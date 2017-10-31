DHA YURT BÜLTENİ-16

Babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 8 yaşındaki Ömer A., babasına ait ruhsatlı tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi Ürgüplü sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A. Orman Genel Müdürlüğü Muhafaza Memurluğu\'ndan emekli babası Lütfü A.\'ya ait ruhsatsız tabanca ile oynarken silah ateş alması sonucu başından yaralandı. Evde bulunan Gönül A., oğlunu yaralı halde bularak 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından küçük çocuğu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili olarak polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntü

-Polis ekiplerinin beklemesi

-Olay yeri inceleme ekibinden görüntü

-Hastane acil tabelası

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Van\'da inşaat deposunda yangın

VAN\'da inşaatı devam eden 6 katlı binanın deposunda bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında, birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Olay, İpekyolu İlçesi\'ne bağlı Şerefiye Mahallesi\'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı bir binanın deposunda bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 30 kişilik itfaiye ekibi, 3 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı depodaki birçok malzeme kullanılamaz hale gelirken, diğer eşyalar da çevredekiler ve inşaat işçileri tarafından dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Binanın depo kısmında çıkan dumanlar

- Depodan çıkarılan malzemeler

- Binadan genel görüntü

- Detaylar

- Yangına müdahale eden itfaiye erinin fenalaşması

- Detaylar

- Van Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları

244 MB, 03,07 SN

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Otomobil alt geçit inşaatına uçtu: 1 Ölü, 4 yaralı

SİVAS\'ta kontrolden çıkan otomobilin alt geçiş inşaatına uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Emek Mahallesi Gazi Lisesi Kavşağı\'nda Sivas Belediyesi tarafından yapılan alt geçit inşaatında yaşandı. İlhami Arslan yönetimindeki 58 AZ 885 plakalı otomobil alt geçit inşaatının yan yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan yaralılar kısa sürede sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Kazada araçta bulunan sürücü İlhami Arslan\'ın yanı sıra Mert Işık (25), Melih Öztürk (21), Muhammet Raşit Başköy yaralanırken Emrah Ekici (23) ise ağır yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Emrah Ekici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Alt geçide uçan otomobil

-Kurtarma çalışmaları

-Ölen sürücünün fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

