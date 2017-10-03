DHA YURT BÜLTENİ-15

Emrah Serbes kaza tutanaklarına göre de kusurlu



İZMİR- Aydın Otoyolu\'nda, 22 Eylül\'de başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'in ölümüne neden olan Behzat Ç. kitabının yazarı Emrah Serbes\'in ifadesinde kaza sırasında frene bastığı yönündeki iddiası kaza tutanaklarına göre de asılsız çıktı. Kaza tutağında fren izine rastlanılmadığı belirtilirken, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Serbes, kusurlu bulundu.

İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve aracı kullandığı sonradan ortaya çıkan Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özçelik\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde toprağa verildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada otomobili kullandığını öne süren Emrah Serbes\'in arkadaşı Kenan Doğru mahkemece tutuklandı. Kazadan 6 gün sonra ise \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru\'nun üstlendiğini açıkladı. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.

İFADESİNİ KAZA TUTANAĞI DA ÇÜRÜTTÜ

Kazanın ardından Emrah Serbes\'in verdiği ifadeyi kaza tutanakları da geçersiz kıldı. Kaza tutanağına göre Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen sürücüsü daha sonradan Emrah Serbes olduğu ortaya çıkan 34 NT 5005 plakalı otomobil hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar atarak 16 metre savruluyor. Serbes\'in kullandığı araç ise 207 metre sonra bariyerlere çarparak durabiliyor. Kaza sonrası sürücü olduğunu sosyal medya üzerinden itiraf eden Serbes, yağış nedeniyle kaygan olan zeminde durabilmek için frene bastığını ancak duramadıklarını öne sürmüştü. Ancak kaza tutanağında Serbes\'in kullandığı araçta çarpma noktasından önce herhangi bir fren izine rastlanılmadığı belirtildi. Kazaya etken olabilecek yol sorununun olmadığının da belirtildiği kazada Emrah Serbes\'in kullandığı araç için \"Bu kazanın oluşumunda 34 NT 5005 plakalı hususi otomobili kullanan Kenan Doğru, 2918 sayalı K.Y.T kanununda yer alan sürücülere ait ihlallerden 56/1C (önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek) kuralını ihlal ettiği, diğer araç sürücüsünün herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaza yerinde yapılan ölçüm inceleme ve sürücü beyanından anlaşılmıştır\" denildi.

\"LAMBALARI SİLİKTİ\" İFADESİ DE YALAN ÇIKMIŞTI

Soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru\'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıkmıştı. Kazayla ilgili ifadesinde \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" diyen Doğru\'nun ifadesinin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleriyle gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4 çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Arzu Dikal çalıştığı fabrikadan dönerken evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. İşçi emeklisi Sami Dikal ile evli ve 3’ü kız 1’i erkek 4 çocuk annesi Arzu Dikal bir hafta önce Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. İş çıkışı tekstil fabrikasının servis minibüsüyle eve dönen talihsiz kadın, evine 100 metre kala servisten indikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Başına, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Dikal kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine dışarı çıkan komşular Arzu Dikal’ı kanlar içinde yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Arzu Dikal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında talihsiz kadının eşi Sami Dikal oğlu Samet ve kızı Aleyna Dikal’ın evde bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından dışarı çıkan oğlu Samet Dikal\'in şaşkın gözlerle olup biteni anlamaya çalıştığı görüldü. Olaydan sonra hastaneye gelen kızı Aleyna Dikal ise gözyaşlarını tutamadı. Polis sokak ortasında işlenen cinayetin ardından çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

-Ölen kadının fotosu

-Yakınlarının görüntüsü

(301 mb)

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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Antalya\'da kaza: 1 yaralı

ANTALYA\'da, midibüs ve motosikletin çarpıştığı kazada 65 yaşındaki Hasan Kandemir yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Dumlupınar Bulvarı\'nda meydana geldi. Antalyaspor Kavşağı\'ndan Kepez istikametine seyreden Metin Çelik yönetimindeki 07 D 5095 plakalı minibüs, aynı yöne seyreden Hasan Kandemir\'in kullandığı 07 GZ 874 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen motosiklet, sürücüsüyle asfaltta sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durdu.

Kazayı görenler önce ambulansa ardından polise haber verdi. Yardıma gelen vatandaşlar Hasan Kandemir\'e su içirdi, sürekli konuşarak bilincinin açık kalmasını sağladı. Adliye önünde görevli polis ise olay yerine gelerek olası bir kazaya karşı güvenlik önlemi aldı. Kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Kandemir, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Minibüs şoförü Metin Çelik, sol şeritte ilerlediğini, motosiklet sürücüsünün de yanındaki şeritte seyrettiğini belirterek, \"Hızımız hemen hemen aynıydı. Motosiklet benim şeride yaklaştıkça ben frene basmaya başladım. Motosikletten kaçtıkça üzerime geldi. Hatta yan bariyerlere bile sürtmüş olabilirim. Vurmamak için çok çalıştım ama önüme kırınca kaçamadım. Çarpmamak için elimden geleni yaptım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralının yerdeki görüntüsü

- Yaralının başındaki vatandaşlardan görüntü

- Yaralıya su veren vatandaşlar

- Kaza yerinden detay görüntüler

- Ambulansın gelişi

- Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralının ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Motosiklet görüntüsü

- Minibüs görüntüsü

- Detaylar

- Sürücü Metin Çelik röp

315 MB - 5.15\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)



