimiz bir bebekti. Demircan Edizel sayesinde çok büyük bir ümit vermiş olduk. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor.\"

Ölümden itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtardı

ISPARTA\'da intihar için 6 katlı bir binanın çatısına çıkan H.D., itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine atladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bağlar Mahallesi 111\'inci Cadde üzerinde bulunan 6 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkan H.D., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve çevredekiler H.D.\'yi ikna ekmeye çalışırken itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşılık binanın önüne hava yastığı açtı. İkna çabalarına karşılık vermeyen H.D., sırt üstü 6\'ncı kattan kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen H.D. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. H.D.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ortaokul öğrencisi kızlar, saç saça kavga etti

ŞANLIURFA\'da, ortaokul öğrencisi kızlar, okul çıkışı saç saça kavga etti. Kavgayı izleyen erkek öğrenciler ise bir yandan \'Vur vur parçala\' diye tezahürat yaparken, bir yandan da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yenişehir Mahallesi\'nde okuldan çıkan iki grup kız öğrenci yakındaki bir parkta tartışmaya başladı. Sebebi bilinmeyen tartışmada kız öğrenciler daha sonra saç saça kavgaya tutuştu. Birbirinin saçını çekip, tekme atan kız öğrencilerin kavgasını izleyen erkekler ise bir yandan \'vur, parçala\' diye tezahürat yapıp, diğer yandan yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Ne zaman çekildiği bilinmeyen kavga görüntüleri, bazı öğrenciler tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

AVM\'de, hesaba itiraz eden müşteriye dayak iddiası



SİVAS\'ta, ticaretle uğraşan Adem Demir (41), bir alışveriş merkezinde (AVM) yemek yediği restoranda, hesap yüzünden çıkan tartışmada çalışanlar tarafından dövüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçen pazar günü saat 19.30 sıralarında bir AVM\'de meydana geldi. Sivas\'ta ticaretle uğraşan ve bir dönem CHP\'den milletvekili aday adayı olan Adem Demir, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte gittiği AVM\'de bir restoran zincirinin şubesinde yemek yedi. Yemek sonrası hesabı ödeyen Demir, para üstü ile birlikte gelen fişe baktığında yemediği ürünlerin de listede yer aldığını iddia ederek garsona itiraz etti. Ardından Adem Demir ile restoran müdürü Mehmet F.Ç. arasında tartışma çıktı. Demir, tartışmaya dahil olan restoran çalışanları tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Adem Demir\'in burnunda iki kırık olduğu belirlendi. Tedavisi yapılan Demir, Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliği\'ne giderek restoran ve çalışanlar hakkında şikâyetçi oldu. Polis merkezi çıkışında konuşan Adem Demir, şöyle dedi: \"Çok tirajikomik bir olay. Ailemizle yemeğe gittik. Yemeğimizi yedik, tam kalkacakken faturayı istedik. O anda kutu içerisinde adisyon geldi. Ben bakmadan içerisine ücretini koydum, gönderdim. Ondan sonra para üstü gelince yanında bir de fiş geldi. Bizim hiç almadığımız, masamıza gelmeyen ürünleri fatura ettiklerini gördük. Sonra oradaki garsona itiraz ettik. Müdürü istedik, gelmedi. Akabinde bir arkadaş çıktı geldi, bizim masamıza adisyon kutusunu attı. İçerisini açtığımda verdiğimiz ücreti bize iade etmişlerdi, bir açıklama da yapmadan. Tabii bunun üstüne ben müdürle görüşme isteğimi tekrar ilettim. Arkada bir kişi vardı, yanına gittim. Bana parayı kendisinin gönderdiğini söyledi. Ben de kaldırdım parayı masanın üzerine attım.\" Bu tartışma sonrası restoran personelinin kendisine eşi ve çocuklarının yanında saldırdığını ifade eden Demir, \"Ölümden döndük. Küçük bir tartışma olayı büyük bir noktaya getirdi. Böyle bir şeyin yaşanmasını, özellikle çocuklarımın önünde olmasını asla tasvip etmem. Yalnız en çok üzüldüğüm nokta; insanlar çok duyarsız olmuş. O esnada acaba ne oluyor ne bitiyor diyen kimse olmadı. Şu anda burnumda iki tane kırık var. Belki cerrahi bir operasyona da girebilirim. O gece hastaneden çıkıp karakola ifade vermeye geldiğimde ağzımdan kan gelmeye başladı. Bunun üzerine arkadaşlarımızla tekrar hastaneye gittik. Aşırı kan kaybından dolayı şoka girmişim. Eşim hemşire. İlk müdahaleyi eşim ve diğer arkadaşlar yaptı\" diye konuştu. Adem Demir\'in avukatı Ahmet Sebahattin Buyrukoğlu da restoran ve çalışanları hakkında şikâyetçi olduklarını ve yasal işlem başlattıklarını söyledi. Restoran zincirinin şubesi olayla ilgili açıklama yapmazken, müdür Mehmet F.Ç.\'nin işine son verildiği öğrenildi. Mehmet F.Ç. ve işyeri çalışanları hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bingöl\'de Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali düzenleniyor

BİNGÖL\'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteği ile bugünden başlamak üzere 2 Aralık gününe kadar Uluslararası Kısa Film Festivali düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği ve Belediye\'nin desteği ile Bingöl\'de \'Altın Kartal Ödülleri\' kapsamında 1\'nci Uluslararası Kısa Film Yarışması\'nın açılış töreni yapıldı. Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi\'nde düzenlenen açılış törenine, sinema sanatçılarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile çok sayıda kişi katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, festivalin Bingöl\'de yapılmasının önemine değinerek,\"Sanat, dünyamızın ruhudur, hayatın ruhudur. Bir gerçeklik içerisinde yaşıyoruz, bize farklı gerçekliklere yolculuk imkanı sağlayan bir mecradır sanat. Sinema sanatı, bir çok sanatı içerisinde barındıran bir alan. Müziğinden, görselliğine bir çok unsuru sesiyle, renkleriyle bir araya getiren, edebiyatıyla, senaryosuyla bütünleştiren çok sanatlı bir alan bir anlamda sinema. Televizyon, sosyal medya ne kadar gelişirse gelişsin sinemanın yeri gerçekten ayrı. Farklı gelişimlerle birlikte sinema, dünyamızın, insanlığın, ülkemizin çok önemli bir alanı olmaya devam ediyor. Sinema önemli ama sinemayla ilgili uluslararası bir film festivalinin Bingöl\'de yapılıyor olması, en az onun kadar önemli bizim için.\"

\"SİNEMA SADECE HOLLYWOOD OLMAMALI\"

Bir ülkenin, bir toplumun kalkınmasının sadece ekonomiyle, fiziki gelişmeyle sağlanamayacağını aktaran Yılmaz, \"Kültürel anlamda gelişmemiş bir toplum, ne bağımsız olabilir, ne gerçek anlamda gelişmiş bir toplum haline gelebilir. Dünyada sadece silahlarla, ordularla ülkeler işgal edilmiyor. Bazı güçler bir taraftan hayallerimizi işgal ediyor. İşte biz buna müsaade etmemeliyiz. Hayallerimizin işgal edilmesine, kültür emperyalizmine karşı hep birlikte direnmeliyiz. Bunu sadece Bingöl olarak, Türkiye olarak söylemiyorum, bütün insanlık olarak söylüyorum. Farklılıklarımızı zenginlik olarak yaşamalıyız. Sinema sadece Hollywood olmamalı, sinema insanlığın sineması olmalı ve Afrika\'dan Uzakdoğu\'ya, Latin Amerika\'dan Ortadoğu\'ya bütün kültürlerin kendisine ifade imkanı bulduğu bir alan olmalı. Bunu başardığımız zaman gerçek anlamda, küresel anlamda insanlığın kültürü de çok daha üst seviyelere çıkmış olacak\" diye konuştu.

