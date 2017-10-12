DHA YURT BÜLTENİ-15 

HDP Milletvekili Leyla Zana beraat etti



HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, daha önce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve Yargıtay tarafından bozulan davada, \'silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek\', \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek\' suçlarından beraat ve yargılamanın ertelenmesi kararları verildi.

2011 yılında katıldığı 9 ayrı cenaze töreni, basın açıklaması ve yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında açılan davada, 2012 yılında \'Terör örgütü üyeliği\' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay 9\'uncu Ceza Dairesi tarafından 2014 yılında bozulan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana\'nın yeniden yargılanmasına devam edildi. Leyla Zana, Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, Zana hakkında \'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek\' ve \'Terör örgütü propagandası yapmak\', suçlarından yargılamanın ertelenmesini, katıldığı 4 ayrı cenaze töreni ve yürüyüş nedeniyle \'Terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl, 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan Zana’nın avukatı İbrahim Çeliker, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, \'Müvekkilin yaptığı tüm konuşmalar ifade özgürlüğü kapsamındadır. İddia makamının cezalandırma talebi hukuka aykırıdır. Örgüt üyeliği ile ilgili tek delil cenazelere katılmasıdır. Kişi öldükten sonra dinen amel defteri kapanır, hukuken de düşer. Müvekkil bölge milletvekilidir. Cenaze ve düğünlere katılması gayet normaldir\" dedi. Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme, Zana hakkında açılan \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet\' ve \'Terör örgütü propagandası\' davalarında yargılamasının ertelenmesine, \'Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek\' suçundan da beraatine hükmetti. Mahkemenin üye hakimi Esra Öztürk\'ün muhalefet şerhi nedeniyle \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet\' suçundan verilen yargılamanın ertelenmesi kararı oy çokluğu ile alındı. Muhalefet şerhinde Leyla Zana hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini belirten Öztürk, sanığın eyleminin \'terör örgütü propagandası\' ve \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet\' suçunun unsurlarını oluşturmadığı, bu kapsamda sanık hakkında beraat yerine kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nde düzenlenen adil yargılanma hakkına aykırı olacağı, bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiğini düşündüğümden sayın çoğunluğun kararına katılmıyorum\" dedi.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Lice davası ertelendi



DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'nde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davaya İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, Bahtiyar Aydın\'ın kardeşi Birsen Aydın\'ın tanık olarak dinlenmelerine ilişkin talepleri reddetti.

Lice\'de, 1993 yılında, 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin açılan dava, güvenlik gerekçesiyle İzmir\'e alındı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya, bugün yapılan duruşmayla devam edildi. \'Taammüden öldürme\', \'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik\' ve \'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu, duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları hazır bulundu. Avukatlar, 1993 yılında, olay yerinde incelemelerde bulunmak için bölgeye giden; fakat ilçeye alınmayan heyetin başında olan dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal\'ın, gazeteci Mithat Bereket ile Bahtiyar Aydın\'ın kardeşi Birsen Aydın\'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Ayrıca bir kez daha sanık Hatipoğlu\'nun tutuklanması istendi. Sanık avukatı Mehmet Eren Turan, \"Katılanlar her duruşmada müvekkilim hakkında tutuklama talep etmektedir. Müvekkilim o dönemde yapmış olduğu görev nedeniyle yargılanıyor\" diyerek, tutuklama taleplerinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, hem yeni tanık dinlenmesi konusunda hem de tutuklama istemiyle ilgili talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.

Haber: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

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Siirt Pervari\'de patlama: 1 işçi ağır yaralandı



SİİRT\'in Pervari İlçesi\'nde, belediyeye ait aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi, ağır yaralandı.

İğneli Köyü kırsalında, su şebekesi çalışması yapan Pervari Belediyesi\'ne ait kamyonun geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensuplarının yola önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu kamyonda bulunan sürücü İbrahim Tomris, ağır yaralandı. Yaralı belediye işçisi Tomris, Pervari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, olayın bugün, öğle saatlerinde meydana geldiğini söyledi. Başkan Özcan, \"Pervari ilçemiz için su şebekesi çalışmasını İgneli köyü kırsalında yapmaktayız. Burada harfiyat taşıyan kamyonlarımızdan biri mayına basmıştır ve Belediye çalışanlarımızdan İbrahim Tomris ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Pervari ilçemize hizmet için çalışmalara devam edeceğiz ve bu saldırılar bizleri yıldırmayacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan kepçe

-Kepçeye doğru gelen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Toroslar\'da duvarlar ünlü ressamların eserleriyle renklendi

MERSİN\'in merkez Toroslar İlçesi\'nde, \'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi\' kapsamında eski binaların duvarları dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonları ile renklendi.

Toroslar İlçesi\'ndeki Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının dış cepheleri Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Diego Rivera, Neşet Günal ve Osman Hamdi Bey\'in eserlerinin reprodüksiyonları ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından çizildi. Başkan Tuna da vincin üzerine çıkarak, eline fırçayı alıp dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo\'nun resminin reprodüksiyonlanmasına eşlik etti. Hayata geçirdikleri projenin kent estetiği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Tuna, binaların dış cephelerini ünlü ressamların resimleriyle tuvale dönüştürdüklerini ve böylelikle metruk görünümdeki soğuk duvarların şimdi daha sıcak bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Akbelen Bulvarı üzerindeki cephe görünümlü 21 binayı boyadıktan sonra bu çalışmayı Güneykent Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı üzerinde devam ettirecekleri bilgisini veren Tuna, \"2014-2019 yılları arasındaki hizmet projelerimizden bir tanesi de cadde ve bulvar güzergahındaki binaların daha sağlıklı hale getirilmesi ve görüntü güzelliğinin sağlanmasıydı. 21 binamızı dünyada öne çıkan ressamların meşhur resimleriyle taçlandırıyoruz. İlgi ve dikkat çeken bu projemizle metruk görüntü içerisinde olan bu binalar daha sıcak ve hoş görünüme kavuştu. Bu, sanata verdiğimiz değerin de en güzel göstergesidir. Aynı zamanda çocuklarımızın iyi resim yapma yönünde de heveslendirecek bir projedir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Resim yapılan duvarlar

-Duvarlardaki görüntülerden genel görüntü

-Duvara resim çizilirken

-Belediye Başkanı Hamit Tuna resim yaparken

-Tuna\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:51 BOYUT: 59.26 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün acı günü

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün annesi 79 yaşındaki Fadime Öztürk’ün annesi hayatını kaybetti.

Kırakkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi altındayken yaşamını yitiren 79 yaşındaki Fadime Öztürk için Kırıkkale Nur Camiin’deki öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazın eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı ve Van Milletvekili Beşir Atalay, KİT Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir, AK Partili milletvekilleri Selçuk Özdağ, Fevzi Şanverdi, Tamer Dağlı, Oktay Çanak, Ramazan Can, Mehmet Demir, Orman ve Su işleri Bakan Yardımcısı Harun Tükekci, Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca, Vali Yardımcısı Osman Aktaş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, eski milletvekili Oğuzkaan Köksal, il müdürleri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Fadime Öztürk Keskin İlçesi Aşağışıh Köyünde toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Namaz öncesi taziyelerin Öztürk ailesi tarafından kabul edilmesi

-Cenaze namazından görüntü

-Milletvekili Abdullah Öztürk ün annesinin cenazesini taşıması

-Keskin ilçesine götürülüşü

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Burdur\'da aşure ikramı

BURDUR Ülkü Ocakları, MHP İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşa aşure dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen aşure dağıtımına MHP İl Başkan Yardımcısı Ünal Özilhan, Merkez İlçe Başkanı Salih Özparlak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Mete ile partililer katıldı. Etkinlikte 2 bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı. Ayhan Mete, \"Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında bulunduğumuz bu günlerde aşure gününü yaşamakta ve yaşatmaktayız. Hicretten 61 yıl sonra Kerbela\'da Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehadeti gönül coğrafyamızın elem dolu sayfalarından birini oluşturmaktadır. Bu bilinçle \'ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır\' şiarıyla hareket ederek, Muharrem ayı ve aşure gününü birlik, beraberlik içerisinde geçirmeyi diliyor. Türk İslam alemine hayırlar getirmesini cenab-ı Allah\'tan temenni ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aşure dağıtımından

- Ayhan Mete\'nin açıklaması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



