DHA YURT BÜLTENİ-16

Erdoğan\'a suikast davasında reddi hakim talebine ret (5)



DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına aradan sonra devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Özel kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli usteğmen Enes Yılmaz, savunmasını yaptı. Savunmasında sık sık tanık ifadelerinden örnekler okuyan Enes Yılmaz ile Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ karşı karşıya geldi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, Enes Yılmaz\'ın kendisini savunma yöntemine, kullandığı dile ve davayla ilgisi olmayan kişilere yönelik suçlamalarda bulunmasına izin vermeyip sert şekilde sözünü kesti. Enes Yılmaz\'ın zaman zaman savunmasında kendisinin de söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Sen savunma yapmıyorsun, polemik yapıyorsun. Savunmanda bize de atıfta bulunuyorsun. Sukut ikrardan gelir derler, ama ben de susunca bu söylediklerini kabul etmişim gibi olacak, böyle bir şey yok\" dedi.

\'KİMİN KAÇIP KAÇMADIĞINI İNSANLAR İYİ BİLİYOR\'

Suçlamaları kabul etmeyen Enes Yılmaz\'ın \"Marmaris\'e hiç gelmedik demedik, evet geldim. Bunun için verilecekse ceza verilsin. Ama iki grup arasında kimin ne yaptığının ortaya konması lazım. Şehitleri kimin yaptığının, oteli kimin vurduğunun ortaya konması lazım\" şeklindeki sözlerinden sonra bazı kamu yöneticilerinin kaçtığı ifadesini kullanınca, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ bir kez daha sözünü kesti. Mahkeme Başkanı Baştoğ, \"Kimin kaçtığını, kimin kaçmadığını insanlar iyi biliyor. Kim kimin ne yaptığını çok iyi biliyor\" dedi. Cumhuriyet savcısı Ali Cenk Düzgün de, \"Sanık gerçekleri saptırıyor. Saçmalıyorsun, böyle saçmalık olur mu?\" sözleriyle tepki gösterdi.

MAHKEME, BARODAN AVUKAT ATANMASINA KARAR VERDİ

Enes Yılmaz\'ın yaklaşık 5 saat süren savunmasından sonra mahkeme, sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş, Gökhan Güçlü, Davut Uçum, Murat Dağlı ve Özay Cöder\'in avukatlarının katılmama mazeretlerini kabul etmemesine karşın, bu tavırlarını sürdürmeleri üzerine barodan avukat atanmasına karar verdi.

Haber: MUĞLA,(DHA)

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Gaziantep\'te FETÖ\'den 2 kişi tutuklandı



GAZİANTEP\'te, darbe girişiminin ardından mesleklerinden ihraç edilen 1 savcı ve 1 üsteğmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 1 savcı ve 1 üsteğmen gözaltına alındı. Haklarında daha önce yakalama kararı bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.



Haber: GAZİANTEP, (DHA)



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\'Oğlumla dalga geçmesinler\' diye 143 kilo verdi



ÇORUM’da, fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan fabrika işçisi 30 yaşındaki Nadir Akbulut, 2 yılda 143 kilo verdi.

Çorum\'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Nadir Akbulut, aldığı kilolar nedeniyle 2 yıl önce 240 kiloya ulaştı. Fazla kiloları nedeiyle askere alınmayan Akbulut, şu an 4.5 yaşında olan oğlu Göktuğ Akbulut için kilo vermeye karar verdi. Tüp mide ameliyatı olan Akbulut, 97 kiloya düştü. Kilo verme sürecinde eşi Esra Akbulut\'un kendisine büyük destek verdiğini belirten Nadir Akbulut, \"Oğlumu okula götürürken arkadaşları tarafından \'Babası şişko diye\' dalga geçmesin diye kilo vermeye karar verip, ameliyat oldum. Oğlum üzülmesin onunla dalga geçmesinler istedim. Bir akdaşım beni bu konuda uyardı. Ben de böylece karar verdim. İyi ki buna karar vermişim, şimdi çok mutluyum. Sanki yeniden hayata geldim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Nadir Akbulut oynarken

-Nadir Akbulut\'la röportaj

-Genel ve detay

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Manisa\'da üzüm bağlarını sel bastı





MANİSA\'nın Sarıgöl İlçesi\'nde etkili olan sağanak yağışta 5 evi sel basarken, üzüm bağlarında da maddi hasar meydana geldi.

Bugün akşam saatlerindeki sağanak yağış nedeniyle Bahadırlar Mahallesi\'ndeki üzüm bağlarında maddi hasar meydana geldi. Bahadırlar Mahallesi Muhtarı Ali Dikici gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın DSİ tarafından yapılan yatırımla kent içinde sele yol açmasa da üzüm bağlarını etkilediğini belirtti. Ayrıca, yağışın yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Dikici, \"Mahallemizin içerisinden geçen derenin DSİ tarafından tahliye kanalına dönüştürülmesi sayesinde mahalleyi sel basmadı. DSİ\'ye teşekkür ederim. Sadece yağmur suları nedeniyle beş evi sel bastı. Sarıgöl Belediyesi de anında mahallemize destek gönderdi. Kepçeler ve arazözler gelerek evlerde tahliye çalışmalarına başladı. Üzüm bağlarına dolaşmaya çıktık ancak bağların içlerine sel bastığından zararın miktarını belirleyemedik\" dedi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise Bahadır Mahallesi\'nden gelen ihbar üzerine ekiplerin bu bölgeye yönlendirildiğini ve gerekenin yapıldığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-FOTOĞRAFLAR

Haber: SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Hizmet Binası törenle açıldı

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliği Hizmet Binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun katılımıyla açıldı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (MUTSO) Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman\'da faaliyet gösteren üyelerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçirdiği Ortaca Hizmet Binası\'nın açılışı, Muğla Valisi Esengül Civelek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapıldı. Açılış törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakam Vekili Gürkan Demirkale, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Ortaca ve Dalaman ilçe emniyet müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Kurdele kesiminin ardından toplantı salonunda devam eden açılışta konuşan MUTSO Başkanı Bülent Karakuş \"MUTSO olarak ilimizde ve üyelerimizin bulunduğu üç ilçemizin ortasında bulunan Ortaca ilçemize hizmet binamızı yaptık. Burada üyelerimizle daha yakından ilgilenerek işlerini hızlandırmış olacağız. Hizmet binamız bölgemize hayırlı olsun. Bu binanın yapımında bizlere destek olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek ve emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi

\"ODAN GÜÇLÜ OLACAK, ÜYEN GÜÇLÜ OLACAK VE DOĞAL OLARAK ÜLKEN GÜÇLÜ OLACAK\"

Birçok ilde Ortaca Hizmet Binası kalitesinde hizmet binası olmadığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu \"Hayırlı işler için geldik. Ortaca Hizmet Binası\'nın açılışından sonra, Fethiye Babadağ\'daki teleferik temel atma törenine katılacağız. Yoğun bir programımız var. Efe demek yiğitlik demektir. Üyelerimiz en iyi hizmeti hak ediyor. MUTSO yeni hizmet anlayışıyla hizmeti üyelerin ayağına götürüyor. Birçok ilde Ortaca Hizmet Binası kalitesinde hizmet binası yok. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni hizmet binasının Köyceğiz Dalaman ve Ortaca olmak üzere 3 ilçemize hizmet verecek. Ayrıca Muğla Valisi Esengül Civelek\'i Yalova ve Kırklareli valiliği döneminde yakından tanıma fırsatı buldum. İş dünyası açısından böyle bir valimiz olduğu için çok şanslıyız. MUTSO akredite odalarımızdan bir tanesi. Turizm tesislerinde yıldızlama neyse, dünyada da odalar arasında yıldızlama sistemi vardır. MUTSO Londra ve Paris\'teki odalarla aynı standartlarda hizmet veriyor. MUTSO\'yu kutluyorum. Odan güçlü olacak, üyen güçlü olacak ve doğal olarak ülken güçlü olacak. Muğla böyle hizmet veriyor. MUTSO Muğla\'nın zenginleşmesi için yoğun çaba göstermekte. Odalar birliği başkanı olduktan sonra üyeler özellikle istihdamın üzerindeki vergi yüklerinden şikayet etti. Cumhurbaşkanımız \'Tamam\' dedi ve \'Önce siz bir kişiyi istihdam edeceksiniz\' dedi. Söz yerine geldi mi? Daha 6 ay var önümüzde. Dünyada yapılamayanı yaptık. 1 milyon 500 bin üyemiz var. 1 milyon 600 bin istihdam sağlandı. Özel sektördeki tüm arkadaşları kutluyorum. 81 il içinde en fazla istihdam yapan il Muğla oldu. Siyasetçiler geldiği zaman başarı hikayenizi anlatın. Muğla üye başına 3 buçuk kişi istihdam etti. Üyelerin eleman alması durumunda ilk 3 ay her şey devlet tarafından karşılanıyor. 2016 sonu ve 2017 başında en büyük sıkıntı finansmana erişim oldu. Önce iğneyi kendimize batıracağız. Toplanan aidatları ortaya koyduk. Üyelerimize nefes kredisi olarak kullandırdık. Bundan toplam 27 bin firmamız faydalandı. Yıllık faizi 9.90. Mevduatı bankaya götürünce faiz ne alıyorsunuz? Türkiye ortalaması 14-15. Sanayi bakanımıza giderek üyelerimizin faizsiz kredi isteğini ilettik. Adam başına 50 bin lira, bir yıl ödemesiz faizsiz kredi imkanı sağladık. 260 bin üye faydalandı. Toplam 313 bin üyemizin kredisine kefil olduk. Babanın oğula kardeşin kardeşe yapmadığını size odanız yapıyor. 600 bin üyemize destek sağladık\" dedi. Muğla Valisi Esengül Civelek de Muğla\'nın turizm, tarım ve eğitim kenti olmasında öncülük eden, üyelerini yönlendiren, kentin bölgesel kalkınması için başarılı çalışmalar gerçekleştiren MUTSO\'ya Ortaca Hizmet Binası\'nı kazandırdığı için teşekkür etti. Tören sonrası MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ve MUTSO Meclis Başkanı Şükrü Altınay, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu\'na 30 yıllık Milas halısı hediye etti. Rıfat Hisarcıklıoğlu da MUTSO Başkanı Karakuş\'a üzerinde \'Maşallah\' yazan bir plaket takdim etti. Buradaki tören hatıra fotoğrafı ile son bulurken Vali Esengül Civelek Rıfat Hisarcıklıoğlu ve yanındaki heyet Fethiye Babadağ\'a yapılacak teleferiğin temel atma töreni için ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılıştan görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)



