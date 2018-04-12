DHA YURT BÜLTENİ- 15

Batman\'da petrol üretiminde 93 yılın rekoru kırıldı

BATMAN\'da, İl Koordinasyon Kurulunda toplantısında konuşan Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Batman bölgesinde günde 17 bin varil ham petrol üretiminin yapıldığını ve bunun da 93 yılın rekoru olduğunu söyledi.

Valilikte, Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapılan ve yatırımcı kuruluşların müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, petrol üretiminin artışına dikkat çekti. Batman bölgesinde günde 17 bin varil ham petrol üretiminin yapıldığına işaret eden Demir, \"93 yılın rekorunu kırdık. Kış mevsiminde soğuk havalarda petrol üretiminde düşüş oluyor ama biz bölgede petrol üretimini günde 17 bin varilin üzerinde tuttuk. Temmuz ve Ağustos aylarında bu rakam 18 bin varilin üzerine çıkacak. 7 arama kuyusunda petrol üretim çalışmalarımız sürüyor. İki kuyuda da sondaj çalışmalarımız devam ediyor. 2 milyon 81 bin varil petrol üretiminden 2 milyon 581 bin varil petrol üretimine ulaştık. Bu da son yılların en yüksek üretim rakamıdır\"diye konuştu.

VALİ\'DEN KATILIMCILARA UYARI: TOPLANTILARA KATILIN

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Deniz, toplantıya daha çok müdür yardımcısı düzeyinde kalımdan dolayı uyarıda bulunarak, \"Neden bölge müdürleri toplantılara gelmiyor. Bu toplantılar da çok önemli. Geçen toplantıda Ankara\'daydım diye bu toplantıya bölge müdürlerinin gelmemesine anlam veremiyorum. Bir dahaki toplantıda mutlaka bölge müdürlerinin katılmasını istiyorum\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Koordinasyon toplantısından detaylar

-Müdür Mustafa Demir\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

-Vali\'nin konuşması

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

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Samsun’da Mediclust Medikal Sanayi şirketi kuruldu

SAMSUN’da medikal sektöründen daha çok ekonomik kazanım sağlamak amacıyla ‘Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ kuruldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Çarşamba TSO, Bafra TSO, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, OMÜ Teknopark, Mediküm ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Derneği arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nde protokol imzalandı. Kurulan kamu şirketi, Türkiye’nin, dünyada 400 milyar dolardan fazla bir pazar payı bulunan tıbbı cerrahi aletler sektöründen daha pay alabilmeyi hedefliyor.

‘CERRAHİ EL ALETLERİ ÜRETİM PAZARINDA TÜRKİYE’NİN PAYI YÜZDE 1’

İmza töreni öncesi konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “2013 yılında cerrahi el aletlerinin dünyada oluşturduğu pazar büyüklüğü 327 milyar dolar. 2015 yılında 368 milyar dolar, 2016’da da 400 milyar dolar olmuş. Bu giderek büyüyen bir pazar. Türkiye bütçesinin yarısı demektir. Dünyada Türkiye bütçesinin yarısı kadar iktisadi büyüklük cerrahi alet üretmekle ve pazarlamakla meşgul. ABD bu pazarın yüzde 49’una sahip. Avrupa’da da Almanya yüzde 11, Fransa yüzde 6, İngiltere yüzde 4, İsveç yüzde 1 ve Türkiye de yüzde 1’ine sahip. Yani toplamda Avrupa’nın oranı yüzde 26’yı geçmiyor. Japonya bu pazarın yüzde 12’sine sahip. Türkiye bu kadar büyük ülkelerin arasından yüzde 1’ini alıyorsa Türkiye’yi küçümsemeyelim. Türkiye bu konuda büyük bir adım atmış demektir. Bu payı çabalarımızla önümüzdeki süreçte geliştireceğizö dedi.

‘TÜRKİYE YÜZDE 1’LİK PAYIN YÜZDE 85’İNİ İTHAL EDİYOR’

Dünyada tıbbı cihaz sektör pazarında Türkiye’nin yüzde 1’lik payının yüzde 85’ini dışarından ithal ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “Türkiye tıbbı cihaz sektör pazarında, pazar büyüklüğü 2,6 milyar dolar, dünya pazar payının içerisinde yüzde 1 civarındayız. Yıllık beklenen birleşik büyüme oranı yüzde 3,4. Maalesef bu yaptığımız yüzde 1 payın yüzde 85’ini ithal malzemeleri alarak yapıyoruz. Neyi ithal ettiğimize baktığımızda herhalde dövme çelik ithal ediyoruz, elektronik kompenentel ithal ediyoruz. Belki çip gibi bazı teknolojik ürünleri ithal edip yaptığımız ürünün içerisine katıyoruz. İnşallah ileride bunlarda ithal edilmemiş olacak. Firmalarımızın üretiminin yüzde 60’ını ihraç etmekte olup, yurt içi pazar payı oldukça düşüktür. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını ihraç ediyormuşuz. Biz kendi iç pazarımıza ürettiğimiz ürünlerin ancak yüzde 40’ını veriyormuşuz. Keşke kendi iç pazarımızda bütün ithalatın önünü kessek ve bütün bu ithalatın yerine biz ikame olsak. Ülkemiz tıbbi cihaz pazar resmi rakamlarına göre 3 milyar dolar, gayri resmi rakamlara göre 7-7,5 milyar dolar civarlarındadır. Ülke olarak her yıl resmi olarak 2,7 milyar dolar, gayri resmi 5,6 milyar dolar ABD doları ödeyerek uluslararası firmalara destek oluyorö diye konuştu.

Şirketin amacı hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Mediclust’ın amacı, kamu alımlarıyla yerli üreticinin kümelendiği Samsun ve diğer bölgelerdeki tıbbi cihaz ve gereçleri üreten firmalara köprü olabilecek, oluşturulacak siparişi alıp üretimi ve tedariki sağladıktan sonra alıcıya teslim eden bir yapı oluşturulacak. Mediclust bir pazarlama şirketi ama aynı zamanda ihtiyaç sahibiyle tedarikçi arasında köprü olacak. İnşallah bu hayırlı girişim şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olurö diye konuştu.

Açıklamaların ardından imzalar atılarak şirket resmen kuruldu. Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yüzde 93 hissesi Samsun Büyükşehir Belediyesinde olurken, diğer 7 kurumun da hissesi yüzde 1 oldu.

Görüntü Dökümü-HD

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-İmza töreninden detay

-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz\'ın konuşması

(SÜRE: 03.39 DK.)-(BOYUT: 412 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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Tramvayda fenalaşan yolcuya müdahale

SAMSUN\'da Irak uyruklu bir genç kız, tramvayda fenalık geçirdi. Makinist önce komuta merkezine durumu bildirdi. Ardından iletişime geçilen 112 ekipleri Türkiş durağına gelerek seyir halindeki tramvayın durmasıyla birlikte yolcuyu sedye ile dışarı alıp ambulansla hastaneye götürdü.

Samsun\'da Atakum ilçesinden şehir merkezine tramvayla giden Irak uyruklu Qabas Qahtar (17) isimli genç kız, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Bunun üzerine yolcular durumu tramvay makinistine haber verdi. Tramvay makinisti de hemen durumu SAMULAŞ Kontrol Merkezi\'ne bildirdi. Buradaki görevliler 112\'yi arayarak yardım istedi. 112 sağlık ekipleri ile görevlilerin iletişimi ile seyir halindeki tramvayla yapılan koordinasyon sonucu Atakum ilçesindeki Türkiş durağına ambulans geldi. Sağlık ekipleri tramvayın durağa gelmesinin ardından içine girerek baygınlık geçiren genç kızı sedye ile dışarı çıkardı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kız daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Genç kızın ambulansa götürülmesi

-Tramvay durağından detay

-Ambulansın gidişi

-Tramvaydan detay

(SÜRE:1.12 Dk) (BOYUT:135.48 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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İş\'le Buluşmalar\'ın 42\'ncisi Adana\'da yapıldı



TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, gündemdeki kredi yapılandırmalarıyla ilgili, \"Bu, gereğinin üzerinde olumsuz manada bir ilişkilendirmeye konu edilmemeli\" dedi.

Türkiye İş Bankası İş\'le Buluşmalar Adana Toplantısı, Sheraton Oteli\'nde yapıldı. \'Dijital Ekosistem ve Sürdürülebilir Rekabet\' temasıyla 42\'ncisi Adana\'da gerçekleştirilen toplantıya, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile iş ve sanayi dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdi.

\'ZORLUĞA RAĞMEN BÜYÜDÜ\'

Toplantının açılışında katılımcılara seslenen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, döviz kurlarının hayal bile edilemeyecek seviyelere geldiğini söyledi. Küresel ekonomiyle ilgili belirsizliklerin bulunduğunu anlatan Bali, \"Ekonomik ve siyasi anlamda bu kadar zorluğa rağmen Türkiye, geçen yıl yüzde 7,4 gibi hiç beklenmeyen derecede önemli bir büyüme performansı gösterdi. Bu büyüme performansı ile 2017 yılında G-20 ülkeleri arasında ilk sırada, OECD ve AB ülkeleri arasında da ikinci sırada yer aldı\" diye konuştu.

\'FIRSATÇILIK YAPMA DÖNEMİ DEĞİL\'

Bazı zorlukların ve sıkıntıların olduğunu ancak çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Adnan Bali, şöyle konuştu:

\"Lider kuruluşların sorumlulukları da böyle dönemlerde belli olur. İyi konjonktürler ayırt edici değildir. Esas olan zaten zorluğun yönetilmesidir. O bakımdan hepimize sorumluluklar düşüyor. Ekonomide yaşanan sıkıntıların neden olduğu bazı kırılganlıklar olsa da güçlü bankacılık sistemi sayesinde ortaya çıkan problemli vakaları yönetme kabiliyetine sahibiz. Bankacılık sistemi olarak öngörülemeyen vakaları şu ana kadar başarıyla yönettik, bundan sonra da yönetmeye devam edeceğiz. Burada basına da yansıyan bazı kredi yapılandırma haberleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Bu, gereğinin üzerinde olumsuz manada bir ilişkilendirmeye konu edilmemeli. Bunlar bankacılıkta, finans dünyasında karşılaşılmayan hadiseler değil, olağan durumlardır. Nakit akışlarıyla kredi arasındaki ilişkinin öngörülen veya öngörülemeyen nedenlerle bozulduğu, farklılaştığı durumlarda ona göre ayarlar verilir, ona göre yapılandırmalar yapılır. Bunlar çok daha farklı noktalara çekilecek düzeyde gereğinin üzerinde anlamlandırılmamalı. Biz bankacılar olarak, geçmiş dönemden çıkardığımız tecrübe ve ders ile mümkün olduğu kadar yapıcı yaklaşımlarla çözümcü olmak durumundayız. Bunu da sürdüreceğiz. Fakat diğer taraftan reel sektörde de belli başlı sermaye gruplarımız, en az bankalar kadar ellerini taşın altına koymalıdır. Bu dönem fırsatçılık yapma dönemi değildir. İhtiyacı olanla olmayanı vakalar bazında ayırt ederek, kaynak tahsisini bozacak şekilde taleplerde, girişimlerde bulunmamalıyız.\"

PANEL DE YAPILDI

Kürsüye gelen GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy ise \'Dijitalleşme ve İnovasyonda Harekete Geçme Zamanı\' konulu sunum yaptı.

Toplantı kapsamında, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ\'ın yönetiminde İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt\'un konuşmacı olarak yer aldığı bir panel gerçekleştirildi. Sunumların ardından konuşmacılar, panele katılanların yönelttikleri soruları yanıtladı.

Görüntü Dökümü

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- Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali konuşması

- GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:03\'38\" BOYUT:222 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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Hastane otoparkında hafif ticari araç yandı

ŞANLIURFA\'nın Birecik Devlet Hastanesi otoparkında, park halindeki hafif ticari araç, alev aldı. Yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Birecik Devlet Hastanesi\'ne gelen Menderes Açar\'a ait otoparktaki 27 L 1844 plakalı hafif ticari araç, alev aldı. Aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verip, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçta zarara neden olan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Araç çağrılan çekiciyle otoparktan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hafif ticari araçtan yükselen duman

- Vatandaşlar yangın tüpüyle müdahalede bulunması

- İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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