DHA YURT BÜLTENİ-16

\'Canlı bomba\' olduğunu söyleyince, minibüste panik yaşandı



GAZİANTEP\'ten Kahramanmaraş\'a giden yolcu minibüsüne binen üniversite öğrencisi Ercüment Y., \'Canlı bomba\' olması için vücuduna iğne yapılıp hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Minibüste korkuya yol açan ve polisin herhangi bir suç unsuru bulmadığı Ercüment Y., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı\'nda meydana geldi. Gaziantep\'ten Kahramanmaraş\'a yolcu taşıyan minibüse binen Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ercüment Y., \'Canlı bomba\' olması için vücuduna iğne yapılarak hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Bunun üzerine minibüste panik yaşanınca, şoför aracı durdurdu. Korkuya kapılan yolcular, minibüsten tehliye edilirken, Ercüment Y. ise sırt çantasını açıp içerisindeki bilgisayarı göstererek bomba olmadığını söyledi.

İhbarla olay yerine gelen polisler, yolu trafiğe kapatıp Ercüment Y.\'nin üstü ile sırt çantasını aradı. Suç unsuruna rastlanılmayan Ercüment Y., gözaltına alındı. Ekipler, öğrencinin bilgisayarına da el koyarken, minibüs yolcularıyla yoluna devam etti ve yol yeniden ulaşıma açıldı. Ercüment Y.\'nin terörle bağlantısı araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trafikten detay

- Polis aracı

- Yoldaki araç kuyruğu

- Vatandaşlardan detay

- Gaziantep Otogarı

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU /GAZİANTEP,(DHA)

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Hizan’da 5 köy ve 6 mezrada sokağa çıkma yasağı

BİTLİS’in Hizan İçesi\'nde devam eden operasyonlar nedeniyle 5 köy ve 6 mezrada ikinci bir emre kadar yarından (Pazartesi) itibaren 16.00 ile 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağının getirildiği belirtildi. Yasağın, 27 Kasım Pazartesi gününden itibaren Hizan İlçesi\'nin 5 köy ve 6 mezrasında 16.00 - 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtilerek, şöyle denildi: \"Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Koçyiğit Köyü, Koçyiğit Köyü’ne bağlı Alancık, Akyel, Doyumlu Mezraları, Karbastı Köyü’ne bağlı Yamaç, Yolüstü, Task Mezraları, Karlıtepe Köyü, Tutumlu Köyü ve Gürece Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 00:01’den itibaren, ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.\"

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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Ak Partili Turan, isim vermeden Reza Zarrab davasıyla ilgili konuştu



ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde yenilenen Ak Parti İlçe Binası\'nın açılışını, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptı. Turan burada yaptığı konuşmada, isim vermeden Reza Zarrab davasıyla ilgili olarak, \"Arkadaş, ihracaat yapılan sen değilsin, ithalat yapan sen değilsin, biz şu ülkeyle bunu yapmışız. Sana ne? Biz eyaletin miyiz? Biz senin altında yaşayan bir ülke miyiz? Biz, Gazi Mustafa Kemal\'in şu topraklarda gazi olduğu, şehitler verdiği bağımsız bir ülkeyiz. Bu konuda hiç kimseye hesap verecek halimiz yok\" dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Ak Parti İlçe binası\'nın açılış törenine katıldı. Ak Pirti İlçe Başkanı Mehmet Gözütok ile Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ\'ın konuşmalarının ardından söz alan Turan, isim vermeden Reza Zarrab davasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. ABD\'de görülen dava ile ilgili ana muhalefet partisinin tutumunu eleştiren Turan, şunları söyledi:

\"Mesela meşhur bir dava var biliyorsunuz, davanın konusu ne, hepiniz biliyorsunuz. Türkiye\'den bir vatandaş, başka bir ülkeye altın ihracatı yapmış, konu bu. Bakın altını çiziyorum, ihracaat yapmış adam. Üçüncü bir ülke \'Yapamazsın\' diyor. Arkadaş, ihracaat yapılan sen değilsin, ithalat yapan sen değilsin, biz şu ülkeyle bunu yapmışız. Sana ne? Biz eyaletin miyiz? Biz senin altında yaşayan bir ülke miyiz? Biz, Gazi Mustafa Kemal\'in şu topraklarda gazi olduğu, şehitler verdiği bağımsız bir ülkeyiz. Bu konuda hiç kimseye hesap verecek halimiz yok. Biz Tayyip Erdoğan\'ın yüreğini biliyoruz, yürüyüşünü biliyoruz. O yüzden bir defa daha söylüyorum. Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyetiyiz, ticaretimizi yaparız. Yanlışımız varsa bu mahkemeye hesap veririz. Ona göre beraat eder, ya da cezasını alır. Ama iki ülke arasındaki ticarete, üçüncü bir ülke karışmaz. Ne yaptığımızı iyi bileceğiz. Bu mesele gündeme geldiğinde şunu beklerdik, biz bütün partilerin, bütün örgütlerin şunu demesini beklerdik; \'Kendi kavgamızı biz burda yaparız. Türkiye\'de yaparız. Başka ülke ile hesaplaşma kendi haysiyetimiz olur, bunu yapmayız\', bunu beklerdik. Ama ne oldu, adeta duruşma öncesi ana muhalefet lideri bayram edecek. Kendi beceremiyor, oyunu arttıramıyor. 25\'i on yıldan beri 26 yapamadı. Ordan gelecek mehkeme kararına bel bağladı. Bu doğru bir şey değil, bu milli muhalefet değil, gel burada kavga edelim, mecliste kavga edelim. Burada polemik yapalım, ama Amerika\'nın sesi radyosu gibi çalışmak Gazi Mustafa Kemal\'in partisine yakışmadı, yakışmıyor. O yüzden bir daha söylüyorum. Kimin hatası varsa, kimin yanlışı varsa bunun hesabını sorsunlar. Ama bizim vatandaşımıza, bizim bankamızın genel müdür yardımcısına üçüncü ülkeden hesap sorulmasının bizden çok ana muhalefeti rahatsız etmesi lazımdı. Demesi lazımdı ki, \'Ey iktidar, gel beraber Amerika\'ya gidelim bu yanlışı ortaya koyalım\' demesi lazımdı. Halk Bankası bu devletin malıdır. Ak Parti bugün var yarın yok. Ama bu devletin bankası başka bir ülkeye ihracaatta yardımcı olduğu için üçüncü ülke tarafından yargılanamaz arkadaşlar.\"

\"BİZİM İÇİN HEMŞEHRİ VAR, İNSANIMIZ VAR\"

Turan konuşmasında, parti olarak ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını, bunun da en büyük kanıtının Çokal Barajı olduğunu belirterek, \"CHP\'lisi de, Ak Partilisi de bu ülkenin evladıdır. Buraya yol yapılınca, baraj yapılınca sadece Ak Partili mi istifade edecek. Tabii ki hayır, herkes istifade edecek. Hemen işe başladık ve büyük mesafe aldık. Beraber bölgeye gittik, beraber bakanlığa gittik, işi yoluna koyduk. Lapseki doğalgazın döşemesini nerdeyse bitirdi. Şubat ayında ilk ateşi yakacaklar. Gelibolu nerede, daha vurulan kazma var mı, ben mi kazma vuracağım? Herkes işini yapacak. İskele bozukmuş, ben mi yapacağım, git takip et işini. Sen geldin de biz randevu mu vermedik, sen geldin de destek mi olmadık. Her CHP\'li belediyeye kanunlar çerçevesinde, hakkaniyet ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz\" dedi.

Haber: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale),(DHA)

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Veterinere, \'cinsel istismar\' ve \'şantaj\' tutuklaması



ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, veteriner 45 yaşındaki Uğur G., 35 yaşındaki M.K. adlı kadını çiftlik evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Çaycuma ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk annesi M.K. adlı kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurarak, Uğur G.\'nin, kendisini 1 ay önce zorla çiftlik evine götürüp tecavüz ettiğini, burada çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia etti. Polisin yerini tespit ettiği çiftlik evine jandarma operasyon düzenledi. Uğur G., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 11 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Çaycuma Belediyesi\'nde veteriner hekim olarak görev yapan ve evli olan Uğur G., emniyetteki sorgusunda M.K.\'nın rızası ile ilişkiye girdiklerini söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Uğur G., işlemleri tamamlanması ardından akşam saatlerinde Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edilerek, \'nitelikli cinsel istismar\', \'görüntü ve resim ile şantaj\' suçlamasıyla tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

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