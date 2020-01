DHA YURT BÜLTENİ-15

Başbakan Yıldırım, İzmir\'de



\'SİNİRDEN BİR ŞEKER ÇIKTI, VİTESLER ATTI\'

Başbakan Binali Yıldırım\'ın katıldığı İZBAN hattının Selçuk bölümünün açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun tepkisinden sonra Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, kürsüye çıktı. Konuşmasında projenin büyük bölümünü bakanlığının yaptığını ve bunu da Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

\'Yolların kralı Başbakan Binali Yıldırım\' sloganlarıyla kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım ise \"Selçuk\'a bugün müjdeyle geldik. Hizmetle geldik. Sevgili Selçuklular, Başkan niye sinirlendi? Anladınız mı. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var, biliyorsunuz Aziz Başkan\'ın şekeri var. Sinirden bir şeker çıktı, vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun. Hoşgörü İzmir\'in olsun\" dedi. İZBAN tartışmasının anlamsız olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Anlamsız bir tartışma, İZBAN kimin, Senin mi benim mi? İZBAN İzmir\'in, İzmir\'in. Sevgili İzmirlilerin, bazı şeylerin hatırlanması gerekir. 2003\'te Ak Parti tek başına iş başına geldiğinde İzmir\'de başlanan Aliağa- Cumaovası\'na demiryolu yapım işi ortalıkta kalmış, sahipsiz kalmış, kaderine terk edilmiş, elektrik telleri çalınmış, rayları taşınmıştı. Peki Ak Parti iktidara geldi, İzmir\'de CHP yerel yönetimde. Ne yapacaktık, İzmir\'i o haliyle mi bırakacaktık? Bize yakışır mı? Bizim bir ilkemiz var. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir ilkesi var. O ilke nedir, çok net \'siyasette hizmet olmaz. Hizmet millet içindir. Vatandaş içindir. Siyasetiniz farklı diye vatandaşı mağdur edemezsiniz. Hizmet mağduru edemezsiniz. Belediye de, hükümet de sizin çalışarak, çabalayarak dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız vergilere bunları yapıyor. Hiç kimsenin yaptığı hizmeti millete lütuf gibi görme hakkı yoktur. 2004 yılında dedim ki; Başkan gel bu mezbeliliği ortadan kaldıralım. Sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım. Maliyet önemli değil. Toplam maliyetin yüzde 70\'ini TCDD yaptı ama ortaklık yüzde 50. Gerçek budur. Bu detaylara bakmayız. \'Sen yaptın, ben yaptım\' kavgasında olmadık. Kim yaparsa yapsın. Taş üstüne taş koyanın başımız üzerinde yeri var. Bu olayı hiç yaşanmamış sayın, yok sayın. Keyfinize bakın.\" Başbakan Yıldırım, bugüne kadar 482 milyon kişinin İZBAN\'la seyahat ettiğini belirterek, \"Belediyeyle işbirliği yapıp bu projeyi tamamladık. Metro standardında hizmet vermek. Önce Aliağa\'da havaalanı bölümünü açtık. Daha sonra dedik ki, burada kalmasın. Kuzeyde Bergama\'ya, güneyde Selçuk\'a kadar bu hattı uzatacağız. Ne yaptık? Cumaovası-Torbalı arası bitti. Sonra \'burada kalmaz\' dedik. 26 kilometrelik Torbalı- Selçuk\'a hattını yaptık. Bugüne kadar 482 milyon İzmirli seyahat etti\" dedi.

\'İLLA BİR ŞEY DİYECEKSENİZ \'YOLLARIN MİMARI\' DEYİN\'

Başbakan Binali Yıldırım, diğer projelerini de alanda toplanan vatandaşlara anlattı. Bu sırada \'Yolların kralı Binali Yıldırım\' sloganları üzerine \"Yolların kralı yoktur. Yollarını kuralı vardır. İlla bir şey diyecekseniz Yolların mimarı deyin\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, CHP\'yi de eleştirip tüp geçit projesini anlattığı sırada, \"Bizim hizmetlerimize, onların hayale bile yetişemez. O kadar açık söylüyorum. 2011 seçimlerinde İzmir\'den aday oldum. Güvendiniz, seçtiniz. \'35 İzmir, 35 proje\' dedim. Bugün bunlarını 8 tanesi bitti. 14 tanesinin de üzerinde çalışılıyor, bitmek üzere. İşte İZBAN bunlardan birisiydi. Bu projenin geçmişinin ne olduğunu anladınız mı? O kadar\" diye konuştu.

BİR VATANDAŞ \'HASTANE\' DİYE BAĞIRDI

Kalabalık arasında bir kadının, \"Hastane\" diye bağırması üzerine Başbakan Yıldırım, \"Hastaneniz çoktan bitecekti, ama istemezukcular var ya. Onlar dava açtı. Bu nedenle yeri değişti. Yenisi yapılıyor. Bu hizmetle ilgili Sayın Başkan\'a, her ne kadar celallendiyse de Büyükşehir Belediye Başkanı\'na ve yüklenici firmalara teşekkür ediyorum\" dedi. Ardından kurdele kesildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

=============================================

Mahkeme başkanından darbeci binbaşıya, \"Düzgün konuş\" (5)

\"BİR DAHA DARBE YAPARSAM FARKLI DAVRANIRIM\"

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kaldığı otele suikast girişiminde bulunulmasıyla ilgili görülen davada, sanık binbaşı Şükrü Seymen, ifadesine devam etti.

Sabah 09.00\'dan itibaren savunma yapan Binbaşı Seymen, \"Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker\'in hastanedeki ölüm raporu, kesici ve delici alet yaralanması olarak düzenlenmiş. Otopsi işleminde ateşli silah yaralanması diyor. Bunun hangisini inanacağız. Bir daha darbe yapıp yakalanırsam farklı davranacağım. Herkes bize terörist ve darbeci diyebilir. Ancak mahkeme heyeti size bu gözle bakamaz. Hakkım varsa savcı beye hakkımı helal etmiyorum\" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, \"Delil tartışması konusunda yasalarda engel yok. Burada helali, haramı tartışmıyoruz. Savunmanı yap. Savcı beye cevap hakkı doğdu. Savunmandan sonra kendisine söz hakkı vereceğim\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANINI GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRECEKTİK\"

Devletin malı olan ekipmanları zarar görmesin diye arkalarında bırakarak kaçtıklarını anlatan Binbaşı Seymen, \"15 Temmuz\'da Gökhan Şahin Sönmezateş, TSK\'nın ülke yönetimine el koyduğunu, sıkıyönetim ilan edildiğini, görevimizin Cumhurbaşkanı\'nı Marmaris\'ten alarak güvenli bir bölgeye götürmek olduğunu bildirdi. Suikast emri almadım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Kullandığımız ekipmanları dikkate alırsanız suikasta gitmediğimiz ortadadır. Çiğli\'ye intikal ettikten sonra görevimi Sönmezateş paşadan öğrendim. Marmaris\'te korumalar kapıyı kapatıp içeride oturmuş olsalardı yerlerini bulamazdık. Ayrıntılı prova yapmayı bırakın, otelin yerini bile bilmiyorduk. Devletin malı olan ekipmanları zarar görmesin diye bırakarak kaçtık\" dedi.

\"FETÖ\'NÜN ÜVEY EVLADI MIYIM?\"

Seymen, 2 dil bilmesine rağmen Özel Kuvvetler tarafından yurt dışı görevine gönderilmediği ifade ederek, \"Yurt dışına gittiğiniz zaman dolarla tazminat alıyorsunuz. Görevimi Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde geçirdim. Benim FETÖ ile bağlantım olsaydı kendimi daha rahat edeceğim bir yere tayin ettirirdim. O zaman ben örgütün üvey evladı mıyım? Hayatım dağda bayırda geçti. Nazmi Kılıç denen kişi FETÖ\'cü olduğuma yönelik asılsız ifadelerde bulunmuştur. Kendisiyle aynı bölükte bile değildik. Cep telefonumda ByLock gibi haberleşme programı bulunmadı\" dedi.

Ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanık Ergün Şahin\'in yeniden duruşmaya katılma isteği talebinin reddine karar verdi. Duruşma, yarın sabah saat 09.30\'da Seymen\'in savunmasıyla devam edecek.



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

=============================================

Kampüs önündeki cinayet sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KÜTAHYA\'da 7 yıl önce üniversite kampüsü önünde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Hasan Şimşek\'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan için savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Olay 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde meydana geldi. DPÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Hasan Şimşek, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı. Şimşek kaldığı hastanede kurtarılamadı. Hasan Şimşek\'in katil zanlısı olarak sınıf arkadaşı Mehmet Tuğrul ile birlikte olaya karışanlar gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın terör suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle dosyayı Ankara\'ya istedi. Mehmet Tuğrul ile birlikte 17 kişi hakkında Ankara 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, uzun süren yargılamanın ardından tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile diğer tamamı tutuksuz olan sanıklardan Yasin Çakan\'ın dosyasını ayırarak bu 2 snığın adam öldürmek suçundan Kütahya 2\'ci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına karar verdi. Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan katılmadı. Duruşmaya öldürülen Hasan Şimşek\'in babası Mehmet Şimşek ile Ülkü Ocakları yetkilileri katıldı. Duruşmada savcı, sanıklar için mütalaada bulundu. Mahkeme savcısı, Mehmet Tuğrul ile Yasin Çakan hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak, kasten adam öldürmek suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savcının mütalaasına yazılı savunma verme talepleri nedeniyle duruşmayı 12 Kasım 2017 tarihine ertelerken tutuksuz sanık Yasin Çakan hakkında da tutuklanması amacıyla yakalama kararı verdi.

Görüntü dökümü:

----------------------------

-Adliye önünde ülkü ocakları üyelerinin öldürülen Hasan Şimşek\'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaları,

-Ölen Hasan Şimşek\'in ailesini avukatlarından Hakan Doğru\'nun konuşmasından çekilen görüntü bulunuyor

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

==============================================

Valilik inşaatında öldürülen sıvacı cinayetinin şüphelileri adliyede

ADIYAMAN\'da valilik inşaatında çalışan sıvacı 41 yaşındaki Aytaç Toplayıcı\'nın tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Çarşamba günü Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Valilik inşaatında çalışan sıvacı Aytaç Toplayıcı\'nın tabancayla öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Y., L.P., U.B., O.U., Ö.Ç., O.Ç., F.M., E.A., D.A., E.G., A.G. ve L.U.\'yu gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 12 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Şüyhelilerin adliyeye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB

==============================================

Yolcu treni kepçeye çarptı, 1 yaralı

DENİZLİ\'nin Bozkurt İlçesi\'nde hemzemin geçitten geçmeye çalışan kepçeye yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kepçedeki bir kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Yol Caddesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İsrafil Hayta (26) yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü\'ne (DESKİ) ait kepçe, hemzemin geçitten geçerken Denizli-Eskişehir seferini yapan 71321 sefer sayılı Pamukkale Ekspres yolcu treniyle çarptıştı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yoldan çıkarak devrildi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kepçe operatörü Hayta, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayta\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Hemzemin geçitten görüntü

- Tren yolundan görüntü

- Devrilen kepçeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

===============================================

Gürcistan Kültür Bakanı Giorgadze Nevşehir\'de

GÜRCİSTAN Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Beraberinde Bakan Yardımcısı Levan Kharatishvili ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’e gelen Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Göreme açık hava müzesini, Elmalı ve Karanlık Kiliselerini gezdi. Konuk bakanın gezisine katılan Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley bakana Avanos ilçesinde yapılan çini tabak hediye etti. Göreme açık hava müzesinin ardından Ürgüp Kayakapı Mahallesine geçen Bakan ve beraberindeki heyet Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan Azize Nino Kilisesi ve Azize Nino’nun doğduğu evi ziyaret etti. Burada Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, konuk Bakan Giorgadze\'ye bir portre hediye etti. Öte yandan Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler ise Bakan Giorgadze’ye Türk – Gürcistan bayrağı bulunan bir tablo hediye etti. Kapadokya bölgesinden son derece güzel duygularla ayrılacağını belirten Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, gezip gördüğü yerleri eşine, yakınlarına ve dostlarına anlatamaya sabırsızlandığını söyledi. Giorgadze, “Türkiye’ye üç günlük resmi bir ziyarette bulunmaktayım. Ziyaretimin son gününde Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret ettik. Buradaki gezdiğim yerleri görünce kendimi Hıristiyanlığın beşiğinde olduğumu düşündüm. Müthiş ve olağanüstü hislerle buradan ayrılıyorum. Kapadokya muhteşem bir yer. Kiliseler ve tarihi mekanlar karşısında büyülendim.yakınlarım da buraya göndermeyi düşünüyorum. Azize Nino’nun öldüğü Gürcistan ‘daki şehrimizle Ortahisar beldesinin kardeş şehir olabileceğini düşünüyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Bakan Giorgadze’nin Kapadokya’yı gezmesi

-Giorgadze’nin konuşması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER /KAYSERİ,(DHA)

5 dakika 33 saniye/ 189 MB

==================================================

İnşaat çivisi gözüne saplandı

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı Köyü\'nde yaşayan 23 yaşındaki Ferhat Başaran bahçe duvar örmek için çaktığı çivi gözüne saplandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı Köyü\'nde yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası Ferhat Başaran bahçe duvarı örmek için çaktığı çivi biranda gözüne saplandı. Başaran\'ın olay sırasında yanında olan yakınları durumu farkedince sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başaran\'ı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Başlaran\'ın hastanede çekilen tomografinde çivinin gözü delerek 2 buçuk santimi beyine saplandığı tespit edildi. Başaran\'ın Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı\'nda yapılacak tedavisinin ardından yarın ameliyata alınarak gözüne saplanan çivinin çıkarılacağı öğrenildi. Ferhat Başaran\'ın babası Ömer Başaran ,\"Oğlum duvar örmek için ip germişti. İpin ortadan kopmasıyla geri dönerek çivi gözüne saplandı. Çivinin uzunluğu yaklaşık 10 santimetre. Şuan oğlum ameliyata hazırlanıyor.\"dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Saplanan çividen görüntüler

-Yaralının görüntüleri

-Baba\'nın açıklaması

-Genel Görüntüler

(114 MB)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

===============================================

Iraklı genç denizde boğuldu

SAMSUN\'da serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Irak uyruklu 15 yaşındaki Kamil Awad, boğularak yaşamını yitirdi. Awad\'ı arama kurtarmak çalışmalarına bir vatandaş da insansız hava aracı drone ile destek verdi.

Atakum ilçesi Halk İskelesi mevkiinde yakınlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Kamil Awad, dalgalara kapılıp, kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Awad\'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Berk Çabalar isimli bir kişi ise kendisine ait drone ile destek verdi. Yaklaşık 3 saatlik arama kurtarma çalışmasından herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalar sonlandırıldı. Ancak yaklaşık yarım saat sonra Kamil Awad\'ın cesedi, karaya vurdu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Awad\'ın cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.



Görüntü dökümü

------------------

-Olay yerinden detaylar

-Ekiplerin araması

-Görgü şahiti vatandaşın açıklamaları

-Bir vatandaşın drone getirmesi

-Drone\'u uçurması

-Drone\'dan detaylar



(Süre: 02.30 dk) - (Boyut: 80.38 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

====================================================

Vali Recep Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

DENİZLİ Valisi\'yken trafik kazasında yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 14\'üncü yıldönümünde Aydın\'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Yazıcıoğlu ile daha önce birlikte görev yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, merhum Vali Yazıcıoğlu\'nun ablası Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan ve kız kardeşi Leyla İleri, aile yakınları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

\"UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL\"

Törende duygu dolu anlar yaşayan Dr. Selma Özcan, merhum kardeşi Vali Recep Yazıcıoğlu\'nu her an herkes gibi aradıklarını belirtip, \"Şu an birçok kurumda halen daha, \'O olsaydı şöyle yapardı veya böyle yapardı\' diyerek övgüler devam ediyor. Onu unutmak mümkün değil. Çünkü o herkese çok yakın birisiydi. İçi ve dışı bir olan birisiydi. Her yıl olduğu gibi bu yılda mezarı başında ilk günkü gibi onu anıyoruz\" dedi.

\"SIRADIŞI BİRİYDİ\"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de merhum Vali Yazıcıoğlu\'nun kendileri için farklı konumda olan biri olduğunu belirtip, \"Onunla birlikte görev yapma bahtiyarlığına erdim. Meslekteki çalışmamızdan öte bizim üzerimizde bir baba, bir abi gibiydi. Onun için, onu anlatmakta zorlanırsam kusuruma bakmayın. Rahmetli çok sıradışı bir insandı. Mülki idarede çok rastlanır birisi değildi. Onun gösterdiği yolda Türkiye\'de bir takım şeylerin değişmesine neden oldu. Kendisini çok erken yaşta kaybettik. Yaşasaydı Türkiye\'ye daha birçok hizmetler yapacağına inanıyorum. Allah bu ülkede Recep Yazıcıoğlu gibilerinin çoğalmasını nasip eylesin\" dedi.

MEZARI BAŞINA ÇİÇEK KONDU

Konuşmaların ardından Yazıcıoğlu\'nun mezarı başında Kur\'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger, Yazıcıoğlu\'nun ablası Selma Özcan ve kardeşi Leyla İleri, Yazıcıoğlu\'nun mezarına çiçek koyup dua etti. Vali Yazıcıoğlu, makam aracının Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Belediyesi yakınlarında yaptığı trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Ankara İbni Sina Hastanesi\'ne 8 Eylül 2003\'de yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Vali Yazıcıoğlu\'nu mezarından görüntü

- Vali Yavuz Selim Köşger ve Selma Özcan\'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)