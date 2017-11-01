DHA YURT BÜLTENİ-15

Kızı FETÖ\'den tutuklanan belediye başkan yardımcısı istifa etti



KASTAMONU\'nun Tosya ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti\'li Fazıl Ateş\'in üniversite öğrencisi kızı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu durum üzerine Başkan Yardımcısı Ateş, görevinden istifa etti.

Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ateş\'in, İstanbul\'daki bir üniversitede eğitim gören kızı 24 yaşındaki Ebrunur Ateş, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla 2 hafta önce gözaltına alındı. Ateş, sevk edildiği nöbetçi mahkemece, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı. Başkan Yardımcısı Ateş, Belediye Başkanı Kazım?Şahin ve AK?Parti İlçe Başkanı?Metin?Ekşi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ateş, 19 Mart 2013 tarihinden bu yana belediye başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: \"Ne benim ne de ailemin yasa dışı hiçbir örgüt, cemiyet, cemaat ile hiçbir ilişkisi olmamıştır, olamaz; ancak kamuoyunun da bildiği gibi son günlerde bir talihsizlik yaşıyoruz ve imtihandan geçiyoruz. 2014 yılında bir süre \'ByLock\' programı indirildiği ifade edilerek, kızım gözaltına alındı. Her türlü yasal haklarımızı ve savunmamızı sonuna kadar yapıyoruz, devletimize ve adalete güvenimiz tamdır. En kısa zamanda gerçeğin ortaya çıkacağı ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz; ama bu süreçte soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, partimize ve davamıza herhangi bir zarar gelmemesi, belediyemize, belediye başkanımıza bu konuyla alakalı en ufak bir dedikodu dahi olsa laf söz edilmemesi için Tosya Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum.\" Belediye meclis üyeliğiyle parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Ateş, \"Kimseye kırgınlığım ve dargınlığım yoktur. Bundan sonra da her şart ve durumda Tosya’mıza hizmete devam edeceğim. Partimin, davamın, liderimiz Cumhurbaşkanı\'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduğumu, en kısa zamanda bu sıkıntılı sürecin geçeceğini, ülkemizin bu zor sürecinde hepimizin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini düşündüğümü ifade ederek, tüm hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Yardımcısı Fazıl Ateş açıklaması

-Belediye Başkanı Kazım Şahin durum değerlendirmesi

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)

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Gaziantep\'te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Bekir Taşdemir\'in kullandığı 34 UM 5358 plakalı hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırıma çarptı. Kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu Taşdemir, yaralandı. Çevredekiler, kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kamyonun kasasından yola saçılan kum ise belediye görevlileri tarafından temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazanın olduğu yer

- Yola dökülen kumlar

- Polis aracı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Bisiklet hırsızını güvenlik kameraları yakalattı

KONYA\'da park halindeki bisikleti çalan 21 yaşındaki Yaşar G. güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, geçen 13 Ekim günü merkez Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde cep telefonuyla bir beyaz eşya dükkanının önüne gelen bir kişi, etrafı gözetledikten sonra park halindeki bisikleti alarak hızla olay yerinden kaçtı. Bisiklet sahibi Suriye uyruklu Muhammed Mest\'in, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Hırsızlığın gerçekleştirdiği sokaklardaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, şüphelinin bisiklet hırsızlığından kaydı bulunan Yaşar G. olduğunu belirledi. Yaşar G., olaydan bir gün sonra Sahibata Mahallesi\'nde gezerken yakalandı. Bisikleti çaldığını ve 60 lira karşılığında Suriyeli başka bir kişiye sattığını itiraf eden Yaşar G., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalıntı bisikleti alan 18 yaşındaki Ömer El Selce\'ye de \'hırsızlık malı satın almak\' suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelininin bisiklete doğru gidişi

- Şüphelinin bisikleti alıp uzaklaşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Özel-Narkotik TIR’I Nevşehir’de

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı \'Narkotik Eğitim TIR’ı\' Nevşehir\'e geldi.

\'Hedef Olma-Hedefsiz Kalma Projesi\' kapsamında İstanbul\'dan yola çıkan Narkotik Eğitim TIR’ının son durağı Nevşehir oldu. İçerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda, uzman polisler tarafından gençlere ve ailelere uyuşturucunun vücuda etkileri, korunma ve mücadele yolları anlatılıyor. Hem Türkiye\'de, hem de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Narkotik TIR’ı, faaliyete başladığı 2015 yılından beri 62 etkinlikte 170 bin kişiye ulaştı. Vali İlhami Aktaş da beraberindeki Emniyet müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Yüksel Yiğit ile Diriliş Meydanı\'nda bulunan TIR\'ı gezip, polislerden bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, \"Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir\'de de uyuşturucuyla mücadele asrımızın belası iletinden gençlerimizi uzak tutmak için başta sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın içişleri bakanımızın, talimatlarıyla önlemeye yönelik çalışmalar. Tabiki adil çalışmalar yakalamaya yönelik çalışmalarımız, önlemeye yönelik çalışmalar da son sürat ivme kazanmış bir şekilde devam ediyor. Biz de ilimizde İl Emniyet Müdürlüğümüzün organizesiyle Ahiler Kalkınma Ajansı katkılarıyla yarın başlayacak olan uyuşturucuda medyanın rolü diye bir sempozisyon düzenliyoruz. Bu çerçevede İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ait narkotik TIR’ı ilimize davet ettik. Burada arkadaşlarımız profesyonel bir şekilde arkadaşlarımıza, gençlerimize bu maddenin bağımlılığını insanlarda nelere yol açacağını ve ne tür zararlar vereceğini öğrencilerimize, gençlerimize halkımıza göstermek için bulunuyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Protokol üyeleri Narkotik TIR’ını gezlemeleri

- polis memurunun TIR hakkında vali İlhami Aktaşa bilgi vermesi

-İlhami Aktaş’ın açıklaması

-TIR’ı gezmeye gelen öğrenciler

-protokol üyeleri fotoğraf çektirmeleri ve

-Öğrencilerin \'Hedef olma Hedefsiz kalma\' sloganı

1 Dakika 30 Saniye 94-MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,(DHA)

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Gizemli kazıda St. Paul İncili ve Dakyanus hazinesi iddiası (Geniş Haber)

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler Mahallesi\'nde gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, yaklaşık 1 yıldan bu yana sürdürülürken, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bölgede Aziz St. Paul İncili ile Dakyanus hazinesinin arandığını iddia etti.

Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde devam ediyor. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş-çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bölgenin perdesini koruduğunu belirterek, \"Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ndeki esrarengiz kazı devam ediyor. Buradaki sır perdesi aralanmış değil. Bir yıldır yaptığım çalışmalar neticesinde, topladığım bilgilere göre burada iki ayrı hazine aranmaktadır. Bunlardan bir tanesi Aziz St. Paul\'un İncili, diğeri de Dakyanus\'un hazinesidir. Eğer ikisinden birisi ya da ikisi de bulunduysa bu Türkiye için çok ama çok büyük bir hazinedir. St. Paul\'un İncil\'inin burada olduğu ve bu işinde uzunca bir süredir Vatikan tarafından bilindiği ve bu İncil\'in bulunmak üzere burada kazı yapılmasını uzaktan teşvik ettiği, desteklediği ise iddialar arasındadır. Elbette bu uluslar arası bir ilişki ağı gerektirir. Bu nedenle de son derece önemli bir iddiadır\" dedi. İddiaların çok ciddi olduğunu ifade eden Atıcı, \"Peki, bu iddia akla ve mantığa uygun mudur? Evet, son derece uygundur. Çünkü St. Paul, Hazreti İsa\'nın en yakın havarilerinden bir tanesidir ve Tarsus\'a yerleşmiştir. Yine Roma İmparatoru Dakyanus\'un da burada yaşadığı ve hazinesinin de burada gömülü olduğu bilinmektedir. Tırnak içinde resmi kazı çalışmalarından önce burada kaçak kazılara da pek çok eşyanın bulunduğu ve kaçırıldığı yönünde iddialar arasındadır. Bütün bu iddiaları da hükümet yetkililerinin yanıtlaması gerekir. Ama aylardır burada gizli kazı yapan bir hükümet bu saatten sonra kalkıp ben bir şey bulamadım derse ne kadar inandırıcı olur onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum\" diye konuştu.

AZİZ PAULUS KİMDİR

Yahudi kökenli bir aileden gelen Paulus ya da Yahudi adı olan Saul M.S. 3 yılında Tarsus\'ta doğmuştur. Baba mesleği olan çadır bezi dokumacılığı yapmıştır. 13 yaşına doğru hahamlıkla ilgili öğrenim görmesi için Kudüs\'e gönderildi. Doğduğu kent olan Tarsus\'a döndüğünde çifte vatandaşlık hakkını elde etti yani hem Tarsus hem de Roma vatandaşı oldu. M.S.34\'e doğru yeniden Kudüs\'e gitti. Hıristiyanlık dinini yaymaya ve öğrenim görmeye devam etti. Bu arada Antakya\'da Hıristiyanlık öncülerinden Barnabas ile Hıristiyanlık konusunda çalışmalar yapan Saul adını Roma adı olan Paulus ile değiştirdi. M.S.36 yılında hiç ummadığı bir anda İsa ile karşılaştı. Bu karşılaşma sonrasında İsa\'nın yolunda ilerleyeceğini açıkladı. Hıristiyan inancının temel öğelerini öğrendi. Tarsus\'a döndüğünde Hıristiyanlık çalışmalarına devam etti. Ve bir Hıristiyan topluluğu kurdu 43 yılında Barnabas\'la yeniden karşılaşan Paulus Hıristiyanlığa inananları ziyaret için tekrar Kudüs\'e gitti. Barnabas ile ayrılan Paulus ikinci dinsel görevine Silas ve Timetheos adlı din adamları ile devam etti. Suriye, Kilikya, Anadolu, Efes, Kayseri, Filibe, Selanik, Pire\'ye gitti. Bazı söylentilere göre M.S.62 yılında serbest bırakıldığı, bazı söylentilere göre ise de M.S. 66\'da idam edildiği söylenmektedir.

DAKYANUS HAZİNESİ NEDİR?

Esrarengiz kazıyla gündeme gelen Dakyanus hazinesi, Türkiye\'de define avcılarının yakından bildiği bir konu. Definecilerin kendi aralarında ağızdan ağza aktardığı birçok efsanede Dakyanus hazinelerinden söz ediliyor. Günümüzde kurulan birçok defineci sitesinde de Dakyanus hazinesiyle ilgili yazılar yer alıyor. Tarihi kayıtlara göre Dakyanus, Milattan Sonra 250 yılı civarında Roma İmparatorluğu tahtına çıkmış bir isim. Tarihi kayıtlar Dakyanus\'un çok kısa bir süre tahtta kaldığını belirtiyor ancak efsanelerde Dakyanus altın düşkünü, başta tacı ve tahtı ile sarayındaki sütunlar olmak üzere birçok eşyasını altından yaptıran imparator olarak anlatılıyor. Efsanelerde Dakyanus\'un sarayına altından kandiller astırdığı, kandillerin gümüşten zincirlerle tavana asıldığı da yer alıyor. Tarihsel kayıtlardan yola çıkan bazı kaynaklar, Dakyanus\'un, ilk Hıristiyanlar olan ve inanışa göre zulümden kaçarak bir mağarada 300 yıl uyuyan Yedi Uyurlar (Eshab-ı Keyf) döneminde hüküm sürdüğünü, Yedi Uyurlar\'ın, Dakyanus\'a karşı geldiklerini yazıyor. Bugüne kadar Anadolu\'da ve yakın coğrafyalarda yapılan kazılarda Dakyanus adına bastırılmış altın sikkeler bulundu ancak hazineye dair herhangi bir kayıt bulunmuyor.

Görüntü Dökümü

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- CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı açıklama yaparken

- Kazı alanından genel ve detay

- Kazı alanında çalışanlar

- Kazı alanının içinden görüntü

- Alandaki Türk bayrağı

- Polis barikatı

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SÜRE:04\'05\"BOYUT:113,87 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Üniversite okurken köyünde kendi işinin patronu oldu

YOZGAT’ın Boğazlıyan İlçesi Poyrazlı Köyünde, Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki Kübra Akay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında, 30 bin lira hibe destek alarak kaz yetiştiriciliğine başladı.

Açık Öğretim Fakültesi, Adalet Bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Kübra Aktay, Boğazlıyan İlçesi, Poyrazlı Köyünde, biryandan okulunu bitirmek için ders çalışırken diğer taraftan da ailesine yardım ederek çiftçilik yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında kaz yetiştiriciliğine hibe destek verildiğini öğrenen Akay, konuyla ilgili araştırma yaparak, bakanlığa müracaat etti. Hazırladığı projesi onaylanan 26 yaşındaki Kübra Akay aldığı 30 bin lira hibe destek ile 400 tane damızlık kaz alarak Tarımda Genç Çiftçilerin Desteklenmesi, Gelir Düzeyinin Yükseltilmesi ve Tesisini kurdu. Kendi girişimleriyle kaz sayısını 430’a çıkartan Akay, kuluçka mevsimine hazırlık yapıyor. Poyrazlı Köyündeki çiftliğinde kazlarını kış mevsimine hazırlayan genç çiftçi Kübra Akay, hedefinin kış bitiminde kuluçka mevsiminin başlamasıyla birlikte kaz sayısını 2 bin adete çıkartmak olduğunu belirterek, \"Şu an 430 kazım var, gayet sağlıklılar. Ben yıllardır kendi işimi yapmak istiyordum. Bu benim için çok iyi bir fırsat oldu. Kendi işimi kurdum ve çok mutluyum. Bu kazları yetiştireceğim, ilk yıl satışı olmayacak. Çünkü üç yıl denetimi var. Ürettiğimizi satabiliyoruz. İlk yıl kuluçka makinesi alıp hazırlıklarımı yapacağım. Seneye ise civcivden itibaren satışlara başlayacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazlardan görüntü

-Detay

-Genç çiftçi Kübra Akay’ın konuşması

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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\'hepsiburada.com\'dan ikinci E-Ticaret Zirvesi



BURSA\'da, \'hepsiburada.com\' tarafından organize edilen E-Ticaret Zirvesi\'nin ikincisi yapıldı.

\'hepsiburada.com\' paydaşlarının yanı sıra E-Ticaret Zirvesi\'ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teknoloji ve finans sektörlerinin önde gelen şirketlerinin yöneticileri katıldı. Zirvede konuşan hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye\'de e-ticaretin gelişimini sürdürdüğünü ve her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Ekmekçi, \"Bilişim Sanayicileri Derneğinin verilerine göre, 2013 yılından bugüne e-ticaret hacminde yüzde 120\'nin üzerinde bir büyüme oldu. 80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında. Kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde. Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye\'nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz\" diye konuştu. Zirvede ayrıca hepsiburada.com iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi ve teslimat konularında özel eğitimler verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emre Ekmekçi’nin konuşması

-Zirveye katılanların görüntüleri

-Detaylar

SÜRE: 3 dakika 6 saniye,129 MB

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA,(DHA)