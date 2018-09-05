DHA YURT BÜLTENİ 15

TSK\'dan Suriye\'ye \'askeri\' sevkiyat (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırındaki Kilis\'te askeri araç ve personel hareketliliği gece de devam etti. Çeşitli kentlerden sevk edilip kente ulaşan tank, fırtına obüsü ve zırhlı araçlar ile personelin bulunduğu konvoy, Kilis\'in Elbeyli ile Gaziantep\'in Karkamış ilçesine doğru devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zırhlı ve mühimmat araçlarını geçişi

- Personel dolu araçlar

- Geçiş sırasında alınan tedbirler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

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Çiftlikte bekçilik yapak kişi, sulama havuzunda ölü bulundu



ADANA\'nın Yüreğir ilçesinde, çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir (60), ağaç sulamak için kullanılan havuzda ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Eğriağaç Mahallesi\'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir\'i göremeyen diğer çalışanlar, kendisini aramaya başladı. Ağaçların sulanması için kullanılan 2,5 metre derinliğindeki havuza gelen çiftliğin aşçısı, suyun içinde Demir\'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkartılan Demir\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Demir\'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerin ceset üzerinde inceleme yapması

- Cesedin üzeri örtülü hali

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'15\" - BOYUT: 231 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Hatay\'ın turistik bölgesinde yangın

HATAY’ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar’ın bulunduğu bölgede bahçelik alanda yangın çıktı. Hemen yakınındaki ormanlık alanı da tehdit eden yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Kapısuyu Mahallesi\'ndeki Roma döneminden kalma tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar’ın bulunduğu bölgede çoğunluğu erik, zeytin ve defne ağaçlarından oluşan bahçelik alanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkilileri bildirdi. 8 arazöz, 4 su tankı ve 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürüyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının akşam saatlerinde başlamasından dolayı söndürme çalışmalarına karadan başlandığını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların havadan da destekleneceğini belirtti. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının, çiftçilerin bahçe temizliği amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çaba sarf ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerinden genel görüntü

- İtfaiye araçlarının ışıklarından görüntü

- Alevlerden görüntü

SÜRE: 01\'01\" - BOYUT: 188 MB

Haber-Kamera:: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

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Ateş açan şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, zorla alıkoydukları kişiye cadde üzerinde kurşun yağdırıp olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İddiaya göre, Murat Y. (32), Murat Y. (36) ve Dursun K. (37) isimli kişiler, 16 KNT 86 plakalı otomobil ile Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde henüz ismi belirlenemeyen kişiye pompalı tüfekle ateş ettiler. Saldırıda şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Saldırganlar ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı. Polis ekiplerinin aracı görmesi ile kovalama yaşandı. Nefes kesen kovalamaca ise kameralar tarafından görüntülendi. Kovalama, polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi ile son buldu. Kapılarını kilitleyerek araçtan inmeyen şüpheliler, aracın camı kırılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürülürken, olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor .

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin görüntüsü

Kovalamaca görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Marmaris\'teki şehir içi yolcu minibüsleri denetlendi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, trafik polislerince şehir içi yolcu minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 13 minibüse fazla yolcu taşıdığı için ceza kesildi. Denetimler kapsamında 16 yolcu kapasiteli bir minibüsten 29 yolcu çıkması pes dedirtti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi Ketenci Kavşağı\'nda durdurdukları şehir içi yolcu minibüslerini denetledi. Polis, 30 dakika içinde durdurduğu 13 dolmuş şoförüne fazla yolcu taşımaktan ve durak harici yolcu almaktan ceza kesti. Denetimler kapsamında polis, Tezcan Şimşek (39) yönetimindeki 48 TM 4072 plakalı yolcu minibüsünde yaptığı incelemede, en fazla 16 yolcu taşıması gereken minibüste 29 kişi olduğunu tespit etti. Hemen ardından durdurulan Mehmet Ali Özdemir\'in (58) kullandığı 48 TM 4059 minibüste ise 26 kişi olduğu tespit edildi. Şoförlere fazla yolcu taşımaktan 108\'er ve durak harici yolcu almaktan da 85\'er lira para cezası kesildi. Öte yandan, dolmuşlardaki yolcuların çoğunluğunun yabancı turistler olduğu belirlendi.

DİĞER ŞOFÖRLERE DENETİM OLDUĞUNU HABER VERDİLER

Denetimler için durdurulan minibüs şoförleri, diğer minibüs şoförlerini de araç içi telsizlerinden \'Federaller denetimde\' diyerek uyardı. Bunun üzerine polis ekipleri denetimlerini başka bir noktada sürdürdü.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilileri, \"Turizm sezonu boyunca şehir içinde yolcu taşıyan dolmuşlara yönelik denetimlerimiz oldu. Saat gözetmeksizin dolmuşlara yönelik şok denetimlerimiz devam edecektir. Ayrıca sivil ekiplerimiz ve MOBESE kameralar ile tespit ettiklerimizi fotoğraflayarak plakalarına cezaları kesiyoruz. Trafik akışının sağlanması, yolcu güvenliği ve huzuru için denetimlerimiz artarak devam edecektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trafik polislerinden görüntü

- Durdurulan dolmuşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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