DHA YURT BÜLTENİ-15

Fırat Kalkanı bölgesinde 150 bin öğrenci ders başı yaptı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgede 150 bin öğrenci, törenle eğitim ve öğretime başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey kasabasındaki Çobanbey İlkokulu\'nda 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni yapıldı. Törenin yapılacağı bölgede Suriyeli güvenlik görevliler tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Tören öncesinde okulun bahçesindeki öğrencilere Türk Bayrağı dağıtıldı. Dağıtılan bayraklardan almak isteyen Suriyeli öğrenciler, izdihama yol açtı. Kuran okunan ve halk oyunları gösterisi yapılan törende konuşan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 150 bin öğrencinin eğitim ve öğretime başlamasına katkı sundukları için mutlu olduklarını belirterek, \"Özellikle eğitim ve öğretime bölgeden seçtiğimiz yaklaşık 6 bin civarında öğretmeni, 15 gün eğitim vererek hazır hale getirdik. Buradan şunu ifade ederek, bugün itibariyle okulları ile buluşan öğrencilerimiz kitapları ile buluştu. Yine inşallah en kısa sürede 15 gün içerisinde kırtasiye ihtiyaçları ile kıyafetlerini bir ay içerisinde okul kıyafetlerini takdim edeceğiz\" dedi.

Çobanbey İnsanı Yardım Koordinatörü ve Kilis Vali Yardımcısı Selçuk Aslan ise, Türk Bayrağı\'nın gölgesinin, tüm mazlumları himaye edecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, \"3.5 milyon muhaciri Türkiye’de ağırlarken, bu rakamların en az 10 katını malum insanı uzatmayı ihmal etmemiştir. Olaylar katlanılmaz hale gelinde 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte uluslararası terör mücadele başlamıştır. Fırat Kalkanı Harekatı olarak adlandırdığımız bu operasyonda bugün bu coğrafyada insanlar huzur içerisinde yaşamaktadır. Bu hareket esnasında 67 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ile 641 Özgür Suriye Ordusu mensubuna rahmet diliyorum. Şahadetleri kutlu olsun\" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci de, bölgenin önemine değinerek, \"Bu coğrafya, 3 dinin mahreci dinin olduğu bir coğrafya. Büyük medeniyetlerin, büyük felsefecilerin dünyaya geldiği bir coğrafyadır. Bu coğrafya binlerce peygambere yüz binlerce alime, ulemaya, beşiklik etmiş bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın düşmanları dün de oldu, bugün de olacaktır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler ders başı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çobanbey İlkokulu

- Güvenlik önlemleri

- Törene katılanlar

- Çocuklara bayrak dağıtılması

- Yaşanan izdiham

- Halk oyunları gösterisi

- Konuşmalar

- Öğretmenlere hediyeler verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 353 MB, 149 MB

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OTEL MÜŞTERİLERİ İLE BODRUMLULAR ZEYTİN FESTİVALİ\'NDE BİRARAYA GELDİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, bir otel tarafından bu yıl 2\'incisi düzenlenen Zeytin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Rixos Premium Bodrum Otel tarafından, tesisin düzenlenen etkinlikte zeytin isabuundan, reçeline kadar çeşitli ürünler otel misafirlerine ve Bodrum halkına tanıtıldı. Etkinlikte, misafirlere Bodrum\'un yerel lezzetleri de tattırıldı. Otel bahçesindeki ağaçlarından zeytin toplama ve kırma işlemi gerçekleştirildi. Oldukça keyifli geçen etkinlik yerel dans gösterileri ile son buldu.

Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay, \"Bu sene Zeytin Festivali\'nin ikincisini düzenledik. Bu ilk başta tesisimizdeki zeytin ağaçlarının sayımı bunların kalibre edilmesi ve anıt ağaç özelliği taşıyanların da tescillenmesi ile başlamıştı. Geçen sene ilkini misafirlerimizle beraber hasat ile gerçekleştirdik. Burada yapmış olduğumuz hasattaki zeytinyağlarını da misafirlerimizle paylaştık. İkinci etabı da bu zeytinyağlarını denetim kuruluna gönderdik ve oradan gümüş madalya aldık. Bugün de onun ödülünü aldık. Bu sene de misafirlerimiz, personelimiz ve Bodrum halkıyla tekrar bunu kutluyoruz. Şu anda 8 ayrı standımız var stantlarda zeytin, zeytinyağı ve zeytine dair tüm ürünler tanıtılıyor. Aynı zamanda yerel yemeklere ait bir standımız var. Buranın yerel kültürüne ait yemeklerimizi sunuyoruz. Onları yabancı misafirlerimiz ve personelimizle tanıştırıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zeytin Festivali\'nden görüntü

-Festivaldeki standlardan görüntü

-Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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HAFIZLIK YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ YAPILDI

DİYANET İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Kız Öğrenciler Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adıyaman’da yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu\'nda gerçekleşen ?yarışmaya; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitim Daire Başkanı Bünyamin Albayrak, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü ve hafızlar katıldı. Konya, Elazığ, Ankara, Samsun ve Diyarbakır\'dan gelen öğrenciler kıyasıya yarıştı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada Feyza Nergiz birinci, Mehdiye Akil ikinci ve Nidanur Bacak ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye konferans salonu

- Kuran-ı Kerim okunması

- Yarışmanın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

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2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı



KÜTAHYA\'nın Hisarcık İlçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza Hisarcık İlçesi\'ne bağlı Hamamköy yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki BX 5543 Alman plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abbas D.\'nin kullandığı 26 FM 971 plakalı otomobille hatalı solama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 26 FM 791 plakalı otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan 70 yaşındaki Güldane Deniz ambulansla hastaneye götürülürken yolda öldü. Yaralanan araç sürücüleri Abdullah D., Abbas D. ile araçlarda bulunan Fuat A. ve Emine A. kaldırıldıkları Hisarcık Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki araçların çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Mustafa AKÇAY-Hisarcık,(Kütahya),(DHA)

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