DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Tüfenkci: Terör örgütleriyle mücadele ederken ekonomimizi büyütmeye çalışıyoruz /EK

SINIR KAPILARINDA İNCELEME YAPTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kilis\'te Suriye sınırındaki Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarında inceleme yaptı. Çobanbey Sınır Kapısı’nın \'B\' sınıfından \'A\' sınıfına yükseltildiğini belirten Bakan Tüfenkci, \"Valiliğimizin de koordinesinde oluşturmuş oldukları model ile birlikte biz buraya daha işlevle birlikte daha güzel bir kapıyı yapacağız. Bilindiği üzere Türkiye’nin Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla beraber, oradaki insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında orayla Türkiye arasındaki ticareti geliştirme sadece Çobanbey ile Azez bölgesi değil, bölgelerle de ticaretin attırılması noktasında sınır geçişlerinin kontrolü attırıcı modern kapıları inşa ederken, bir yandan da ticareti geliştirici ve kolaylaştırıcı kapıları yapıyoruz. Çobanbey’in faaliyete geçmesiyle beraber hem Kilis, hem Gaziantep’e, hem de Türkiye’ye katkısı olacaktır\" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu’nun Suriyelilere 30 milyon dolar harcanması eleştirisine tepki gösteren Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: \"Kılıçdaroğlu, Türkiye’de bulunan göçmenlere, 30 milyar doları nereye harcadığımızı soruyordu. Gelsin buralara baksın, gelsin Kilis’e baksın. Kilis’in nüfusundan daha fazla Suriyeli kardeşlerimizi biz Türkiye’de misafir ediyoruz. Gelsin Gaziantep’e baksın, gelsin esasında bu bölgelere baksın, buraya geldiklerini şunu görürler, biz hastanelerimizle biz okullarımızla, biz yollarımızla biz belediye hizmetlerimizle Suriyeli kardeşlerimin oluşturmuş olduğu potansiyeli ve onların getirmiş olduğu şehirde yaşamasından ötürü masrafı da Türkiye olarak, biz her birimimizle bu üslenmiş oluyoruz. Ama maalesef, ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sadece AFAD’da yapılan yardımları, sadece geçişlerde onlara yardım olarak ödenen miktarları herhalde hesaplıyor.\" Buradan Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geçen Bakan Tüfenkci, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın kapasitesinin genişletilerek yenileneceğini ifade ederek, \"Öncelikle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nı modernize ediyoruz. Suriye’deki gelişmelere paralel olarak, Türkiye Suriye’deki ticaretin gelişmesini Kilis ve Gaziantep’teki ve Güneydoğu Anadolu’da Türkiye’deki işadamlarını daha rahat, ihracat yapmaları noktasında rantabl bir kapı haline getirmek istiyoruz\" diye konuştu. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'de yatırım yapanların mahçup olmayacağını belirterek, \"Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisiyle oyunlar oynamaya çalışırsa çalışsın, biz Türk girişimcisine Türk insanına güveniyoruz. Türkiye’ye güvenerek, üretim yapan, hiçbir kimseyi de Türkiye, mahçup etmedi, bundan sonra da mahçup etmeyecek. Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye’de misafir ederken, hem de biz orada güvenliği sağlayarak, hem oranın güvenliği sağladığımız bölgelerdeki alt yapıları, sağlamlaştırarak oluştururken, bir yandan da iki ülkenin bu bölgelerdeki ticaretinde canlanmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ?

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- Sınır kapısı

- Bakanın karşılanması

- Suriyeli çocukların bakana çiçek vermesi

- Kurbanların kesilmesi

- Bakının incelemelerde bulunması

- Bakanın gümrük sahasında gezmesi

- Bakanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 425 MB, 477 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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SP Lideri Karamollaoğlu: Bizden koptuktan sonra rotayı şaşırdı arkadaşlarımız/EK

KARAMOLLAOĞLU: ANAYASA MAHKEMESİ BİLE ÇALIŞMIYOR

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle mahkemelerin çalışamadığını ifade ederek, \"Anayasa Mahkemesi bile çalışmıyor. Hakim bir masada otururken alıp götürülüyor. Bu adamda suçlu diye. Daha karar verecek iken götürülüyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu iş 3 ay, 6 ay, 9 ay olur. Ama siz bunu sürekli hale getirirseniz o zaman adalet rafa kalkar.\" dedi.

SP Tokat İl Başkanlığının 6\'ncı olağan kongresi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu\'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans salonunda düzenlenen kongre İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kongredeki konuşmasında Türkiye’de bir numaralı problemin kutuplaşma olduğunu söyleyerek, \"Biz kutuplaşırsak, dışarıdan gelen saldırıya karşı direnç gücümüz azalır. Kim sağlıyor bu kutuplaşmayı meydana getiriyor? Liderlerin tavrı, arkadaşlara diyoruz ki, \'Etmeyin, birbirinize saldırmayın\'. Bu memleket bizim. Sizin gibi düşünmeyenler de bu memleketin evladı. Bir tornadan çıkmış çubuk gibi olamayız. Elbette ki insanlar farklı olacaklar. Farklılıklar bize zenginlik katar. Bunu kabul etmeden ülkede huzur olmaz. Ama biz aramızdaki ihtilafları kavga ederek değil. Kutuplaşarak değil. Konuşarak bir masa etrafında müzakere ederek çözebiliriz. Kutuplaşma sadece liderler tarafından önlene bilir. Kutuplaşmanın en önemli unsuru liderlerin takıldıkları tavırdır. Bu olamadan kardeşlik olmaz.\" dedi.

\"ANAYASA MAHKEMESİ BİLE ÇALIŞMIYOR\"

15 Temmuz hadiselerin arkasından OHAL ilan edildiğini kaydeden Genel Başkan Karamollaoğlu şöyle dedi:

\"Olağanüstü hal ne demek? Gerekli miydi? Evet, böyle bir kalkışma olunca olağanüstü hal edilir. 3 ay, 6 ay bilemedin 9 ay için ama siz bunu böyle yapmazsanız o zaman siz adaleti tesis edemezsiniz. Çünkü bugün olağan üstü hal olduğu için mahkemeler çalışamıyor. Anayasa Mahkemesi bile çalışmıyor. Hâkim bir masada otururken alıp götürülüyor. Bu adamda suçlu diye. Daha karar verecek iken götürülüyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu iş 3 ay, 6 ay, 9 ay olur. Ama siz bunu sürekli hale getirirseniz o zaman adalet rafa kalkar. Hukuksuzluk olur. İşte bugün Türkiye’de referandum da oyladığımız başkanlık sistemi aslında başkana veren bir sistem. Biz bunun karşısındayız.\"

\"SEÇİM BARAJI KALKSIN\"

Hazineden yardım alamadıklarını için yakında kampanya başlatacaklarını söylen Karamollaoğlu şöyle konuştu:

\"Bu kampanyamızda seçim barajı kaksın, uyum yasaları adalet üzerine inşa edilsin. Devlet desteği bütün siyasi partilere eşit oy nispetiyle mutlaka dağıtılsın. Bunu istiyoruz biz. Ne kadar başarılı oluruz onu göreceğiz zaman içerisinde. Ama bunu istemek hakkımız bunu sağlayacağız. Biz bunu sağlayamadığımız zaman neye muhtacız, bizim üyelerimizin katkılarına. Allah razı olsun geçen bir takım problemler yaşadık, bir tane teşkilat mensubumuzun çocuğu 6-7 yaşında haftalık harçlığını göndermiş kardeşi ile beraber, 2 tane 5 lira geldi. Bana göre 5 bin liradan, 500 bin liradan daha kıymetliydi. Biz aidatlarımızda titiz olacağız. Bu dava bizim o zaman güzel kardeşlerim hepimiz ayda bu davaya bir katkı verecek.\"

Kongrede mevcut başkan Bilal Metehan Aydın yeniden İl Başkanı seçildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kongreden görüntüler

-Karamollaoğlu\'nun konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Engelli ailesinin destekçisi Sudenaz\'a Vali Gül\'den teşekkür



SİVAS\'ta doğuştan işitme engelli babası Uğur ve annesi Ayşe Yıldız\'ın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızları Sudenaz Yıldız\'ı Vali Davut Gül evinde ziyaret etti. Sudenaz, akşam ise Kanal 58 televizyonun da işaret dili ile ana haber bültenini sundu.

Tuzlugöl Mahallesi\'nde oturan işitme engelli 37 yaşındaki Uğur Yıldız ve 35 yaşındaki Ayşe Yıldız çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Sudenaz Yıldız, büyüdükçe zaman içerisinde ailesinin en büyük destekçisi haline geldi. Sudenaz, kardeşleri Neşet Tuna ve Burak Kerem\'in ağlamasını duyamayan anne ve babasına işaret dili ile haber vererek sorumluluk üstlendi. Kentte Şehit Hamit Kandur İlk ve Ortaokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi olan Sudenaz, ayrıca evde kapı zili çalmasını ve annesi ve babasının cep telefonlarının sesini işaret dili ile ailesine haber veriyor. Sudenaz işitme engelli babasını telefonla arayan arkadaşları ile iletişimini de sağlıyor. Sudenaz yILDIZ, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' nedeniyle kentte faaliyet gösteren Kanal 58 televizyonu\'nun ana haber bültenini işaret dili ile sundu. Ana Haber Spikeri Ebubekir Tağızade yaptığı konuşmada, \"Sudenaz\'ın hikayesi bambaşka. Bugünkü ana haber bültenini güzel bir kızımıza emanet edeceğiz. Sudenaz 4 çocuklu ailenin en büyük kızı. Annesinin babasının sesi, kulağı ve dünyaya onları bağlayan tek bağı. Tüm engelli vatandaşlarımızın ve sorunlarının farkına varmamız ve bunun gerekliliğini yerine getirmemiz onlar için gerçekten çok önemli. Unutmayalım ki hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız.\" diye konuştu. Tağızade daha sonra koltuğunu Sudenaz\'a teslim etti.

İLK KENDİ HABERİNİ SUNDU

Sipiker koltuğuna oturan Sudenaz Yıldız, ilk olarak kendi haberini, sundu. Sudenaz kendi haberini sunarken, \"Bugün kendi haberimi sunmak gerçekten çok güzel bir duygu. Buradan anne ve babama diyorum ki \'Sizleri çok seviyorum\' dedi. Sudenaz daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımı ile gerçekleşen AK Parti Ağrı İl Kongresi ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın 3 Aralık Dünya Engelliler günü ile ilgili haberini sundu.

\"VALİ GÜL\'DEN SUDENAZ\'A ZİYARET\"

Sivas Valisi Davut Gül ile Eşi Gülden Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.Dr. Recep Toparlı, Sivas Belediyesi İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epik ve beraberindekiler de Sudenaz Yıldız ve ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Gül ve eşi Gülden Gül, Sudenaz\'ı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Davut Gül, \"Kardeşimizi tebrik etmek, teşekkür etmek için geldik. En hayırlı evlat annesine babasına hayırlı olan evlattır. Sudenaz\'ın omuzlarına büyük yük daha erken yüklenmiş. Biz hem kardeşlerine olan ilgisi, hem annesine babasına olan ilgisini görüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Allah bahtını açık etsin. Allah başarılarını daim etsin.\" ifadelerini kullandı. Sudenaz ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Sudenaz\'ın ana haber bültenini sunması

-Haber sunucusu ile diyaloğu

-Vali Gül\'ün evinde ziyaret etmesi

-Çeşitli hediyeler vermesi

-Valinin açıklamaları

-Sudenaz\'ın teşekkür etmesi

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)