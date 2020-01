DHA YURT BÜLTENİ-15

İYİ Parti, Kayseri’de 5 ilçe başkanını daha açıkladı



İYİ Parti Kayseri’deki teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. Parti Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ın ardından 5 ilçenin daha ilçe başkanını açıkladı.

Buna göre Tomarza İlçe Başkanlığı’na Mustafa Köse, Yahyalı İlçe Başkanlığı’na Abdullah Yılmaz,Bünyan İlçe Başkanlığı’na Abdulkadir Yalçın, Yeşilhisar İlçe Başkanlığı’na Ömer Semerci, Sarız İlçe Başkanlığı’na İbrahim Şimşek atandı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,\"İlçe başkanlarımızın atamaları genel merkezimizin olurlarına sunulmak üzere gerçekleştirilmiştir. Diğer teşkilatlarımızdaki çalışmalar devam etmekte olup bu husustaki gelişmelerde kamuoyuyla paylaşılacaktır\" dedi. Diğer yandan, önceki gün de Melikgazi İlçe Başkanlığına Süleyman Bozkurt, Kocasinan İlçe Başkanlığına Serap Durmuş ve Talas İlçe Başkanlığı görevine ise bir süre önce MHP Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa eden Osman Haymana’nın getirildiği açıklanmıştı.

Haber: KAYSERİ (DHA)

Üniversiteli gençlerden ABD\'ye Dört Dilde Kudüs tepkisi

MARDİN\'de, Artuklu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını kampuste düzenlediği yürüyüşten sonra dört dilde yaptıkları açıklama ile protesto etti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerindeki afiş ve dövizlerle İlahiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, ABD\'nin aldığı kararı protesto etmek amacıyla kampus içerisinde Kudüs yürüyüşü yaptı. Yürüyüş boyunca İsrail bayrakları yakılırken, İsrail ve Amerika aleyhinde slogan atan üniversiteli gençler, Edebiyat Fakültesi\'nin önünde basın açıklaması yaptı. İlk olarak Artuklu Üniversitesi akademisyenlerinden olan Filistin asıllı Prof.Dr. İhsan El Atiye bir konuşma yaptı. Arapça yaptığı konuşmasında Atiye, Kudüs ve Filistin hakkında bilgiler vererek, Kudüs\'ün bütün İslam ümmetinin ortak mirası olduğunu söyledi.Daha sonra Kürtçe bir konuşma yapan Doç.Dr. Mehmet Akbaş da, alınan bu kararın Müslümanları, İslam ümmetini birleştirmeye vesile olacağını savunarak, İsrail’in Müslümanlar\'ın sessizliğine güvenerek bu kadar cesur davrandığını kaydetti. Müslümanlara seslenerek Kudüs davasında birlik olmaya çağıran Akbaş, gençlerden de Kudüs için her hafta ve her ay düzenli olarak bir bilinç oluşturulması çağrısı yaptı. Öğrenciler adına konuşan İbrahim Halil Yetim, \"Kudüs; İstanbul’un, Kahire’nin, Şam’ın, Bağdat’ın, Saraybosna’nın, Mardin’in ve diğer tüm şehirlerin gönül kardeşidir. Kudüs direnişin başkentidir. Kudüs insanlığın vicdanıdır. Kudüs varlığı ile ümmetin gözbebeğidir. Dolayısıyla Kudüs hiçbir şekilde pazarlık konusu edilemez ve asla terörist İsrail’in başkenti olarak tanınanamaz. Tüm dünya bilsin ki! her Müslüman genç , yeni bir Selahaddin’i Eyyubi olmaya adaydır. Tüm emperyalistler duysun ki her girişiminiz biz Müslüman gençler için yeni bir Selahaddin olma çağrısıdır. Ey Kudüs; Ümmetin çocukları olarak sana söz veriyoruz; Seninle özgürleşip, seninle dirilinceye kadar meydanlarda, senin soluğun ve senin haykırışın olacağız. Bunlar hamaset değildir. Biz Allah’a ve ahiret gününe inanıyoruz. Haçlıların akıbeti ne olduysa Amerika, İsrail ve tüm emperyalistlerin akıbeti de o olacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır\" dedi. Mardin İHH Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammed Şahin Doğu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından, alınan kararı protesto etmek için biraraya geldiklerini belirterek, \"Biz, o kararı tanımıyoruz. Kudüs, hiç bir zaman siyonistlerin değildir. Kudüs, Müslümanların ortak davasıdır. Amacımız burada bir duruş sergilemek. Kudüs Müslümanlarındır ve kimseye peşkeş çekilemez. Kudüs’ün 3 dinin ortak merkezi olduğu doğrudur. Ancak Kudüs bize Selahattin Eyyubi’nin, Osmanlının mirasıdır. Trump geri adım atana kadar tepkimizi sürdüreceğiz. Müslüman dik durur, biz de bu duruşumuzu herkese göstereceğiz\" diye konuştu.

--------------------------

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

Mevlana\'yı anma etkinlikleri \'Kardeşlik\' yürüyüşüyle başladı

KONYA\'da, Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana\'yı anma törenleri\', \'Kardeşlik Yürüyüşü\' ile başladı.

\'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' törenleri kapsamında bugün olarak Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaret edildi. Türbede yapılan duanın ardından Genelkurmay Başkanlığı Mehter Bölüğü ve Konya Türk Tasavvuf Topluluğu eşliğinde Valilik binası önünden Mevlana Müzesi\'ne kadar \'Kardeşli Yürüyüşü\' yapıldı. Yürüyüşe Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte, çevredekiler özellikle mehter takımına ilgi gösterirken cep telefonlarının kamerasıyla da o anları kaydetti. Yürüyüşün sonunda mehter takımı konser verdi. Müzenin girişinde gülbank (topluca okunan dua) okundu. Davetliler daha sonra Mevlana\'nın sandukası başında dua etti. Tören, Konya Türk Tasavvuf Topluluğu sema gösterisiyle sona erdi.

-----------------------

Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

Mardin\'de 39 bekçi göreve başladı



Mardin\'de, Emniyet Müdürlüğü bünyeside görev yapacak 39 çarşı ve mahalle bekçisi, düzenlenen yemin töreniyle görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı\'nca Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınan 39 mahalle ve çarşı bekçisi için yemin töreni düzenlendi. Mardin Polisevi\'ndeki törende konuşan Emniyet Müdürü Hasan Onar, il genelinde şu an 333 çarşı ve mahalle bekçisinin yemin edip, göreve başladığını ifade ederek, bugün de 39 bekçinin yemin törenini yaptıklarını söyledi. Onar, devlet olmanın en başta gelen vasıflarından birinin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirerek, \"Ülkemiz, geçmişten günümüze kadar pek çok terör örgütü ile mücadele etmiş ve günümüzde de FETÖ, PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ gibi devletin varlığına ve bütünlüğüne karşı gelen terör örgütleri karşısında, kararlı ve azimli bir şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Hiçbir güç, bizleri devletimize karşı olan bu terör örgütleriyle mücadele etme kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir. Siz meslektaşlarımız da sürdüreceğimiz bu kutsal mücadelede artık yer alacaksınız. Teşkilatımızın bir ferdi olmayı onur duyarak taşımanız dileğiyle yeni göreviniz hayırlı, yolunuz ve bahtınız açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun\" dedi. Mardin Valisi Mustafa Yaman de, bekçilere görevlerinde başarı dileğinde bulundu. Törende bekçilere sertifikaları Vali Yaman, Emniyet Müdürü Onar, Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk tarafından verildi.

--------------------------

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

Elazığ\'da ölen kişilerin elbiselerini satan mağazaya büyük ilgi



Elazığ\'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada, hayatını kaybetmiş kişilere ait olan ve uygun fiyattan satışa sunulan elbiseler, büyük ilgi görüyor.

Vefat eden kişilerin elbiseleri, aileleri tarafından düşük ücretle verildiği mağazaya, maddi durumu iyi olmayanlar ilgi gösteriyor. Yaklaşık 22 yıldır esnaf, mağaza sahibi Yılmaz Çağala (50), \"Vefat eden kişinin elbiselerini aileleri bize getiriyor. Bazıları para istemediklerini, yoksul insanlara verilmesini talep ediyor. Bizler de satın aldığımız elbiseleri dükkanda satıyoruz\" dedi. Genelde müşterilerinin işçi kesimi olduğunu ifade eden Çağala, şöyle devam etti:\"Bu elbiselere ilgi gösterenler genelde inşaatlarda çalışan işçiler. Fiyatı uygun olmasından dolayı alıyorlar. Fiyatları 3 liradan başlıyor, en iyi pantolunu 10 liradan satıyoruz. Bütün giyim eşyalarını alıyoruz. Palto, yelek, kazak, gömlek ve ayakkabı alıyoruz. Sadece iç çamaşırı almıyoruz. Müşterilerimiz genelde yoksul ve işçi kesimi olmasından dolayı işlerimiz iyidir. Suriyeliler\'in ilgisi oldukça fazla. Özellikle yaz aylarında inşaat mevsimi olmasından dolayı satışlarımız daha da fazla artıyor.\" Vefat eden kişilerin elbiselerini alırken de dikkatli davrandıklarını anlatan Çağala, \"Yırtık ve çok yıpranmış elbiseleri almıyoruz. Müşterilerimize elbiseleri satarken de \"Vefat etmiş bir kişinin elbisesidir\" diyerek satıyoruz. Yani müşterimiz elbiseyi alırken bunu bilerek alıyor\" dedi.

---------------------------

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)