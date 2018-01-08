DHA YURT BÜLTENİ-15

Ak Partili Şentop: Türkiye, Amerikan tutumunu BM ve uluslararası yargıya taşıma hakkında sahip

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, ABD\'de Reza Zarrab ve Halk Ban Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın yargılanmalarına değinerek, \"Türkiye uluslararası hukuk düzeyine aykırı bir Amerikan tutumunu Birleşmiş Milletler nezdinde yine başka bazı uluslararası kurumlar nezdinde yargı önüne taşıma imkanına sahip\" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde Bakkallar Odası\'nın genel kuruluna katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, ABD\'de Reza Zarrab, davasına değinerek, şunları söyledi: \"Zarrab konusu Türkiye\'de muhalefet partilerinin ve bazı basın yayın organlarının lanse ettiği gibi bir olay değildi. Daha çok ilgilendikleri işin magazin kısmıydı. Halbuki verilen kararda açık ve net olarak görüyoruz, aslında hukuk bakımından yargı tiyatrosu bir yargı piyesi izlemiş olduk. Amerika Birleşik Devletleri\'ndeki eyalet mahkemesinde duruşma salonunda gerçekleşen Zarrab davasının dışında öbür salonda bitişikteki bir başka salondaki davanın bir başka davanın kuralları usulleri aynı değil. Delillerin toplanmasından, bir çok konuda çok farklı çok özel bu davaya mahsus hükümler uygulandı. Pek çok kişinin dikkatinden kaçmış olabilir davanın yargıcı, savcılara birkaç kez şunu sordu. Amerikan sisteminde, İngiliz sisteminde emsal dava, emsal kararlar çok önemlidir. Şunu sordular davanın benzeri bir dava daha önce oldu mu diye sordu yargıçlar. Savcılar, \'hayır buna benzer bir dava görülmedi\' dediler.\"

\'İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTILAR\'

Şentop, Amerika\'nın bir ambargo kararı aldığını, Türkiye\'deki bir şirketinde buna uymadığı gerekçesiyle yargılama yaptığını belirterek,\"Kendi iç hukukuna göre alınmış bir karara başka bir devletin tabiiyetindeki gerçek ve tüzel kişilerin uymasını sağlamak için Amerika yargılama yapıyor. Dolayısıyla bu Amerikan tarihinde de benzeri olmayan bir uygulama. Buradaki maksat FETÖ\'cüler eliyle Türkiye\'deki 17 - 25 Aralık\'ta gerçekleştiremedikleri operasyonun Türkiye\'nin iktidarına, siyasi iktidarına karşı Cumhurbaşkanımıza karşı gerçekleştirmek istiyorlar. Benzerini Amerika\'da yapmak sürdürmek istediler. Tabi malzeme sağlam olmayınca istedikleri gibi bir süreç yönetim gerçekleştiremediler. Malum oradaki ifadeleri, Zarrab\'ın oradaki ifadelerine ne kadar güvenilebileceğini, hapishanede yaşadıkları gardiyanlara vermiş olduğu rüşvetlerden tutun da başka şeylere kadar bir çok şey ortaya çıktı. Bu davadaki planlarını gerçekleştirmelerine imkan vermedi ama nihayetinde hiç kimsenin suçlamadığı bir adam üzerinden intikam almaya çalıştılar\" diye konuştu. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın bu ülkenin gerçekten onurlu, şerefli, haysiyetli insanlarından biri olduğunu ABD\'de ispat ettiğini ve gösterdiğini söyleyen Mustafa Şentop, şöyle devam etti: \"Zarrab\'ın bile suçlamadığı bir kişi şahıs fakat ellerinde o var diye bütün kurguyu onun üzerine yıkmaya çalıştılar. Temyiz imkanı var. Muhtemelen Hakan Atilla\'nın avukatları süreci devam ettirecekler. Ama benim esas yoğunlaştığım konu Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu şekilde bir yargılama yapma yetkisi yok. Birleşmiş Milletler ambargo kararı alabilir, bu karar bağlayıcıdır. Türkiye bu karara uyar ve uyumuştur. Amerika kendisi, kendi iç hukukuna göre bir karar aldığın zaman bu karar Amerika şirketlerini bağlayabilir. Amerikan şirketlerine sermaye ortağı olduğu şirketleri bağlayabilir, Amerikan vatandaşlarını bağlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren, iş yapanları bağlayabilir ama Amerika ile hiçbir alakası olmayan başka ülkenin vatandaşı tabiiyetindeki ülkelerin vatandaşlarını, finans kuruluşlarını, şirketlerini bağlamaz. Eğer böyle derseniz dünya yaşanmaz hale gelir. Başta Amerikan vatandaşları, Amerika sınırları dışına çıkamazlar. Herkes tuttuğunu yakalayıp yargılarsa dünyada bir kaos ortamı olur. Buna biz eşkıyalık deriz. Dolayısıyla Türkiye uluslararası hukuk düzeyine aykırı bir Amerikan tutumunu Birleşmiş Milletler nezdinde yine başka bazı uluslararası kurumlar nezdinde yargı önüne taşıma imkanına sahip. Bunları muhakkak hükümetimiz değerlendirecek, görüşecek ama elimizde Türkiye\'nin elinde çok büyük imkanlar var. Dünyada Amerika\'nın bu tutumundan mağdur olan başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkeden finans kuruluşları var, şirketler var onların da açık veya üstü örtülü Türkiye\'ye bu anlamda destek vereceğini düşünüyorum.\"

BYLOCK MAĞDURLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın \'ByLock\' kullanıcısı 11 bin 480 cep telefonu kullanıcısının iradesi dışında FETÖ\'nün gizli haberleşme programı ByLock\'a yönlendirildiğini açıklaması ve tahliyelerle ilgili soru üzerine Şentop, şunları söyledi: \"Onunla ilgili işlemler yapıldı. Burada yanlış Bylock yükleme değil de yine FETÖ\'cü bir teknik grubun yapmış olduğu bazı programlar var. Bu programları kullandığınız zaman bu programlar üzerinden sizin bilginiz dışında ByLock sunucularına yönlendirme yapıyor sistem. Siz namaz vaktini tıklıyorsunuz veya bir şarkı indirmek için tıklıyorsunuz oradan sizi ByLock sunucusuna girmiş gibi gösteriyor. Burada girişler gözüküyor, şahıslar bağlanmış gibi gözüküyor ama çok kısa süreli bağlantılar var bir saniye birkaç saniyelik bağlantılar var. Sanıyorum bizim hakimlerimiz ve savcılarımız da bu noktada bir şüphe duydu. Bunları kullanan birisinin bir takım işler yapması gerekiyor, bu da zaman istiyor. Fakat 100 kere bağlanmış ama hepsi birer saniye, bir saniyede bir şey yapabilmesi mümkün değil. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı ve neticede düzeltme yapıldı 11 bin 480 kişinin aslında ByLock kullanıcısı olmadığı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından diğer illerimizdeki başsavcılıklara gönderildi. Bunlardan soruşturması devam edenler yargılama aşamasında olanlar da eğer FETÖ ile ilgili başka bir delil yoksa sadece ByLock üzerinden bir işlem yapılmışsa bunlar tahliye edildi. Göreve iadelerle ilgili çalışmalar da yapılıyor. Çok farklı, belki Türkiye\'nin değil dünyanın görmediği bir sinsilikte, gizlilikle çalışan bir örgütle karşı karşıyayız. Bir istihbarat örgütü mantığıyla çalıştığını görüyoruz. Bu tür şeytanlıklar tabiri caizse dünyada çok nadir çok az görülebilecek şeytanlıklar. O bakımdan böyle bir mücadelede zaman zaman bu tür hususlarla ilgili olarak hatalı durumlar ortaya çıkması mümkündür. Ama tespit edildiği anda da devletimiz gerekeni yapıyor, düzeltmeleri yapıyor. Burada hepimiz mücadele ederken kararlılığımızı etkileyecek, kararlılığımızı zayıflatacak bir takım tutumlar olmaması lazım. O açıdan buna dikkat etmemiz lazım. Bir takım yanlışlıklar varsa yargılama süreçleri içerisinde mutlaka düzeltilecektir. Ama örgütle mücadeledeki kararlılıkta kesintisiz olarak devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kongreye katılanlar

-Şentop\'un açıklamaları

-Salondan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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FETÖ\'nün okulunda gizli oda ortaya çıktı

Antalya\'nın Kemer ilçesinde kapanan FETÖ okulunda 1\'i gizli 3 ayrı oda bulundu.

FETÖ tarafından \'Güven Koleji\' adıyla Kemer\'de işletilen özel okula 15 Temmuz sonrası el konularak, hazineye devredildi. Geçen yıl şubat ayında ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 katlı binanın adliyeye çevrilmesi talimatını verdi. Tadilat çalışmaları sürerken, binanın üst katında 2 ayrı odayla birlikte bodrum kattaki tuvalette ise gizli bir oda daha bulundu. Tuvaletlerin arasındaki boşlukta bulunan ayrı bir kapıdan girilen gizli odada kanepeler ve kitapların bulunduğu belirlendi. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de olduğu kaydedildi.

BİNA TEKRAR OKUL OLARAK KULLANILACAK

Adliye olması yönünde karar alınan binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne devredilerek bu yıl eylül ayından itibaren ortaokul olarak hizmet vermesinin planlandığı da belirtildi. Binada asılı olan \'Kemer Adliyesi\' tabelası da söküldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bina dışından detay

-Giriş kapısı detay

-Merdivenlerin girişi detay

-Kapı girişindeki levhadan detay

-Tuvaletlerin girişi detay

-Lavabolardan ve odaya giden yerden detay

-Tuvaletlerin oldu bölümdeki kapıdan geçilerek odaya gidilmesi ve odandan detay

-Odadaki kıyafetler

-Kitaplardan detay

-Odanın içinden genel detay

-Masadaki kitaplar detay

-Genel detay

-Yukarı çıkan merdivenlerin detayı

-Sökülen Kemer Adliyesi yazısı

-Binadan genel detay

-Giriş kapısındaki kilit detayı

-Kapıyı kilitlemelerinin detayı

01:59 dakika ve 121 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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CHP\'li vekiller, Düzce\'de nakliyecilerin sorunlarını dinledi



İstanbul\'dan TIR ile yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Düzce\'de mola vererek nakliyecilerin sorunlarını dinledi.

İstanbul\'dan TIR ile Ankara\'ya doğru yola CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Düzce\'de kamyoncuların konakladığı bir tesiste durarak mola verdi. Nakliyecilerle bir süre sohbet eden Aykut Erdoğdu ve Özkan Yalım, esnafın zorluk yaşayıp yaşamadığını sordu. Kamyonculardan İsmail Halkaaşık, kamyoncu esnafı olarak zorluk çektiklerini ifade ederek, \"Biz 25 ton yükleyeceğimiz yerde 50 ton yükleyip çıkıyoruz. Bizden KDV\'de alıyorlar, köprüden alıyorlar. Bizi zorla hırsızlığa teşvik ediyorlar\" dedi. Özkan Yalım, 2018 yılının nakliyeci esnafı için ağır bir yıl olacağına dikkat çekerek, \"Bu işin başlangıcı sayın Başbakan Binali Yıldırım ile Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rakamlar konusundaki uyuşmazlıktı. Bizde Genel Başkanımızın doğru söylediğini göstermek amacı ile tamamen gerçek bir araçla giderleri birebir tespit ediyoruz. Otoban masrafından, köprü ücretine kadar, akaryakıta varıncaya tespit ediyoruz. Ancak bunun yanında bunlar değişken rakamlar. Biraz önceki nakliyeci kardeşlerimizin anlattığı gibi çok ağır yükler var. Köprüsünden tutun, mazotundan tutun, sigortası, SGK primleri, kasko primleri gibi çok gider var. Bakım maliyetleri çok yüksek, lastik maliyetleri çok yüksek. Sonuç itibarı ile 2018 yılı nakliyeci için çok ağır bir yıl. Bütün nakliyeci arkadaşlarıma Allah kolaylık versin. Çok kötü günler bekliyor. İnşallah bu giderler hükümet tarafından değerlendirilip, düşürülmesine yardımcı oluruz\" diye konuştu. Aykut Erdoğdu ise \"Kamyoncularda para çok değil. Köprüden geçiyoruz, tabelada ne yazıyorsa onu söylüyoruz. 1,5 milyona yakın kamyon ve kamyonet şoförü var. Bunların doğrudan hayatları zorda. Bunlar sonuçta bizim için birşeyler yaşıyorlar. Maliyetleri çok olduğu için ürünlerin de fiyatları yükleşiyor. Köprüden geçemiyoruz diyorlar. Osmangazi Köprüsü\'nden geçemiyorlar çok pahallı olduğu için. Köprünün fiyatları düşerse bizde geçeriz, 80 kilometre dolaşmayız dediler. Bu çok önemli. İkincisi de 25 tonluk kamyona 50 tonluk yük atıyorlarmış ki maliyetleri karşılamak için. Bu sefer de can güvenliğimiz tehlikeye giriyor. Hem kamyoncunun, hem bizim canımız tehdit altında. Bir an önce bu maliyetlerin düşmesi lazım\" dedi. Daha sonra milletvekili Özkan Yalım, TIR\'ın direksiyonuna geçerek, Ankara\'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milletvekillerinin kamyoncularla sohbet etmesi

-Kamyoncu İsmail Halkaaşık\'ın konuşması

-CHP Milletvekili Özkan Yalım ile röp

-Aykut Erdoğdu ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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O fotoğraftaki Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa ömür boyu üyelik

Adıyaman\'da, camdan spor salonunun içine baktığı fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin\'e (12) sevindirici haber geldi. Muhammet, işletme sahibi tarafından spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yapıldı.

Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki spor merkezine giden üyeler tarafından iki gün önce sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta, Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin\'in camdan bakarak içeride spor yapanları izlemesi yer aldı. Fotoğrafı gören işletme sahiplerinden Engin Doğan, Muhammet\'i bulup, spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yaptı. Fotoğrafı görür görmez Muhammet Hüseyin\'i üye yapmak istediğini belirten işletme sahibi Engin Doğan, \"Öncelikli olarak sosyal medyadan paylaşan üyelerimizden birisiydi. Kışın ortasında, terlikle, sırtında çanta ile dışarıdan spor salonuna bakması... Amacımız kendisini bulup, ömür boyu spor yapma imkânı sunmaktı. Ve bunu yaptık, bunu başardık; şu an aramızda. Bizi arayıp Muhammet\'e yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımıza da gerçekten teşekkür ediyoruz. Sporu sevmesine gerek yok, hani bu durumda her kimse varsa yardımcı olmamız gerekiyor. Sadece güzel bir şey yaşadık\" dedi.

\'ÇOK MUTLU OLDUM\'

Suriye\'deki savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan Muhammet Hüseyin ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Önünden geçtim, spor yapanlara bakıyordum, sonra beni buldu, yardım etti. Zayıflamama yardım etti. Boyacılık yapıyorum. Suriye\'den geldim, sporları güzel. Ağabeylerim bana yardımcı oluyorlar\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Spor merkezi

- Muhammet Hüseyin\'in spor yapması

- Muhammet Hüseyin ile röp.

- İşletme sahiplerinden Engin Doğan ile röp.

- Muhammet\'in spor yapması

- Hocaları Muhammet\'e çalıştırması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)