DHA YURT BÜLTENİ-15

Çorumlular, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için yürüdü

Çorum’da yüzlerce kişi Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için yürüdü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) öncülüğünde Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliği ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) desteğiyle Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla “Kızılelmaö adlı destek yürüyüşü düzenlendi. Hürriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmezö, “Vatan sana canım fedaö sloganları ve tekbirler eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.Burada bir basın açıklaması yapan MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Amerika’nın terör örgütlerine sahip çıktığını, Türk askerinin ise teröristleri yok ettiğini söyledi.\"Kahraman Türk Askeri demir yumruğunu hainlerin tepesine indiriyor. Hamd olsun, hilal pırıl pırıl parlıyorö diyen Aras, 15 Temmuz’da darbe girişiminin ardından oluşan milli birlik ve beraberliğin bugün de devam ettiğini vurguladı. Aras’ın konuşmasının şehit ve gaziler için dualar edildi. Öte yandan yürüyüşe katılan 85 yaşındaki Osman Baltacı, Kore Gazisi olduğunu, bugün görev verilmesi halinde tekrar hazır olduğunu söyleyerek, \"85 yaşındayım. Kore’de onbaşıydım. Benim bir günlük daha ömrüm olsa vatan için, bayrak için yine hazırımö diye konuştu.

Genç kız magandalığını paylaştı

İzmit\'te, genç bir kız hareket halindeki bir otomobilden ve dışarıda ateş ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

İzmit\'te, E.K. isimli genç kız hareket halindeki bir otomobil kent merkezinde ilerlerken tabanca ile havaya ateş açmasını ve dışarıda yine tabanca ile ateş açmasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Aracın ön koltuğunda oturan E.K. tabanca ile havaya ateş ederken, araçtaki kişilerin bağrışması dikkat çekti.

E.K.\'nın araç ilerlerken havaya ateş açması

E.K.\'nın dışarıda havaya ateş açması

Bursa\'da toprak kayması sonucu duvarları çatlayan 60 ev boşaltıldı-EK

VALİ KÜÇÜK VE YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI EDEBALİ OLAY YERİNDE

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Vali İzzettin Küçük ile birlikte Mollaarap Mahallesi’nde heyelan tehlikesinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Olayın yaşanmasının ardından bölgede hızla inceleme başlatarak gereken önlemleri aldıklarını söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Bölgede heyelan tehlikesi riski ortaya çıktıktan sonra belediyemiz bünyesinde bir kriz merkezi oluşturarak, tüm imkânlarımızı seferber ettik. Başta Valimiz olmak üzere tüm yetkili birimlerle birlikte yaşamı normale döndüreceğizö dedi.

BAŞKAN EDEBALİ’DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Bölgenin yamaç olması nedeniyle zemin hareketlerinin hızla oluştuğuna dikkat çeken Başkan Edebali, “Burada meydana gelen çatlaklarla ilgili bir süredir yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Jeofizik sismik cihazlarla zemin hareketlerini inceliyoruz. Raporlarımıza da devam ediyoruz. Önceliğimiz can kaybı riskini ortadan kaldıracak tedbir faaliyetlerini bir an önce almak. İlk günden itibaren hızla evlerin tahliyesine başladık bugün itibariyle 82 evin tahliye işlemi tamamlandı. Jeoteknik raporumuzu tamamladıktan sonra zeminin ıslahına yönelik çalışmalarımızı hızla devam ettireceğizö diye konuştu. Belediyenin konuyla ilgili tüm personelinin bölgede olduğunu aktaran Başkan Edebali, “Konutlarında hasar meydan gelen vatandaşlarımızla görüştük. Yıldırım Belediyesi olarak, yanlarında olduğumuzu söyledik. Mağdur vatandaşlarımız için Yeşil Yıldırım Otelimizin kapılarını açtık. Vatandaşlarımız da kendi can güvenlikleri için evlerine lütfen girmesinler. Kiralık evlere geçecek vatandaşlarımızın kiralarını da karşılıyoruz. Rahat olsunlar Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Devletimiz vatandaşlarımızın 24 saat yanında belediyemiz olayın ilk anlaşıldığı andan itibaren bölgedeö şeklinde konuştu.

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Vali İzzettin Küçük ise yaşanan üzücü olayın ardından Mollaarap Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun diyerek, “Tehlike altında olduğu tespit edilen 82 hanenin tahliyesine karar verildi. Malın telafisi vardır ancak canın telafisi yoktur. Bölgede heyelan tehlikesinin devam etmesinden dolayı mağdur vatandaşlarımızın evlerine geri dönmesine izin vermemiz doğru olmaz. Yıldırım Belediyemiz ile birlikte tüm ekiplerimiz bölgede hayatın en kısa sürede normale dönmesi içi el birliğiyle çalışıyor. Tehlikenin üzücü sonuçlarının olmaması için de gerekli her türlü önlem alındı alınmaya da devam ediliyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunö dedi. Vali Küçük, kendisine yaklaşıp çok korktuğunu söyleyen 86 yaşındaki Hatice Selçuk’u sarılarak teselli etti.



-Vali Küçük ve Başkan Edebali olay yerinde incelemede

-Vali Küçük konuşması

-Başkan Edebali konuşması

-Valinin yaşlı kadını teselli etmesi

-Detaylar

Üniversite öğrencisi, atkıyla intihar girişiminde bulundu

Adıyaman\'da, bilinmeyen bir nedenle tavana bağladığı atkıyla intihar etmek isteyen üniversite öğrencisi K.P. (20), hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Malazgirt Mahallesi\'nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi K.P., bilinmeyen bir nedenle evde yalnız olduğu sırada tavana bağladığı atkıyla intihar etmek istedi. Eve gelen yakınlarının bulduğu K.P., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan K.P.\'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

