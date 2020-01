DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EDİP UĞUR\'DAN, VEDA GİBİ KONUŞMA



BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi\'nin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi\'nde yapılacak, yaşam merkezi Avlu Balıkesir\'in 2\'inci etap temel atma törenindeki veda gibi bir konuşma yaptı. \'İrade-i külliye\' diye bir şey olduğunu belirten Başkan Uğur, \"İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, vedada. Ben, Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.AK Parti\'deki, belediye başkanları değişiminde şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'ye istifa çağrısı yaptı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un da bugün, Avlu Balıkesir\'in 2\'inci etabının temel atma törenindeki konuşmasında, isftifasını açıklaması bekleniyordu. Ancak, ağzından \'isifa\' kelimesi çıkmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, \"İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, vedada. Ben, Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Başkan Uğur, konuşmasının sonunda DHA muhabirinin \"Veda gibi bir konuşma yaptınız. Bu istifa etitğiniz anlamına mı geliyor\" sorusunu üzerine \"Soru almıyorum. Konuşacaklarımı söyledim\" diye yanıt verdi.Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'tan boşalan başkanlığa seçim yapmak için toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi\'nde divan başkanlığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, hakkında çıkan istifa iddialarına, \"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimin başındayım, halkımın hizmetindeyim. Asılsız haberler çıkıyor, bunların hiçbirine itibar edilmemesini istiyorum. Hanıma bile inandıramıyoruz. Hanım diyor ki \'Neden söylemiyorsun?\' Ankara\'ya geldim ama Cumhurbaşkanımızla bir görüşmem olmadı\" demişti.30 Mart 2014 tarihinden bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüne Ahmet Edip Uğur, evli ve 3 çoçuk babası.

Görüntü Dökümü

--------------------------:

- Başkan Edip Uğur\'un konuşması

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

===========================================================

2)İSTİNAF \'CEZAYI ARTIRIN\' DEDİ, MAHKEME TAHLİYE ETTİ

ERZURUM\'daki bir lisede, teneffüste sınıf arkadaşı Eray Yener\'i bıçakla ağır yaralayan M.C.\'ye verilen 6 yıl 5 ay 23 günlük hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından cezanın artırılması için bozuldu. Yeniden 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada M.C., bu kez tahliye edildi.

Olay, 14 Ekim 2016 tarihinde, merkez Palandöken İlçesi\'ndeki bir lisede meydana geldi. O dönem lise ikinci sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Eray Yener, ilk ders sonrası teneffüste sınıf arkadaşı 17 yaşındaki M.C. tarafından okulun dışına götürüldü. M.C., küfrettiği iddiasıyla Yener\'i karın bölgesinden defalarca bıçaklayarak, kaçtı. Yaralı halde okula kadar giden Yener, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve hayati tehlikesi olan Yener, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Aynı gün gözaltına alınan M.C. ise tutuklandı. M.C., hakkında 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan dava açıldı. M.C., mahkeme heyetince önce \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Eylemin, teşebbüs aşamasında kaldığını dikkate alan heyet, daha sonra cezayı 14 yıla düşürdü. Sanığın yaşının 18\'den küçük olması nedeniyle ceza 9 yıl 4 aya indirildi. M.C.\'nin davranışlarını yönlendirme kabiliyetinin kısmen azalması nedeniyle cezayı 7 yıl 9 ay 10 güne düşüren mahkeme, iyi hal indirimi de uygulayarak, M.C.\'yi 6 yıl 5 ay 23 gün hapis cezasına mahkum etti. Heyet, M.C.\'yi \'bıçak taşıma\' suçundan da 2 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. M.C.\'nin, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CEZA, AZ BULUNDU

Yener ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İstinaf 1\'inci Ceza Dairesi\'nde yeniden değerlendirildi. İstinaf Mahkemesi, yaralanma sonrası Yener\'in duyu veya organlarının birinin işlevinde sürekli zayıflama veya yitirme olup olmadığının karar verilmesi için aldırılan raporun, olaydan en erken 6 ay sonrası aldırılması gerekirken, mahkemenin 3 ay sonra aldırmasını yanlış buldu. M.C. için cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı İhtisas Dairesi\'nden rapor aldırılması gerektiğine vurgu yapan 1\'inci Ceza Dairesi, verilen cezayı da az buldu. İstinaf, teşebbüs nedeniyle TCK\'nın 13-20 yıl aralığında ceza öngörmesine rağmen yerel mahkemenin, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre, üst sınıra yakın bir ceza tayini yerine 14 yıl hapis cezası vermesini uygun bulmadı. Kararı bozan İstinaf Mahkemesi, M.C.\'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

1 YIL SONRA TAHLİYE

İstinaf Mahkemesi\'nin kararı bozması üzerine 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülen davada heyet, M.C.\'nin tutuklulukta geçirdiği süreyle tutuklanmanın tedbir oluşunu dikkate alarak yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla çocuk sanığı 12 Ekim Perşembe günü tahliye etti. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı doktoru tarafından geçen 17 Ekim\'de Yener\'e verilen raporda, \'major depresif bozukluk\' tanısı yer aldı.

\'KARARI, YERİNDE GÖRMÜYORUZ\'

Tahliye kararına tepki gösteren ailenin avukatı Alparslan Başlıcan, Eray Yener\'in olayda karın bölgesinden defalarca bıçaklandığını ve dışarıya çıkan bağırsaklarını elinde taşıyarak, okula gittiğini anlattı. Müvekkilinin, yaşananlar sonrası psikolojisinin bozulduğuna dikkat çeken avukat Başlıcan, şunları söyledi:

\"İddianamede de belirtildiği üzerine elbisesi üzerinden çokça kesi izi mevcut. M.C.\'de kendi ifadesinde bıçağı saplayarak defalarca batın bölgesinde sağa sola çevirdiğini kabul etmiştir. 20 gün okula bıçakla gidip geldiği beyanında sabit. Olayın vahametine bakıldığında gerçekten yaşananlarla ölçülü bir tutuklama hali olması gerekirdi. Tahliye edilmesi vahim bir karar. Deliller tam toplanmış değil. Kararı yerinde görmüyoruz ve itiraz ettik. Yaşanan hadise sonucu müvekkilim psikolojik tedavi görmekte. Hayattan zevk almadığı, intihar eğilimli bir çocuk olduğu verilen uzman doktor raporuyla mevcuttur. Bir diğer husus ise Eray\'ın okulunun değiştirilmesini talep ettik. Ancak haklı olmayan gerekçelerle okulu değiştirilmedi bir de bu şekilde mağdur ediliyor. Çocuk açısından yaşadığı olay ve yaş olarak altından kalkabilecek bir problem değil. Tutukluluk halinin kaldırılması hem aileyi hem bizi derinden üzmüştür. Bu yönde umarım sayın mahkeme diğer tıbbi yönden gelecek raporlar sonrası bu yöndeki kararından döneceğini ümit ediyoruz. Aile adaletin tecellisini arzu ediyor.\"

Görüntü Dökümü-

-------------------------- ÖZEL

-Erzurum adliyesi

-İstinaf Mahkemeleri

-Avukat Alparslan Başlıcan\'ın açıklaması

( Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

Eray Yener\'in adliye önündeki açıklaması 3 Şubat 2017 \' tarihinde geçilmişti

=======================================================

3)SOSYAL DOKTORLAR, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HALKI BİLGİLENDİRİYOR



KARS Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2 yıl önce kurduğu Sosyal Doktorlar Kulübü üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlıklı yaşam için halkı bilgilendiriyor.

Kulüp Başkanı Ali Şahin öncülüğündeki öğrenciler Buse Topal, Gülüm Gülsüm Özcan, Batuhan Nazım Göktürk, Büşra Tay, Yaren Güngör, Berna Kaya, Mensure Alıbaylı, Emirhan Bolatkale ve Sümeyra Topal, kentin en işlek caddesi olan Faikbey Caddesi\'nde açtıkları stantta hem Sağlık Bakanlığı’nın griple ilgili bilgiler içeren broşür dağıttılar hem de tansiyon ölçtüler. Yoldan geçen vatandaşları bilgilendiren öğrenciler dikkat çekti. Öğrenciler, vatandaşları havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlara karşı nasıl korunulması gerektiği, gribe yakalanıldığınde nelere dikkat edilmesi ve nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi. Vatandaşlar, grip aşısına da dikkat çeken öğrencilere bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti

Tıp Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi Kulüp Başkanı Ali Şahin, doktor adaylarını geliştirebilmek amacıyla 2 yıl önce bu kulübü kurduklarını, bu organizasyonu da kulüp olarak kendilerinin düzenlediklerini söyledi. Şahin, “Kulüp olarak amacımız; yani doktor adaylarının derslerde eğitilmesinin yanında yeteneklerimizin de gelişmesini istiyoruz. Halka inmek, vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilmek bizim için çok önemli. Sonuçta buradaki insanlar Türkiye’nin her tarafına dağılıp halka hizmet götürecek insanlar. Bu anlamda da halkla bütünleşmeyi bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da bu tür sosyal projeleri şimdiden yapmamız gerekiyor. Biz bir süre konu aradık ve sonunda havaların soğumasıyla birlikte gribi işlemeyi uygun gördük. Kars’ta soğuk bir iklimde yaşıyoruz. Bu soğuk ikliminde neden olduğu hastalıklar var. Bunlardan biri grip ve soğuk algınlığı. Bu ikisinin arasındaki farklı vatandaşlara anlatıyoruz, Grip olduğunda bir insanın neler yapması gerektiğini, doktora ne zaman başvurması gerektiğini söylüyoruz. Biz burada tedavi vermiyoruz çünkü bizler mezun değil ve henüz doktor değiliz. Burada sadece bilgilendirme amaçlı hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanlığı\'nın hazırladığı broşürleri dağıtıyoruz ve tansiyon ölçüyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Bir vatandaşın konuşması ve öğrencilerle ilginç diyaloğu

-Öğrencilerin vatandaşları bilgilendirmesi

-Vatandaşın konuşması

-Kulüp Başkanı Ali Şahin\'in konuşması

-Broşürler

-Tansiyon ölçümü

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(620 MB - 8 DK 28 SN)

==================================================

4)TAKSİSİNDE BULDUĞU ALTIN BİLEZİĞİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI

SİVAS\'ta taksici 57 yaşındaki Ahmet Turan Acıpınar, taksisinde bulduğu ziynet eşyasını 2 gün boyunca aradığı sahibine teslim etti.

Sivas\'ta Hal Taksi Durağı\'nda çalışan Ahmet Turan Acıpınar, 2 gün önce taksisine bir müşteri aldı. Müşteri indikten sonra taksisinde altın bir bilezik bulan Acıpınar, 2 gün boyunca bileziğin sahibini aradı. Tüm aramalarına rağmen sahibine ulaşamayan Acıpınar, ziynet eşyasını Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı\'na teslim etmek istedi. Bu sırada ise bileziği kaybeden kadın taksiciye ulaştı. Taksici Acıpınar, bileziği Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman\'a teslim etti. Burada konuşan Acıpınar sahibine ulaşmak için her yere bildirdiğini ifade ederek, \"Altını kaybeden müşteriye ulaşmak için elimden gelen her yere bildirdim. İnşallah sahibi çıkar teslim ederim dedim. Sivas taksicileri her zaman güvenilir kişilerdir. Allah\'ın izniyle her bir emanete ve kendilerine zarar gelmez\" dedi.

\"TAKSİCİLERE GÜVENİN\"

Bileziği teslim alan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman ise taksicilerin güvenilir insanlar olduğunu ifade ederek \"Yaklaşık 2 gün önce Sivas\'ta taksicilik esnaflığı yapan duyarlı bir arkadaşımızın aracında değerli bir ziynet eşyasının unutulması ve bunu bize bildirdi. Bu arkadaşımızın arabasında değerli bir ziynet eşyası unutulmuş. Bu arkadaşımız iki gün boyunca kaybeden kişilerden telefon numarası veya durağa bizzat gelerek kendilerini bulmalarını beklemişler. Ancak kaybeden kişiler bugüne kadar gelmemişti. Beni arayarak durumu izah etti. Az önce de kaybeden kişi taksici arkadaşı aradı. Ahmet Acıpınar arkadaşımız ziynet eşyasını bize teslim etti. Biz de sahibini çağırdık ve teslim ettik. Ancak isminin ve görüntüsünün yayınlanmasını istemedi. Taksici arkadaşımıza duyarlılığı için teşekkür ediyorum\" dedi. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, bileziği sahibine teslim ederken, taksici Ahmet Turan Acıpınar\'a da küçük bir hediye takdim etti.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Teksicinin bileziği oda başkanına teslimi

-Konuşmalar

-Hediye verilmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(140 mb)