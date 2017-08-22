DHA YURT BÜLTENİ-16

Göltürkbükü\'ndeki saldırının zanlısına olay yerinde keşif (3)

ZANLILAR TUTUKLANDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki Göltürkbükü Mahallesi\'nde yan yana hizmet veren Çilek Beach Club ile Sess Beach Club\'a düzenlenen ve 18 yaşındaki Furkan Say\'ın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin olarak adliyeye sevk edilen D.Ç. ve diğer 2 zanlı tutuklandı.



Haber-Kamera:Yaşar Anter / BODRUM (Muğla), (DHA)

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6 mevsimlik işçi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde üzüm bağında çalışan 6 mevsimlik işçi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe Mevkii\'nde meydana geldi. Üzüm bağında çalışan mevsimlik işçilerin yakınında bulunduğu ağaca, yıldırım düştü. İşçilerden Niyazi Kaşan, Gurbet Kaşan, Fatma Kaşan, Sevda Kaşan, Çimen Kaşan ve Merve Kaşan yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Manisa Devlet Hastanesi ile Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Haber: İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)

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Genç futbolcu kazada öldü



YUNUSEMRE Belediyespor\'un futbolcusu Samet Algu (25) takımının kamp yaptığı Afyonkarahisar\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza Afyonkarahisar\'da gece saatlerinde meydana geldi. 45 EK 160 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Algu henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve Ahmet Akbaş\'ın kullandığı (23) 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Algu, Akbaş ve takımın masörü Sadık Çalış (26) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Samet Algu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Samet Algu Yunusemre Belediyespor\'un sevilen oyuncularından biriydi. Genç futbolcu geçtiğimiz yıl Merve Algu ile evlenmiş, 2 ay önce de baba olmuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Algu\'nun cenazesi daha sonra yakınlarına teslim edilip Manisa\'ya getirildi. Şeyh Fenari Camiinde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazınun ardından Algu\'nun tabutu, arkadaşlarının ve sporseverlerin omzunda cenaze aracına kondu. Algu, Kırtık mezarlığında toprağa verildi. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, kulüp yöneticileri ve futbolcu arkadaşları, babası Osman Algu, annesi Selma Argu, kardeşi Melih Algu ve eşi Merve Algu cenazeye katıldı. Merve Argu, eşinin tabutuna sarılıp ağladı.

Öte yandan kazada yaralanan takımın masörü Sadık Çalış\'ın (26) önümüzdeki saatlerde ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Araştırma Hastanesi\'ne getirileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Babanın taziyeleri kabulü

- Arkadaşlarının üzüntüsü.

- Eşi ve aile yakınlarının üzüntüsü.

- Cenaze namazı

- Cenazenen götürülmesi.

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)



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Minibüslerden bozuk para çalan hırsız yakalandı

ADANA\'da, şehir içi yolcu taşıyan park halindeki minibüslerden toplam 600 lira bozuk para çaldığı öne sürülen 35 yaşındaki Mehmet A., güvenlik kamerasına yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi\'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 4 minibüsün içinden 600 lira bozuk para çalan zanlıyı yakalamak için, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği minibüs durağının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti. Görüntülerde, park halindeki bir minibüsün açık olan kapısından giren zanlının, ön kısımda bulunan bozuk paraları alarak kaçtığı tesbit edildi. Kısa sürede yakalanan Mehmet A.\'nın, aynı suçtan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Durktaki midibüs görüntüleri

- Hırsızlık anı

- Hırsızın kovalanması

SÜRE:01\'38\" BOYUT:99.7 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:ADANA,(DHA)

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Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi Altınoluk\'ta

BALIKESİR\'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi\'nde bulunan Abdullah Efendi Konağı\'nda, 33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu.

Aydın Doğan Vakfı tarafından toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 33\'üncüsü düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, 2016 yılında 68 ülkeden 752 sanatçı ve 2 bin 521 karikatüre ev sahipliği yaptı. Edremit Abdullah Efendi Konağındaki sergi, 1 Eylül\'e kadar gezilebilecek.

33\'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi; İstanbul, Eskişehir, Muğla ve Adana illerinin ardından son olarak Balıkesir\'in Edremit ilçesinde sergilendi. Abdullah Efendi Konağı\'nda düzenlenen serginin açılışını; Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka, Aydın Doğan Vakfı Sergiler Koordinatörü İlhan Artar ve Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert gerçekleştirdi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Saka, serginin kendileri için son derece değerli olduğunu söyledi. Serginin Edremit\'te olması ve bu tür sergilerin artmasına çok sevindiklerini belirten Saka, \"Biz Edremit\'in her köşesini sanatın, sporun bir merkezi olarak düşünüyoruz. Edremit\'i bu noktaya taşımaya çalışıyoruz\" dedi.

Sergiyi değerlendiren karikatürist Ergin Gülen ise, \"Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma ilk olarak Hürriyet Gazetesi kurucusu Sedat Simavi adına tarafından yapılmıştır. Sedat Simavi Karikatür sanatçısıdır aslında. Sonradan 1947 yılında Hürriyet Gazetesi\'ni kurmuştur. Çocukları da onun anısına bu uluslararası yarışmayı düzenlemişlerdir. Gazete devredilince bu yarışma da Aydın Doğan\'a geçmiştir. Ben karikatür sanatçısıyım, benim için önemli olan yarışmanın sürmüş olması, ciddiye alınmış olması, uluslararası alanda birinci derecede olmasıdır. Türk Sanat hareketini, kültür hareketini temsil ettiği için çok memnunuz\" dedi. Sergiye katılanlar ise eserleri son derece beğendiklerini belirtti. Sergide, yarışmanın birincisi Marco De Angelis (İtalya), ikincisi \'Cau\' Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncüsü Doğan Arslan (Türkiye) ve \'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya\' kategorisinde verilen Özel Ödül\'ün sahibi ise Emrah Arıkan\'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer aldı.

Yarışmada Başarı Ödülü kazananlar arasında Oktay Bingöl (Türkiye), Vitaly Bondar (Beyaz Rusya), Evzen David (Çek Cumhuriyeti), Hicabi Demirci (Türkiye), \'Feggo\' Felipe Galindo (Amerika), Rodrigo Machado da Rosa (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Arif Sutristanto (Endonezya), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), Kürşat Zaman (Türkiye), Nahid Zamani (İran) ve Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya) eserleri yer alıyor. Karikatürde hoşgörü ve sağduyuya dayalı, farklı düşünce ve inançlara açık bir toplumun temel yapıtaşları arasında yer alması ve düşünceden hareketle düzenlenen ve dünyada \'Karikatürlerin Oscar\'ı olarak bilinen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasına 1983 yılından buyana 137 ülkeden 7 bin 800\'ü aşkın sanatçının katıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergi açılışından görüntü

- Sergiden görüntü

- Kamil Saka konuşmasından görüntü

- Ergin Gülen röp.

- Sergi gezenlerden röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)