DHA YURT BÜLTENİ-16

Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer, Bolu\'da toprağa verildi



KUZEY Irak\'ın Zap bölgesinde şehit olan askerlerden 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in cenazesi, Bolu\'nun Gerede İlçesi\'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin 9 gün önce evlendiği Derya Sezer, cenazeye eşinin komando kamuflajı ve beresi ile katıldı.

PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi ve ardından çıkan çatışma şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri uçağı ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı\'na, oradan da ambulansla memleketi Gerede\'ye getirildi. Gerede Merkez Camii\'nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin kuzeni Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Vali Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 2’nci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Abdulkadir Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

EŞİNİN KAMUFLAJI İLE KATILDI

Törende şehidin babası İsmail ve kardeşi Kadir Sezer, tabut başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşinin komando kamuflajı ve beresi ile katılan Derya Sezer ile diğer yakınları da namazdan sonra tabut başına geldi. Şehidin 9 gün önce evlendiği Derya ve annesi Azime Sezer, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Derya Sezer, daha sonra askerlerin omzunda cenaze aracına götürülen eşinin tabutunun peşinden koştu ve öndeki askerin elinde bulunan fotoğrafını öptü. Şehit eşini yakınları teskin etmeye çalıştı. Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli olan ve geçen 8 Ekim\'de evlendikten 3 gün sonra göreve giderek şehit olan İlhan Sezer\'in cenazesi, törenden sonra ilçeye bağlı Nuhören Köyü\'ndeki baba evine götürüldü. Evin önünde helallik alınması ardından cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında, ilk tren seferi 30 Ekim\'de

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında ilk resmi seferin 30 Ekim\'de Bakü\'den Kars\'a yapılacağını söyledi. Bakan Arslan, \"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi sadece Kars için değil, ülkemiz için önemli bir proje. Gerçekten bir tarih yazılmış olacak. İpek demiryolu kesintisiz bir şekilde tekrar canlanmış olacak. Buraların ekonomisinin canlanmasına, buralardaki ürünlerin hedef pazarlarına erişmesine vesile olacaktır\" dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ile özel uçakla kente gelen Bakan Ahmet Arslan, Harakani Havalimanı\'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı, protokol ve daire amirleri ile partililer tarafından karşılandı. Bakan Arslan buradan, hayatını kaybeden amcasının oğlu Fahretttin Arslan\'ın taziyesi için Kağızman İlçesi\'nin Bulanık Köyü\'ne geçti. Köyde kurulan taziye çadırını ziyaret eden Bakan Ahmet Arslan, ardından Kağızman yolunda devam eden yol çalışmalarını inceledi. Şantiye ziyaretinde çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Arslan, \"Doğrusu şantiyecilik yapmıştım mühendis olarak. Zaman zaman özlemiyor değilim. Şantiyeciliğin zorluğuyla birlikte çok keyifli yönleri var. Kader birliği var, önünüzde bir projeyi bitirme isteği var. Ve günün sonunda da projeler bitiyor ve mutlu oluyorsunuz. Doktor da ameliyatını yapıyor ve günün sonunda hastası iyileşince de memnun oluyor\" diye konuştu. Bakan Arslan, daha sonra Vali Rahmi Doğan\'ı makamında ziyaret etti. Burada BTK demiryolu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Arslan, seferlerin 30 Ekim itibarıyla başlayacağını kaydetti. Bakan Ahmet Arslan, ilk resmi tren seferinin Azerbaycan Bakü\'den, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katılımıyla 30 Ekim\'de yapılacağını kaydetti. Bakan Arslan şunları söyledi: \"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi sadece Kars için değil, ülkemiz için önemli bir proje. Sebebi; Londra\'dan kalkan bir trenin Pekin\'e kadar kesintisiz gidebilmesi önünde iki engel vardı. Bir Boğaz yani Asya ile Avrupa\'yı denizin altından demiryolu ile bağlamaktı. Onu yaptık biliyorsunuz. İkinci eksik halka, Kars ile Gürcistan\'ın Ahılkelek arasında eksik olan kısım vardı. Bununla ilgili çalışmalar bitti. Biz gerek temmuz ayında gerek eylül ayının 27\'sinde deneme seferleri yaptık. Eylül\'ün 27’sinde Tiflis\'ten trene binerek Kars\'a kadar kesintisiz gelmiş olduk. Ahılkelek\'te aktarma istasyonunda tren değişikliği ile geldik. Testler çok başarılı şekilde devam ediyor. 30 Ekim\'de Bakü\'den Sayın Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katılımıyla Bakü\'den ilk resmi tren seferini başlatmış olacağız. İnşallah Kars\'ın kurtuluşu olan 30 Ekim\'de o ilk tren Kars\'a varmış olacak. Gerçekten bir tarih yazılmış olacak. İpek demiryolu kesintisiz bir şekilde tekrar canlanmış olacak.\" Bakan Arslan, İpekyolu\'nun geçmişte bölge ülkeleri için önemi ve faydasını hatırlatarak, \'demir İpekyolu\'nun da güzergâh üzerindeki ülkelere, bölgeye ve Kars\'a büyük katkı sağlayacağını belirtti. Arslan, \"Buraların ekonomisinin canlanmasına, buralardaki ürünlerin hedef pazarlarına erişmesine vesile olacaktır. O yüzden bu proje çok çok önemli. Elbette ki emeği olan arkadaşlarla birlikte orada olacağız. Yine herkesi oraya da davet ediyoruz. Ama Karslılar test seferinde dahi, trenin Kars\'a gelişinde dahi olağanüstü bir ilgiyle geldiler, bizleri karşıladılar, treni karşıladılar. İnşallah o gün o resmi trenin gelişinde hemşehrilerimizde Kars Garı\'nda o treni karşılayarak, o mutluluğu paylaşırken aslında kendileriyle ilgili de güzel bir günün başlangıcını kutlamış olacaklar diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Arslan’ın havalimanında gelişi ve karşılanması

-Bakan Arslan’ın taziye çadırını ziyareti

-Bakan Arslan’ın şantiyede yaptığı açıklama

-Şantiye çalışanlarıyla fotoğraf çektirmesi

-Kars Valiliğindeki açıklaması

(552 MB - 8 DK 12 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Pazarcık\'ta otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü

KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesi\'nde, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.

Kaza, öğleden sonra Pazarcık- Kahramanmaraş karayolunda meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden 74 yaşındaki İbrahim Üstel yönetimindeki 27 BY 693 plakalı otomobil, Mehmet Mendiz 46 DT 665 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Üstel ile yanındaki Elif Canpınar ve 67 yaşındaki Ayşe Pfundsteir otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişiyi yaptığı çalışmayla çıkardı. Yapılan kontrollerde Elif Canpınar ve Ayşe Pfundsteir\'in öldüğü belirlendi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan İbrahim Üstel de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri, otopsi için morga konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan otomobil

- İnceleme yapan polisler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB

Haber: Mustafa KILIÇLI-Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Bağışlanan organları nakil bekleyen hastalar için umut oldu

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki Mehmet Aksakal\'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından akciğeri, karaciğeri, korneaları ve böbrekleri nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Alaşehir\'deki bir maden suyu fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Aksakal, dün (Pazartesi) saat 01.00 sıralarında, Seyh Sinan Mahallesi Hastane Arkası Sokak\'taki evlerinde rahatsızlandı. Evli, 3 çocuk babası Aksakal, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada, kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksakal\'a gerekli müdahalede bulunulup, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak, Aksakal\'ın bu sabah beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği Aksakal\'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Ailenin onayının alınmasının ardından Aksakal\'ın ameliyatla akciğeri, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Aksakal\'ın kalbi ise zarar gördüğü için alınamadı. Aksakal\'ın alınan organlarından akciğeri İstanbul Kartal Koşuyulu Araştırma Hastanesi\'ne, böbrekleri ve karaciğer İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne, korneaları ise Manisa Celal Bayar Tıp Fakültesi\'ndeki uygun hastalara nakledilmek üzere Alaşehir Atatürk Stadı\'na inen hava ambulansı tarafından alınarak götürüldü. Dört çocuğumdan en küçüğü olan Mehmet\'in beyin ölümü gerçekleştiği söylenince, nakil bekleyen hastalara bir faydaları olacağını düşünerek organlarını bağışlama karar aldıklarını belirten 75 yaşındaki Hasan Aksakal, \"Acımız büyük. Ancak, oğlumun organları başka hastalara can vereceği için biraz olsun teselli olduk\" dedi. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Kırmalı, Alaşehir\'den ilk kez bir organ bağışı nakli gerçekleştirildiğine dikkati çekip, \"Bu hastamızın davranışı bir örnek olmalı. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve organlarını bağışlamalarını öneriyoruz\" dedi. Öte yandan acı haberi alan Mehmet Aksakal\'ın yakınları ve sevenleri Seyh Sinan Mahallesi\'ndeki evlerinin önünde toplanarak, taziyede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bağışlanan organların özel kutular içinde taşınıp, araca yüklenmesi

-Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Kırmalı ile röp.

-Organları bağışlanan Mehmet Aksakal\'ın babası Hasan Aksakal ile röp.

-Organları bağışlanan Mehmet Aksakal\'ın fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında, Akyazı Batakköy mevkiinde meydana geldi. Aydın Cici idaresindeki 54 GA 417 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen İbrahim Özarslan idaresindeki 54 H 0014 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibinin yaptığı kontrol sonucu İbrahim Özarslan ile Hiranur Soykan\'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan bir kişiye ise müdahalede bulundu. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan kişi Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazadan yaralanmadan kurtulan kamyon sürücüsü Aydın Cici gözaltına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Hurma paketlerinin arasından eroin çıktı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü\'nün iki ayrı operasyonu ile 214 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. TIR\'da yapılan aramada hurma dolu kutuların arasından eroin dolu paketler çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir TIR\'ı takibe aldı. Polis, TIR\'ı durdurarak arama yaptı. TIR\'ın dorsesinde hurma dolu paketlerin arasına gizlenmiş 256 paket halinde 184 kilo eroin ele geçirildi. TIR\'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polisin bir diğer operasyonunda ise İstanbul\'a gitmekte olan kamyon takibe alınarak durduruldu. Kamyonda yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 60 paket halinde 30 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. İki operasyonda 316 paket halinde 214 kilo 620 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin aracı durdurması,

-arama yapması,

-eroin dolu paketlerden görüntü

Haber: İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Hollywood oyuncusu Adam Dormi, Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etti

ANTALYA\'da çekimlerine başlanan Islamophobia (islamofobi) filminde \'Omar\' rolünü oynayan Hollywood\'lu oyuncularından Adam Dormi ve filmin yapımcısı Harun Sevimli Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etti. Hz. Mevlana\'nın hayranı olduğu öğrenilen Dormi, Mevlana\'nın sandukası başında el açıp duygu dolu anlar yaşadı.

Yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dormi, Amerika\'dan Türkiye gelmeye hazırlanırken, patlamalar yaşandığı, kendisinin kaçırılabileceği yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirterek, \"Arkadaşım Oliver Stone\'nun oğlu Sean Stone bana hiçbir problem yaşamayacağımı söyledi. Ben de zaten Mevlana gibi bir şahsiyetin büyük hayranıyım. O yüzden bu projeyi kabul ettim. İnsanlığın ayrışmaması adına bir projeye imza atacağımız için mutluyum. Bu projenin barış ve sevgi adı altında olduğu için Türkiye\'ye geldim. Ben Türkiye\'yi seviyorum. Bu güzelliği insanlarını dünyaya göstermemiz lazım. Buraya gelmemin büyük nedeni de Mevlana hayranı olmam. Mevlana eşittir sevgi, sevgi eşittir birlik. Dünyada birlik olmadığı için bu proje çok çok önemli. Global medya ne yazık ki insanlığı ve dinler ayırmaya çalışıyor. Ben buna çok üzülüyorum.\" dedi. Filmin bazı çekimlerini Konya\'da yapmayı planlayan filmin yapımcısı Harun Sevimli de film hakkında bilgi verdi. Sevimli, \"İslamofobi filminde Bosna’da dünyaya gelen ve babası Hristiyanlar tarafından öldürülen 6 yaşındaki Omar’ın Müslüman olan annesiyle Avrupa’ya göçü ve burada \'İslamofobi’ üzerine yaşadıkları zorlu hayatın konu ele alınıyor.\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yapılan ziyaret

-Ziyaretten detay

-Dormi\'nin açıklamaları

-Sevimli\'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)



