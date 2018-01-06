DHA YURT BÜLTENİ-15

CHP\'Lİ ÖZKOÇ: İÇİŞLERİ BAKANI KENDİNİ KURTARMAK İÇİN BELEDİYE 1)BAŞKANLARIMIZIN ÜZERİNE GİDİYOR

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, partili belediye başkanlarının görevden alınmalarına tepki göstererek, \"Bakan olmak için şimdi nasıl döneceğini bilmeyen ama dönmeyi çok iyi beceren o İçişleri Bakanı kendisini kurtarmak için bizim onurlu, Türkiye için mücadele eden belediye başkanlarımızın üzerine gidiyor\" dedi. Edirne\'de CHP\'nin İl Kongresi\'ne katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP\'li belediye başkanlarının görevden alınmalarına değinerek, hükümete tepki gösterdi. Belediye başkanlarının görevden alındığını belirten Özkoç, \"Yıllardan beri denetliyorlar. Bu ülkede yasalar var, mahkemeler var ama mahkemeleri yaptıkları incelemelerden sonra onlar diyorlar ki, burada her hangi bir suç unsuru yoktur. İçişleri müfettişleri denetliyor, \'suç unsuru yoktur\', diyorlar. Ama mafya ağzıyla konuşan bir İçişleri Bakanı, hani \'ben size emir veriyorum, gerekirse kolunu kırın sonra benim üzerime atın\' diyen İçişleri Bakanı. Hani bir patinin lideriyken Tayyip Erdoğan\'a söylemediğini bırakmayan. Fetullah Gülen\'e \'sen bizim önderimizsin\', savcı Zekeriya Öz\'ün arkasında duran, ama ondan sonra bir bakan olmak için şimdi nasıl döneceğini bilmeyen ama dönmeyi çok iyi beceren o İçişleri Bakanı kendisini kurtarmak için bizim onurlu, Türkiye için mücadele eden belediye başkanlarımızın üzerine gidiyor. Ama şunu herkes iyi bilsin, bir millet arkamızda, iki Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta, üç Allah mahsumun yanında, zalimin yanında asla olmayacaktır\" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, Ak Parti\'nin CHP\'lilerin başını öne eğdirmek istediğini ifade ederek, şöyle dedi:

\"Bizim korkmamızı istiyorlar, bizim yılmamızı istiyorlar. Bizim başımızı önümüze eğmemizi istiyorlar. Bunu en çok isteyenlerden bir tanesi Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan\'dır. Konuşamam başlamadan önce gözlerinizin içine bakarak söylüyorum, senden ve senin kurmak istediğin düzenden Cumhuriyet Halk Partisi\'nin tek bir ferdi bile korkmayacaktır, yılmayacaktır. Mücadeleye devam edecektir. Siz Enis Berberoğlu\'nu cezaevine atarak, siz Türkiye\'nin Genelkurmay Başkanını bir PKK militanın sözleriyle zindanlara atarak, siz Türk subay ve generallerinin mahkumiyetini sağlayarak, Fetullah terör örgünün arkasında dimdik durdunuz. Ve o gün atadığınız subaylar darbe kalkışması yaparak 250 tane şehit vermemize neden oldu. Bir tek suçlusu vardır, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Ne sanıyorsunuz? Biz bunları söylemeyecek miyiz? Siz oradan ey diye korkutmaya çalışırken, sizin damadınız, kardeşiniz, sizin özel kaleminiz, sizin sülaleniz şirketler kuracak. Benim esnafım, vatandaşım, işçim, çiftçim alın teriyle kazandığı hatta kazanamadığı paraların vergisini çatır çatır Türkiye Cumhuriyeti\'nin geleceğine yatıracak. Ama senin çocukların, kardeşin, damadın, kayın biraderin hepsi şirketler kuracaklar. Ve onlar vergilerini kaçırmak için Man Adası\'nda 1 sterlinlik şirketi aracı kılıp Türkiye\'den vergi kaçıracaklar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, susacak mı sanıyorsun? Sen ne sanıyorsun.\"

CHP Gurup Başkan Vekili Engin Özkoç\'un yanı sıra Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu, CHP PM üyesi Tuğba Ütebay, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın da katıldığı kongrede il başkanlığı mevcut il başkanı Fevzi Pekcan ile Bülent Varel aday oldu.

Görüntü Dökümü

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Kongreden genel ve detaylar

Engin Özkoç\'un konuşması

Kongreye katılanlar

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,DHA)

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OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI\'NI BIÇAK ZORUYLA OTOMOBİLE BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR (ek)

2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bilecik\'in Osmaneli Belediye Başkanı AK Partili Münür Şahin\'in yolunu kesip, bıçak zoruyla otomobile bindirmek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN: OSMANELİ\'YE YÖN VERMEK İSTEYENLERİN OYUNU.

Şüphelilerden şikayetçi olan Belediye Başkanı Münür Şahin adliye önünde DHA muhabirine yaptığı açıklamada, gecen evine giderken takip edildiğinin farkına vardığını söyleyerek yaşadığı olayı şöyle anlattı:

\"Birden önüme çıkıp arabaya bindirmek istediler. Direnince başarılı olamadılar. Daha sonra tehdit edip bıçakla saldırdılar. Ellerinden kurtularak sanki silah varmış havası yarattım. \'Yerinizden kıpırdamayın ben de boş değilim\' deyince kıpırdayamadılar. Diğer elimle de şoförü aradım. Daha sonra onunla beraber emniyet ekipleri de geldi. Kendilerine de çok teşekkür ederiz. İnşallah hak ettikleri cezayı bulurlar. Bu olaydan hepimiz üzgünüz. Bir kez daha söylüyorum, bu münferit bir olaydır. Mafyavari düşüncelerle Osmaneli\'ye yön vermek isteyenlerin bir oyunudur. Biz ne bu oyunlara geliriz, ne de bu konularda pabuç bırakırız. Hal de olacak, yanında kantarı da olacak, bunları da belediye işletecek.\"

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3)OKUL YOLUNDA \'KÖPRÜ\' ÇİLESİ

Antalya\'nın merkez Aksu \'da, Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle\'yi (Toparlar) birbirinden ayıran dere yatağı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yeni Mahalle\'de dere yatağına yakın konumda olan 138\'inci Sokak\'ta oturan 10 aile, derenin diğer tarafındaki 500 metre uzaklıktaki cami, sağlık ocağı ve okul hizmetlerinden yararlanmak için ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Mahalle sakinleri köprü olmadığı için paçaları sıyırıp yaklaşık yarım metrelik suya girip karşıya geçiyor. Kış aylarında yoğun yağış nedeniyle derenin debisi artınca mahalle sakinlerinden hiç kimse karşıya geçmeye cesaret edemiyor. Köprünün olmaması nedeniyle en büyük sıkıntıyı Yeni Mahalle\'de oturan Aksu İlkokulu öğrencileri çekiyor. 4\'üncü sınıf öğrencileri Saliha Ören ile akranları Hatice Demir ve Kardelen Uzunkaya her gün okula gitmek için bu dereden sabah ve akşam geçmek zorunda. Tek başına dereden geçemeyen öğrencileri Kardelen Uzunkaya\'nın annesi Havva Ören sırtında taşıyarak karşıya geçiriyor. Servis şoförünün yolun bozuk olması ve yol kenarındaki sazlıkların aracını çizmesini gerekçe göstererek dere kenarına, hem de mahalleye gelmediğini öne süren Havva Ören, dereyi geçtikten sonra 500 metre yürüyüp çocukları servise bindiriyor.

Görüntü Dökümü

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Dere yatağının görüntüsü

Havva Ören su içinden karşıya geçmesi

Dereden görüntü

Ören Çocukları teker teker sırtına alarak sudan geçirmesi

RÖP 1: Havva Ören

RÖP 2: Saliha Ören

RÖP 3: Hatice Demir

RÖP 4: Kardelen Uzunkaya

RÖP 5: Ayşe Zeybek

RÖP 6: Durmuş Zeybek

RÖP 7: Hilmi Akbulut

Sudan geçen köpeklerin görüntüsü

Geriye dönen köpeğin görüntüsü

Detaylar

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Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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