DHA YURT BÜLTENİ-15

CHP Genel Başkan Yardımcısı bütün salonla spor yaptı

CHP Spor Kurulu Batı Akdeniz Bölge Toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran Öney başkanlığında Antalya\'da gerçekleştirdi. Öney, belediye başkanları ve katılımcılarla beraber spor salonunda spor yaptı.

Antalya, Isparta ve Burdur\'dan parti örgütleri, amatör spor kulüpleri, sporcular, sivil toplum kuruluşlarının davetli olduğu CHP Spor Kurulu Batı Akdeniz Bölge Toplantısı, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu\'nda gerçekleştirildi. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran Öney, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem ve CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten de yer aldı.

TOPLANTI SPORLA BAŞLADI

Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla açılan toplantıda tüm katılımcılar sırtında Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim\' yazılı tişörtleri giydi, ardından da eğitmen eşliğinde salonda spor yaptı. Katılımcılar, spor eğitmenin gösterdiği ve herkesin evde, işyerinde günde 5 dakikasını ayırarak yapabileceği temel esneme ve ısınma hareketlerini yaptı.

\'YENİ BİR TANIM LAZIM\'

Toplantı, Muratpaşa Belediyesi\'nin bu alanda çalışmalarını içeren sunumla devam etti. Sunumun ardından Başkan Uysal, konuşmasında \'spor\'a ilişkin yeni bir tanımlamaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Başkan Uysal, bir yanda sporun bir nevi \'show business\' olarak ifade edilen tarafı bulunduğunu diğer yandan bireyi geliştirici bir aktivite tarafının durduğunu söyledi.

MURATPAŞA\'NIN SPOR ANLAYIŞI

Bireyi ve bedeni geliştiren, toplumsal barışı pekiştiren bir aktiviteyi spor olarak tanımladığımızda eğlence endüstrisinin parçası olan spor için ayrı bir tanım gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

\"Bu tasnifi yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde durduğumuz yeri anlatmakta zorluk çekiyoruz. Amatör sporlar ya da spor sosyalleşmenin bir aracıdır. İş çıkışı mahallenin spor salonunda hentbol oynamaktır. Mahallenin kasabının, manavının, doktorunun bir araya gelip futbol oynamasıdır. Koşmaktır. Spor böyle bir şeydir. Kitleseldir. Spor olan spor budur. Geliştirici olan, insanı barıştıran, insanı insan yapan spor, budur. Barışçı, sevgi ve saygı dolu, kendine güvenen birey olmak ve bunun yanında tansiyon, şeker hastalığından uzak durmak isteyen insanlar kitle sporlarıyla uğraşır. İşte Muratpaşa Belediyesi\'nde bu anlayışla 11 bin kişiye düzenli spor yaptırıyoruz.\"

\'SİYASET SPON ELİNİ ÇEKMELİ\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öney ise konuşmasında siyasetin spordan elini çekmesi gerektiğini söyledi. Sporun milli bir mesele olduğunu kaydeden Öney, \"Spora eşimde fırsat eşitliğini sağlamak sosyal demokrat anlayışın en önemli görevlerinden biridir\" dedi. Sporun başka figürlerin müdahalesi olmaksızın ilgili bakanlık, spor insanları, vatandaşlar ve kulüpler eliyle kendi mecrasında gelişebileceğini belirten Öney, \"Ama siz orayla başka figürleri dahil ederseniz o mecra ya parçalara ayrılır ya da kurur. \'Geliştiriyorum\' derken oradaki asıl potansiyeli de yok edersiniz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından CHP Spor Kurulu Batı Akdeniz Bölge Toplantısı, diğer katılımcıların konuşmaları ve ardından Genel Başkanı Öney\'in yaptığı değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Katılımcılar

- Tüm salonun spor yapması

- Ümit Uysal\'ın konuşması

- Yasemin Cankurtaran Öney

Haber- Kamera: Antalya,(DHA)

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Geri Kabul Anlaşması ile 8 kaçak Dikili\'ye getirildi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması kapsamında, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndan 8 kaçak, İzmir\'in Dikili İlçesi\'ne getirildi.

Türkiye ile AB arasında Brüksel\'de düzensiz göçün önlenmesi, insan kaçakçılığıyla mücadele ve ölümlerin sona ermesi amacıyla imzalanan geri kabul anlaşması kapsamında 8 kaçak, İzmir\'in Dikili ilçesine getirildi. Midilli Adası\'ndan Yunan bandıralı \'San Nicolas\' isimli gemiye bindirilen Pakistan, İran, Afganistan, Gine, Cezayir uyruklu kaçaklar, Dikili Limanı\'na ulaştırıldı. Dikili Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gemiden görüntü

- Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Kürtlerdeki aşiret ve töre film ve romanlarda kaldı

DİYARBAKIR Sanayici İş İnsanları Derneği\'nin (DİSİAD) toplantısında konuşan Konda Genel Büdürü Bekir Ağırdır, Türkiye\'de yaşayan Kürtlerin yarısının metropollerde yaşadığını belirtirek, \"Yüzde 81\'i kentleşmiş hatta yarı metropolleşmiş bir Kürt nüfusu var. Kürtlerde aşiret var, töre var düşünceleri film ve romanlarda kaldı. Kimse bunun farkında değil\"dedi.

DİSİAD Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, HDP Milletvekili Altan Tan, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, DİSİAD Başkanı Burç Baysal ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Bir otelde yapılan toplantıda konuşan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye\'de Kürt sosyolojinin değiştiğini dile getirdi. Türkiye\'de yaşayan Kürtlerin yarısının metropollerde yaşadığına dikkat çeken Ağırdır, \"Türkiye son 40 yılda gündelik hayatı baştan başa değişmiş, nüfusun yarısı göç etmiş. Türkiye\'de şu anda kendini Kürt olarak tanımlayan insanların yüzde 48\'i yani yarısı 5 metropolde yaşıyor. Nüfusunun 2 milyon altı olan yerlerde yaşayan Kürt nüfusu yalnızca yüzde 19\'dur. Yüzde 81\'i kentleşmiş hatta yarı metropolleşmiş bir Kürt nüfusu var. Kürtlerde aşiret var, töre var düşünceleri film ve romanlarda kaldı. Kimse bunun farkında değil. Kürt sosyolojisinde değişen şey sadece bugünki siyasi aktörlerin, sadece PKK, AK Parti ve HDP ile açıklanabilir bir şey olmaktan çıkalı çok oldu. Türkiye\'de sadece Kürtlerde değil, Türkiye\'de son 40 yılda 31 milyon yetişkin insan göç etmiş, çocuklar hariç. Batı tarihinde böyle bir hareket yoktur. Türkiye nüfusunun yüzde 52\'si 11 metropolde yaşıyor. Dolayısıyla köy enstütüleriymiş, imecelermiş okuduğumuz o hikayeler bugünkü Türkiye\'nin sosyolojisinde geçerliliği yoktur. Türkiye bir yandan küreselleşmiş, bir yandan metropolleşmiş. Dolayısıyla bizim problemimiz bu yeni hayata uygun devlet nizamının, hukukunun, siyasetinin üretemiyor olmamız gelip tıkandığımız yerdir\" dedi. Konda olarak yaptıkları anket çalışmalarından da örnek veren Ağırdır, yapılan anketlerin ortaya çıkardığı sonuçlarda, ülkede ortak yaşama iradesinin kaybedildiğini dile getirdi. Ortak geleceğe olan inancın tazelenmesi gerektiğini bildiren Ağırdır, şunları söyledi:

\"GİDEREK ORTAK YAŞAMA İRADEMİZİ KAYBEDİYORUZ\"

\"Bugün topluma baktığınız zaman, biz sadece bu Cumartesi ve Pazar günü 7 bin eve gittik, her ay en az 10 bin eve gidiyoruz. Elimde bin tane veri var. Ama, çok temel bir kaç şey paylaşayım, giderek ortak yaşama irademizi, arzumuzu kaybediyoruz. Ortak geleceğe olan inancımızı kaybediyoruz. Mesele iktidar partisinin gidip, gitmemesi değildir. Mesele bir partinin az oy alıp alması da değildir. Melese, ortak geleceğe olan inancımızı tazelemek ve yeniden \'biz\' duygusuna kapılmak meselesidir. Ne yazık ki bugünkü siyaset ortamında bunun çok uzağındayız. Herkesin en çok talep ettiği şey adalettir. Adalet derken hepimiz farklı bir şey anlıyoruz ama hep beraber adalet arıyoruz. Yeniden biz olmak için yapabileceğimiz tek bir şey var, hepimiz el birliğiyle bu ülkenin geleceğine inanmak, ortak kaderine inanmaktan başka çaremiz yoktur.\"

\"TÜRKLER KÜRT MESELESİNİN NE OLDUĞUNUN ÇOK FARKINDA DEĞİLLER\"

Türkiye\'nin marka meselelerin bir tanesinin de Kürt meselesi olduğunu sözlerine ekleyen Ağırdır, Türklerin gerçekten ne olduğunun çok farkında olmadıklarını söyledi. Ağırdır, \"Kürt meselesi denilen şey, aynı zamanda Türklerin ya da benim babamın kendi haklarından feda etmeye razı oldukları, razı edildikleri alanların toplamıdır. Adı Kürt meselesi olarak konuşuyor olsak da, konuştuğumuz şey Kürtlerden ibaret olmaktan çıkalı çok oldu. Konuştuğumuz şey Türkiye\'nin geleceğidir. Dolayısıyla buradan çıkmanın yolu yeniden hep beraber bir iman tazelemektir, kendi geleceğimiz için bir çabayı örgütlemektir\" diye konuştu.

\"ÇÖZÜM SÜRECİNİN BİTTİĞİNİ DİLE GETİRDİĞİMDE MUHATTAPLAR TARAFINDAN SERT ELEŞTİRİLER ALIYORUZ\"

Toplantıda b konuşan DİSİAD Başkanı Burç Baysal ise, çözüm sürecinin bitmesiyle yaşanan belirsizliği dile getirdikleri zaman eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi. OHAL\'e değinen Baysal, OHAL\'in ne zaman kalkacağı konusuda yatırımcıların bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, \"Son 2,5 yılda ülkede ve bölgede olduğu gibi kentimizden de çok meşekatli yollardan geçildi. Bugün gelinen noktada kentimizde, ülkenin ekonomisi maalesef iyi şartlar altında değildir. Yatırımlara uygun bir ortam oluşması için Ankara\'dan beklentilerimiz doğrultusunda ses bekliyoruz. 2016 yılında açıklanan cazibe merkezi programı mevcut yatırımcıyı ve yatırım yapmak isteyenleri beklenti içerisinde bıraktı. Yatırımları kolaylaştırması beklenen bu program maalesef yatırıma engel olmuştur. Yatırım ve kalkınmadan bahsederken, ülkenin ve bölgenin normal bir ekonomi seviyesine geçmesi için siyasi adımlara ihtiyaç vardır. Devam eden OHAL ortamının ne zaman sonlanacağına dair yatırımcının tarih bilme hakkı olduğunun düşüncesindeyiz. Evrensel hukuk kurallarının işlenmediği, adalet mekanizmasının yıprandığı bu dönemde ekonomide sürdürülebilir bir büyümenin gerçekçi olmayacağını söylemek isteriz. Ülkemizin en önemli konularından biri de çözüm sürecinin bitmesiyle devam eden belirsizliktir. Bu konuyu ne zaman dile getirirsek maalesef ki siyaset kurumları ve bu konunu muhattapları tarafından sert eleştiriler alıyoruz\"diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından toplantı daha sonra basına kapalı devam edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Ağırdır\'ın konuşması

-Baysal\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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\'Rahle\' içerisine gizlenmiş 1 kilo 72 gram eroin ele geçirildi

Bitlis\'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, üzerinde Kuran-ı Kerim okunan, \'rahle\' içerisinde 1 kilo 72 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, araçta yolculuk yapan H.K.\'ya ait \'rahle\' içerisine gizlenmiş 1 kilo 72 gram eroin ele geçirildi. H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü

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-Rahleden görüntü

-Rahlenin içinden çıkan eroin

-Genel ve detay

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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Kahvehanede öldürüldü

Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde 51 yaşındaki Ali Şanlı, arkadaşlarıyla kahvehanede otururken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Pazar Mahallesi\'ndeki kapalı semt pazarı içinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Boya malzemesi satan Ali Şanlı iş yerine yakın olan kapalı pazar içindeki kahvehaneye gitti. Burada arkadaşları ile oturan Şanlı, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Şanlı olay yerinde yaşamını yitirirken, silahlı saldırgan kaçtı. Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından Şanlı\'nın cesedi, Özel 7 Mart Hastanesi morguna götürülürken, polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polislerin görüntüsü

- Olay yeri şeridi ve ambulansın görüntüleri

- Olay yerinden detay görüntüler

- Kalabalığın görüntüsü

- Kahvehanenin bulunduğu yerin görüntüsü

- Ambulansın olay yerinden cesedi alıp ayrılması

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)

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İş yerlerine sürünerek giren hırsızlık şüphelisi yakalandı



Bursa\'da güvenlik kameralarınca görüntülenmemek için hırsızlık yapacağı iş yerlerine sürünerek giren 26 yaşındaki O.C.T., polis tarafından yakalandı. Şüpheli, kamera kayıtları incelenerek bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İrfaniye Mahallesi\'nde H.Y.\'ye ait iş yerinden 22 kilo zeytinyağı, Uludağ Üniversitesi\'nin devam eden yemekhane inşaatı ile bir başka iş yerinden zımpara ve hilti makinelerinin çalınması üzerine araştırma başlattı. Bu iş yerlerinin ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iş yerlerinden birine sürünerek giren şüpheliyi fark etti. Kameralara yakalanmamak için bu yöntemi kullanan şüphelinin \'hırsızlık\' suçundan kaydı olan O.C.T. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan O.C.T., sorguda, her üç hırsızlığı da kendisinin gerçekleştirdiğini ve malzemeleri sattığını itiraf etti. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edilirken, çaldığı zeytinyağı ve makineler ise sattığı kişilerden alınarak sahiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:(Güvenlik Kamerası)

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-Zanlının Emniyetten çıkışı

SÜRE: 2 dakika 42 saniye BOYUT: 164 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)