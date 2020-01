DHA YURT BÜLTENİ-16

Şike ve Ergenekon hakimleri Yunanistan\'a kaçarken yakalandı



EDİRNE\'de, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, Yunanistan\'a kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelilerin Yunanistan\'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan sınırında yapılan çalışmalarda, 2 Pakistan uyruklu insan kaçakçısı ile bir grup kaçak yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstanbul Bakırköy ve Kayseri\'den hakkında yakalama kararı bulunan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu olduğu belirlendi. Uslu\'nun da Bakırköy 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Tavşanlı mahkemelerince yakalama kararı olduğu belirlendi. Yunanistan\'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu ile iki Pakistan uyruklu insan kaçakçısı gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri Kitap Fuarı\'nda \'Eliaçık gerginliği\' /EK

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1\'inci Kitap Fuarı\'nın bugünkü bölümünde imza günü ve fuardaki konuşmacılar listesinde adı bulunmayan İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık, yayınevinin duyurduğu imza gününe katılmak üzere fuara geldi. Toplanan 20 kişilik grubun tepkileri üzerine Eliaçık, fuar alanını terk etti.

Çeşitli etkinliklerle devam eden Kayseri Kitap Fuarı\'na gelen İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık\'ın bulunduğu bölüme saat 14.00 sıralarında yaklaşık 20 kişilik grup geldi. Gruptakiler, \'Antikapitalist Müslümanlar\' adıyla tanınan İslamî-politik oluşumun ünlü isimlerinden İhsan Eliaçık’ın Kocasinan İlçesi Dünya Ticaret Merkezi\'ndeki fuar alanını terk etmesini isteyerek ona sözlü hakaretlerde bulundu. Gerginlik üzerine Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Güvenlik Şubesi, Çevik Kuvvet, Güven timlerinden oluşan ve fuar alanında görevli resmi ve sivil Eliaçık’ın etrafını sararak, grubun fiziki müdahalede bulunmasına mani oldu.

\"BENİ TEHDİT ETTİLER\"

Aslen Kayseri olan Eliaçık, daha sonra polis tarafından fuar alanından uzaklaştırıldı. Yazar İhsan Eliaçık kendisini ikna etmeye gelen fuar yetkililerine, \"3- 5 kişinin saldırısıyla buradan gidecek değilim. Bunlar tutulmuş gruplar. Beni tehdit ettiler. Bana konuşma ve imza etkinliği vermeyeceklerini belirterek, \'Kendi imkanlarınla geleceksen gel\' dediler. Ben de kendi imkanlarımla geldim. Şimdi de içeri almıyorlar. Bakın burada benim de gözüme bakanlar vardı. Onlara da slogan attırsam, birbirlerine girerlerdi. Toplumsal olay çıkacaktı. Polisler rica etti ve dışarı çıktım. Şimdi de fuarı dışında oturuyorum. Gerilim olsun istemiyorum\" dedi.

\"ZORBALIĞA BOYUN EĞEN BİRİ DEĞİLİM\"

Fuar yetkilisi ise, bu sözler üzerine, \"Hocam bu bu yaptıklarınızla, attığınız tweet\'lerle olayı kaşıdınız\"\' yanıtını verdi. Eliaçık, gazetecilere, \"Yapılanlar ayıptır. Bir yazara bu yapılmaz. İnsanlar kitaplarını imzalatmaya geliyor. Kitabımı imzalatmak isteyenler ile fuar alanına sokmak istemeyenler geriliyor. Gruplar oluşturuluyor. Bunlara meydan vermemek için buradan gidiyorum. Herkes bilsin ki ben zorbalığa boyun eğen biri değilim\" dedi.

TARTIŞILAN TWEET

Eliaçık\'ın kitaplarını basan Tekin Yayınevi, yarın kapanacak Kayseri Kitap Fuarı öncesi Twitter hesabından Yayıncılar Birliği’ne yönelik “Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdırö mesajıyla Eliaçık\'a ilişkin görüntüleri paylaştı. CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık ve CHP il başkanı Feyzullah Keskin ve bir grup partili Kitap Fuarı\'na giderek, yazara destek verdi. İhsan Eliaçık\'ın dün 15.23\'de \"Kayseri Belediye Başkanı beni Kitap Fuarı\'na sokmamakla, polis zoruyla çıkarmakla tehdit ediyor. Gel ve o dediğini yap, istifadan yırtarsın!\" yazılı tweet attığı, gerginliğe de bunun neden öne sürüldü. Yazar Eliaçık\'ın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 90 sayfalık etkinlik ajandasının bugünkü imza günü ve fuardaki konuşmacılar listesinde adının bulunmadığı söyleşi listesinde Canan Karatay, Hikmet Anıl Öztekin, Cansu Canan Özgen, Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, Balçicek İlter, Sibel Eraslan, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Kemal Sayar bulunuyordu. İmza etkinliklerinde ise, Müştehir Karakaya, Osman Çeviksoy,Mustafa İba Korkmaz, Nazmi Şimşek, Özkan Öze, İrfan Gürkan Çelebi, Tarık Uslu, Canan Karatay, Ufuk Tufan, Dilara Keskin, Emre Gül, Koray Yersüren, Yusuf Piliç, Mehmet Esen, İbrahim Sibel Eraslan, Vedat Sağlam, Canan Tan, Ali Öztunç gibi isimler yer aldı. Tekin Yayınevi ise, İhsan Eliaçıak\'ın fuara davet edilmemesine rağmen kendi sosyal medya hesabından fuarda 14.00-18.00 saatleri arasında imza günü olduğunu duyurdu. Aynı yayınevi, Kitap fuarının birinci günü yazar Hanefi Avcı, ikinci günü Enver Aysever\'i Kayseri\'deki fuara getirmiş, bu yazarların isimleri Büyükşehir Belediyesi tarafıandan etkinlik ajandasında yer alıp, bilboard ve afişlerle duyurmuştu.

BELEDİYE; FUARIMIZ HER GÖRÜŞE VE HER YAZARA AÇIK

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Türkiye’nin en ünlü yazarlarının katılımıyla yapılan Kitap Fuarı’nı hiçbir görüş ve yazara kapatmadıklarını, takdir kazanan bir fuarın bir Kayserili tarafından provoke edilmek istemesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, yaptığı açıklamada Kayseri Kitap Fuarı’nın bugüne kadar 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve her yönüyle başta yazarlar olmak üzere kültür camiası ve tüm Türkiye’nin takdirini kazandığını belirtti. Fuarın planlamasına 6 ay önce başladıklarını ve fuara katılacak yazar ve yayınevlerinin planlamasını 5 ay önce tamamladıklarını dile getiren Özgöncü, fuarın program kitapçığını da iki ay önce bastırarak Türkiye genelinde ve şehirde dağıtımını yaptıklarını söyledi. 14 Ekim’de başlayan fuarın her gününü en ince ayrıntılarıyla planladıklarını ve bu planlama neticesinde katılan tüm yazarlar ve ziyaretçilerin ifadesiyle mükemmel bir fuar gerçekleştirildiğini vurgulayan Özgöncü, şöyle konuştu:

\"Kitap Fuarı ile herkesin takdirini kazanan Kayseri’yi, sekiz gündür yaşadığımız bu güzelliği üstelik bir Kayserilinin baltalamak istemesi anlaşılır bir şey değil. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu fuarı düzenlerken yada farklı etkinlikler yaparken fikre ve eserlere yasakçı bir tutumu asla olmamıştır. Kayseri Kitap Fuarı’na her görüşten yazarlar katılmış ve büyük bir memnuniyetle ayrılmıştır. Fuarda kendisine kitap imzalattırılmadığını iddia eden İhsan Eliaçık’ın yayınevi olan Tekin Yayınevi fuarın ilk gününden itibaren fuarda yer almıştır. İhsan Eliaçık’ın kitapları da fuarın ilk gününden itibaren bu yayınevinin standında satılmış ve posteri yayınevi standına asılmıştır. Yine Tekin Yayınevi tarafından kitapları bastırılan Hanefi Avcı ve Ataol Behramoğlu da Kitap Fuarı’nın davetli yazarları arasında yer almıştır. Hal böyle iken Kayseri Kitap Fuarı’nın ‘Yasakçı’ olduğunu iddia etmek hezeyandan öte bir şey değildir.\" Fuarın ilk gününden beri planlamanın dışına çıkmadıklarını ve bu nedenle fuarın çok başarılı olduğunu ifade eden Salih Özgöncü, “Bizim planladığımız bir yazar listesi var. Bunun dışında fuarın gösterdiği başarıyı gören Türkiye’nin farklı yerlerinden her gün 20-30 yazar katılmak istediğini bize iletmiştir. Ancak, planlamanın dışına çıkamadığımız için bu yazarlar davet edilememiştir. Çünkü bizim hangi stantta hangi yazarın yer alacağı, hangi salonda hangi yazarın konuşacağı planlı programlıdır. Üstelik Tekin Yayınevi hiçbir şekilde söz konusu yazarı getirmek istediğine dair bir görüş belirtmemiştir. Yayınevinin de daveti olmadan Kitap Fuarı’na gelen söz konusu isim Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin girişinde, görüşlerini paylaşmayan bir grup tarafından protesto edilmiştir. Bunun üzerine emniyet teşkilatımız tıklım tıklım dolu olan fuarda güvenlik sıkıntısı olabileceği öngörüsüyle yazarın içeri girmesine müsaade etmemişlerdir. Konu tamamen bizim dışımızda gelişmiş, fuarı provoke etmek isteyen bir yazarla görüşlerini paylaşmayan bir grup arasındaki olaya emniyet güçlerimizin müdahale etmiştir. Halkın tepkisiyle karşılaşan bir kişinin tepkiyi Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirmek istemesi de anlaşılır gibi değildir.\"Özgöncü, Kayseri’yi günlerden bu yana en mükemmel şekilde Türkiye gündeminde tutan Kitap Fuarı’nı provoke etmek istediği gerekçesiyle yazar hakkında hukuki işlem başlatacaklarını ekledi.

Bakan Eroğlu: Son 65 yılın en kurak dönemini geçirdik, hiçbir şehrimizi susuz bırakmayacağız (2)

MERKEZ İLÇE KONGRESİ\'NE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da partisinin Merkez İlçe 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, tüm partililerin 2019 yılında yapılacak seçimlere şimdiden hazırlanmasını istedi. 2019 seçimlerinin en önemli seçim olduğuna dikkati çeken Bakan Eroğlu, \"Sizlerden şunu bekliyoruz 2019 seçimleri tarihimizdeki en önemli seçim, bir dönüm noktası. Çünkü şimdiye kadar yüzde 35-38 oy ile seçilenler iktidar koltuğuna oturuyordu biliyorsunuz. Ama bundan sonra böyle bir imkan yok. Cumhurbaşkanımızın başlattığı \'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\' ile artık yüzde 50+1 almak durumundayız. Dolayısı ile önümüzdeki dönem 3 büyük seçim var. Birinci seçim Mart 2018\'de yapılacak olan belediye, yerel seçimler. Evvela Afyonkarahisar\'ın buna tam olarak hazır olması lazım. Bütün belediyeleri gümbür gümbür alacağız çünkü biz ne diyoruz, \'onlar konuşur AK Parti yapar.\' İkinci husus hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hazır olmalıyız. 12 puan Türkiye ortalamasının üzerinde yetmez, Afyonkarahisar kusura bakmayın çıtayı kaldırıyoruz ve yüzde 75. Ayrıca bir de milletvekilliği seçimleri var tabi onda da Allah\'ın izniyle Afyon silme götürecek. Ben buna yürekten inanıyorum\" dedi.

\"GIYBET YOK, SEVGİ VAR, KARDEŞLİK VAR\"

2019 seçimleri için bugünden yapılacak çalışmaların etkisinin büyük olacağına inandığını belirten Bakan Eroğlu, şöyle devam etti: \"Bakın o kadar önemli ki 2019\'da bunlar biliyorsunuz her seçimde oyun oynuyor \'çatı adayı\' falan diyorlar ama Allah\'ın yardımı ile çatılar birden bire dökülüyor. Çatı üstlerine kapanıyor. Neticede bunların oyunları devam edecektir. Uyanık olacağız, herkesi kucaklayacağız çünkü bizde ne var Yunus Emre\'nin dediği gibi \'bütün yaratılmışları seviyoruz, yaradan dan ötürü\' seveceğiz, kucaklayacağız. 80 milyon bizim kardeşimiz. Ayrı, gayrı yok hep birlikte Türkiye\'yiz. O bakımdan sizlerden bunu rica ediyoruz. Bir de Allah aşkına hasbi olalım, Allah rızası için çalışacağız ve birbirimizi seveceğiz. Arkadaşlar birbirimizi sevmedikçe, yeteri kadar sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyor Peygamber Efendimiz. Yani dolayısı ile birbirimizi seveceğiz. Gıybet yok, sevgi var, kardeşlik var, çalışmak var, hasbi çalışmak var. Hesabi olmayacağız, hasbi olacağız. Şunu açıkça söylüyorum, hesabı olan varsa ihtiyacımız yok. Çünkü bu parti gerçekten hasbi olanların sayesinde ayakta duruyor. Hasbi çalışacağız, Allah rızası için çalışacağız. Çünkü bu kale gönül coğrafyamızın son kalesi. Bu kaleyi düşürmediğimiz taktirde, Balkanlar düşmez, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika düşmez.\" Konuşmaların ardından Ak Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi seçimlerine geçildi. Seçimlerde tek aday olan mevcut Başkan Bülent Eser ve yönetimi yeniden seçildi.

Bakan Kurtulmuş: Kitaba ne kadar yakınlaşırsak aslımıza da o kadar yakınlaşıyoruz



ORDU\'da kitap fuarı açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Kitaba ne kadar yakınlaşırsak aslımıza da o kadar yakınlaşıyoruz. Kitaptan ne kadar uzaklaşırsak aslımızdan da o kadar uzaklaşıyoruz\" dedi.

Ordu\'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Altınordu Belediyesi tarafından sahilde fuar alanında düzenlenen \'4\'üncü Kitap Fuarı\' açılışına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş yaptığı konuşmada her ilim ve her kitabın okunmak için yazıldığını söyledi. Prof.Dr. Erbaş, şöyle dedi: \"Her ilim öğrenilmek için ortaya çıkmıştır. Toplumumuzda okuma alışkanlığı malesef biraz düşük. Bu alışkanlığı yukarı doğru çekmemiz gerekiyor. Denilir ki; yılda ortalama bir Japon ortalama 25-30 kadar kitap okurmuş. Gerçekten iyi bir sayı. Peki bizim milletimize ne kadar düşüyor? Söylerken biraz üzülüyoruz ama ibret olsun diye söylememiz gerekiyor; Bizim ülkemizde 6 kişiye bir kitap düşüyor bir yılda. İşte bu fuarlar o düşük seviyeyi yukarıya doğru çekmeye katkı sağlayacak inşallah.\"

\"KİTABA ÖNEM VERİYORUZ\"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise, kitap okumanın çok önemli olduğunu vurgularken, Kuran-ı Kerim\'e büyük saygı gösterildiğini belirterek, \"Öpüp başımıza koyar, O\'nu yüksek bir yere koyarız. Böylece her birimizin hayatının içerisinde aslında kitapla, kitap yazılı olanla, kitabi olanla ilgili çok sayıda hürmet gösterdiğimiz alanlar vardır. Onun için kitaba önem veriyoruz. Kitaba, kitaplı olmaya, kitabi olmaya önem veriyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kitabın önemini, özelliğini çoğaltarak, artırarak yeni nesillere aktarmaya gayret ediyoruz\" diye konuştu. İslam dünyasınındaki sıkıntıların nedenlerini kitap örnekleriyle anlatan Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti: \"Bugün İslam dünyasının yaşamış olduğu sıkıntıların önemli sebeplerinden birisi ve belkide birincisi, önemlisi, kitaptan uzaklaşmış olmasıdır. İslam dünyası malesef köklerinden, ruhundan, aslından uzaklaşmış ve ne yazık ki kitabın yerine başka şeyler doldurmuştur. Biz cihat meydanlarını kitabın gölgesinde geçirmiş bir milletiz. Atalarımız dünyanın dört bir tarafında bir çok yeri feth ettiler. Feth etmelerinin sebebi kılıcın kitabın gölgesinde şekilleniyor olmasıydı. Kitaba ne kadar yakınlaşırsak aslımıza da o kadar yakınlaşıyoruz. Kitaptan ne kadar uzaklaşırsak aslımızdan da o kadar uzaklaşıyoruz.\"

ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kitap fuarı açılışından önce vefat eden Ordu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Aydın Bostancıoğlu\'nun Fatsa Orta Büyük Camii\'de düzenlenen cenaze namazına katıldı. Çarşamba günü vefat eden işadamı ve Altaş TV Yönetim Kurulu Başkanı Namık Altaş\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'la beraber Altaş Koleji Konferans Salonu\'nda düzenlenen Ordu Din Görevlileri ile buluşma programına da katıldı.

Polis açılmayan kapıları koç başı ile kırdı

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat destekli sekiz ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Harekat destekli Narkotik köpeklerininde kullanıldığı 250 polisin katıldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik baskın düzenlendi. Daha önceden Dere Mahallesi, Yenimahalle ve Şevketiye Mahallelerinde tespit edilen sekiz ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler ikazlara rağmen açılmayan kapıları koçbaşı ile kırdılar. Yapılan aramalarda 40 gram esrar, 90gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken altı suçtan aranan ve polisi görünce kaçmak isteyen bir kişi ise topuğundan vurularak yakalandı. Operasyonların devam edeceği öğrenildi.

JİKAD\'a, Japonya Dışişleri Bakanı ödülü

JAPONYA İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği\'ne (JİKAD), İzmir\'de düzenlenen törenle, Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, \"İzmir\'in tek Japonya dostluk derneği olan JİKAD\'a ilk defa bu ödülün veriliyor olması tarihi ve büyük bir önem taşımaktadır\" dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü için İzmir\'deki bir otelde (Swissotel Büyük Efes) tören düzenlendi. Törende Türkiye ve Japonya milli marşları çalındı, saygı duruşunda bulundu. Japonya İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği\'nin ödül aldığı törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Vali Vekili Uğur Kolsuz, JİKAD Başkanı Arzu Yücel ve dernek üyeleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, \"İzmir\'in tek Japonya dostluk derneği olan JİKAD\'a ilk defa bu ödülün veriliyor olması tarihi ve büyük bir önem taşımaktadır. JİKAD\'ın kuruluşundan bu yana, İzmir\'de Japon kültürünün yayılmasında ve her iki ülkenin halklarının karşılıklı etkileşimlerinde büyük katkısı olması nedeniyle JİKAD Başkanı Arzu Yücel\'e teşekkür ederim\" dedi. Ödülü Başkonsolos Norio Ehara\'nın elinden alan JİKAD Başkanı Arzu Yücel, \"Bizler JİKAD kurucu üyeleri olarak Japonya ile Türkiye arasında uzun yıllardır var olan sağlam dostluğumuzu temel aldık. Bu dostluğumuzun üzerine kültürel, bilimsel ve somut değerler eklemeye çalıştık. Bu büyük bir önem taşımaktadır. Uğraşlarımızın neticesinde bizi onurlandıran 2017 yılı Japon Dışişleri Bakanı Ödülü\'ne layık bulunduk. Bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeden sarf ettiğimiz emeklerimizin böyle karşılık bulması gurur vericidir\" dedi.

Yaşlılar, çocuklarla Bocce oynadı

EDİRNE Huzurevi Bocce Takımı ile Yıldırım Mahallesi Gençlik Kulübü\'nün öğrencilerinden oluşan bocce takımı huzurevinde karşılaştı.

Edirne Huzurevi\'nde kalan yaşlılardan oluşan Edirne Huzurevi Bocce Takımı, kentin Yıldırım Mahallesi Gençlik Kulübü üyesi öğrencilerinden oluşan bocce takımı ile maç yaptı. Edirne Valisi Günay Özdemir\'in de izlediği karşılaşmada taraflar berabere kaldı. Çocuklar, maçın ardından yaşlıların tek tek ellerine öptü.

Yaşlılar ile çocukların bocce maçında bir araya geldiğini belirten Vali Özdemir, Edirne ve Uzunköprü\'deki huzurevinin grup birincisi olarak Türkiye Şampiyonası\'na katılacağını söyledi. Özdemir, \"Türkiye şampiyonu olurlarsa Danimarka\'da yapılacak Avrupa Şampiyonası\'na gidecekler. Gördüğünüz gibi kıdemli gençlerimiz bu işi çok iyi yapıyor. İnanıyorum ki, orada da şampiyon olacaklar. Bir yıldır çalışıyorlar ve ciddi bir çalışma sürecindeler. Edirne\'deki okullarda da çocuklarımızdan oluşan bocce takımları oluşturduk. Federasyonla görüşüp bir turnuva yapacağız\" dedi. Edirne Huzurevi Bocce Takımı basın sözcüsü Ekrem Pandar, Türkiye Şampiyonluğu\'nu kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

