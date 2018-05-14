DHA YURT BÜLTENİ-15

İnce: ABD\'nin bu tavrı Ortadoğu\'ya barış getirmez(3)

İNCE, \"WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİNİ DERHAL ÇEKİN\"

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya mitingi öncesi Mevlana Müzesi\'ni ziyaret edip, Mevlana’nın mezarı başında dua etti. Müze bahçesindeki öğrencilerle de sohbet eden İnce, bir öğrencinin büyüyünce Cumhurbaşkanı olacağını söylemesi üzerine \"Önce ben aday oldum. Ben olayım. Ondan sonra sen ol\" diye espri yaptı. İnce daha sonra Anadolu\'nun düşman işgali sırasında Kuvayı Milliye\'nin teşkilatlanmasını sağlayan Sivaslı Ali Kemal\'in mezarını ziyaret etti.

İnce, daha sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı\'nda halka seslendi. İnce, şunları söyledi:\"Benim çağrımda tıpkı Mevlana\'nın çağrısı gibi, Türkiye\'yi birleştirmek için, Türkiye\'yi kaynaştırmak, barıştırmak, uzlaştırmak, bir büyük şemsiye altında toplamak için; korku yerine umut demek için, nefret yerine sevgi demek için, çatışma yerine uzlaşma demek için gel diyoruz, gel. Adalet istiyorsan gel diyoruz. Bereket istiyorsan gel diyoruz. Hürriyet istiyorsan gel diyoruz. İş istiyorsan, aş istiyorsan gel diyoruz. Çocuklarına iyi eğitim istiyorsan gel diyoruz. Meydanlarda tezek diyenler var. Meydanlarda pislik diyenler var. Bunların hepsini bir kenara bırakacağız. \"İnce, üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca işsiz olmaları halinde 475 lira bursun ödenmeye devam edeceğini, tüm sınavlara girişte alınan ücretlerin kaldırılacağını kaydetti. Ortadoğu\'da yaşananlara değinen İnce, Türkiye\'nin Washington Büyükelçisi\'ni derhal çekmesi gerektiğini söyledi. İnce, şöyle konuştu: \"Ortadoğu\'da kötü şeyler oluyor. Müslümanlar öldürülüyor. İsrail\'in yaptıklarını gördünüz bugün. Üç büyük dinin merkezi konumunda Kudüs. Amerika ve İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu\'da kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyetini yönetenlere sesleniyorum, Washington Büyükelçiyi derhal. Müslümanlar Kudüs\'te öldürülürken Türkiye Cumhuriyeti\'ni yönetenler daha aklı başında davranmalıdır.\"

GAZZE\'YE GİDECEĞİM

İnce, Cumhurbaşkanı olduğu takdirde de Gazze\'ye gideceğini ifade ederek, \" Bakın devlette devamlılık esastır. Allah\'ın izniyle Tayyip Erdoğan\'ın koltuğuna ben oturduğumda onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim. 2013\'den beri Gazze\'ye gideceğim dedi ; ama gidemedi. Size söz veriyorum beni Cumhurbaşkanı seçin Gazze\'ye gideceğim.\" dedi.

AHIRI TEMİZLEMİŞ BİRİ OLARAK BU ÇİFTÇİNİN SORUNUNU ÇÖZECEĞİM

Konya\'nın tahıl ambarı olduğunu belirten İnce, çiftçilere \"Topraklarınız sizin, tapularınızın evde olması lazım. Tapularınız evde mi, bankada mı? Bankadaysa o göstermelik senin\" dedi. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \'köprü, tünel yaptılar mı\' diye sorduğunu belirterek, \"Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Tekel yaptım mı? Sen bu fakir milletin yaptıklarını 15 yılda sattın\" dedi. İnce, köylü çocuğu olarak traktörü römorkuyla geri geri yanaştıran birisi olarak çiftçinin hak ettiği yere geleceğini söyledi. İnce, milletvekili olduktan sonra ahıra girip, temizleyerek babasına yardımcı olduğunu belirterek, \"Milletvekili biriyken ahırı temizlemiş biri olarak bu çiftçinin sorununu çözeceğim\" dedi.

İNSAN KIZ KARDEŞİNİN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIR MI?

Başörtüsü konusunda değinen İnce, \"Başörtüsünü çıkarak diyorlar. Benim kız kardeşim 12 yaşından itibaren başörtüsü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı? Bu ülkede isteyen istediği gibi giyinecek, bizi ilgilendirmez. İster evinde, ister dışarda, ister devlet dairesinde nerede istiyorsa orada taksın. Böyle bir sorunumuz yok. Bunlar yalancıdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Miting alanından detay

-Muharrem İnce\'nin konuşması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

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Ahlat\'ta yolcu minibüsü traktöre çarptı:2 ölü,1\'i ağır 10 yaralı

Bitlis\'in Ahlat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, seyir halindeki patates yüklü traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1\'i ağır 10 kişi de yaralandı.

Olay, Ahlat ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ovakışla Köyü yol ayrımında meydana geldi. Ş.Gülcan yönetimindeki 13 AV 415 plakalı yolcu minibüsü, aynı yönde seyir halinde olan C.Meriç yönetimindeki 13 ED 791 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada, Sıddık Karababa ve Remzu Oruç olay yerinde hayatını kaybederken,

1\'i ağır 10 kişi de yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis),(DHA)

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Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldüren zanlı adliyede/EK

İMAM TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce\'nin Gümüşova ilçesinde cenaze evinde ölen kişilerin yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Ardıçdipi Köyü Camii imamı Salih Gönül, görev yaptığı camide ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Salih Gönül\'ün ölümüne neden olan Serhat Pirdal ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazından görüntü

-Cenazenin omuzlarda taşınırken görüntüsü

-Cami ve cemaatten görüntü

Haber:DÜZCE,(DHA)

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AB\'li parlamenter Kefalogiannis: Yunan askerler cezaevi koşullarından memnun

Avrupa Birliği Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Manolis Kefalogiannis, Edirne\'de tutuklu bulunan iki Yunan askerleri ziyaret ederek, cezaevi koşullarının iyi olduğunu ve askerlerin herhangi bir şikayetinin olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Manolis Kefalogiannis, geçen Mart ayında Türk sınırına 253 metre geçtiği için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'i (29) kaldıkları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'nde ziyaret etti. Beraberinde Yunan milletvekilleriyle gelen Manolis Kefalogiannis, yaklaşık 1.5 saat görüşmesinin ardından Kıyık semtinde bulunan Bulgar Sveti Georgi Ortodoks Kilisesi\'ni ziyaret etti. Burada Yunanistan\'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi ile bir süre görüşen Yunanlı parlamenter Kefalogiannis, Türk basınına açıklama yapmaktan kaçınırken, Yunanistan televizyonuna konuştu. Cezaevinde ziyaret ettiği Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'in sağlık durumlarının iyi olduğunu ve cezaevi koşullarından memnun olduklarını ifade eden Kefalogiannis, \"Hızlı bir şekilde cezaevinden çıkmalarını istiyoruz. Çünkü kendileri Avrupa Birliği vatandaşı, Türkiye Avrupa Birliğine üye olmak isteyen bir ülke aynı zamanda NATO üyesi, bu sebepten dolayı da cezaevinden çıkmalarını istiyoruz. Tabi ki buraya gelmemiz olumlu bir mesajdı. Türkiye\'nin verdiği mesajda olumlu böyle bir ziyareti gerçekleşmesine izin verdiği için. Askerlerin yemekleri, kaldıkları yerler iyi hiç bir şikayetleri yok\" dedi. Kefalogiannis ve beraberindekiler kilise ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Heyetin cezaevine gelişi

-İçeri girişleri

-Kilise ziyareti

-Yunan konsolos

-Manolis Kefalogiannis\'in açıklamadan kaçışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Batman\'da İsrail protestosu

Batman\'da, bazı sivil toplum örgütleri ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını ve İsrail\'in saldırılarını protesto etti. Kalabalık bir topluluğun katıldığı yürüyüşte \'Kudüs, Filistin\'in başkentidir\' pankartı ve dövizleri açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in Filistin halkına yönelik saldırıları, Batman\'daki bazı sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Protesto gösterisinde toplanan grup, sık sık \'Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD\' sloganları attı. \'Kudüs, Filistin\'in başkentidir\' pankartıyla Gülistan Caddesine kadar yürüyen kalabalık grup, ABD\'nin kararını ve İsrail\'i kınadı. Toplanan grup için Gülistan Caddesi girişinde ise Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra STK\'lar adına basın açıklamasını okuyan Fevzi Aydın, \"Büyük şeytan Amerika, İslam ümmetini hiçe sayarak Müslümanların tepki ve öfkesini önemsemeden adeta İslam ümmetine meydan okuyarak büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımaktadır. Müslümanlar olarak, İslam ülkelerinin lider ve yöneticileri olarak kutsallarımızı, dinimiz, özgürlük ve haysiyetimizi ayaklar altına almak isteyen bu şer güçlere siyasi, ekonomik ve hatta askeri olarak gereken cevap verilebilmelidir. İslam ümmetine sesleniyoruz; Amerika ve İsrail\'e anladığı dilden cevap verilmelidir. Bir taraftan onlara bağırıp öfkelenip öbür taraftan onların ürünlerini tüketirsek, ekonomilerini güçlendirirsek öfke ve bağırmamız hiçbir yararı olmaz. Bu İslam düşmanlarını ürünlerini boykot etmeliyiz.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Toplanan kalabalıktan görüntü

- Kitlenin slogan atması

- Basın açıklamasınden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)