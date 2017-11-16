DHA YURT BÜLTENİ-16

1)REYHANLI’DA YANGIN

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde 4 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi, tedavi altına alındı. Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgeye ambulanslar sevkdildi. Yangın tamamen söndürülürken dumanda etkilenen 10 kişi, ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Bu arada binanın üst katında bulunan işyerlerindeki vatandaşlar itfaiye ekiplerince aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yangın çıkan bina

- İtfaiye ekipleri

- Merdivenle tahliye edilen vatandaşlar

- Çevreden detay

(SÜRE: 1’48’)(BOYUT: 57.5 mb)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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2)BURSA\'DA SU VE TOPLU TAŞIMADA EN AZ YÜZDE 10 İNDİRİM

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Toplu Ulaşım ve Su ücret tarifelerindeki indirim için 1 Aralık tarihini işaret etti. İndirim oranları ise her iki hizmet için de en az yüzde 10 olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin, ak PArti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifasının istenmesinin ardından, geçtiğimiz 2 Kasım günü Belediye Meclisinde yapılan seçimle göreve gelen Alinur Aktaş Su ve Toplu Ulaşım fiyatlarındaki indirimi DHA Muhabirine anlattı. 3 Kasım tarihinde Büyükşehir Belediyesinin birimlerinden ve tüm ilçe belediyelerinden brifing aldığını, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren başta ulaşım olmak üzere tüm konulara çözümler aradıklarını belirten Başkan Aktaş, \"Sorunlarla ilgili neler yapabiliriz bunların derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Vatandaşımızın bu manada beklentileri var. Özellikle Başkan seçildiğim Belediye Meclisi Toplantısından 20 gün önce inegöl İlçe Belediye Başkanı da olmam nedeniyle yaptığım incelemelerde su fiyatları ve toplu ulaşımla ilgili şikayetler sıkıntılar bize iletiliyordu. Tabi bunların başında fiyat sorunu geliyor. Bu konularla ilgili ekibimizle çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü Belediye Meclisimizde su ile ilgili en az yüzde 10 indirim uygulanması talebini sunacağız. Yapılan çalışma neticesinde de hemen 5 gün sonra yapılacak diğer belediye meclisinde ise bu indirim onaylanacak. Yine ulaşımla ilgili özellikle metro ve tramvaylarda en az yüzde 10 olmak kaydıyla indirim çalışmaları yapıyoruz. Ancak öğrencilerimize özel olarak bazı ailelerde 3 ya da 2 çocuğun öğrenci olabilme ihtimali üzerine öğrenci ulaşım ücretine biraz daha yüksek oranda indirim yapılması söz konusu. Biz bu çalışmalarımızı UKOME kuruluna ilettik. 24 Kasım\'da da bu konuyla ilgili kararları alacağız. Amacımız hem işin kalite standartlarını yükseltmek hem de beraberinde insanımızı maddi yönden rahatlatmak. Her iki indirim konusu ile ilgili belediye meclisinde gerekli kararları alıp en geç 1 Aralık tarihi itibariyle indirimleri hayata geçirmiş olacağız.\" dedi.Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesince su ve ulaşım ücretlerine yapılması düşünülen en az yüzde 10 oranındaki indirim Bursalıları sevindirdi.



Görüntü Dökümü

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-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile röp

-Vatandaşlar ile röp

-Detaylar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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3)MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ YAMAN, 1 YILI DEĞERLENDİRDİ

MARDİN Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk\'ün hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden alınmasından sonra yerine, 16 Kasım 2016 tarihinde kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, göreve gelişinin birinci yıl dönümünde düzenlediği programla, yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Kuran\'ı Kerim tilaveti ve müzik dinletisi ile başlayan programda konuşan Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin\'i herkesin yaşamak ve görmek isteyeceği bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, \"Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın görevlendirmesiyle geçen yıl Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak başladık. Göreve başladıktan sonra ilimizin değişimi, gelişimi ve vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda şehri yeniden inşaa etmek için ilk günden itibaren hedefimizi belirleyerek, yol haritamızı çizdik. Büyükşehir belediye bütçemizin her kuruşunun, şehrimize yatırım olarak geri dönmesi düşüncesi ile hareket ettik. Amacımız, medeniyetler şehri olan Mardin’i, geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlayarak, herkesin yaşamak ve görmek istediği örnek bir şehir olmasını sağlamaktı. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla adalet ve dürüstlükten ödün vermeden, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak, sizin için çalışıyoruz diyor, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Bir şehirden daha fazlası diyerek ifade ettiğimiz bu kadim şehirde, Mardinli hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha güvenli, daha temiz, daha modern ve daha konforlu hayat sürmeleri için gayret ediyoruz. Farklı dillerin, farklı kültürlerin ve farklı medeniyetlerin hayat bulduğu Mardinimizi, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz\" dedi. Program sonunda Başkan Vekili Yaman adına davetlilere hediye paketleri dağıtıldı.

Bu arada, kentin çeşitli yerlerindeki reklam panolarına, \"1 yıldır Mardin\'e hizmet etmekten onur duyuyoruz\" ve \"Sizin için çalışıyoruz\" yazılı afişlerin asıldığı görüldü. Belediye Başkan Vekili Yaman, ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait kısa mesaj sistemiyle Mardinliler\'in cep telefonlarına da, \"Mardinimizi geleceğe hazırlamak için çıktığımız yolda 1 yılı tamamladık. Size hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz,sizin için çalışıyoruz. Mustafa Yaman Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı\" yazılı mesaj gönderdiği gözlendi.



Görüntü Dökümü

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-Programdan görüntü

-Mustafa Yaman\'ın konuşması

-Sinevizyon gösterisi

-Dağıtılan hediyeler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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4)ŞANLIURFA\'DA DOLANDIRICI OPERASYONUNA 23 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA\'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, hesaplarından PKK ve FETÖ\'ye para aktarıldığını söyleyip toplam 731 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden adliyeye sevk edilen 23\'ü tutuklandı.

Şanlıurfa ve çeşitli kentlerinden polise başvuran çok sayıda kişi, telefonla arayarak kendilerini emniyet amiri ve savcı olarak tanıtan kişilerin, FETÖ ve PKK adına hesaplarından para aktarıldığının anlatıldığını ve haklarında soruşturma açıldığını söylediklerini bildirdi. Tedirginliğin ardından kendilerini arayanların yönlendirmesi ile polis ve savcı sandıkları kişilerin verdikleri hesaplara para yatırdığını söyleyen mağdurlar, daha sonra bu kişilere ulaşamadıklarını ifade ederek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından harekete geçen polisler yaptıkları araştırmada paraların yatırıldığı hesapların Şanlıurfa\'da olduğunu belirledi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp toplam 731 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için polis, paraların aktarıldığı hesapları incelemeye aldı. Mağdurların para yatırdığı hesaplardan para çekmeye gelen ve daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü saptanan 42 kişi banka şubeleri ve ATM\'lerin önünde polisler tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 23 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. Diğer 19 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat polislerinin eve baskın düzenlemesi

- Polis ekipleri şüphelileri gözaltına alması

- Şüphelilerinin evinde arama yapan polisler

- Operasyonda ele geçirilen para ve malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB

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5)ALANYA\'YA BİR GÜNDE İKİ GEMİ DEMİR ATTI

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'ne Alman ve İngiliz turistleri taşıyan 2 kruvaziyer demir attı. Her iki gemiyle ilçeye toplam 1584 tatilci geldi.

Alanya Limanı\'na ilk olarak Yunanistan\'ın Rodos Adası\'ndan çıkan Bahama bandıralı \'Amadea\' adlı kruvaziyeri demir attı. 319 personeli bulunan gemiden çoğunluğu Alman 504 turist indi. Turistler Alanya\'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bu geminin ardından Limasol\'dan demir alan İngiliz bandıralı Thomson Spirit kruvaziyeri 495 mürettebatı ve çoğunluğu İngiliz 1080 yolcusuyla Alanya Limanı\'na demirledi. Gemiden inen turistlerin bazıları alışveriş için şehir merkezine giderken bazıları da limanda bekleyen otobüslerle tarihi yerleri gezmek için tura çıktı.

Her iki gemi saat 18.00\'da Alanya\'dan ayrılmak üzere demir alacak.

Görüntü Dökümü

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-Gemilerden genel ve detay görüntü

-Gemiden inen turistlerden görüntü

-Gümrük çıkışından görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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6)ÇILGIN MOTOSİKLETLİNİN RAHATLIĞI

RİZE’de, karayolunda motosikletiyle yaklaşık 100 kilometre hızla giderken direksiyonu bırakarak ilerleyen sürücünün rahatlığı pes dedirtti.İyidere İlçesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda otomobili ile ilerleyen işadamı Selim Bayramoğlu önünde seyreden bir motosiklet sürücüsünün direksiyona tutmadığını görünce cep telefonu ile kayda girdi. Görüntülerde yaklaşık 100 kilometre hızla giden sürücü ellerini yana doğru bırakarak ilerlediği görülüyor. Trafikte tehlike oluşturabilecek sürücünün rahatlığı görenleri pes dedirtti. Görüntüyü çeken Selim Bayramoğlu, “Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, kendisini kayda aldığımı görünce güldü, ellerini direksiyona götürdü. Sonra tekrar ellerini arkasına aldı ve yoluna devam etti. Bende ilgimi çekti, sosyal medyada bu görüntüyü paylaştım. Bu kişiler sadece kendi hayatlarını değil, diğer sürücülerinde can güvenliğini tehlikeye atıyor.Bu konuda duyarlı ve tedbirli olmak gerekiyorö dedi.



Görüntü Dökümü

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Motosiklet sürücüsünün görüntülreri

Selim Bayramoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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7)KAHRAMANMARAŞ\'TA BLENDER HIRSIZI, KAMERADAN YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta girdiği işyerinden 2 blender çalan 20 yaşındaki Kadir K., güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Olay, geçen 7 Kasım Salı günü İsmetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir züccaciye dükkanına giren Kadir K., çalışanların olmadığı bir anı fırsat bilerek 2 blenderi aldı, yanında getirdiği poşete koyup ayrıldı. Bir süre sonra çalışanlar durumu fark edince, işyeri sahibi polisi aradı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, blenderleri hırsızlıktan sabıkalı Kadir K.\'nın çaldığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadir K.\'yı çaldığı blenderlerle birlikte yakalayarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Hırsızın blenderleri poşete bırakması

- Mağazadan ayrılması

- Ele geçirilen blenderler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

