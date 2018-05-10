DHA YURT BÜLTENİ-15

Kemer\'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3\'E YÜKSELDİ

Antalya\'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi. Kazada minibüste bulunanlardan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş\'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı halde Kemer\'deki özel bir hastaneye götürülen Burcu Aslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 15 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kemer\'deki hastanelere götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayı haber alıp gelen otel çalışanları da meslektaşlarının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kazadan görüntü

- Yaralı görüntü

- Araçlardan görüntü

- Sağlık ve jandarma- polis ekiplerinden görüntü

- Yoldan görüntü

- Cesetlerin taşınması

- Jandarmanın inceleme yapması

(GÖRÜNTÜ İLK HABERLE GEÇİLDİ)

Levent YENİGÜN / Antalya (DHA)

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Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuğu itfaiye kurtardı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde Yusuf Çelik\'in (4), 5\'inci kattaki dairenin kapısını arkadan kilitleyip, evde uyuyakalması paniğe yol açtı. Eve gelen itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evin kapısını açtı.

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi\'ndeki bir apartmanın 5\'inci katında meydana geldi. Neriman Çelik, esnaf olan eşi Mehmet Ali Çelik\'in yanına gitmek için ayrıldığı evin kapısını oğlu Yusuf Çelik, arkadan kilitleyip uyuya kaldı. Eve gelen Neriman Çelik kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, merdivenli araçla çıktıkları balkonun açık kapısından eve girip kapıyı açtı. Uyuya kalan oğullarına kavuşan Mehmet Ali ve Neriman Çelik çifti sevinç gözyaşları döküp, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiyecilerin çalışması

- Vatandaşla röp.

- İtfaiye eriyle röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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73 yaşındaki Neşet Ser\'in okuma-yazma heyecanı

TEKİRDAĞ\'da, \'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği\' etkinliğine katılıp okuma yazma öğrenen Neşet Ser(73), \"Allah devletimize zeval vermesin. Artık kendim okuyup yazabiliyorum\" dedi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akşam Sanat Okulu\'nun düzenlediği \'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği\'ndeki kurslara katılanlara bugün düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Vali Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile davetlilerin katıldığı törende kursa katılıp okuma yazma öğrenen Neşet Ser, sertifikasını Albay Şahin Karakaş\'ın elinden aldı. Oldukça heyecanlandığı görülen Ser, \"Allah devletimize zeval vermesin. Artık kendim okuyup yazabiliyorum. Allah, Reisicumhurumuzdan ve Emine Hanım\'dan razı olsun. Bakın burada kendimin yazdığı yazılarım da var. Şimdi daha rahat ve huzurlu yaşıyorum\" dedi.

Diğer kursiyerlerin de sertifikalarının verildiği törende, halk oyunları gösterileri sunuldu, açılan stantlar gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törene katılanlar

-Sertifika töreni

-Neşet Ser\'in sertifikasını komutandan alması

-Neşet Ser\'in heyecanı

-Neşet Ser\'in açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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73 yaşındaki torna ustasının engeli, hayat mücadelesini önlemedi

GÜMÜŞHANE’de, kendisine ait işletmede babadan gelen torna- tesviye mesleğini sürdüren Ethem Şevket Köprülü (73), ayaklarındaki sakatlığa ve ilerleyen yaşına rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor.

Bağlarbaşı Sanayi Sitesi\'nde kendisine ait işletmede torna- tesviye işi yapan Ethem Şevket Köprülü, küçük yaşta geçirdiği felç sonrası iki ayağını da kullanamaz hale geldi. Sağlık sorunları yaşayan; ancak çalışarak hayata tutunan Köprülü, açtığı iş yerinde baba mesleğini sürdürdü. İlerleyen yaşına ve ayaklarındaki sakatlığa rağmen hayat mücadelesini sürdüren 5 çocuk sahibi Köprülü, çalışkanlığı ve azmiyle bölge halkı ve esnafından da destek görüyor.

İşini severek, yaptığını anlatan Köprülü, “Sabah saat 9 gibi işletmemi açıyor, akşam saat 8 gibi kapatıyorum. Araba tamiri, torna, tesviye gibi işleri yapıyorum. Birçok işle uğraşıyorum. 3\'ü kız, 2\'si erkek 5 çocuğum var. Çocuklarım kendi mesleklerine sahip, ara sıra yanıma geliyorlar. Eskisi gibi bu mesleklerin çıkarları yetişmediği için genel olarak kendim yapıyorum. Bizim devletten engelli ücreti gibi beklentimiz olmadı. Kendi yağımızla kavrulup, gidiyoruz. Emekliyim. Normal vatandaşlar gibi kendi primlerimi yatırarak, sosyal güvencemi sağladımö dedi.

‘HİÇBİR ZORLUK DURDURMADI’

Ethem Şevket Köprülü’nün torunu Abdullah Köprülü ise dedesinin kendi emeğiyle bugüne geldiğini belirterek, “Hiçbir zorluk onu durdurmadı. Dedeme yardım etmek için geliyorum. Beraber güzel işler başardık. Bir keresinde küçük kardeşime oyuncak araba yaptık. Hem okuyorum hem de ondan ustalık öğreniyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şevket Köprülü\'den görüntüler

Köprülü konuşma

İş yerinden detaylar

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/DHA

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Zabıta, dilenciye \'vurun\' dedi, kalabalık linç etmeye kalktı(2)

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, O ZABITA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karaman\'da kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi göstererek çevredekilere \'\'Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor\" diyen zabıta memuru İbrahim U., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'kasten yaralamaya azmettirme\' suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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Tarlaya uçan motosikletli kazada öldü

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde yoldan çıkan motosikletin tarlaya uçtuğu kazada, sürücü Hayri Ayvaz (72) öldü.

Kaza, bugün saat 14 30 sıralarında, Alaşehir-Salihli Karayolu Beylikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir\'den Salihli yönüne giden Hayri Ayvaz, yönetimindeki 09 RU 604 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak tarlaya uçan motosikletten düşen ve başında kaskı takılı olan Ayvaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ayvaz\'ın cenazesi, Salihli Devlet Morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kazaya karışan motosikletin görüntüsü

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)