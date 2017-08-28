DHA YURT BÜLTENİ-16

Cizre\'deki 6 uzman doktor gitti, 8 aylık hamile karnındaki bebeği ile öldü /EK



\"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HEM ANNE HEM BEBEK KURTARILAMAMIŞTIR\"

Cizre İlçesi\'nde 2 gün önce sancılarının artması üzerine kaldırıldığı Devlet Hastanesi\'nde uzman kadın doktor olmadığı için karnındaki bebeği ile kurtarılamayan Peyruze Pulat\'ın ölümü ile ilgili Devlet Hastanesi yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Maalesef tüm müdahalelere rağmen hem anne hem bebek kurtarılamamıştır. Üzücü olaydan dolayı tüm sağlık camiası üzüntü içerisindedir. Doktor atamaları ile ilgili girişimlerimiz daha hassasiyet ile devam edilecektir\" denildi. Cizre Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, hastanenin Acil Polikliniği\'ne başvuran ve önceden riskli gebeliği olduğu belirtilerek, \"Doğumunun 3\'üncü basamak olan bir sağlık tesisinde yapılması gerektiği belirtilen gebeye yapılan tüm müdahalelere rağmen hiç kimsenin ve özellikle biz sağlık camiasının hiç istemeyeceği bir şekilde anne ve bebek ölümünün gerçekleştiği üzücü bir olayın meydana geldiği belirtilerek, hastanedeki kadın doğum uzmanı doslarları ile ilgili bilgi paylaşıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"HASTANEMİZDE 1 KADIN DOĞUM DOKTORU KALDI\"

\"Hastanemiz kadrosunda 1 ay önceye kadar 6 kadın doğum hekimi bulunurken; 1 doktorumuzun yasal doğum sonrası izninde olduğu, 3 doktorumuzun engeliyemiyeceğimiz bir durum olan istifalarını verip sözleşmelerini tek taraflı fesh ederek kamudaki memurluk görevinden ayrılışlarını yaptığı ve 1 doktorumuz da eş tayini yaparak kurumumuzdan ayrılışlarını yaptıkları görülmüştür. Hastanemiz bünyesinde hizmet verecek 1 kadın doğum doktoru kalmıştır. Hastane yönetimi olarak Hastanemize kanunen tesis edilen kadronun (PDC) tamamlanması için, her atama döneminde eksik olan doktor ve diğer personel sayısı kadar personel atamasının yapılması resmi yazı ile istenmektedir. Hastanelere yapılacak olan tüm atamalar Bakanlıkça mezun olan kadrolar gözönünden tutularak merkezi atama ile yapılmaktadır. Şırnak genel sekreterliği tarafınca 10 günlük bayram tatilinde çalışacak olan personelin çalışma programları yapılması istenmiştir. Cizre Devlet Hastanesi olarak çalışma proğramımız yapılarak liste halinde Şırnak Genel Sekreterliğine iletilmiştir. Genel sekreterlik bilgisi dahilinde Cizre Devlet Hastanesi ve Silopi Devdet Hastanesi tüm branşlarda olduğu gibi tek olan kadın doğum doktorları ile ilgili proğramda yapılmıştır. Yönetmelikler ile belirlenen çalışma esaslarında; tek olan branş doktorlarının içap-nöbet tutma zorunluklarının olmadığı belirtilmesine rağmen; ilk 5 günü silopi DH\'de görev yapan kadın doğum doktoru tarafınca kadın doğum hastalarına bakılacağı ve ikinci 5 gününde ise Cizre Devlet Hastanesinde görev yapan doktor tarafınca hastalara bakılacağı planlanmıştır.\"

\"HEM ANNE HEM BEBEK KURTARILAMAMIŞTIR\"

Hastane açıklamasında, üzücü olayda vefat eden annenin gebelik takiplerinde doğumunun riskli olduğu ve 3\'üncü basamak bir hastanede (Fakülte veya Eğitim araştırma hastanesinde) doğumun yapılması aileye bilirtildiği ifade edilerek, şöyle devam edildi: \"Hasta, 112 ambulansı ile Cizre merkez Cudi Mahallesi\'nden alınarak acilimize getirilirken hastanın yanındaki refakatçisi tarafınca hasta ile ilgili risklerin bilgisi acil nöbetçi doktorumuza iletilmesi üzerine doktorumuz hastanın sevki için 112 Komuta Merkezi ile irtibata geçmiştir. Hem Şırnak Devlet Hastanesi\'ndeki kadın doğum doktoru ve hastayı kabul eden Silopi Devlet Hastanesi\'ndeki kadın doğum doktoru hastanın 3\'üncü basamak bir merkeze sevk edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Hastaneye getirilişinden itibaren geçen 1 saatlik zaman dilimi içerisinde, gelirken de durumu kötü olan hastanın durumunun daha da kötüleşmesi üzerine hastaya hayata döndürme müdahalesi (CPR) yapılmıştır. Müdahaladen olumlu cevap alınmaması üzerine bebeğe son şans verilip nadir yapılan bir müdahale ile genel cerrahi doktoru ve acil uzman doktoru tarafınca acilde sezeryan ameliyatı yapılarak bebek doğurtulmuştur. Bebeğe çocuk doktoru tarafınca canlandırma müdahalesi yapılmıştır. Maalesef tüm müdahalelere rağmen hem anne hem bebek kurtarılamamıştır. Üzücü olaydan dolayı tüm sağlık camiası üzüntü içerisindedir. Doktor atamaları ile ilgili girişimlerimiz daha hassasiyet ile devam edilecektir. Yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğumuz bu olayda vefat eden anneye Allah\'tan rahmet , aileye başsağlığı ve sabrı niyaz dileyerek gerekli önlemlerin alınması için çaba içinde ve takipçisi olacağımızı belirtiriz.\"



Görüntü Dökümü:

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-Hastanenin görüntüsü

-Hüsnü Pulat\'ın açıklamaları

-genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)

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Lahmacun firmasının kamyonu alev alev yandı

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, TEM Otoyolu\'nda bir lahmacun firmasına ait kamyon motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı

Yangın saat 17.30 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Kartepe Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Sıddık Başaran idaresindeki 14 DB 725 plakalı bir büyük bir lahmacun firmasına ait kamyonun motoru tutuştu. Sıddık Başaran motordan yükselen dumanları fark edince aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Sıddık Başaran alevlere müdahale etmeye çalışırken, alevler kamyonu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan kamyon söndürülürken, araçtan geriye metal yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan araçtan görüntü

-Söndürme çalışmaları

-Yoldan ve itfaiye ekibinden görüntüler

HABER: Faruk KIYAK/KAMERA: Orhan UZUN/ KARTEPE(Kocaeli), (DHA)

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Kazasız kurban kesimi için \'Reuff\' tekniği

SAKARYA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, Kurban Bayramı\'nda yaşanan kazaların önüne geçmek için bulunan \'Reuff tekniği\' kesiminin vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladığını belirtti.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, Kurban Bayramı\'nda kesim için kolaylık sağlayan \'Reuff\' tekniğinin nasıl uygulandığını kurbanlık hayvan üzerinde anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yıldız, kullanılabilecek 10 teknik arasındaki bu tekniğin en güvenli ve kolay teknik olduğunu ifade ederek, bu yöntemle kazaların önüne geçileceğini ifade etti. Bu teknikle kesimi yapan kişinin zarar görme ihtimalinin olmadığını belirten Yıldız, \"Bu kesim tekniği \'Reuff\' tekniği olarak bilinir. Türk yöntemi var ama çok kullanmıyoruz. Bu daha basit geliyor bize. 1800\'lerde bulunan bir teknik bu. Bir sürü yatırma teknikleri var. 8-10 tane ayrı teknik var. En kolayı da bu. Yatıran kişiye de hiçbir zarar vermiyor\" diye konuştu. Yıldız veterinere kontrol ettirilmeyen kurbanların kesilmesi durumunda binlerce kişiye hastalık bulaşma riski olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: \"Kesim öncesi serbest veterinere gidip bir kontrol ettirsin vatandaşlar hayvanı. O hayvanın herhangi bir sağlık sorunu varsa kestikten sonra iş işten geçmiş oluyor. Bir sürprizle karşılaşmamak için bir veteriner hekime muayene ettirsinler. Türkiye\'de milyon adetle tabir ettiğimiz kurban kesiliyor. Toplamda 7-8 milyon hayvan sayısı var her bayram. Bunlardan yüzlerce, binlerce kişiye hastalık geçme riski var. Bunun da ülke bütçesine yüklü bir maliyet getirir\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayvanın yatırılması

-Tekniği anlatması

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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\'Dava\'nın tanıtımı Eskişehir\'deki \'Devrim\' otomobilinin yanında yapıldı

MİLLİ Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından düzenlenen \'Alternatif Enerji Araçları Yarışması\' için ürettiği \'Dava\' adı verilen elektrikli otomobilin tanıtımı Eskişehir\'de Türkiye\'nin ilk yerli otomobili \'Devrim\'in yanında yapıldı.

Dava otomobilin tanıtımı nedeniyle Eskişehir\'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) bahçesinde sergilenen ve 1961 yılında yapılan Türkiye\'nin ilk yerli otomobili Devrim\'in yanında toplantı düzenlendi. Camlı bölmede bulunan \'Devrim\' otomobilinin yanına getirilen Dava, basın mensuplarına tanıtıldı. Dava\'nın Kocaeli\'nde 21-27 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenen \'Efficiency Challenge Electric Vehicle\' yarışmasında tasarım dalında birinci olduğu belirtildi. MTTB Kayseri İl Başkanı Akın Kaya, \'Dava\' adlı otomobili Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle birlikte ürettiklerini söyledi. Kaya, araçla ilgili şu bilgileri verdi: \"Milli Türk Talebe Birliği olarak tasarımı ve üretimi tamamen bize ait olan, yerli ve milli \'Dava\' ismini verdiğimiz elektrikli otomobilimizi ürettik. Mazi, hal, istikbal denkleminde; mazide meydana getirdiklerimizden aldığımız güçle TÜBİTAK tarafından düzenlenen \'Alternatif Enerji Araçlar Yarışması\' için geliştirdiğimiz elektrikli otomobilimiz, istikbalde de ortaya koyacaklarımıza aynadır. Otomobilimiz, yüzde 100 elektrikli olup yönetimi, projelendirmesi ve imalatı Mili Türk Talebi Birliği Kayseri İl Başkanlığımıza, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve ekibimize aittir. Enerjiden verim elde etmek ve aynı zamanda dayanıklılık kıstasları gereği aracımızın kaportası; cam elyaf ve karbon fiber malzemelerden, el yapımı olarak üretilmiştir. Ürettiğimiz otomobilimizi Cumhurbaşkanımız ve eskimez Milli Türk Talebi Birliği\'li büyümüz sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın da ısrarla üzerinde durduğu yerli otomobil projesi için küçük de olsa bir adım olarak görmekteyiz. Büyük imkansızlıklar içerisinde ulaştığımız bu başarı ve edindiğimiz tecrübe sonrasındaki hedefimiz Dava elektrik otomobilimizi geliştirerek günlük hayata kullanıma uygun olarak hizmete sunmak ve Devrim arabasından beri milletimizin içinde bir ukde olarak kalan yüzde yüz milli ve yüzde yüz yerli otomobilimizin üretiminde söz sahibi olmaktır.\" Tanıtım toplantısına katılan Milli Türk Talebe Birliği üyeleri de konuşmaların ardından tekbir getirdi.

Görüntü dökümü:

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-Milli Türk Talebi Birliği Kayseri İl Başkanı Akın Kaya\'nın konuşması,

-Takbir diye bağırılması,

-Dava arabasının görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

