DHA YURT BÜLTENİ-15

Helikopter kazası şehidinin cenazesi törenle uğurlandı (3)



ADANA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana\'ya getirilen şehit olan polis memuru Abdullah Yıldırım için Sabancı Merkez Cami\'nde tören düzenlendi. Ailenin talebi üzerine törene gazeteciler alınmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Yıldırım\'ın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı Polis Şehitliği\'nde toprağa verildi. Cenazede şehidin ağabeyinin kardeşinin Özel Hareket üniformasını giydi.



Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

Bakan Tüfenkci, Karkamış Gümrük Kapısı\'nı inceledi

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suriye sınırındaki Karkamış’ta inşası devam eden yeni gümrük kapısında incelemede bulundu. Tüfenkci, \"Kapı tamamlandığında günlük 300 aracın buradan Suriye’ye geçiş yapacağını düşünüyoruz\" dedi.

Ahilik Haftası kapsamındaki kutlamalara katılmak için Gaziantep’e gelen Bakan Tüfenkci, ilk olarak Vali Ali Yerlikaya ve Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte Suriye’ye sınır komşusu olan Karkamış ilçesini ziyaret etti. Tüfenkci, A grubu Gümrük Kapısı Statüsünü çıkartılan ve inşaatına 4 ay önce başlanan, Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesine 1,5 kilometre mesafedeki Karkamış Gümrük Kapısı’nı gezdi. 10 milyon liraya mal olacak gümrük kapısıyla ilgili bilgi alan Bakan Tüfenkci, yeni kapının en geç 25 Ekim’de açılacağını söyledi. Bakan Tüfenkci, gümrük kapılarında iş ve işlemler ne kadar hızlandırılırsa Türkiye’nin de büyümesine o kadar katkı sağlanacağını belirterek şunları söyledi: \"Ekim ayında faaliyete geçerek başta Gaziantep ticaretine, ticareti olmak üzere bütün Türkiye’ye hizmet edecek. Biliyorsunuz özellikle ihracatı arttırmaya yönelik ve ihracatımızı büyütmeye yönelik ve büyümede de ihracata dayalı bir büyümeyi öngörüyoruz. Dolayısıyla gümrük işlemlerindeki ve kapılarımızdaki iş ve işlem süreçlerini ne kadar hızlandırırsak o kadar Türkiye’nin büyümesine kalkınmasına ticaretine katkı sunmuş oluruz. Çünkü biz biliyoruz ki kapılarda ve gümrüklerdeki her 1 saatin ticarete ciddi anlamda bir maliyeti var. Onun için dış ticarette iş ve işlemleri hızlandırarak ihracata pozitif anlamda katkı sunmak istiyoruz. Baktığımız zaman geçmişte Karkamış sınır kapımız B tipi sınır kapısıydı ve sadece yolcu geçişlerine açık bir kapımızdı. Ama daha sonra gelişmelerle beraber Karkamış’ımızı A sınıfı kapı haline getirdik ve günlük ortalama 100 aracın girip çıktığı kapı haline geldi. Amacımız bu ortalamayı 300’lere çıkartabilmek. Suriye’deki Fırat Kalkanı hareketiyle birlikte orada Cerablus’ta oluşan ve bir anlamıyla da Türkiye’nin destekleriyle hayatın yaşamın devam etmesi, oradaki ticaretin canlandırılması ve o ticaretin Türkiye ile entegre edilmesi, Karkamış sınır kapımızın önemini daha da arttırmaktadır.\"

Haber-Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

Bakan Kaya: Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele devem edecek(2)

\'AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMADI\'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Nizip’te Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti. Konteyner kentte kalan kadınların el işi eğitimi aldığı yeri ziyaret eden Bakan Kaya, buradaki kadınlara sohbet ederek, yaptıkları ürünleri inceledi. Konteyner kentte kalan bir aileyi de ziyaret ederek çocukları seven Kaya, Suriye’den göç eden sığınmacıların yüzde 75’inin kadın ve çocuk olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Türkiye, Suriye’de 6 yıldır yaşanan insanlık dramına sesiz kalmadı. Sessiz kalamazdık, hem kapılarımızı hem gönüllerimizi açtık. Ülkemize sığınan 3.2 milyon kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Biliyorsunuz yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Tüm Suriyeli çocuklarımızın da okula gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın yeri okullar, kendi vatandaşlarımız için nasıl hizmet veriyorsak, tüm Suriyeli çocukların da okula gitmesi için bütün gayreti gösteriyoruz. Savaştan en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar. Suriye’de ülkesinden kaçıp başka ülkelere sığınan yaklaşık 12 milyonun üzerindeki mültecinin yüzde 75’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Çocuklar uyurken sesiz kalınır, ölürken değil. Biz bu anlayışta olan bir milletiz ve çocukların bombaların altında ölmesine izin veremezdik. Bunun için kapımızı, gönüllerimizi açtık ve bu çocukların en iyi şartlarda eğitim almaları için de büyük gayret sarf ediyoruz. Tüm duamız, temennimiz ve çabamız Suriye’de ki savaşın bir an önce sona ermesi ve buradaki Suriyeli misafirlerimizin de ülkelerinde huzur ve barış içinde yaşayabilmeleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Suriye’deki savaşın bitmesi için bütün diplomatik girişimleri sürdürüyor. Astana toplantıları devam ediyor. İnşallah Suriye’de bir an önce barış ve huzur ortamı hasıl olur. Ama orada huzur ortamı oluşana kadar, barış ortamı oluşana kadar, güvenli bölge oluşana kadar biz burada insan onuruna yakışır Suriyeli misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.\"

Bakan Kaya, Arakan\'daki duruma da değinip, şunları söyledi: \"Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Bangladeş’teydik Arakan’da büyük bir insanlık dramı yaşanırken, Bangladeş sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kapısını Arakanlılara açtı. Orada Arakanlıların misafir edildiği kampta gerçekten insan onuruna yakışır şartlar yok. Biz Türkiye olarak oraya da yardım elimizi uzattık. Biliyorsunuz Türkiye AFAD’la, Kızılay’ı ile orada. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emin Erdoğan hanım ile beraber oraya yardım götürdük. Orada da insan onuruna yakışır kamplar yapılması için Türkiye’nin girişimleri sürüyor. Türkiye insani yardımlarla kişi başına düşen milli gelire baktığınızda birinci sırada. Avrupa, Suriyeliler girmesin diye sınırlarına tel örgüler örerken, Aylan bebeklerin denizlerde ölmesine müsaade ederken, Türkiyeliler vatandaşlarımız ve ülkemiz Suriyelilere en güzel şekilde hizmet vermeye devam edecek. Avrupa’nın söz verdiği 3+3 milyar euro da maalesef gelmedi, sadece 800 milyon euro geldi. Bu çocukların hepsinin eğitime ihtiyacı var Avrupa’nın bunu bilmesi gerekiyor. Bu söz verdiği yardımların da bu çocuklara ulaşması gerekiyor.\"

- Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gelişi

- Kamptaki Suriyelilere ziyaret

- Çocuklara hediye verilmesi

- Şiir okunması

- Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

ÖZEL - Erciyes dağı Çin\'de tanıtıldı

GLOBAL Çapta tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık veren Erciyes dağı kış sporları ve turizm merkezi, Pekin\'de düzenlenen \" Dünya Kış Sporları Expo Pekin 2017 2022 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Çin\'de tanıtıldı.

Kış sporunun gelecekteki gelişimini keşfetmek için kış sporlarıyla ilgili dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarını, spor otoriterlerini, tedarikçileri, dernekleri Dünya Kış Sporları Fuar’ında buluşturdu. 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar başkent Pekin’de düzenlendi. Kış sporları ile ilgili tecrübelerin paylaşıldığı bu dev organizasyonda Erciyes A.Ş, Türkiye’den tek katılımcı olarak yerini aldı. Pekin fuarında yoğun ilgi gören Erciyes standında Kapadokya ile birlikte Kültür Kayağı konsepti ve dünyanın her yerinden kolay ulaşım imkanları, son teknoloji ile donatılan tesisler, uluslararası standartlarındaki pistler, Kayseri’nin 6bin yıllık medeniyet tarihi gibi detaylar ziyaretçilere aktarıldı. Çin turizm ve kış sporları camiasında yoğun bir ilgiyle karşılandıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yönvetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, \"Organizasyon ilk gününden itibaren çok yoğun bir tempoda geçti. Konferanslar, workshoplar, yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. Kış sporlarının global gelişiminin de ele alındığı bu çalışmalarda çok faydalı bilgiler edindik ve camiadan çok önemli insanlarla tanıştık. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyoneller ve ziyaretçilere Erciyes Kayak ve Kış Sporları merkezinin sportif ve turistik imkanları hakkında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk. Erciyesimiz açımızdan çok verimli bir fuar oldu. Bu ve benzeri tanıtım çalışmaları ile Erciyes’in uluslararası alanda bilinirliğini artırıp, kış sporlarında bir marka haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruzö dedi.

Hayırsever işadamı Tunceli\'ye okul yaptıracak

İSTANBUL\'da yaşayan Tuncelili işadamı Ali Büyükdağ, 2 yıl önce genç yaşta trafik kazasında kaybettiği kardeşi Latif Büyükdağ adına Tunceli\'de okul yaptırmak için Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile protokol imzaladı.

Valilik makamında düzenlenen protokol imza törenine, Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, işadamı Ali Büyükdağ, Tuncelili bilim adamı ve Berlin Teknik Üniversitesi\'nde görevli Prof. Dr. Şahin Albayrak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Batur katıldı. Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Sonel, hayırsever işadamının yapacağı 8 derslikli ilköğretim okulunun bir yıl içinde bitirileceğini belirterek, \"İlimiz merkez Alibaba Mahallesi\'nde mülkiyeti maliye hazinesine ait, Milli Eğitim Bakanlığı\'na tahsisli arsa üzerine, Tuncelili hayırsever işadamımız Ali Büyükdağ kardeşimiz eğitime yüzde 100 destek projesi kapsamında yapılacak olan 8 derslikli binanın yapım masraflarını üstlenmiştir. Bu istek hayırsever işadamımız tarafından gelmiştir. Tunceli eğitimde bir marka, kardeşiniz merhum Latif Büyükdağ adına, ilimizde yapılacak olan bu yatırım, bizim için de çok önemli. Yapılacak olan bu okul için burada bulunan katılımcıların huzurunda size teşekkür ederim. Allah razı olsun, eğitime yapılacak yatırım çok önemli, bu okulun ilimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum\" dedi. Hayırsever işadamı Ali Büyükdağ da, her şeyi devletten beklemenin yanlış olduğunu belirterek, \"Değerli valimize çok teşekkür ederim. Bizleri doğduğumuz bu topraklara bir okul yapmamıza vesile oldu. Dersimli olarak bu topraklara borcumuz var, borcumuzu ödüyoruz. Trafik Kazasında hayatını kaybeden kardeşim Latif Büyükdağ adına yapacağımız bu okulun ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Amacım hem kardeşimin ismini yaşatmak, hem de Tunceli\'nin Türkiye\'de marka olmuş eğitim başarısına katkı sunmaktır. İnşaat en kısa sürede başlayacak ve okulun en kısa sürede bitmesi için bütün çabalar gösterilecektir\" diye konuştu.

