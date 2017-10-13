DHA YURT BÜLTENİ-15

PKK\'nın hedefi Batı bölgelerini Amanoslar\'a kadar uzatmakmış



MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde gözaltına alınan PKK\'lı 7 teröristen 1\'i ile Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi kırsalında öldürülen 5 teröristten 1\'inin tablet bilgisayarlarında \'Offline Maps\' isimli program içerisinde işaretlenen noktalar ile güzergahlar arasında emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar ve Ak Parti binalarının da olduğu ortaya çıktı.

Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kırsalında, Amanos örgütlenmesini tamamlayan PKK\'nın \'Akdeniz Açılımı\' adı verilen faaliyetleri kapsamında Batı Anadolu\'da oluşturulacak silahlı gücüyle, Batı bölgelerini Amanoslar\'a kadar uzatmayı hedeflediğinin anlaşıldığı bildirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan yazılı basın açıklamada Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde yakalanan PKK\'lı 19 teröristten; 12\'sinin tutuklandığı, 5\'inin operasyonda öldürüldüğü, 1\'inin üzerinde bulunan patlayıcı madde ile kendiliğinden öldüğü, 1 teröristin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Seydikemer\'de yakalanan \'Gabar K.\' isimli terörist ile Köyceğiz\'de ölü ele geçirilen \'Xalit K.\'nin üzerinden çıkan tabletler içerisinde \'Offline Maps\' isimli programın yer aldığı ifade edilerek, şöyle denildi: \"İçerisinde noktaların işaretlendiği ve güzergahlar çizildiği bu yerlerin emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar ve Ak Parti binalarının işaretlendiği, bazı kırsal bölgelerde de işaretlemelerin olduğu yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu anlaşılmıştır. Operasyonların devam ettiği aşamada bir kısım fotoğrafların basına sızdırılması olayına ilişkin olarak suç fail ya da faillerinin tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca bir soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma başlangıcında bölgemizde oldukları değerlendirilen toplam 19 teröristten; 12 şüpheli tutuklanmıştır. 5 şüpheli operasyon neticesinde öldürülmüştür. 1 şüpheli üzerinde bulunan patlayıcı madde ile kendiliğinden ölmüştür. 1 şüpheliye ilişkin halen yakalama çalışmaları devam etmektedir.\"

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlere yönelik operasyonlarda ele geçirilenlere ise açıklamada şu şekilde yer verildi: \"Arazide ve yakalanan örgüt mensuplarının üst aramasında 2 M-16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 180 zırh delici uzun namlulu silah fişeği, 160 uzun namlulu silah fişeği, 9 el bombası, 2 dürbün, 1 el telsizi, 1 kasatura, 2 glock tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör, 1 HS tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör, 69 tabanca fişeği, 7 telefon, 1 tablet bilgisayar, çok sayıda yaşam malzemesi, 2 bin 500 dolar, 15 bin euro ve 9 bin 750 TL para ele geçirildi. Arazide ve öldürülen örgüt mensuplarının üst aramasında ise 1 Ak-S kaleşnikof tüfek ve bu silaha ait 5 şarjör, 2 adet M16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 4 glock tabanca ve bu tabancalara ait 4 şarjör, 21 el bombası, yaklaşık 2.5 kg plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül (fünye), 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 fişek, 1 apeks ibareli silah üstü termal dürbün, 1 adet top infilaklı fitil, bir kutu içerisinde İ.45 ncrc 120 Wt patlayıcı, 1 elektronik led lambalı devre, 1 akü, 2 tablet, 1 cep telefonu, 16-1 Powerbank, 6 bin 500 euro ve 4 bin 500 TL para ele geçirildi.\" PKK/KCK silahlı terör örgütünün kış üslenmesinin yanı sıra batıdaki kentlerde eylemsellik sürecinin başlatılması için öncelikle örgütün sözde Özel Kuvvetleri olarak adlandırılan silahlı gücünden hazırlanan grupların, Batı Anadolu\'ya gönderilmesi talimatının verildiği ortaya çıktı. Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kırsalında, Amanos örgütlenmesini tamamlayan örgütün \'Akdeniz Açılımı\' adı verilen faaliyetleri kapsamında Batı Anadolu\'da oluşturulacak silahlı gücüyle, Batı bölgelerini Amanoslar\'a kadar uzatmayı hedeflediği, böylelikle Kuzey Irak-Afrin Amanoslar-Batı Toroslar hattıyla Ege ve Akdeniz bölgelerinde tutunmayı sağlayıp, Kandil\'le birleştirmeyi amaçlayan PKK\'nın, özel kuvvetlerden 5-6 kişiden oluşan grupları batıya kaydırmayı planladığı da açıklamada yer aldı.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mandal: Türkiye yükseköğretime erişide dünya ikincisi

BURDUR\'da, düzenlenen 17\'nci Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kalkınma Kongresi\'ne katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye\'nin yükseköğretime erişimde dünya ikincisi olduğunu söyledi.

Burdur\'da dün başlayan Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kalkınma Kongresi kapsamında \'Üniversiteler ve Bölgesel Gelişme\' konulu panel düzenlendi. Panele, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Dalkıran ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılışında konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye\'nin yükseköğretime erişimde dünya ikincisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mandal, Türkiye\'de her yıl 2 milyonun üzerinde öğrencinin sınava girdiğini ifade etti. 2017-2018 öğretim yılında 147 ülkenin referanslandığı bir doküman olan ve bir ay önce yayınlanan Küresel Rekabet Endeksi\'nde, Türkiye\'nin yükseköğretime erişimde (girmede) 18- 24 yaş grubu arasında dünyada ikincisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, \"Ama bunun çıktı (istihdam) boyutunun dikkatli kurgulanması gerekiyor\" dedi. Üniversitelerin tek tipli bir yapıdan daha farklı misyonlara odaklı farklılaşmaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, \"Sistemde 184 yükseköğretim kurumu var ama hepsinin misyonu aynı idi. Devlet üniversitelerinin misyonlarının çeşitlenmesi gerekiyor\" dedi. 2006 yılından sonra 41 üniversite kurulduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Mandal, bunların bulundukları bölgenin gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini, panele katılan beş üniversitenin pilot seçildiğini söyledi. Prof. Dr. Mandal\'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Adem Korkmaz, Prof. Dr. Vatan Karakaya, Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Prof. Dr. İbrahim Çapak illerindeki misyon farklılaşması ve bölgesel kalkınma konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Hasan Mandal\'ın konuşması

- Rektörlerin konuşması

- Detay

Haber- Kamera:Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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Abdullah Gül\'e Şanlıurfa\'da yoğun ilgi/EK

\'BEREKETLİ TOPRAKLARDA BULUNMAKTAN OLDUKÇA MUTLU OLDUM\'

11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa kent merkezindeki temaslarının ardından 21\'inci dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Bayrak\'ın davetlisi olarak Hilvan İlçesi\'nin Salcu Mahallesi\'ndeki çiftlik evine geçti.

Burada Süleyman aşireti üyeleri tarafından coşkuyla karşılanan Gül, çiftlik evinin bahçesinde kurulan sofraya oturdu. Yemekte, 50 koyun kesilip, kuzu dolma yapılarak davetlilere ikram edildi. Davette konuşan Abdullah Gül, Şanlıurfa\'ya her gelişinde gözle görülür değişimler olduğunu belirterek, \"Değerli dostum Faruk Bayrak\'ın davetlisi olarak Şanlıurfa\'ya geldim. Bizim dönemimizde yapılan müzeleri gezdim. Bereketli topraklarda bulunmaktan dolayı oldukça mutlu oldum. Bu anlamda bize böyle bir organizasyon hazırlayan Faruk Bayrak\'a teşekkür ediyorum\" dedi. Çiftlik evindeki yemeğin ardından Gül\'e aba hediye edildi. 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, davetin ardından kentten ayrılmak üzere GAP Havalimanı\'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çiftlik evindeki yemeğe katılan Abdullah Gül

- Gül için hazırlanan yemekler

- Yemek sonrasında konuşan Gül

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 430 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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DHA Trabzon Büro Şefi Murtezaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON\'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Doğan Haber Ajansı\'nın emektar Trabzon Büro Şşefi 66 yaşındaki Turgay Murtezaoğlu\'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Trabzon\'un duayen gazetecilerinden olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki olayları yarım yüzyıla yakın süre içerisinde izleyen Turgay Murtezaoğlu için ilk tören, üyesi olduğu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlendi. Törene DHA Genel Merkezi\'nde Murahhas Üye Rıfat Akkaya, DHA İdari ve Mali İşler Yönetmeni İlhan Parçalı, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Trabzon Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Başkanı Murat Taşkın, DHA Trabzon Bürosu çalışanları, siyasi ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Bölgede uzun yıllar gazetecilik yapan ve çektiği doğa ve hayvan fotoğraflarıyla birçok ödüle layık görülen Murtezaoğlu için düzenlen törende eşi Evşen Murtezaoğlu, yakınları ile meslektaşları da gözyaşlarına hâkim olamadı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Murtezaoğlu\'nun özgeçmişi okundu, tabutu başına karanfiller konuldu. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, çok sayıda siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de çelenk gönderdi.

\'KOCAMAN BİR YÜREĞİ VARDI\'

Törende bir konuşma yapan Trabzon TGC Başkanı Yusuf Turgut, Murtezaoğlu\'nun kendisini değil mesleğini yücelten bir insan olduğunu belirterek, \"Onu Cuma gününde uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ürettikleriyle ve yetiştirdikleriyle Trabzon basınına gerçekten damga vurdu. Cesur ve onun kocaman bir yüreği vardı. Trabzon basınına ve cemiyetimize çok emek verdi. Biz cemiyetimiz olarak bu mesleğin onurunu ayakta tutmak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz. Başımız sağ olsun\" dedi.

\'O GERÇEK BİR GAZETECİYDİ\'

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Başkanı Murat Taşkın da yarım asırdır Turgay Murtezaoğlu ile birlikte görev yaptığını dile getirerek \"Erken ayrıldı. Üzgünüz. O gerçek bir gazeteciydi. Birçok olaya fotoğraf makinesiyle şahitlik yaptı. Trabzonspor\'un şampiyonluklarının olduğu yıllardaki saha içinde fotoğraflarıyla şahitlik eden hayatta kalan ender arkadaşlarımızdan birisiydiö diye konuştu.

\'YÜREĞİ GÜZEL BİR İNSANDI\'

DHA İdari ve Mali İşler Yönetmeni İlhan Parçalı ise Murtezaoğlu\'nun çok iyi bir kişiliği olduğunu anlatarak, \"Ağabeyimiz koca yürekli ağabeyimiz sağlığından ödün verip, haberciliğinden asla ödün vermeyen birisiydi. Yüreği güzel bir insandı. Allah cennetine kabul ettiği kullarından eylesin çok iyi biriydi. Abim mekânın cennet olsunö ifadelerini kullandı.

Murtezaoğlu\'nun meslektaşlarının da söz aldığı törende, ikindi namazına müteakiben İskender Paşa Cami\'nde kılınan cenaze namazının ardından, Bostancı\'daki aile mezarlığında toprağa verildi.

35 YILLIK GAZETECİYDİ

1951 yılında Trabzon\'da doğan Murtezaoğlu, Ankara TED Kolejindeki eğitim hayatının ardından 1982 yılında Hürriyet haber Ajansı (HHA) Trabzon Bürosunda gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Büro Şefliği görevine getirilen Murtezaoğlu, Hürriyet Haber Ajansı ile Milliyet Haber Ajansı\'nın birleşmesiyle 1999\'da kurulan Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) Trabzon bölge temsilciliği görevini sürdürdü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Uluslar arası Spor Yazarları Derneği (AIPS) üyesi olan Turgay Murtezaoğlu ayrıca sürekli basın kartı sahibidir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törenden görüntüler

-Öz geçmiş okunması ve konuşmalar

-Cenazenin taşınması

-Cenaze namazı görüntüleri

-Detaylar

HABER- KAMERA: TRABZON,(DHA)

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Bodrum Kale Platformu projenin durdurulmasını istedi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin ziyarete kapatılma kararına tepki gösteren Bodrum Kale Platformu\'nun 60 üyesi bugün kaymakamlığa giderek projenin durdurulmasını istedi.

UNESCO\'nun \'Korunması Gerekli Kültür Varlıkları\' aday listesinde yer alan, 1995 yılında \'Avrupa\'da Yılın Müzesi\' yarışmasında özel ödül alan Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin tadilat ve restorasyonu nedeniyle iki yıllığına ziyarete kapatılmasına karşı çıkarak, yapılacak yıkımların durdurulmasını isteyen vatandaşlar, Kaymakamlıkta biraraya geldi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İzmir ve Muğla Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapımı işi (1.Etap) kapmasında başlayan restorasyon çalışmaları nedeniyle, eser sağlığı ve ziyaretçi güvenliği açısından Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılmasını istemeyen Bodrum Kale Platformu\'nun 60 üyesi, projenin durdurulması ve ziyarete açılması talebinde bulundu.

\"PROJE BODRUM HALKINDAN KAÇIRILDI\"

Platform sözcüsü Aydın Öncel, Bodrum Kalesi\'nin tarihinde ilk kez kapatıldığını belirterek, \"Hazırlanan ve uygulamaya konulan projeden ne öncesinde ne sonrasında Bodrumluların haberi olmadı. Proje Bodrum halkından kaçırıldı. Bir oldu bittiye getirilerek proje hayata geçirildi. Projenin iki yılda hazırlandığını 2017 yılının ortalarında iş işten geçtikten sonra öğrendik. Bundan Bodrum halkının haberi olmadı. Hazırlanan projenin Bodrum turizmine, kültürüne ve kalesine zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kaymakamlığa dilekçe vererek bakanlığa iletilmesini ve hazırlanan projenin acil olarak durdurularak kalenin ziyarete açılmasını istedik\" dedi.

YILDA 250 BİN ZİYARETÇİ VAR

1987 yılından bu yana Bodrum\'da profesyonel tur rehberliği yapan Demet Köklükaya ise \"Yılda yaklaşık 250 bin turistin ziyaret ettiği müze ve kalenin ziyarete kapatılması ciddi bir gelir kaybına ve Bodrum\'un sanat damarının yok olmasına neden olacak. Çünkü Bodrum Kalesi\'nde her yıl onlarca sergi, panel, konser ve gösteri düzenleniyor. Özellikle denizden gelen turist Bodrum Kalesi\'ni ziyaret etmeden dönmüyor. Bu nedenle kapatılan ve yıkımlarına başlanan kaledeki inşaatın bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Tabii ki onarılması gereken yerler tadilat projesi ile yenilenebilir, düzeltilebilir buna itirazımız olamaz. Ancak kalenin iki yıl gibi bir süre ile kapatılmasına gerek yok. Projenin devam ettiği yerler kısmen kapatılır, diğer yerler ziyarete açık kalır. Şu anda bile kaleden bilet alarak yurt dışından gelen turistler var ve geldikleri an kapıda kalıyorlar. Bunu izah etmekte büyük güçlük çekiyoruz\" dedi. Dilekçelerini kaymakamlığa veren grup daha sonra sessizce ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ellerinde dilekçelerle kaymakamlığa gelenlerden görüntü,

-Aydın Öncel ve Demet Köklükaya ile röp,

-Bodrum kalesinden görüntüler.

Haber : Yaşar ANTER-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Tekirdağlı çift dünyayı dolaşmak için arsada katamaran yapıyor

TEKİRDAĞ\'da yaşayan 46 yaşındaki Ali Fuat Gökçe ile eşi 48 yaşındaki Nihal Gökçe, dünyayı gezme hayallerini gerçekleştirmek için bir arsada 10 metre uzunluğunda yelkenli bir katamaran yapıyor. Katamaranın büyük bölümün tamamlayan Gökçe çifti, önümüzdeki yıl Mayıs ayında denize indirmeyi planlıyor. Ali Fuat Gökçe, \"Eşimle birlikte önce Türkiye kıyılarını gezeceğiz. İnşallah dünya turuna çıktığımızda Yunanistan, Adriyatik, Süveyş Kanalı\'ndan geçeceğiz ve Tayland\'a kadar gideceğiz\" dedi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde çevre mühendisi Ali Fuat Gökçe, Fransızca çevirmenlik yapan eşi Nihal Gökçe, bir süre önce işyerini bırakıp, pansiyon işletmeye başladı. İki çocukları üniversite eğitimlerini sürdüren deniz tutkunu Gökçe çifti dünyayı dolaşmak için girdikleri arayış içinde, internet üzerinde araştırma yaptı. Araştırmalarının ardından deniz yoluyla dünyayı dolaşmak için bir katamaran yapmaya karar veren Gökçe çifti, evlerine yakın bir arsa sahibinden izin alarak burada yelkenli bir katamaran inşa etmeye başladı. İşyerini atölye olarak kullanan çift, geçen yılın Nisan ayında başladıkları katamaranın büyük bölümünü tamamladı. 10 metre uzunluk, 5 metre genişliğinde olan katamaranın 12 metre de yelken direği olacak. Amatör kaptanlık brövesi bulunan Ali Fuat Gökçe, hayal etmek istedikleri dünya gezisini deniz yoluyla yapmak istediklerini belirterek, \"Bunun içinde böyle bir tekne yapmaya karar verdik. Eşimle birlikte geçtiğimiz Nisan ayında yapmaya başladık, yaklaşık 7 ay oldu. Önümüzdeki Mayıs ayı başlarında bitirip denize indirmeyi hedefliyoruz. Eşimle birlikte önce Türkiye kıyılarını gezeceğiz. İnşallah dünya turuna çıktığımızda Yunanistan, Adriyatik, Süveyş Kanalı\'ndan geçeceğiz ve Tayland\'a kadar gideceğiz\" dedi. Katamaran projesi fikrinin kendisinden çıktığını anlatan Ali Fuat Gökçe, \"İnternetten bu konuyla ilgili bazı videoları izlerken bu fikre kapıldım. Ve Avustralya\'dan bir proje satın aldım. Bu modele karar verdik eşimle. Başladık ve Nisan\'dan beride çalışıyoruz\" dedi. Gökçe, biraz teknik proje okuyabilen herkesin böyle bir tekne yapabileceğini ifade ederek, yapım aşamasında olumsuz hava koşullarının kendilerini zorladığını söyledi. Gökçe, \"Katamaranın iki odası ve çalışma odasının bulunuyor. 10 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Böyle bir katamaranın benzerlerinden satın almaya kalktığınızda ABD\'de mesela fiyatının 100 bin dolar olduğunu göreceksiniz. Bize ise bu teknenin maliyeti bittiğinde 100 bin lira gibi olacak\" dedi. Eşi ile birlikte dünyayı gezme hayalleri olduğunu söyleyen Nihal Gökçe, \"Kaptan Ali bey, ben miçoyum. Kendimize bir rota çizdik. Yaptığımız katamaran ile dünya turuna çıkmayı istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arsadaki katamarandan detaylar

-Katamarının içinden detaylar

-Gökçe çiftinin teknede çalışmaları

-Fuat Gökçe ile röp.

-Nihal Gökçe ile röp.

-Kataramandan detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)