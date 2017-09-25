DHA YURT BÜLTENİ-15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Yeni sınırlar çizmeye ihtiyacımız yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetim\'inde yapılan referandum konusuna değinerek, \"Bizim yeni sınırlara, yeni sınırlar çizmeye ihtiyacımız yok. Sınırları farklı bir anlama kavuşturmaya ihtiyacımız var. İnsanları ayıran yerler olmamalı, buluşturan yerler olmalı. Etnik ve mezhebi temelden çatışmalar fayda sağlamaz\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başdanışmanı Özlem Zengin, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, ile Bingöl Belediyesi tarafından Kadın Emek Çarşısı\'nın açılışına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Partili Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde kadın vekillerin sayısının arttığını belirterek, “Kadınlar evde bir çok ürün üretiyorlar. Bunları pazarlamayanınca yeterinde emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Kadınların ürünlerini pazarlamaları ve karşılığında kendi yaptıkları işi geliştirme ve özgüven kazanmaları açısından bu çalışmayı çok önemsiyoruz. 2002 öncesinde Meclis\'te kadın milletvekillerinin toplam milletvekillerine oranı yüzde 5 bile değildi. Şimdi geldiğimiz noktada tam rakamı hatırlamıyorum ama yüzde 15\'lere yaklaştık diye biliyorum. Daha da iyi bir noktaya gideriz inşallah. Erkekler için de önemli, hepimizin faydasına olan bir şey\" diye konuştu.

\"SINIRLARI FARKLI ANLAMA KAVUŞTURMAYA İHTİYACIMIZ VAR\"

Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde yapılan bağımsızlık referandumuna da değindi. Yeni sınırlara ihtiyacın olmadığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi: “Irak\'ta, Suriye\'de yaşananları görüyoruz. Birlik, beraberlik olmazsa, demokrasi ilerlemezse, ekonomik refah artmazsa ülkelerin ne hale geldiğini hep beraber görüyoruz. Bizim yeni sınırlara, yeni sınırlar çizmeye ihtiyacımız yok. Sınırları farklı bir anlama kavuşturmaya ihtiyacımız var. İnsanları ayıran yerler olmamalı, buluşturan yerler olmalı. Etnik ve mezhebi temelden çatışmalar fayda sağlamaz. Kimlikler üzerinden bizi çatıştıranlar kaynaklarımıza el koyarlar, bize kalan kan ve gözyaşı olur. AK Parti olarak başından beri hep bunu savundular. Kimlikler üzerinden insanların çatışmadığı bir Ortadoğu istiyoruz. Biz çokluk içinde birlik istiyoruz. İnsanların bir arada yaşadığı çoğulcu toplumlar olmak istiyoruz. Bugün tartışmalar geride kalacak ve tekrar bu anlamsız tartışmalardan çıkıp doğru tartışmalar yaparız diye ümit ediyorum.\" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin ise, açılışta yaptığı konuşma Türkiye\'nin dört bir tarafından kadınların Bingöl\'de toplandığını belirterek, “Uçaktan inerken, Bingöl\'ü çok masum bir il olarak gördüm. Masumiyet dünyanın aradığı bir şeydir. Türkiye\'nin dört bir tarafından buraya toplanan kadınlar aslında \'Bingöl için daha fazla ne yapabiliriz, kadınlar nasıl daha büyük katkı verebilir\', bunu konuşmak ve müzakere etmek, harekete geçmek için buradayız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kadın Emek Çarşısından detaylar,

- Kadınların ürünlerini sergilemesi

- Belediye Başkanı Yücel Barakazi konuşması

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zengin konuşması

- Cevdet Yılmaz konuşması

- Açılış

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ,(BİNGÖL), (DHA)

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Aybüke, yaşam savaşını kaybetti

ZONGULDAK\'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi Zonguldak Belediyesi 100\'üncü Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil, bir yakınının düğününden çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısında geçmek isteyen Aybüke Kulaksız\'a çarptı. Ağır yaralanan Kulaksız, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edilen Kulaksız, yoğun bakım ünitesinde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ SERBEST

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Hasan K., aynı gece İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan K., emniyetteki işlemlerinin ardından dün savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Aybüke Kulaksız\'a sağlık ekiplerinin müdahalesi

Süre: (1.14) Boyut: (13 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Karı- kocayı kaza ayırdı

KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde otomobilin, motosiklete çarpması sonucu kasksız motosiklet sürücüsü 35 yaşındaki Selahattin Aka yaralanırken, arkasında oturan eşi 31 yaşındaki Songül Aka yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun Değirmenköy Kavşağı\'nda meydana geldi. Eşi Songül Aka ile birlikte Akşehir\'den alışverişten dönen Selahattin Aka, yönetimindeki plakasız motosikletle iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde kavşaktan Değirmenköy yoluna döndü. Bu sırada Afyonkarahisar istikametinden gelen Yurtsev Sungur\'un kullandığı 35 TLK 69 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle y kasksız Selahattin Aka ve eşi Songül Aka yere savruldu. Songül Aka olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralı Selahattin Aka, çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selahattin Aka\'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yurtseven Sungur da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Ceset ve araçtan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atılla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA,(DHA)

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Adliye tuvaletinden kaçmaya çalışan şüphelinin bacakları kırıldı



BURSA’nın İnegöl İlçesinde polisin dur ihtarı üzerine kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı 27 yaşındaki Önder Ç., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan Önder Ç., götürüldüğü adliyenin ikinci kat tuvalet penceresinden kaçmak için atladığı sırada iki bacağının kırılması sonucu hastaneye götürüldü.

İnegöl İlçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Önder Ç., polisin dur ihtarı üzerine kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Önder Ç., Sinanbey Mahallesi Leylak Sokakta yakalandı. Yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah bulunan hırsızlık şüphelisi, emniyet ekiplerince adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi\'nin bulunduğu ikinci kata çıkarılan Önder Ç., tuvalet ihtiyacını gidermek için izin istedi. Polisin tuvalet kapısında beklediği sırada lavabonun üzerindeki pencereye çıkan şüpheli, yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayarak kaçmak istedi. Beton zemine çakılan Önder Ç., acı içinde kıvranmaya başladı. Feryatlar üzerine gelen polislerin ihbarı üzerine sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde her iki bacağının kırıldığı belirlenen Önder Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Önder Ç.\'nin daha önce de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sabıkasının olduğu ve mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Hırsızın yakalanma anı

-Zanlı adliyede yaralı halde

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Gaziantep\'te \'Sağlık için pedalla\' korteji

GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla \'Sağlık için pedalla\' kortej etkinliği düzenlendi.

Kavaklık Parkı\'ndaki bisiklet yolunda düzenlenen etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kortej öncesi öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Sağlık için pedalla\' yazılı tişört dağıtıldı. 200 bisikletin dağıtıldığı etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezinin ulaşımına rahatlatmak için yene açılan yollarda 54 kilometrelik bisiklet yolu planladıklarını ve yarısı 1 yıl içerisinde tamamladıklarını söyledi. Kentin belirli noktalarında kurdukları bisiklet terminalleri ile vatandaşların bisikletlere daha hızlı ulaştığını da belirten Şahin, şöyle konuştu: \"Refah seviyesi yükseldikçe nüfus sayısı arttıkça büyüyen şehirlerin en büyük sorunu ulaşım oldu. Ulaşım sorunu çözmek için bir taraftan yer alıntıdan metro çalışmalarını hızlandırırken bir yandan da bisiklet yolu çalışmalarına başladık. Bu çalışmalara başlamamız için çok cesaretli kararlar almamız gerekiyordu. Yaptığımız çalışmalar sonucu aldığımız kararlarla tek yön uygulamaları ve bisiklet yolu çalışmaları ile şehir merkezi için planlanan 54 kilometrelik bisiklet yolunun yarısını 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete sunduk. Ayrıca şehrin belirli yerlerine kurduğumuz bisiklet terminalleri ile vatandaşlarımızın bisikletlere ulaşımını kolaylaştırdık. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda bisiklete binen kişi sayısının hızlı bir şekilde arttığını gördük. Avrupa\'ya baktığımız zaman bisiklet kullanımında ne kadar ileride olduğunu görürsünüz, biz daha yolun başındayız ama inanıyorum ki Gaziantep olarak bisiklet kullanımında Avrupa şehirlerini geride bırakacağız.\"

Konuşmanın ardından öğrenciler Kavaklık Parkı\'ndaki bisiklet yolunda bisiklet sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Korteje katılan öğrenciler

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Öğrencilerin bisiklet sürmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB

Haber- Kamera: GAZİANTEP,(DHA)