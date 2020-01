DHA YURT BÜLTENİ-15

Kesik baş cinayetine 3 gözaltı/EK

Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nde, cesedi, başı kesilmiş halde bulunan 30 yaşındaki Ali Gömeç cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 33 yaşındaki Sezgin K. ve 31 yaşındaki Fatih Ö. tutuklandı. Diğer zanlı 32 yaşındaki Sezer K. ise serbest bırakıldı.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

Toprak yığınının altında kalan işçi, hayatını kaybetti



BURSA’nın İnegöl İlçesi\'ndeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi\'de sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, toprak kayması meydana geldi. Toprak yığının altında kalan işçi 25 yaşındaki Nevzat Saçan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü adına, taşeron firma tarafından Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Tandoğan Caddesi üzerinde, iş makineleriyle açılan kanalizasyon çukurunda çalışmalar sürerken, toprak kayması meydana geldi. Toprak yığınının altında kalan Nevzat Saçan, göğsüne kadar toprağa gömüldü. Acı içerisindeki işçinin sesini duyan bir arkadaşı, durumu 112 Acil Servis ile İnegöl İtfaiyesi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekiler, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraş sonucu kurtarılan yaralı işçi, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Saçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

Prof. Dr. Karatay: Kanı sulandırmak için zeytinyağı için

MERSİN\'in Mut İlçesi\'nde bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu\'nda konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının alzheimeri ve kalp krizini önlediğini belirterek, \"Zeytinyağı kanı sulandırıyor. Kanı sulandırmak için aspirin yerine zeytinyağı için\" dedi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı\'nda yapılan sempozyumun açılışına Prof. Dr. Canan Karatay\'ın yanı sıra Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Yılmaz, ilçenin tarımda Mersin\'in ikinci büyük ilçesi olduğunu belirterek, \"İlçemizde 10.5 milyon kayıtlı zeytin ağacı var. Bunun 6.5 milyonu şu anda ürün veriyor, diğerleri de büyüme, gelişme aşamasında. İnsan yaşamının vazgeçilmezi olan ve her sektörde kullanılmakta olan zeytin ve zeytinyağına çok önem vermek zorundayız. Mut zeytinini ve zeytinyağını Türkiye\'de ve dünyada marka haline getirmek zorundayız. Mut\'un farkı, mikro iklimden dolayı hiç ilaç atılmadan zeytin üretiyoruz. Bu da bizim farklı olduğumuzu gösteriyor\" dedi. Kaymakam Akyüz de Türkiye\'de ve dünyada çeşitli yerlerde zeytin üretiminin gerçekleştiğini, Mut\'ta farkı mikro ikliminden dolayı hiç ilaç atılmadan zeytin üretildiğini söyledi.

\'KANI SULANDIRMAK İÇİN ASPİRİN YERİNE ZEYTİNYAĞI\'

Prof. Dr. Canan Karatay ise zeytinin altından daha kıymetli olduğunu her zaman söylediğini kaydederek, \"Altın savaşları insanları öldürmek içindir. Zeytin altındır. Mut\'ta bu altının içinde yaşamaktasınız. Bu altının kıymetini bilmemiz lazım. Hayatımızı kurtaran zeytinyağıdır. Laboratuvarlarda yapılan bir araştırmada, doğal zeytinyağının kanseri önlediği gösterildi. Riviera değil, riviera tehlikelidir. Hafif kokuyor filan diye inanmayın, en önemli antioksidan özelliklerinden yok edilmiş bir yağdır. Hiçbir faydası yoktur. Kızartma yapıldığı zaman da kanserojendir. Onun için soğuk sıkım zeytinyağı, hele hele Mut\'taki 1300 yaşındaki bir ağaçtan alınan bir zeytinyağı zararlı olabilir mi?\" diye konuştu.

HER DOĞAN ÇOCUK İÇİN, HER YENİ GELİN İÇİN BİR ZEYTİN FİDESİ EKİN

Zeytinyağının birçok hastalığa iyi geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, şunları söyledi: \"Zeytinyağı, Alzheimer, kalp krizini önlüyor, kanı sulandırıyor. Kanı sulandırmak için Aspirin ile bir sürü lüzumsuz ilaç veriliyor. Zeytinyağı kanı sulandırıyor, ayrıca şekeri düşürüyor. O kadar güçlü antioksidan var ki; bütün hücreler topluyor, beynimizi açıyor. Dışarıdan sürsek, eklem ağrılarını gideriyor. Zeytinyağını vücudumuzun ağrıyan her yerine sürebilirsiniz. Her sabah bir kahve fincanı içmelisiniz. Çocuklarımıza da içmesini öğretmemiz lazım. Yaşımız ilerledikçe daha da fazla içebilirsiniz. Yağlanmanın sebebi şekerdir, işlenmiş fabrikasyon gıdalardır. Bozulmuş trans yağlardır. Zeytin ağacını kesmeye hakkımız yok. Biz Orta Asya\'dan geldik ve de Türk geleneği olarak her doğan çocuk için bir fide dikilirdi. Ben diyorum ki; her doğan çocuk için, her yeni gelin için bir zeytin fidesi ekin. Bunu çocuklarımıza gelenek olarak aşılamak mecburiyetindeyiz. Esas Türk\'ün geleneği budur. \"

25 BİN LİRAYA SATILDI

Prof. Dr. Karatay\'ın konuşmasının ardından ilçedeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı, açık artırmayla 25 bin liraya işadamı Akif Çetin tarafından satın alındı. Açık artırmadan elde edilen para da Mut İdmanyurdu Belediye Spor\'a verildi. Kitaplarını da imzalayan Prof. Dr. Karatay, daha sonra yoldan araçları ile geçenlere zeytinyağı dağıttı.

Haber-Kamera:Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)

Melleç Viyadük’ü tamamlandı

MERSİN\'in Anamur sınırları içerisinde bulunan Melleç Viyadük’ü tamamlanarak trafik akışının devam ettiği eski yola bağlandı.

Karayolları 5\'nci Bölge Müdürlüğü\'nün sorumluğundaki Melleç Viyadük\'ünde bulunan ekipler, tünellerin giriş çıkışlarında test çalışmaları yapmaya başladı. Projeyi tahmin edilenden 16 ay önce tamamladıklarını ifade eden yüklenici firma proje Müdürü Mesut Aygar, viyadüğün410 metre uzunluğunda ve 57 metre yüksekliğinde olduğunu ifade ederek, \"Projenin tamamlanması ile Anamur Gazipaşa arasındaki 1,5 saatlik yol tahminen 40 dakikaya inecek. Antalya - Mersin Karayolu boyunca toplam 34 tünel bulunuyor. Yaklaşık 480 kilometre uzunluğundaki Antalya Mersin yolu, yeni yolun tamamlanması ile birçok viraj ve engebenin ortadan kalkması ile özellikle zaman açısından yarı yarıya düşecek. Daha önce 29 Ekim 2017 Pazar günü açılacağı duyurulan viyadük açılışını ise kasım ayı başlarında yapılabileceğiz\" dedi.

Viyadük, Gazipaşa Havaalanının hareketlenmesi ile bölge turizmi için stratejik bir önem taşıyor.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

Bağımsız üyelerden belediye yönetimine eleştiri



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Belediyesi\'nin bağımsız meclis üyeleri, belediyenin 2018 yılı gelir gider bütçesini değerlendirmek üzere yaptıkları açıklamada belediyenin borç batağında olduğunu ileri sürdü.

Bodrum Belediyesi Bağımsız Meclis Üyeleri, Bodrum Belediyesi\'nin 2018 yılı gelir gider bütçesi ve genel olarak belediye hizmetlerini değerlendirmek için toplandı. Konacık Mahallesi\'ndeki Ardo Kafe\'de gerçekleşen toplantıya katılan 8 bağımsız meclis üyesinden Süleyman Mazı, Bodrum Belediyesi\'nin battığını ve iflas ettiğini öne sürerek \"2014 yılı Mart ayındaki yerel seçimlerde, Bodrum halkının Bodrum\'u yönetmesi için emanet ettiği belediye yönetimi Bodrum halkına söz verdiği seçim vaatlerden hiçbirini yerine getirmediği gibi, Bodrum\'u telafisi zor ve imkansız şekilde borç batağının içine sokmuştur. Dokuz aylık gelir- gider bütçesine baktığımız zaman gelir gider arasındaki açık 2016 yılında 35 milyon Türk Lirası iken, bu yıl 50 milyon Türk Lirası\'na çıkmıştır. Belediyenin toplam borcu ise şu an itibariyle 300 milyon Türk Lirası\'dır. Belediye başkanına ve CHP\'li meclis üyelerine bu borcu nasıl ödemeyi düşündüklerini sorduk. Borcu ödemek gibi bir planları bulunmadığı gibi, bir çaba veya düşünce içerisinde de değiller\" dedi. Bodrum girişinde bulunan katı atık depolama alanında 2014 yılından itibaren Bodrum halkının zehir soluduğunu öne süren Mazı, \"Yıllardır devam eden bu soruna bir önlem alınmamasını anlamak çok güçtür. Bodrum halkı en çok vergi veren konumunda bulunmasına rağmen, en kötü alt yapı, en kötü yollar, en kötü çevre ve peyzaj düzeni, dünyanın dört bir yanından insanları ağırlayan Bodrum halkına reva görülmektedir. Her yıl artarak devam eden sel baskınlarına rağmen, bu yıl da dere yatakları ıslah edilmesi bir yana, yağmurların başlamasına rağmen mevcut dere yatakları ve kanalizasyonlar dahi temizlenmemiştir. Hal böyle olunca bu yıl daha büyük sel baskınları kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca dere yataklarının ve var olan kanalizasyonların temizlenmemesi nedeniyle, yağmur sonucu buralardaki kirli atıkların tamamı denize gitmektedir. Yine Bodrum yarımadasının birçok yerinde alt yapı bulunmaması ve gerekli denetiminde tam olarak sağlanmaması nedeniyle, karadan gelen atık kanalizasyon suları denizlerdeki kolibasil oranın her yıl artırmaktadır\" dedi. Bodrum\'u Bodrum yapanın iki kat sınırı ile, begonviller arasındaki beyaz ve mavi renkler olduğunu belirten Süleyman Mazı, ana arterlerde dahi, beyaz dışında birçok renkte binaların bulunduğunu dile getirdi. Bodrum Belediyesi borç batağının içinde olduğunu söyleyen Mazı, \"Bodrum yönetilememektedir. Üç yıldır hizmet sunamayan Bodrum Belediyesinin bu yönetiminden bundan sonraki süreçte hizmet bekleme umudumuz kalmamıştır. Yönetemiyorsunuz, yapamıyorsanız bırakınız. Bodrum\'a ve Bodrumluya daha fazla eziyet etmeyin\" diye konuştu.



Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)