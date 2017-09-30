DHA YURT BÜLTENİ-15

Doğubayazıt şehitleri törenle uğurlandı (EK)

1)KORUCULAR TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemal Budak ve Yunus Budak\'ın cenazesi Ahmed-i Hani Havalimanı\'ndaki törenin ardından Çatalipaşa Köyü\'ne götürüldü. Köy meydanında gerçekleşen törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Amca çocukları şehit korucular Cemal Budak ve Yunus Budak için yapılan törende İl Müftüsü İbrahim Gemici tarafından dua okundu. Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları omuzlarda taşınarak köy mezarlığına getirildi. Şehitlerin cenazeleri çocukları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit korucuların cenaze namazları

-Şehit korucuların defnedilmesi

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

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2)DOĞUBAYAZIT\'TA KOYUN OTLATAN ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, çobanlık yaptığı belirtilen 13 yaşındaki Cumali Pugar, derede ölü bulundu. Olay, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan Mescit köyünde meydana geldi. Pugar ailesinin 2 çocuğundan küçüğü olan Cumali Pugar, sabah erken saatlerde koyunlarını otlatmak için evden çıktı. Saat 10.00 sularında çobanlık yapan bir arkadaşı, Cumali Pugar\'ı köyün yakınında bulunan derenin içinde ölü buldu. Haber verilmesi üzerine aile ve köylüler derenin olduğu alana gitti. Pugar’ın annesi ve akrabaları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Pugar’ın cenazesi Doğubayazıt Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şoruşturma başlatırken, Pugar’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane detay

-Morg önü detay

( Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA)

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3)VÜCUT GELİŞTİRME SPORCUSUNA, VİLLADA SAHTE İLAÇ İMALATI GÖZALTISI



İZMİR\'in Urla İlçesi\'ndeki bir villaya düzenlenen operasyonda çok miktarda testosteron maddesi ile ilaç yapımında kullanılan kimyasallar ve malzemeler bulundu. Vücut geliştirme alanında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi dereceleri bulunan C.D.\'nin, lüks villasında sahte ilaç imalatı yaptığı, bu hapları da evde beslediği kedisi üzerinde deneyip piyasaya sürdüğü öne sürüldü. İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırmaları sonrasında Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası\'nda ikincilik ve üçüncülük dereceleri bulunan C.D.\'nin Urla\'da yaşadığı lüks villada kaçak ilaç üretimi yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonrasında villaya operasyon yapıldı. Villadaki aramalarda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeleri; sıvı, hap ve kapsül haline getirip işlettiği spor salonu ve internette sattığı saptandı. Uzman doktorlarında hazır bulunduğu operasyonda, yurda sokulması yasak olduğu belirtilen testosteron maddesi, ham madde olarak kullanıldığı değerlendirilen reçeteye tabi kanser ilaçları, bazı kimyasal maddeler, satışa hazır halde şişelenmiş vücut ve kas geliştirmede kullanıldığı tespit edilen sıvı, toz ile kapsül şeklinde ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan boş kapsüller, şişeler, enjektörler, ölçü kavanozları, ısıya dayanıklı beherler, hassas terazi, kapak sıkıştırma aparatı, etiketler ele geçirildi. Ayrıca operasyon sırasında banyodaki tuvalette atılan ancak sifon çekildiği halde gitmeyen bir maddeye de el konuldu.

KEDİYİ KOBAY GİBİ KULLANMIŞ

Villanın bir odasındaki dolap içerisinde de bir kedi bulundu. Uzman doktorun kedi üzerindeki incelemesinde, villada üretilen ilaçlar ile bu hayvanın kas gelişimini gözlemlemek için deney yapıldığı tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerden alınan numuneler, incelenmek üzere yetkili birimlere gönderildi. Vücut geliştirmede daha önce aldığı dereceler bulunan ev sahibi C.D. gözaltına alındı.

KARACİĞERİ İFLAS ETTİRİYOR

Bu arada villada bulunan ilaçları inceleyen uzmanlar, kas ve vücut geliştirmede yararlanılan bu gibi ilaçların, uzun süre kullanılması durumunda karaciğer rahatsızlığına sebebiyet verdiğini belirtti. Bu nedenle vücut geliştirme sporu yapan kişilerin, bunları kullanmaktan uzak durmaları istendi.

FOTOĞRAFLI

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-

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4)ESNAFTAN VATANDAŞA 3 BİN KİŞİLİK AŞURE

ADIYAMAN\'da, restoran işletmecisi vatandaşlara 3 bin kişilik aşure dağıttı.

Hocaömer Mahallesi üzerinde bulunan ve 8\'incisini düzenleyen restoran işletme sahibi Mahmut Gündüz, vatandaşlara 3 bin kişilik aşure dağıttı. İşyeri önüne konulan kazanlar ile yoldan geçen vatandaşlara ilahi eşliğinde aşure dağıtıldı.

Genelensel hale getirdiğini ifade eden Mahmut Gündüz,şunları söyledi:

\"Genelensel hale getirdik bu yıl 8\'incisini yapıyoruz Allah\'a hamdolsun. Heryıl arttırarak bugünlere geldik şükürler olsun. Burada niyetimiz sadece insanları bir araya getirmek. Aşurenin içerisinde 7 çeşit malzeme var her birinin tatları ayrı içerisinde birleştikleri zaman aynı tat oluyor. Yani renk ayrımı, ırk ayrımı yapmadan herkese burada ikram etmeye çalışıyoruz. 3 tenceremizi yaptık yaklaşık 3 bin kişilik\"

Görüntü Dökümü

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- Aşure kazanları

- Aşure yiyen vatandaşlar

- Aşurelerin vatandaşlara dağıtılması

- Toplanan sıra bekleyen vatandaşlar

- Mahmut Gündüz, ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

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