DHA YURT BÜLTENİ-15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak\'taki acılı ailelerle cep telefonu ile görüştü

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesinde partisinin kongresinde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Silopi\'ye 566 milyon para harcanmış. Bunu harcatmayan, Silopi\'nin iyi olmasını istemeyen adamlardır. Hangi örgütlerin, hangi devletlerin piyonları olduğunu, bu halk öğrenmiştir. DEAŞ\'ı, PKK\'sı, FETÖ\'sü ne kadar güzel işbirliği yapıyorsunuz. Halk bunu öğrenmiştir\" dedi. Fakıbaba, akşam saatlerinde de Şırnak\'a geçerek, kömür ocağında meyadana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Fakıbaba, acılı aileleri cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştürdü.

AK Parti Silopi İlçe Başkanlığı\'nın 6\'ncı olağan kongresi Silopi Kapalı Spor Salonu\'nda yapıldı. Kongreye katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, \"Bir söz var; uyanık olmamız lazım. Emin olun bu kardeşiniz 10 yıl Urfa Belediye Başkanlığı yapmıştır. Urfa\'da Kürdü olmazsa, Türkü olmazsa, Arabı olmazsa, Urfa Urfa olmaz, billahi olmaz. Mozaik budur. Vallahi ben Şırnak\'ı seviyorum, Silopi\'yi seviyorum, Valahi Cizre\'yi seviyorum, Hakkari\'yi seviyorum. Bu kardeşiniz gönül vermiştir. Sizleri de çok seviyorum. Gerçekten de sevilecek insanlarsınız. Birlik beraberlik içerisinde olmanız lazım. Kürdü, Türkü Arabı, Lazı, Çerkezi, öyle zengin ülkedeyiz ki Tarım Bakanı olunca çok daha iyi anladım. Bizim petrole gaza ihtiyacımız yok. böyle bereketli topraklara ihtiyacımız var. Güzel inançlı inanlara ihtiyacımız var. Pırıl pırıl inançlı bacılarımıza ihtiyacımız var. Bakın Avrupa\'ya neler neler var. Bizi Allah\'ın izni ile bölemeyecekler. Biz Allah\'ın izni ile bölünmeyeceğiz. Tabi baş ağrısı veriyorlar\" dedi. Silopi İlçesi\'ne 566 milyon lira para harcandığını belirten Bakan Fakıbaba, \"\"566 milyon Silopi\'ye para harcanmış. Ben bunu gençlerime harcasaydım. Ben bunu kardeşlerime harcasaydım. Ben bunu çocuklarıma torunlarıma harcasaydım. Ne kadar güzel olurdu değil mi. Bunu harcatmayan kimdir. Bunu harcatmayan Silopi\'nin iyi olmasını istemeyen adamlardır. Şırnak\'ın toplamına bakıyoruz. 3 milyar parası harcanmış. Feda olsun size. Helalı hoş olsun size. Ama buna emin olunki sizin gibi yiğit insanlar bacılar olduktan sonra bizimle kimse baş edemez, edemeyeceklerdir\" diye konuştu.

\"ÖRGÜTLERİN KİMİN PİYONU OLDUĞUNU HALK ÖĞRENDİ\"

Türkiye\'de terör ve şiddet uygulayan örgütlerin, hangi ülkenin piyonu olduğu konusunda halkın bilgi sahibi olduğunu anlatan Fakıbaba, \"Benim Kürt kardeşlerim efendi insan, adam gibi adam insanlardır. Bunu ben her yerde söylüyorum. Ben Kürt kardeşlerimle iftihar ediyorum. Gurur duyuyorum. Kim kimin maşası belli olmuştur. Hangi örgütler hangi örgütlere iş birliği yaptığı belli olmuştur. Hangi örgütlerin hangi devletlerin piyonları olduğunu bu halk öğrenmiştir. DEAŞ\'ı PKK\'sı, FETÖsü ne kadar güzel işbirliği yapıyorsunuz. Bu halk bunu bilen halktır. Bu halk bunu öğrenmiştir. Bu halk size müsaade etmeyecektir. Burası Türkiye Cumhuriyetidir. Burada devlet vardır. Devlet olarak hep yanınızdayız. Hep yanınızda olacağım\" şeklinde konuştu.

BAŞARIMIN SIRRI EŞİMDİR

Başarısının yüzde 51\'inin eşine ait olduğunu aktaran Fakıbaba, şöyle konuştu:\"Ben şunu gururla söylüyorum. Bakın burada eşim yok. Ama diyorum eğer Ahmet Fakıbaba başarılı ise benim, bu başarımın yüzde 51\'i eşimindir. Eşimin başarısıdır. Allah ondan razı olsun. Hep destek olmuştur. Buna emin olun Türkiye\'yi kıskanan bundan korkan güçler var. Ya bu Türkiye Büyüyor bunun önünü keselim. Büyütmenin en önemli özelliği nedir küçültmektir. Parçalayalım ve küçültelim ve o gücü rahat yönetelim. Vallahi siz küçültemezsiniz. Bişey yapamazsınız. Emin olun strateji budur. Çok değerli bir arkadaşım Avrupa\'da milletvekili. İsim vermek istemiyorum. Bir Cumhurbaşkanı ile konuştum diyor. Dediler ki kesinlikle Türkiye\'yi Avrupa Birliğine almazlar. Niye diye sordum diyor Cumhurbaşkanı, o da milletvekili tabi, demişki ya siz Müslümansınız almazlar sizi. Müslümanları bölüyorlar, ümmeti bölüyorlar. Ümmeti bölmeye çalışıyorlar. Siz birleşirken bizi bölüyorlar. Bölemezsiniz\" konuşmasını bitirdi. Konuşmaların ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak\'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN ACILI AİLELERE TAZİYE TELEFONU

Bakan Fakıbaba, 17 Ekim\'de kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 kişinin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Vali Mehmet Aktaş ve partililer ile birlikte ilk olarak Yeni Mahalle\'de bulunan Mesut ve Yılmaz Mağrur ile Yüksel Uğur ve Mehmet İzer\'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Sezgin\'i telefonla arayarak ailelerle görüştürdü. Taziye alanında bulunan Mesut ve Yılmaz Mağrur\'un babası Ömer Mağrur, Yüksel Uğur\'un babası Mustafa Uğur ve Mehmet İzer\'in babası Halil İzer, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Sezgin ile bir süre konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın telefon görüşmesinde; acılı ailelere baş sağlığı dileyerek, \"Öncelikle hepinize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah sabrınızı arttırsın. Mekanları cennet olsun inşallah. Kusura bakmayın aramakta geciktik. Fakıbaba bugün vasıta oldu. Onun vasıtasıyla bu fırsatı da yakalamış olduk. Tüm aileye, hanımlara, gelinlere, hepsine selamlarımızı iletirseniz çok çok memnun olurum. Bizler kazaya, kadere inanmış insanlarız. Kaza, kader bunların hepsi imanımızın esasları. Rabbim bizi bu yoldan ayırmasın inşallah\" dediği öğrenildi.Yılmaz ve Mesut Mağrur\'un babası Ömer Mağrur da, \"Allah razı olsun sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi Türkiye Cumhuriyeti\'nin başından eksik etmesin. İnşallah güzel bir huzur, birlik ve beraberlik, kardeşlik, bir yumruk olarak ülkemizi beraber koruyacağız. Hiçbirimiz ayrı değiliz. Hepimiz aynı toprağın çocuklarıyız. Hepimiz aynı bu bayrağın sahibiyiz. Atalarımızın kanıyla dikilen bir bayrak aynı şekilde koruyacağız. Ölenlerde sizin çocuklarınızdır. Benim değil. Allahın bir takdiriydi. Allah mekanlarını cennet eylesin\" şeklinde karşılık verdi. Daha sonra Vakıfkent Mahallesi\'nde bulunan Vedat Özden\'in ailesini ziyaret eden Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, burada Vedat Özden\'in dayısı Abdullah Kılınç\'a başsağlığında bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını ve taziye dileklerini iletti. Son olarak İsmetpaşa Mahallesi\'nde bulunan Abdullah Kayaş\'ın babası Yusuf ve Kardeşi Kerem Kayaş\'a taziye ziyaretinde bulunan Bakan Fakıbaba, burada dua ettikten sonra Cumhurbaşkanı\'nın selamlarını ve taziye dileklerini illeti. Fakıbaba ve beraberindekiler 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'na geçerek helikopter ile Şırnak\'tan ayrıldı.

Kuzenler cinayetinde tutuklanan 4 zanlı da serbest /EK

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Balıkesir\'in Savaştepe İlçesi\'nde, 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım\'ı öldürdükleri şüphesiyle tutuklanan ve serbest bırakılan 4 zanlıdan Ayhan Y.\'nin avukatı Yakup Barut, açıklama yaptı. Avukat Barut, müvekkilinin de aralarında bulunduğu zanlıların tutuklandığı günden itibaren, delillerin değerlendirilmesinde hata olduğunu söyleyerek, karara çok defa itiraz ettiklerini ifade etti. Bir vakıf üniversitesinden alınan raporun çelişkili olduğunu söyleyen avukat Barut, tahliye istediklerini ve kararın kendileri için olumlu olduğunu belirtti.

Kızı cinayete kurban giden annenin acısı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, geçen yıl ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Elif Arslan\'ın cinayete kurban gittiği belirlenirken, annesi Şerife Arslan evladının acısını yaşadı.

Gebze\'de yaşayan Elif Arslan geçen yıl Ekim ayında kayboldu. Elif Arslan\'dan bir daha haber alınamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında Elif Arslan\'ı öldüren S.S. takibe alındı. S.S\'nin olayın ardından kan olan aracını oto yıkamacıda yıkattığı belirlendi. Gözaltına alınan S.S. kız arkadaşı Elif Arslan\'ı öldürdüğünü itiraf ederken, kız arkadaşının cesedini attığı Gebze Muallimköy\'deki yeri gösterdi. Elif Arslan\'ın çalıların arasındaki cesedi alınarak Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı. Kızının ölümünün acısını yaşayan Şerife Arslan katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şerife Arslan kadın cinayetlerinin durdurulması için idamın getirilmesini isteyerek, \"Devlet büyüklerimizden talebimiz artık bu işe dur desinler. Bu idam yasasını bir an önce çıkarsınlar. Onları hapishaneye sokup besleyip, doyurup yatırmasın. Bunları assın ve dünyadan kaybetsinler. Başbakanımıza sesleniyorum, bütün devlet büyüklerime sesleniyorum. Böyle insanları assınlar. İbreti alem için sallandırsınlar. Yani idam yasası çıkmasa bile bu kadın katliamlarını yapan insanları için idam cezasını çıkarsınlar. Belki bu korkuyla bir daha yapamazlar. Artık bu katliama dur desinler\" dedi. Şerife Arslan kızının cenazesinin pazartesi günü Karabük\'te toprağa verileceğini belirterek, \"Bize yazık değil mi? Bir aileye bu yapılır mı? Onu da bir ana doğurdu. Onun da bir evladı, bacısı var, her şeyi var. Bunu bize nasıl yaptı. Daha cenazemizi bile kaldırmadık. Pazartesi günü verecekler cenazemi\" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu\'ndan ABD\'ye: Bu sorunu sen başlattın (2)

ÇEKİRDEKSİZ NAR FESTİVALİ\'NE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivali\'ne katıldı. Bakan Çavuşoğlu, kaymakamlık önünde Kaymakam Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik ve diğer protokol üyeleriyle bir grup tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu buradan festival alanı olan Atatürk Parkı\'na geçti. Girişte çekirdeksiz narla karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, stantları gezdi. Çekirdeksiz Nar Yarışması\'nda birinci olan narın tadına bakarak seçilme kriterleri hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, bazı el yapımı ürünler hakkında bilgiler aldı. Bakan Çavuşoğlu stantları gezdiği sırada bir stantta gördüğü ayvayla ilgili gazetecilere, \"Şimdi ayva yiyeceğim, diyeceksiniz ki \'Dış politika ayvayı yedi\" diye espri yaptı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra kendisine ikram edilen ayvanın tadına baktı.

\"İHRACAT ENGELLERİNİ DE KALDIRDIK\"

Festival alanında konuşma yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Gazipaşa narı özellikle çekirdeksiz nar emsalsizdir ama bunun tanıtımını çok iyi yapmamız lazım. Hep beraber bu festivali daha görünür bir festival haline getirelim. Ayrıca bugün buraya gelmemin sebebi de Gazipaşa\'nın çekirdeksiz narını tüm Türkiye\'ye ve tüm dünyaya tanıtmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Gazipaşa\'nın çekirdeksiz narını gönderiyoruz. İhracat engellerini de kaldırdık, kaldırıyoruz. İnşallah Gazipaşa narı tüm Avrupa\'da dünyada yerini bulacaktır. Gazipaşa\'da sadece nar değil, muz, çilek, yer fıstığı diğer ürünler de titizlikle üretiliyor. Çiftçilerimizin alın teriyle tüm Türkiye ve dünyaya gidiyor\" dedi.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AÇILIYOR

Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşa\'yı eğitim şehri yapmak için de çalıştıklarını belirterek, \"Bu yıl Türkiye\'de 5 fen lisesi açıldı, işte bunun bir tanesi Gazipaşa\'ya açıldı. Biraz önce YÖK\'ten çıkan yazıyı gördüm, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Birimleri Fakültesi\'nin açılış yazısı çıktı. Yüksekokulumuzun yanında bir de fakültemiz oldu\" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

Çavuşoğlu: Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır (2)

ENGELLİ KIZA AKÜLÜ ARAÇ MÜJDELEDİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın Merkez Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi\'ndeki programının ardından Bağlarbaşı Mahallesi’ne giderek burada vatandaşlarla biraraya geldi. Burada mahalle sakinleri ile sohbet edip şikayetlerini dinleyen Çavuşoğlu, esnafları ziyaret etti. Kerime Aydın ve engelli kızı Betül Aydın ile de sohbet eden Çavuşoğlu, genç kıza araba tahsisi verilmesini istedi.

Ermenek\'teki patpat kazasında anne öldü 2 çocuğu yaralandı

KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde patpat denilen ve taşımada kullanılan tarım aracının devrilmesi sonucu anne ölürken 2 çocuğu yaralandı. Araç sürücüsü baba ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 15.35 sıralarında Ermenek İlçesi Tepebaşı Köyü yakınlarındaki Müslüm Gündüz virajında meydana geldi. 55 yaşındaki Mustafa Karaköse idaresindeki patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile seyir halindeki iken iddiaya göre direksiyon milinin kırılması sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabilen araçtaki sürücünün eşi 43 yaşındaki Serfinaz Karaköse çarpışmanın etkisi ile araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları 16 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Ufuk Karaköse yaralandı. Arac sürücüsü Mustafa Karaköse\'nin yara almadan atlattığı kaza sonrası yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Cide\'deki seyir terasında utandıran \'manzara\'

Kastamonu Cide ilçesinde yer alan seyir terasında çekirdek yiyenlerin çevreyi kirletmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Seyir terasının girişinde Cide Belediyesi\'nin 2015 yılında seyir terasının girişine \'Burayı evin gibi kullan\' yazılı uyarı levhası da dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli çok konuşulmuştu.

Cide\'de yer alan seyir terasını çekirdek yiyenler tarafından kirletilmesini vatandaşlar tepki gösterdi. Seyir terasındaki banklar üzerindeki plastik bardaklar ve yerdeki çekirdek kabukları manzarayı izlemeye gelenleri hayrete düşürdü. Seyir terası girişine Cide Belediyesi\'nin 2015 yılında koyduğu \'Burayı Evin Kullan\' yazılı uyarı levhasının olması da dikkat çekti. Cide ve Karadeniz\'in eşsiz manzarasını seyretmeye gelen vatandaşlar uyarı levhasına rağmen gördükleri manzara karşısında buraya da tepki olarak Eskişehir\'deki \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykelinin konulmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli çok konuşulmuştu.

Şanlıurfa\'da 5 bin kişiye kuru fasulye ve pilav

ŞANLIURFA\'da, bu yıl 19\'uncusu düzenlenen \'Şeyh Ali Dede Hayratı\' etkinliğinde 5 bin kişiye dev kazanlarda pişirilen kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen \'Şeyh Ali Dede Hayratı\' etkinliklerinin 19\'uncusu düzenlendi. 1600\'lü yıllarda Şanlıurfa\'da yaşadığı tahmin edilen Şeyh Ali Dede, yaşadığı bölgeyi halka bağışladığı için 19 yıldır adına şenlikler düzenleniyor. Kuran okunmasıyla başlayan etkinlikte; Türkçe ve Kürtçe ilahiler okundu, semazenler gösteri yaptı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili, Ali Dede\'nin, barışın, kardeşliğin, dostluğun ve bereketin sembolü olduğunu belirterek, \"Bu sebepten dolayı Karaköprü Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak Ali Dede Hayratı yapıyoruz. Biz bugün Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Anadolu\'yu Anadolu yapan; Mevlana, Yunus Emre, Mehmet Akif ve Ali dedelerdir. Bu sebepten dolayı bizim her zaman için bu insanları örnek almamız, onların yollarında gitmemiz gerekiyor. Karaköprülüler olarak Ali Dede\'nin hatırasına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Biz de bu hatırayı yaşatmak ve yeni nesillerimize Ali Dede\'yi tanıtmak için bu etkinliğimizi her yıl gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından aralarında Ak Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Mahmut Kaçar ve Mehmet Akyürek ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık\'ın da bulunduğu protokol üyeleri, dev kazanların başına geçerek, hazırlanan 5 bin kişilik pilav ve kuru fasulyeden verdi.

Sincik\'te Çiğköfte Yarışması

ADIYAMAN\'ın Sincik İlçesi\'nde, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Çiğköfte yarışması düzenlendi.

Yarışmayı Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar izledi. 15 yarışmacının katıldığı yarışmada yoğrulan çiğköftelere, 9 jüri üyesi tarafından puan verildi. Yarışmada Ahmet Peker birinci, Zeki Gülünç ikinci, Ali Aktan ve Bayram Azgın ise üçüncülüğü paylaştı. Yarışmaya dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından Cumhuriyet altını ve çeşitli hediyeler verildi. Kaymakam Zafer Sağ, yarışmanın festivale dönüştürülmesini planladıklarını belirtti. Program sonunda yarışmacıların yoğurduğu çiğköfteler vatandaşlara ikram edildi.

