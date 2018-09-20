DHA YURT BÜLTENİ 15

ÇARPTIĞI KADINI DÖVÜP KAÇAN SÜRÜCÜ, NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen kadına çarptıktan sonra tepki göstermesi üzerine dövüp kaçan otomobil sürücüsü Uğur P. (35), polislerin havaya ateş açtığı kovalamaca sonucu yakalandı.

Yenice Mahallesi Şehitler Sokak üzerinde yürüyen Ayşe M. (32), 16 JZ 645 plakalı otomobilin aynasının çarpması sonucu yere düştü. İddiaya göre, Ayşe M.\'nin tepki gösterdiği Uğur P., aracından inip yere düşen kadını dövdü. Ayşe M., kendisine saldırıp kaçan sürücünün otomobil plakasını polise bildirdi. Belediye kavşağında görevli emniyet ekipleri, ihbar üzerine aracı durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan Uğur P., kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açtığı kovalamaca sırasında yoğun trafikte hareket etmekte zorlanan aracın içine giren bir sürücüyü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Uğur P.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Olay yeri görüntüsü

-Yakalama anı

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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PROF. DR. SAKINÇ: MARMARA\'DA, 7.2 İLE 7.4\'LÜK BİR DEPREM YAŞANIR

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü MAREM Jeoloji-Sedimantoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Sakınç, Marmara Denizi açıklarında kırılmamış büyük bir fay hattının yer aldığını belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 250 yılda bir büyük bir deprem oluyor. Bu fay her an kırılabilir. Eğer kırılırsa İstanbul’un yanı sıra, Tekirdağ ve Şarköy büyük zarar görür. 7.2 ile 7.4\'lük bir deprem yaşanır. Sahil bölgesindeki yerleşimler büyük zarar görürö dedi.

Sevinç Erdal İnönü vakfı tarafından MAREM projesi kapsamında Marmara Denizinde yapılan “Her Yönüyle Marmara Deniziö çalışmaları hakkında Tekirdağ’da toplantı düzenlendi. Yelken kulüpte düzenlenen toplantıya, Av. Güneş Gürseler Sevinç-Erdal İnönü Vakfı – Yönetim Kurulu Üyesi, M. Levent Artüz – Hidrobiyolog Sevinç-Erdal İnönü Vakfı - MAREM Proje Lideri, O. Bülent Artüz - Elektirik Mühendisi Sevinç-Erdal İnönü Vakfı - MAREM Proje Koordinatörü, Prof. Dr. Dinçer Gülen İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, MAREM Biyoloji Bölüm Sorumlusu. Prof. Dr. Mehmet Sakınç İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü MAREM Jeoloji-Sedimantoloji Bölüm Sorumlusu. Prof. Dr. Bahattin Yalçın Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü, MAREM Kimya Bölüm Sorumlusu. Prof. Dr. Sezginer Tunçer Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, MAREM Balıkçılık-Su Ürünleri Sorumlusu ve Süleymanpaşa belediye başkanı Ekrem Eşkinat katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yerbilimleri Fakültesi\'nden Prof. Dr. Mehmet Sakınç, “İstanbul depremi çok yakın gibi. Marmara’da kırılmamış 2 büyük fay var. Biri Tekirdağ açıklarında diğeri de kumburgaz açıklarında ne zaman kırılacağı belli değil. 7.2 e 7.4 civarında bekleniyor. Tekirdağ Şarköy, Mürefte, Gaziköy büyük zarar görecek. Yaptığımız incelemede 250 yıllık bir döngü var. Bu döngü doldu. Büyük depremden 250 yıl geçti. Her an olabilir. Tekirdağ çok zarar görecek Bu iki fay aynı anda yıkılırsa kıyamet kopar. Kıyamet benzeri bir olay olur. Kıyamet-i Suhra diye bir olay var. Yani bu 1800’lü yıllarda Tsunami nedeni ile dalgaların surları aştığı, Haliç’de sandalların battığı şeyler söyleniyor. Zaten son yapılan bu 2500 yıllık Yenikapı çalışmalarında tarihlenen deprem buluntuları ki önemli buluntulardır onlar. Orada birçok tusunami izine rastlamak mümkündürö dedi.

ERGENE MARMARAYA AKACAK

Marmara Denizi’ndeki kirliğe dikkat çeken Marem Proje Lideri Levent Artüz, “1054 yılından beri Marmara Denizi’nde araştırmalar devam ediyor. Dünyada en uzun soluklu deniz izleme projesi. Bundan başka uzun soluklu başka bir proje yok. Yaz ve kış dönemlerinde Marmara’yı inceliyoruz. 252 istasyonda 163 parametreyi ölçüyoruz. Sonra ise modelleme yapıyoruz. Marmara’da 1272 metre derinliğe kadar inceliyoruz. Tüm derinliklerde kimyasal inceleme yapıyoruz. Canlı ve jeolojik çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalara yerli ve yabancı 18 üniversite katılıyor. Bütün sonuç ve çalışmalar kirlenmede birleşiyor. Bölgenizde yapımı süren Ergene derin deşarjı aralıkta hizmete başlayacak. Aralıkta dünyanın en kirli nehri Marmara ya akacak. Marmara’nın kurtuluşu kalmayacak. Kirlilik Marmara y kilitleyecekö dedi.

PLAJLARDA KİRLİLİĞİ BİRİNCİ SIRADA SİGARA İZMARİTLERİ OLUŞTURUYOR

Levent Artüz Marmara kıyısındaki 17 Halk plajında kirlilik incelemesi yaptıklarını ve sonuçların gerçekten vahim olduğunu söyledi. Artüz, “Seçtiğimiz 17 plajda 10 metrekarelik replika ile Makro plastikleri yani 5 milimetrenin üzerinde olan plastik parçalarını inceledik. Sonuçlar haikaten korkutucu. Buralarda nelere bakıldı. Yassı plastikler, uzamış ipliksi plastiklere bakıldı. Pet şişe ve kapaklarına bakıldı. Kütlelere bakıldı. Plajlarda yapılan incelemelerde birinci sırada sigara filitresi çıktı. İkici sırada çok önemli bu, çerez poşetleri bulundu. Üçüncü sırada poşet parçaları, ben bunların birinci sırada olacaklarını düşünüyordum. Dördüncü sırada pet şişe ve kapakları vesaire çıktı. Beşinci sırada ise plastik pipetler çıktı. Çok ciddi miktarda pipetler var. Altıncı olarak balık ağları ve av malzemeleri bulunuyor ve sıralamada tıbbi malzemeden tutunda kömür curüfüna kadar meteryaller ile liste uzayıp gidiyor\" diye konuştu.

EN KÖTÜ DURUMDAKİ PLAJ MENEKŞE PLAJI

Artüz, yaptıkları geniş kapsamlı çalışmalar ve bu çalışmalardan çıkan sonuçlara göre en kötü durumdaki plaj Menekşe plajı çıktı. En iyi olan plajıda söyleyim. En iyi durumdaki plaj da Hamzaköy plajı çıktı. Her plajda 10 metrelik alandaki kumsaldan örnekler alınarak incelendi ve bu sonuçlar çıktı. Burada bulunduğumuz bölgedeki Kumbağ plajı ise kötü durumda değil, Şarköy plajından daha iyi durumda ve sıralamada dördüncü sırada yer alıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Panelden genel görüntüler

-Prof. Dr. Mehmet Sakınç konuşması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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KIRIK MAZGALA GİREN LASTİK ARACI HAVAYA FIRLATTI

DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde seyir halindeki bir aracın kırılan mazgala lastiğin girmesi sonucu aracın fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç olay, 15 Eylül\'de merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Halde alışveriş yapmaya gelen bir araç, seyir halinde iken yol güzergahında bulunan mazgalın kırık olması nedeniyle bir anda lastiği çukura girdi. Hızlı olan aracın lastiğinin çukura girmesi sonucu araç bir anda havaya fırladı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası

-Aracın gitmesi

-Mazgala giren aracın fırlaması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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ÖZEL RUS VOLEYBOLCUNUN TÜRKİYE VE ŞAMPİYONLUK AŞKI

TATİL için geldiği Antalya\'ya hayran kalan ve ülkesindeki spor kariyerini sonlandırıp kente yerleşen Rus voleybolcu Svetlana Uncu, 9 yıl aranın ardından Antalyaspor formasıyla bölgesel lig şampiyonluğu yaşadı. Kaptanlığını yaptığı takımıyla bu sene ikinci ligde mücadele edecek olan Svetlana, \"Rusya\'da doğdum ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu sene şampiyonluğu kazanıp, 1. ligde forma giymek istiyorum\" dedi.

Rusya\'da dünyaya gelen ve 10 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle voleybola başlayan Svetlana, 14 yıl boyunca profesyonel olarak farklı kulüplerde forma giydi. Rusya Voleybol Süper Ligi takımlarında İskra Samara\'da 2 yıl oynayan Svetlana, 24 yaşında Antalya\'ya tatile geldi. Türk insanına, Antalya\'nın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan Svetlana, tatil sonrası Antalya\'ya yerleşmek için spor kariyerini sonlandırdı. Antalya\'ya yerleşen Svetlana, turizm sektöründe çalışmaya başladı. Otellerde fotoğrafçılık yaptığı dönemde tanıştığı Türk ile evlenip \'Uncu\' soyadını alan Svetlana, evliliğinde Kerim adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

İLK YILDA BÖLGESEL LİG ŞAMPİYONLUĞU

Antalya\'da stüdyosunda ve otellerde turistlerin tatil anlarını fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren Svetlana, eşi ile ayrılmasının ardından bir tanıdığı aracılığıyla 9 yıl ara verdiği spor kariyerine yeniden dönme kararı aldı. Geçen yıl oluşturulan Antalyaspor Bayan Voleybol takımına kaptanlık yapan Svetlana Uncu, ilk yılında bölgesel lig şampiyonluğu yaşadı. Takımının şampiyonluğunda önemli role sahip olan Svetlana, bu sezon da Bayan Voleybol 2. Lig\'de şampiyonluk kupasını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

HEDEF İKİNCİ YILDA İKİNCİ KUPA

Takımıyla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Svetlana Uncu, \"Rusya\'da 24 yaşına kadar profesyonel voleybol oynadım. Antalya\'ya tatile geldikten sonra buranın iklimini, insanını çok sevdim. Antalya\'ya yerleştim ve fotoğrafçılık yapmaya başladım. 9 yıl ara verdikten sonra geçen sene kurulan Antalyaspor\'da takım kaptanı olarak yeniden spora döndüm. Takımımızla çok güzel aile bağı kurduk, emek verdik ve şampiyonluk yaşadık. Bu sene de başarımızın devamını getireceğiz. 9 yıl voleybola ara verdikten sonra ilk sene şampiyonluk heyecanı yaşamak çok güzel. Bu yıl 2. Lig\'de şampiyon olup 1. Lig\'e yükselmek istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Antrenör ve sporcunun antrenmanından görüntü

RÖP: Svetlana Uncu

Oğlu Kerim annesinin antrenmanını izlerken

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Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)