DHA YURT BÜLTENİ-15

Tekirdağ\'ın \'FETÖ ablaları\' hakim karşısına çıktı

TEKİRDAĞ\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve \'örgütün ablası\' olduğu belirtilen 4\'ü tutuklu 30 sanığın yer aldığı davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tekirdağ\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan \'örgütün ablaları\'nın yer aldığı sanıkların yargılanmasına başlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün mahkeme salonuna dönüştürülen toplantı salonunda 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava iddianamenin okunmasıyla başladı. Ardından mahkemeye heyeti 4\'ü tutuklu 30 sanığın ilk savunmalarını aldı. Örgütün KHK ile kapatılan EMAN-DER derneğinde yönetici, üye ve çalışanlardan oluşan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, örgüte dini duyguları nedeniyle katıldıklarını savundu. Mahkeme heyeti savunmaların ardından avukatlarının taleplerini dinlerken, 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar vermeyip, duruşmayı 21 Aralık 2017 tarihine erteledi. Dördü tutuklu 30 sanık hakkında \'FETÖ/PDY terör örgütünü üye olmak\' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü

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-Mahkeme salonu dışardan detaylar

-Cezaevi ring araçları

-Polis araçları

-Sanıkların mahkeme salonun alınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Dayı ve yeğen aynı dakikada dünyaya gözlerini açtı

KONYA’da aynı hafta hamile kaldıkları öğrenilen Suriyeli Türkmen asıllı 42 yaşındaki anne Fatma Birinci ile 21 yaşındaki kızı Gade Birinci eş zamanlı ameliyatla aynı dakikalarda çocuklarını kucaklarına aldı. Dünyaya aynı anda gözlerini açan dayı ile yeğenine \"Recep\" ve \"Tayyip\" isimleri verildi.

AYNI HAFTA HAMİLE KALDILAR

Suriye\'deki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce ülkelerini terk ederek Konya\'ya yerleşen Türkmen asıllı 42 yaşındaki anne Fatma Birinci ile 21 yaşındaki kızı Gade Birinci, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrendi. Çifte mutluluk yaşayan anne ve kızı, hamilelik sürecini birlikte geçirdi. Anne ve kızı Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde eş zamanlı gerçekleşen sezaryen ile çocuklarını dünyaya getirdi. Aynı dakikalarda dünyaya gözlerini açan dayı ile yeğenine \"Recep\" ve \"Tayyip\" isimleri verildi.

‘ŞAŞKINLIK YAŞADIK’

Hastanenin Başhekimi Erkan Ataş, anne ve kızının aynı anda doğum yapmasının şaşkınlığını yaşadığını belirterek, ‘Hastanemizde belki de dünyada ilk olan bir olay gerçekleşti. Anne ve kızı aynı anda sezaryen ile sağlıklı iki tane erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin bebeği 4 kilo kızının bebeği ise 2 kilo 980 gram olarak dünyaya geldi. Çocukların bir tanesine ‘Recep’ diğerine ise ‘Tayyip’ ismini verdiler\" dedi.



‘DÜNYADA İLK VAKA’

Doğumu gerçekleştiren doktorlardan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal ise anne ve kızın gebelik sürecini birlikte tamamladıklarını belirterek, \"Bu vaka dünyada ilk. Tıbben olasılık olarak miad doğumda çocuğun doğma zamanına gelerek aynı anda doğma ihtimalleri çok çok düşük. Matematiksel olarak on milyonlarla ifade ediliyor\"diye konuştu.

‘İKİZ BEBEKTE BİLE FARK OLUYOR’

Hastaların ayna hafta gebeliklerini öğrendiğini, takibe birlikte geldiklerini, bebeklerinin cinsiyetlerini aynı hafta öğrendiklerini belirten Ünsal, şunları söyledi:\"Hastalarımızdan Gade’nin pıhtılaşma sistemi ile ilgili bir hastalığı vardı. Karnında bebekleri ölüyordu. Ona bir ilaç tedavisi uyguladık. Gebelik haftasının bu haftalara kadar geleceğini tahmin etmiyorduk. Geçen ay doğumunu gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Ama gebelik seyri iyi gitti. Çocuk dış ortamda daha iyi yaşasın diye doğum planlamasını öteledik. Daha sonra da annesi ile doğum zamanları aynı güne ve aynı ana denk geldi. Doğum saatleri ikisinin de 09.35. İkisi de aynı saatte doğan dünyadaki ilk vaka. İkiz bebeklerde dahi an farkı oluyor. Birisi önce daha sonra ikinci bebek geliyor. Ama bunlar aynı anda doğum yapmış oldu. Biz de hem şaşkın hem de mutluyuz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Anne ve bebeklerden detay görüntü

-doktorlar ile yapılan röp

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)

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Bursa\'da El-Nusra operasyonu kameralarda

BURSA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El-Nusra adına çatışma bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçların destek verdiği operasyonda kameralar tarafından görüntülendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipler, Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde 3 farklı adreste, El-Nusra adına çatışma bölgelerine eleman temin edildiğini tespit etti. Safak vakti ile opersayon için düğmeye basan polis, 3 adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Özel Harekat polisleri, koçbaşı ile kapıları kırarak evlere girdi. Ekipleri evdeki kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Zırhlı araçlarında destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalrada örgüt adına çok sayıda döküman ve dijital veri ele geçirildi. 6 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel harekat ekiplerinin adreslere baskın ypaması

-Gözaltından görüntüler

-Evlerde yapılan aramalar

SÜRE: 3 dakika 11 saniye, BOYUT: 715 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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İntihara kalkışan genci özel güvenlik görevlisi kurtardı

GAZİANTEP’te, işsiz olduğu için bunalıma girip Devlet Tiyatrosu\'nda intihar girişiminde bulunan Mikail K.\'yı, özel güvenlik görevlisi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Olay, öğleden sonra İncilipınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Tek katlı Gaziantep Devlet Tiyatrosu\'nun çatısına çıkan Mikail K. isimli genç, işsiz olduğunu, bu nedenle intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, bu sırada tiyatroda görevli, ismi öğrenilemeyen özel güvenlik görevlisi, bir anlık dalgınlığından yararlanıp Mikail K.\'yı yakaladı. Etkisiz hale getirilen Mikail K., hazır bekleyen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İntihara kalkışan genç

- Güvenlik görevlisinin genci yakalaması

- Gencin yukarıdan indirilmesi

- Gencin ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 52 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

BALIKESİR\'in Karesi İlçesi\'ndeki bir çöp konteynerinde, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Gülistan Sokak\'ta hurda toplayan Ali Akbalık, bugün saat 15.30\'da, çöp konteynerinin kapağını açtığında siyah bir poşetin üzerinde açıkta, çıplak bebek cesedi gördü. Akbalık, ilk anda oyuncak sandığı bebeğin göbek bağını görünce yakındaki kahvehaneye koşarak oradakilere haber verdi. Vatandaşlar, 112 ve polise ihbarda bulundu. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin öldüğü anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan işyeri kameralarını incelemeye aldı. Çöp konteynerinden parmak izi alan polis, bebeği buraya atan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı. Çöp konteynerinde bebek cesedini bulan Ali Akbalık, \"Ben çöplerden hurda topluyorum. Saat 15.30 sıralarında konteynerin kapağını açtım. Siyah çöp poşetinin üzerinde üzerinde elbise olmayan bebek gördüm. İlk anda oyuncak bebek sandım. Ancak göbek bağı vardı. Ben de telefon olmadığı için koşarak kahvehaneye gittim ve haber verdim. Sağlık ekipleri geldi ve bebeğin ölü olduğunu söylediler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağlık ekipleri ve polis çöp konteynırır başında

- Emniyet şeridiyle korumaya alnan olay yeri

- Cesedi bulan hurdacı Ali Akbalık konuşuyor

- Detay Görüntüler

Haber- Kamera:Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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Kahramanmaraş\'tan getirilen 10 ton dondurma vatandaşlara ikram edildi (2)

Dondurmadan Türk bayrağı rekoru

Kahramanmaraş\'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali\'nde dünyanın en büyük dondurmadan Türk bayrağı ve dünyanın en büyük çengel dondurması rekoru kırıldı. Festival kapsamında ayrıca Ankara\'da yapılan Kahramanmaraş Tanıtım Günleri\'nde vatandaşlara ise Kahramanmaraş\'tan getirtilen 10 ton dondurma ücretsiz olarak ikram edildi.

DONDURMADAN TÜRK BAYRAĞI REKORU

Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali\'nde TIR kasasında tutulan 3 bin 722 kilo ağırlığındaki dev dondurma, vinç yardımı ile kaldırılarak şenlik alanına getirildi. Türk bayrağı şeklinde yapılan dondurma da, dondurma ustaları tarafından alana getirilerek özel hazırlanan standa yerleştirildi. Ölçümü yapılan 150 santimetreye 225 santimetre boyutlu Türk bayrağı şeklindeki dondurma, dünyanın en büyük dondurmadan bayrak rekoru olarak, dev çengel dondurma ise 2 metre 80 santimetrelik boyu ile dünyanın en büyük çengel dondurması olarak Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Dünya Erkek Rekorları kapsamında tescillendi.

KAHRAMANMARAŞ\'TAN GETİRİLEN 10 TON DONDURMA VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ

Festival kapsamında ise Ankara\'da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri gerçekleştirildi. Tanıtım günleri açılışına AK Parti sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı. Açılış töreni Kahramanmaraş\'ın yöresel kıyafetleri ise 20 profesyonel manken tarafından göz kamaştıran bir defile ile renklendi. Guiness Rekorlar Kitabına giren Kahramanmaraş dondurması şovunda ise dondurmanın ustaları satırla ve balta ile Kahramanmaraş\'ın meşhur dondurmasını keserken bir hayli zorlandı. Vatandaşlara ise Kahramanmaraş\'tan getirtilen 10 ton dondurma ücretsiz olarak ikram edildi. Tarhana, Biber stantlarının yanı sıra vatandaşlar fıstık ezmesi ve özellikle ezmeden yapılan fıstık dönerine büyük ilgi gösterdi.

Ankara\'da yapılan Kahramanmaraş Tanıtım Günleri\'nin 1 Ekim\'e kadar devam edeceği belirtildi.

Görüntü dökümü

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(KAHRAMANMARAŞ)

-Festivalden görüntü

-Türk bayrağı şeklindeki dondurmadan görüntü

-ölçüm yapılması

-konuşmalar

(ANKARA)

-Kahramanmaraş Tanıtım günleri

-Açılıştan görüntü

-Vatandaşlara dondurma dağıltılması

-Kahramanmaraş\'ın yöresel lezzetleri

-detaylar

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ - ANKARA (DHA)

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Şanlıurfa\'da itfaiyecilerden tatbikat

ŞANLIURFA\'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yangına müdahale, tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kurum bahçesinde yangına müdahale, tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı. 70 itfaiye personelinin katıldığı tatbikatta önce dua edildi, ardından gerçeğe uygun tatbikat sergilendi. İlk olarak bir otomobil yangını için ihbar alan ekipler, siren çalarak hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, alev alev yanan otomobile müdahalede bulunup soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında mahsur kalan 2 kişi kafesteki güvercinler tahliye edilip güvenli yere alındı. Tatbikatı İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan ile çok sayıda kurum amiri izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tatbikat için toplanan itfaiye erleri

- Dua eden itfaiye erleri

- Yangın söndürme ve yaralı kurtarma müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)