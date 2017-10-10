DHA YURT BÜLTENİ-16

Korkuteli savcısı Küçüköner\'e makamında silahlı saldırı (2)



GÖRGÜ TANIĞI: SAVCI, \'BU OLAYDAN ANNEMİN HABERİ OLMASIN\' DEDİ

Antalya\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in, adliyede katip olan eşinin yıllık izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vurulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Savcı Küçüköner\'in odasında silahlı saldırıya uğradığı sırada adliye binasında bulunan ve olaya ilk müdahale edenlerden biri olduğunu söyleyen görgü tanığı Mehmet Çetinkaya, \"Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım ve hemen diğer savcıya teslim ettim. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner\'e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik. Savcı Kadir Küçüköner bizlere \'Bu olaydan annemin haberi olmasın\' dedi\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Görgü tanığının açıklamaları

-Adliyeden görüntü

-Başhekim açıklaması

Haber: Adem DURMAZ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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Bürosunda saldırıya uğrayan avukat öldü/EK

KAÇMALARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İzmit\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin bürosunda uğradığı saldırının ardından saldırgan ile yanında bulunan 2 kişinin avukatın bürosunun bulunduğu iş merkezinden kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kimliği belirlenen saldırganı ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırganın İstanbul\'a kaçtığı belirlenirken, otomobilin plakası ekiplere bildirildi.

Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe olay yerine gelirken yaptığı açıklamada, \"Tanıdıkları biri değilmiş. Ofisteki kimse tanımıyor. İlk defa ofise gelen birisi. Çok üzgünüz. Şu an tahkikat devam ediyor. Olayın öncesi yok, öncesini bilmiyorlar. Daha önce gelip giden tartıştıkları biri değil. Zaten tartışma anında olan bir olay da değil. Bir iki soru sorduktan sonra çantasındaki silahı çıkarıp ateş ediyor. Eşkali belli, yakalandıktan sonra ortaya çıkar\" dedi. Olay yerindeki incelemelerin ardından avukatın cenazesi morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Cep telefonu ile görüntü çekenler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Cenazenin iş merkezinden çıkarılması

-112 Acil ekiplerinden görüntü

-Sertif Gökçe\'nin açıklaması

Haber: KOCAELİ,(DHA)

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DSİ Sulama İşleri Birim Başkanı\'nı öldüren muhtar tutuklandı

ERZURUM\'da borç-alacak yüzünden Devlet Su İşleri (DSİ) Sulama İşleri Birimi Başkanı 49 yaşındaki Tuncer Kacıroğlu\'nu berber koltuğunda otururken öldüren muhtar 39 yaşındaki Rıfat Zengin, tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi Lalapaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Merkez Aziziye İlçesi\'ne bağlı Ömertepe Mahallesi Muhtarı Rafet Zengin, berberde tıraş olan Tuncer Kacıroğlu\'nu içeridekilerin gözleri önünde tabancayla göğsünden vurdu. Berber ve salonda bulunanlar kaçışırken Rafet Zengin, Tuncer Kacıroğlu\'nun yanına gidip iddiaya göre 13 el daha ateş etti. Kacıroğlu, kanlar içinde yere yığılırken Zengin olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli Rıfat Zengin\'i silahı ile birlikte yakaladı. Zengin, polise verdiği ilk ifadesinde, DSİ Sulama İşleri Birimi Başkanı Tuncer Kacıroğlu tarafından, gübre, tarla ve yem alım satımında 1.5 milyon lira borçlandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü. Gözaltına alınarak dün geceyi Emniyette geçiren Rafet Zengin, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zengin, \'Kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yerinde inceleme yapan polisler

-112 çalışanlarından detay

-Cesedin kuaförden çıkarılarak ambulansa konulması

-Ölen Tuncay Kacıroglunun fotoğrafı

-Öldüren Rafet Zengin\'in fotoğrafı



SÜRE: 03.10 BOYUT: 194 MB

Haber-Kamera: Turgay İPEK

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ÖZEL-Sultansazlığı Kuş Cenneti\'ne 9 milyon metreküp can suyu

Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sultanların avlak yeri olmasından alan, 301 kuş türünün yaşadığı ve konakladığı RAMSAR alanına dahil Sultansazlığı Kuş Cenneti\'ne DSİ\'ye ait Ağcaşar Barajı\'ndan can suyu verilmeye başlandı.

Volkanik Erciyes Dağı’nda bulunan Kayseri\'nin Develi, Yahyalı, Yeşilhisar İlçesi arasında kalan 319 bin hektarlık alandaki Sultansazlığı Kuş Cenneti, başta flamingolar olmak üzere kuşların göçü ve ardından Aralık- Ocak aylarında yapılacak 2 aylık kamış kesimi dönemine hazırlanmaya başlandı. Step ekosistemi içerisinde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada bulundurması, İç Anadolu step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun bu alanda kesişmesi nedeniyle Türkiye\'deki en önemli sulak alanlardan biri olan Sultansazlığı\'nın, tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındıran ve nadir bir sulak alan olarak yaz mevsimindeki kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilendiği belirtildi. Yaklaşık 130 bin su kuşunun bulunduğu Sultansazlığı\'na Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parkhlar Şube Müdürlüğü ile DSİ 12\'nci Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşme sonucu, 1074 metre kodu için 2 Ekim\'den itibaren Yahyalı İlçesi sınırlarındaki Ağcaşar Barajı\'ndan saniyede 3.5 litre olmak üzere 9 milyon metreküp, cansuyu takviyesinin sürdürüldüğü belirtildi. Erciyes Dağı\'nın kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıktaki, aralarında turna, filamingo ve dikkuyruğun da olduğu kuşların bulunduğu, Sultansazlığı\'nda, kamış kesimi, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan ölçüm sonucu, alandaki sazlığın yüzde 30\'u Aralık- Ocak aylarında, 2 aylık dönemde gerçekleştiriliyor. Milli Parklar Müdürlüğü gözetiminde Sultansazlığı\'na komşu Yeşilhisar İlçesi\'nin Ovaçiftlik ve Yeşilova ile Develi ilçesinin Yeni Hayat ve Sindelhöyük yerleşim birimlerindeki köylüler saz kesimi yapabiliyor. Sultansazlığı doğal güzelliğinin yanı sıra çevresindeki ilçelerde oturanlara kesilen kamış ve sazlardan dolayı hasırcılık ve el sanatları alanında da katkı sağlayıp, ekonomiye katkıda bulunmalarına kaynak oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Sultan Sazlığı görüntü

- Diğer detaylar



Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: KAYSERİ, (DHA)

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Şanlıurfa\'da TOKİ kura çekilişi yapıldı

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa\'da yapımı tamamlanan Maşuk 5\'inci bölgedeki konutların kura çekimi yapılarak sahipleri belirlendi.

11 Nisan Spor Salonu\'nda noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kura çekiminde, 56 kişinin başvuru yaptığı 1+1 konutlar için 24, 4 bin 210 kişinin başvurduğu 2+1 konutlar için ise 628 hak sahibi çekilişle belirlendi. Kura çekiminde evsahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerini sabırsızlıkla salonda takip eden Orhan Kayışbacak, konutlardan birinin engelli oğluna çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Yıllardır kiradayız ve hep evsahibi olma ümidiyle yaşadık. Bugün engelli oğluma ev çıktığı için o kadar mutluyum ki; anlatamam\" dedi.

TOKİ kurasında ev sahibi olmaya hak kazanan 2 yıllık evli Naime Boğuş ise kiradan kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kura çekimine katılan vatandaşlar

- Kurada ismi çıkan vatandaşların sevinmesi

- Kurada ev sahibi olanlarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 502 MB

Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)



