DHA YURT BÜLTENİ-15

PAZARCILARDAN MEHMETÇİK\'E DESTEK KONVOYU

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki pazarcı esnafı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için araçlarıyla oluşturdukları konvoy ile Reyhanlı Belediyesi önünde toplandı. Burada Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi tarafından karşılanan, ellerinde Türk bayrakları taşıyan pazarcılar, Mehmetçik\'in her zaman yanında olduklarını ve bu süreçte gerekirse askere gitmeye hazır olduklarını söyledi. Reyhanlı Kaymakamı Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Şanverdi ise pazarcılara, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Pazarcılar, ardından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için yanlarındaki 5 küçükbaşı kesmek amacıyla mezbahaya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------------

- Gelen konvoy

- Araçlardan bayrak sallayanlar

- Kurbanlıklar

- Kaymakam ile pazarcı esnafının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-DHA)

232 MB

=============================

SİVAS BAROSU: \'TÜRKİYE\' İBARESİNİN ÇIKARILMASINDAN VAZGEÇİLSİN



SİVAS Baro Başkanı Hakan Bahadır, Türkiye Barolar Birliği\'nin her zaman milli duruş sergilediğini belirterek, \'Türkiye\' ibaresinin çıkarılması ve yeni düzenleme düşüncesinden vazgeçilmesini beklediklerini söyledi.

Sivas Baro Başkanlığı Sosyal Tesisleri Konferans Salonu\'nda düzenlenen basın toplantısına Sivas Baro Başkanı Hakan Bahadır\'ın yanı sıra baro yönetimi ve kayıtlı çok sayıda avukat katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Hakan Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türkiye Barolar Birliğinden \'Türkiye \' ibaresinin çıkarılması için Bakanlar Kurulu\'nu göreve çağırmasını değerlendirdi. Yapılacak uygulamanın yargıya zarar vereceğini söyleyen Bahadır, şöyle konuştu:

\"Türkiye Barolar Birliği her zaman milli duruş sergilemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı\'na yaptığımız ziyarette, seçilmiş hükümetin yanında olduğumuzu ve darbelere karşı olduğumuzu bildirmiştik. Yine Afrin harekâtının uluslararası hukuka uygun olduğunu ve harekâta destek verdiğimizi açıklamıştık. Yargı; \'iddia, yargılama ve savunma\' olmak üzere üç unsurdan oluşur. Bu unsurlardan herhangi birinin zedelenmesi durumunda adaleti tesis etmek mümkün olmaz. Yapılması planlanan düzenleme ile savunma, dolayısıyla yargı telafisi imkansız zararlara uğrayacaktır. Her isteyenin ayrı bir baro kurmasının önünün açılması, cemaat, tarikat, siyasi parti barolarının, hatta etnik kökene dayanan baroların açılmasına sebebiyet verecektir. Bu durum tam da terör örgütlerinin istediği bir durumdur. Sonuç olarak; yapılması planlanan değişiklikten, savunmaya vereceği bahsi geçen zararlar düşünülerek vazgeçileceğini umuyor ve bekliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Toplantıdan görüntüler

-Baro Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(177 mb)

===================================

AFRİN İÇİN BİRLEŞTİLER

TÜRK Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na gönderilmek üzere, Iğdır merkeze bağlı köy muhtarlıkları ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği tarafından toplanan 25 bin TL, Vali Enver Ünlü\'ye teslim edildi.

Köy muhtarlıkları ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla para toplantı. Toplanan para Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na ulaştırılmak üzere sembolik çek olarak Vali Enver Ünlü\'ye verildi. Köy muhtarları ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği Başkanı Dadaş Yaltı’yı makamında kabul eden Vali Enver Ünlü, Afrin Harekatı için çaba sarf eden Iğdırlılar\'a teşekkür etti. Vali Enfer Ünlü, \"Vatandaşlarımız Zeytin Dalı Harekatı\'na elinden gelen her desteği vermeye çalışıyor. Köydeki vatandaşlarımız gönüllü olarak her türlü desteği Mehmetçiğimize veriyor. En güzel yardım Mehmetçik bir nakış çorabıyla, askere giden oğluna aldığı bereyle destek olmak isteyen analarımız, bacılarımız var. Elindeki balı, konserveyi, elmayı getirip askerlerimize ulaştırmak isteyen çiftçilerimiz var. Yeniden askere gitmek isteyen, şehit olmak isteyen gazilerimiz var. Şuan devletimiz askerlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Komutanlarımız, askerlerimiz bizden sadece dua bekliyor. Önemli olan verilen bu desteğin kamuoyunda güçlü bir şekilde ses bulması, karşılık bulması, bu da oluyor. Askerimiz, Mehmetçiğimiz ve komutanlarımız da bu destekten çok memnun. Onlar, bu desteği çok güçlü bir şekilde hissettiklerini belirtiyor. Bizim bayrağımız Afrin\'e adalet, barış, huzur götürüyor. Oradaki mazlumların ayağına diken batsa bizim burada canımız yanar\" dedi.

Yeşil Iğdır Sulama Birliği Başkanı Dadaş Yaltı ise şunları söyledi:

\"Bizler asil bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca gittiğimiz her yere hak ve adaleti götürdük. Bizler her zaman barıştan yana olduk zulmede boyun eğmedik. Vatanımız ve bayrağımız içinde her zaman canımızı seve seve vermeye hazırız. Ülkemiz dış güçlerin kirli oyunlarını bozmak için bir savaşa girdi. Mehmetçiğimiz vatanımızın bütünlüğü için ve ülkemizin geleceği için dış güçlere karşı her zaman mücadelesini sürdürecektir. Bizlerde Mehmetçiğimize desdek olmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Analarımız bacılarımız kimi evindeki konserveyi, kimi göz nuruyla dokuduğu atkı bereyi gönderdi. Bizlerde Mehmetçik vakfına destek olmak için 25 bin TL bağışta bulunduk. İnşallah bu bağışlar devam edecektir.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

-Valinin konuşması

-Sembolik çeki alışı ve açıklaması

-Sulama Birliği Başkanı Dadaş Yaltı\'nın konuşması

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)-

217 mb

=================================

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

ERZİNCAN’ın İliç ilçesinde Zeytin Dalı Harekâtı’nın aleyhinde paylaşımlarda bulundıukları ilerie sürülen 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

İliç\'de sosyal medya hesaplarından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nı kötüleyici ve PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları belirtilen 7 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu tespit edildi. İliç’te taşeron işçi olarak çalıştıkları özel bir firmanın kamp alanında geçici olarak yaşayan 7 işçi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 8 cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Şahısların jandarma tarafından ilçe adliyesine götürülmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

=================================

TUNCELİLİ ÇOCUKLARIN HELİKOPTER KEYFİ

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Çocuklara Sinema\' projesi kapsamında Ovacık ilçesinden gelen öğrencileri makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Doğu Ateş, çocukların ilk kez helikopteri yakından görmelerini sağladı.

Tunceli\'deki çocuklar için \'Çocuklar Sinemaya\' projesini hayata geçiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ovacık ilçesinden gelen 50 öğrenciye, sinema gösterimi ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Polisevinde düzenlenen sinema etkinliğinin ardından öğrencileri, Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş makamında konuk etti. Keyifli geçen ortamda çocuklarla sohbet eden Ateş, proje kapsamında bugüne kadar 7 ilçeden 450 çocuğu Tunceli\'de sinema ile buluşturduklarını söyledi. Ateş, kendisini ziyaret eden çocuklara çeşitli hediyeler vermesinin ardından çocuklara Emniyet Müdürlüğü binasını gezdirildi.

Emniyet Müdürülüğü ziyaretinin ardından bazı çocuklar helikopter görmek istemesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen çocuklar, burada ilk kez helikopteri yakından görme fırsatı buldu. Helikopterin içine binen çocuklara pilot tarafından helikopterle ilgili bilgiler verildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Ögrencilerin Emniyet Müdürlüğüne gelmeleri

-Emniyet Müdürü ziyareti

-Emniyet müdürünün konuşması

-Çocuklara hediye verilmesi

-Mobese odasını inceleyen öğrencilerden görüntü

-Helikopter pistine gelinmesi

-Çocukların helikoptere binmesi

-Helikopter pilotunun çocuklara helikopterin özeliklerini anlatması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

=====================================

MÜSİAD BAŞKANLAR TOPLANTISI, KİLİS\'TE YAPILDI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanlar Toplantısı, Kilis\'te yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağının asılsız bir endişe olduğunu söyledi. Türkiye\'nin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarının, dünyadaki destekçilerinden aldıkları cesaretle saldırılarını sürdürmesine karşılık hükümetin \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattığını kaydeden Kaan, şöyle dedi:

\"Harekât, askerlerimiz tarafından başarıyla sürdürülürken, terör örgütleri tarafından maalesef sınır illerimize saldırılar düzenleniyor. Kilis de zaman zaman roket atışlarına maruz kalıyor. Saldırılar sonrasında da gördüğümüz üzere, Kilis halkının itidalli duruşunun bu zor zamanlarda son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanımızın bu olgunluğu karşısında, teröristler amaçlarına ulaşamıyor ve elleri gittikçe daha da zayıflıyor.\"

Alınan önlem ve düzenlenen operasyonlarla terör örgütünün hareket kabiliyetinin kısıtlandığını ifade eden Kaan, \"Zeytin Dalı operasyonunun ülkemizin ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı yorumları yapılıyor. Bu, son derece asılsız bir endişedir. Biz iş dünyası olarak, ekonominin mevcut durumuna hâkim iş insanları olarak, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor ve ekonomik aktivitede 2017 yılı geneline yayılan canlılığın 2018 yılında da devam edeceği öngörülüyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Abdurrahman Kara\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KİLİS-DHA)

109 MB

=====================================

İNSANSI ROBOT, \'ERİK DALI\' OYNUYOR

KONYA\'da bir yazılım firması tarafından kurulan Türkiye\'nin ilk insansı robot fabrikasında üretilen robotlar, \'Erik Dalı\' müziği eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor.

İnsansı robot fabrikası \'Akınrobotics\' fabrikasında üretilen son insansı robota ADA GH5 adı verildi. Çay demleyip, yemek ve mangal yapabilen ADA GH5 insansı robotu; havaalanlarında, otogarlarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda, marketlerde, restoran ve kafelerde, fuarlarda, konserlerde, açılış, kutlama gibi organizasyonlarda, eğitim kurumlarında, hastanelerde görevlendirilebilecek.

Akınrobotics Başmühendisi Dr. Özgür Akın, ADA GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Bu model robotlara, alışveriş merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, açılış ve konser gibi organizasyonlarda koreografi eşliğinde dans edebilme, plaket verebilme, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgahtarlık, hastanelerde hasta bakıcılık yapabilecek insansı robotlar, ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır. \"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Robotların Erik dalı oynamıası

- Yemek, çay ve mangal yapması

- Servis yapmaları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: KONYA (DHA)

============================

SUÇÜSTÜ YAKALANAN TELEFON DOLANDIRICISI TUTUKLANDI

EDİRNE\'de, telefonla aradığı kişileri, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen ve polis tarafından suçüstü yakalanan E.T. (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre; Havsa ilçesinde S.M. isimli kadını telefonla arayıp kendisini \'terör mücadele komiseri\' olarak tanıtan E.T., terör operasyonu yapılacağını ve aile üyelerinin adına açılan hesaplardan örgüte para aktarıldığını söyledi. E.T., kadına ziynet eşyalarını ve nakit paralarını vermesi halinde soruşturmadan isimlerinin çıkarılacağını ifade ederek, S.M.\'nin yaşadığı eve gitti. Kadından 20 burma bilezik, 10 Ata lira, 11 çeyrek altın, 2 beşibiryerde, 1 yüzük, 1 kolye ucu ile bin 300 lira alan E.T., S.M.\'den daha fazla nakit para istedi.

ANNESİNİN TELEFONDA ANLATTIKLARINDAN ŞÜPHELENDİ

Bunun üzerine S.M., telefonla aradığı oğlu Ş.M.\'ye durumu anlatarak, bankadan para çekmek için Edirne\'ye geleceğini söyledi. Ş.M., annesinin telefonda anlattıklarından şüphelenerek, polise başvurdu. Olaya el koyan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para çekmek üzere Edirne\'deki bir banka şubesine gelen S.M.\'yi takibe aldı. S.M., bankadan çektiği parayı dolandırıcıya vermek üzere Çavuşbey Mahallesi Ağaç Pazarı Caddesi\'ne gitti. Şüpheli E.T., paraları almak üzere geldiği adreste polis ekiplerince suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. E.T.\'nin üzerinde yapılan aramada S.M.\'den aldığı altınlar ve para bulundu. Para ve altınlar, S.M.\'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye girişi

-Ele geçen altın ve paralar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-

====================================

Kayıp Ecem\'in cesedi bulundu (5)

AMELİYAT SONRASI FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Geçen yıl göğüs kanseri nedeniyle tedavi gören Ecem Balcı\'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı dikkat çekti. Ameliyat olduktan sonra çekildiği fotoğrafları geçen yıl 17 Haziran tarihinde paylaşan Ecem Balcı, hakkındaki söylentiler ve saçlarının olmaması nedeniyle kendisiyle ilgili söylenenlerle ilgili şunları yazdı:

\"Buraya bu saatte bu fotoğrafı atmamın çok geçerli bir sebebi var. 2 gün önce çok sevdiğim bir arkadaşımdan şu sözleri işittim, okuduğu okulda kızlar tuvaletinde birkaç omurgasızın \'Ecem kanser falan değil ya ilgi çekmek için saçlarını kazıtmış sağa sola fotoğraflar atıyor\' demesi. Üzüldüm mü diye sorarsak açıkçası üzülmek yerine insan yerine konmayacak haddeye gelmiş iğrenç varlıklarla aynı havayı soluduğum için kendimden nefret ettim. Burada kimseye şov yapmıyorum, ilgi çekmeye çalışmıyorum. Buraya bu fotoğrafları atıyorum ve kaldırmayı düşünmüyorum. Kimin ne düşündüğü açıkçası pek ilgilendirmiyor ama bu aldığım ikinci darbe. Bir şeye daha değinmek istiyorum. İnsanların dış görünüşü ve kıyafet seçimleri sizi çok mu ilgilendiriyor acaba? Bu illet hastalığı atlattıktan sonra ilk defa cesaretimi toplayıp kafamdan çıkarmadığım peruğumu ilk defa \'Kocaeli\' kesimlerinde çıkardım. Dışarı adım attığımın 5. dakikasında başıma gelen olay aynen şu şekilde oldu, Çınarlık Meydanı\'nda söz konusu kız düşürmek ve ilgi çekmek olan \'adamlar\' gülerek, \'Mahmut abi naber ya\' diye seslenerek akıllarınca dalga geçtiklerini düşündüler. Umarım sonunuz gelir veya Allah karınıza kızınıza bu hastalığı verir de nasıl bir şey olduğunu anlarsınız. Basit insanlarsınız kelimenin tam anlamıyla cehennemin dibine kadar yolunuz var\"

ÖZGECAN ASLAN\'IN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ecem, Özgecan Aslan\'ın öldürülmesine ise sosyal medyadan şu sözlerle tepki göstermişti:

\"İstersem dekolte giyerim, istersem mini etek giyer gezerim. Canım sıkılsın, gecenin bir vakti dışarı çıkar içer şarkılar söylerim. Sen kendi pis zihniyetine, o iğrenç nefsine sahip çık. Bizim yaşama hakkımız sizin o iki bacak arasından başka birşey düşünmeyen minik beyinlerinizin insafına kalmamalı. Biz kadınlar bu aptal ülkede en az sizin kadar özgür olmalıydık. Çünkü biz içimize yeni bir can sığdırıp, yaşatabilecek insanlarız. Yeri geldi cüzdanınızdaki aptal kimliğin o mavi renginden daha mavi yüreklere sahip olduk. S..... cinsiyetinizi biz yeri geldi sizden daha erkek, adam olduk. Sizden daha çok hak ettik bu ülkede özgürlüğü. Susma, özgürlüğüne sahip çık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Ecem\'in görüntüler, arkadaşının üzerine demliklerle gelerek şaka yapması

Ecem ve annesinin fotoğrafları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Soner GÜLEZER-Uğur AYDIN / Kocaeli / Gölcük (DHA)

=========================================

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt\'te (2)

ORGENERAL ÇETİN ÇARŞI ESNAFINI GEZDİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van\'dan helikopterle geldiği Siirt\'te, valilik ziyaretinin ardından İl Jandarma Alay Komutanlığında incelemelerde bulundu. Buradaki öğle yemeğinin arından Güres caddesine çıkan Orgeneral Çetin\'e Vali Ali Fuat Atik, Van Asayayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Belek ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dildaş da eşlik etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Güres caddesi esnafını gezen Orgeneral Çetin, buradaki esnafları tek tek ziyaret ederek, hal-hatır sordu. Esnafın son durumları hakkında da bilgi alan Orgeneral Çetin, daha sonra gezisiyle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Yaşananlara rağmen Siirt esnafının canlı ve diri olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orgeneral Çetin, \"Siirt şirin bir şehir, bu canlılığı bu güvenliği görmekten çok mutlu olduk. Ülkemizdeki huzurun her yerde devam etmesini istiyoruz. Sayın valimiz bu konuda elinden geleni yapmaktadır. Sayın belediye başkan vekilimizin ve bu anlamda Siirt\'e güzel hizmetleri var ve bunları gördük\" dedi.

ESKİ ASKERİYLE ÇAY İÇTİ

Siirt\'te çeşitli temaslar ve gezilerde bulunmak üzere Siirt\'e gelerek çarşı esnafını dolaşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, esnaf gezisini tamamladıktan sonra 2014 yılında yanında askerlik yapan Siirtli Burak Işıktaş ile karşılaştı. Bir süre eski komutanı ile görüşen Burak Işıktaş, Orgeneral Çetin\'i ve beraberindekilerini işyerine ay içmeye davet etti. Askerinin çay davetini kırmayan Orgeneral Çetin, \"2014 yılında Ankara\'da yanında askerlik yapan Burak\'ı Siirt\'te görmek beni mutlu etti. Kendisi bizi çaya davet etti, yanında çay içtik. İşini genişletmiş görüyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

Komutanın Güres caddesinde gelişi;

Yoğun güvenlik önlemleri

Komutan Vali ve Belediye Başkanlarının esnafı gezmeleri,

Orgeneral Arif Çetin Esnaftan işleri ile bilgi alması,

2014 yılında Orgeneral Arif Çetin yanında askerlik yapan Burak Işıktaş\'ın görüntüsü,

Burak Işıktaş\'ın iş yerinde Orgeneral Arif Çetin çay içmesi,

Orgeneral Arif Çetin\'in Siirt gezisi ile ilgili açıklama yapması logolu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-