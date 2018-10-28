DHA YURT BÜLTENİ 14

Kılıçdaroğlu, İstanbul\'daki törene katılmayacak (2)

KILIÇDAROĞLU: HEPİMİZ BU ÜLKEDE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya\'nın Dumlupınar ilçesinde 25 Mayıs\'ta Muharrem İnce\'nin de katıldığı törende temeli atılan, CHP\'li Ankara Yenimahalle Belediyesi\'nin, MHP\'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis\'in açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada \"Hepimiz bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Şehitlerimiz var gazilerimiz var. Bu güzel yurt için bu güzel topraklar için bizler rahat yaşayalım çocuklar rahat yaşasın. Ülkede huzur ve bereket olsun diye onlar canlarını verdiler. Vatan için bayrak için hayatlarını verdiler. Dolayısı ile şehitler hepimizin onuru ve gururudur. Şehitleri anmak, onların bedenlerini verdikleri topraklara sahip çıkmak bu ülkenin vatandaşlarının namus borcudur. Biz böyle bakarız ve böyle bakmaya da devam edeceğiz\" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir\" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

\"Yani \'Ben bayrağımın altında hürce yaşamak istiyorum. Bağımsız olarak yaşamak istiyorum. Kimsenin kulu ve kölesi olmak istemiyorum. Kendi ülkemde özgürce bir birey olarak yaşamak istiyorum.\' Bu Mustafa Kemal\'in siyaset ilkesidir. Ama arkasından Gazi şunu söyler. Der ki \'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa bağımsızlığınızı sürdüremezsiniz\' der. Çünkü o Osmanlı\'nın nasıl battığına tanık oldu. Üniversiteleri yoktu, bankaları yoktu, çalışanları yoktu. Bir savaştan öbür savaşa koşan askerleri vardı. Ve Osmanlı\'nın gelirlerinin tamamına Duyunu Umumiye el koymuştu. Bütçesine bile sahip değildi. O yüzden gazi, \'Yapacağımız iş bağımsızlığımızı aldık şimdi ekonomik bağımsızlık sağlamaktır\' demişti. \"

\'NEDEN TÜRKİYE ŞİMDİ SAMAN İTHAL EDİYOR?\'

Ülkenin kurulduğunda yokluk içinde olduğunu, bir toplu iğne bile üretemediğini belirten Kılıçdaroğlu, daha sonra fabrikaların kurulduğunu söyledi 1925 yılında Kayseri\'de uçak fabrikasını temelinin atıldığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

\"Sümerbanklar kuruldu, Eti Banklar kuruldu, Kayseri\'de uçak fabrikasının temeli atıldı. 1921 yılında çocuk esirgeme kurumu kuruldu. Çok sayıda çocuğumuz oralarda büyütüldü. Devletin korumasında oldu. Sosyal devleti inşa etti bir anlamda. 1934 yılında Kayseri\'den kalkan ilk milli uçağımız Ankara\'ya indi. Toplu iğne üretemeyen Türkiye\'den fabrikalar kuran bir Türkiye\'ye şeker fabrikası, kumaş fabrikası, bez fabrikası, ayakkabı fabrikası kuruldu. Yeni şehirler kuruldu cumhuriyet şehirleri diyoruz. Demir çelik fabrikaları kuruldu. Kimseye yalvarılmadı, kimseye el avuç açılmadı. Ve borçlar son kuruşuna kadar ödendi. Kimseye ben borç ödemiyorum da denmedi. Ve fabrikalar 1940\'lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden ülkeydi. Şimdi düşünme zamanı ne düşünme zamanı neden Türkiye şimdi saman ithal ediyor? Neden Türkiye şimdi Londra\'daki bir avuç tefeciye mahkum edilmekte? Neden tarihinin en büyük faizlerini yurt dışına ödüyor? Bu ülkede şehitlerin hakkını koruyacaksan, şehitlere sahip çıkacaksan onların bu ülkeyi kurarlarken güttükleri felsefeye sahip çıkmak zorundayız. El aleme avuç açan bir yönetimi her yerde ve her ortamda reddetmeli, Anadolu duruşumuzu sergilemeliyiz. Bu topraklara sahip çıkacağız. Bu topraklar şehit kanları ile sulanmış topraklar.\"

\'OSMANLI DEYİNCE FATİH\'İ, KANUNİ\'Yİ ANLIYORUZ\'

Osmanlının parasının yabancılar tarafından basıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Osmanlının parasını basan matbaa kimindi? Yabancılarındı. Peki Türkiye Cumhuriyeti kendi parasını ne zaman bastı? 1930 yılında merkez bankasını kurarak. Osmanlı\'nın parasını basacak matbaası bile yoktu. Osmanlı deyince Fatih\'i anlıyoruz. Kanuni\'yi anlıyoruz. Elbette Osmanlı bizim atamız. Elbette Kanuni, elbette Fatih\'i anacağız. Elbette ki onların yaptıkları ile gurur duyacağız. Ama tarihi büyütmek zorundayız geleceğe doğru. Dumlupınar Müzesini gezmeyen arkadaşlarım gezsin. Milli kurtuluş savasında kullanılan silahları tüfekleri göreceksiniz. Alman tüfeği var, Fransız tüfeği, Rusların tüfeği var, Osmanlı\'nın bir tüfeği bile yok. Ne demektir bu? kaba güçle dünyaya egemen olunmuyor. O geçti. Akıl gücü ile dünyaya hakim olacağız. Akıl gücü ne demektir? Üniversiteler akıl üretecek düşünceye sınırlama getirmeyeceksin demek. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu\'nun göbeğinde Kırıkkale\'de silah fabrikalarını kurdu. \'Kendi silahımı kendim yapacağım\' dedi. \'Başkasına el ve avuç açmayacağım\' dedi. Bunun ne kadar farkındayız? Bunu ne kadar anlatacağız. Ben değil hepimizin tek tek anlatma sorumluluğu ve yükümlülüğü var. \"

\'TÜRKİYE NEDEN KENDİ KENDİNE YETEMİYOR?

Türkiye\'nin yüksek faizlere borç para aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Hala bakıyoruz dışarıdan borç para gelecek mi? Katar\'dan 15 milyar dolar geldi neredeyse göbek atacağız. 15 milyar doları sana keyif için mi veriyor? Seni sömürmek için veriyor. Dünyanın en yüksek faizi ile parayı sana keyif için mi veriyor? Ve sormalıyız 81 milyonluk Türkiye neden kendi kendine yetmiyor, neden? Neden saman ithal ediyoruz? Neden mercimek ithal ediyoruz? O Yozgat\'ın kokulu mercimeği bütün dünyada meşhurken. Neden nohut ithal ediyoruz? Neden canlı hayvan ithal ediyoruz? Neden? 81 milyon biz kendi kendimize yetmiyor muyuz?\" dedi.

\'BU İŞİN SAĞI-SOLU YOKTUR\'

Konya\'dan küçük Hollanda\'nın 180 milyar dolar tarım ürünü ihraç ederken Türkiye\'nin kendini besleyemediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, \"Sorular çok. Soruları düşünün diye soruyorum. Bakın söylüyorum. Bu işin sağı-solu yoktur. Bu bir vatanseverlik olayıdır. O nedenle bütün vatanseverlerin, ülkesini sevenleri, bayrağını sevenleri, vatanını sevenleri yeniden bir milli mücadele için göreve davet ediyoruz. Yeniden mücadele edeceğiz. Kimseye boyun eğmeyen bir Türkiye\'yi yeniden inşa etmek zorundayız. O zaman şehitlere karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz\" diye konuştu.

\'21\'İNCİ YÜZYILDAYIZ, 2 ASKERİMİZ DONARAK ÖLÜYOR\'

Tunceli kırsalında 2 askerin donarak şehit olmasında sorumlu olanlardan hesap sorulmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"21\'inci yüzyıldayız ve ekim ayındayız. Ve iki askerimiz donarak ölüyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Dolayısı ile herkesin kendisine sorması lazım. Ben vicdanen rahatsızım. İki askerimizin ekim ayında donarak ölmesi, bunun hesabının verilmesi lazım bu topluma, bunun hesabı mutlaka sorulmalı. Bu askerlerin elbiseleri yok muydu? Onlar parka mı gidiyorlardı, yoksa Akdeniz\'e mi gidiyorlardı? Niçin düşünmediler, hangi gerekçe ile düşünmediler? Dün bir şehidimizin babası ile görüştüm. Kendisine mezarlıklar müdürlüğü telefon ediyor. Çocuğun öldüğüne dair\" diye konuştu.

\'CUMHURİYET FAZİLETTİR, ERDEMDİR\'

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet bayramının kutlanacağını belirten Kılıçdaroğlu, \"Cumhuriyetin bize verdiğini hiç kimse unutmasın. Ben Tunceli\'nin Nazimiye ilçesinin kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde dünyaya geldim. Ve bu Cumhuriyetin sayesinde devletin en önemli makamlarında görev yaptım. Bu cumhuriyet sayesinde milletvekilliği yaptım, grup başkan vekilliği yaptım. Ve bu Cumhuriyetin sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi\'nde Genel Başkanlığı yapıyorum. Atatürk\'e borçluyum bunların tamamını. Belediye başkanlarımızda ona borçlu, gazetecilerimizde ona borçlu. Ne güzel söylemiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk \'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.\' Çünkü her birey özgürdür, vatandaştır. Kimse padişahın kulu ve kölesi değildir. Her birey düşüncesini özgürce ifade edebilecektir. Cumhuriyet budur. Cumhuriyet fazilettir, erdemdir, vatandaşlıktır, demokrasidir. Kadın erkek eşitliğidir. Cumhuriyet hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye\'dir. Cumhuriyet budur\" dedi.

\'DUMLUPINAR\'I UNUTTURMAYACAĞIZ\'

Dumlupınar\'ı daha da büyüteceklerini ve güzelleştireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Dumlupınar\'ı unutturmayacağız. Ne Sakarya\'yı ne Dumlupınar\'ı, ne 9 Eylül \'ün İzmir\'i ni asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ne de Çanakkale\'yi asla unutturmayacağız. Biz şehitlerimize karşı, babalarımıza, dedelerimize karşı görev üstlendik o görevi yerine getireceğiz. Hep birlikte yapacağız. Kadın-erkek, yaşlı-genç hep birlikte mücadele edeceğiz, güzel bir Türkiye\'yi yeniden inşa etmek için\" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra yapımı tamamlanan tesisin açılışını yaptı. Tesisleri gezdikten sonra Dumlupınar Şehitliği\'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilçeden ayrıldı.

(Görüntü dökümü:

-Açılış tören alanından görüntü,

-Törene katılan vatandaşların,

-Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmeleri,

-Kılıçdaroğlu\'nun açılışı yapılan tesisi gezmesi,

-Kılıçdaroğlu\'nun Dumlupınar Şehitliği\'ni ziyeretinden çekilen görüntülern bulunuyor.)

Haber-kamera: Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA/DHA

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ARAÇLARINA \'ABART EGZOZ\' TAKAN SÜRÜCÜLERE CEZA

DÜZCE\'de polis \'abart egzoz\' denetimi yaparak sürücülere 1002 TL ceza kesti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde abart egzoz denetimi yaptı. Ekipler, standart dışı egzoz takan ve fazla ses çıkaran otomobil ve motosikletleri durdurdu. Yeni yürürlüğe giren trafik cezaları gereği sürücülere 1002 lira para cezası kesildi. Araçlar çekici ile otoparka çekilerek, abart egzozların sökülerek standart egzoz takılması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis araç kovalarken görüntü

Polislerin araçların egzozlarına bakarken görüntü

Abart egzozlar için yerleştirilen standart dışı malzemelerin kontrol edilirken görüntüsü

Araçların çekilirken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI İÇİN TÜRK BAYRAĞIYLA UÇTULAR

YUNUSELİ Sportif Havacılık Derneği (YUSHAD) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 6 Ultralight uçakla gösteri uçuşu yaptı. 10 metrelik Türk Bayrağıyla havalanan uçaklar Bursa semalarında dakikalarca tur attı.

Bursa Yunuseli Havaalanında, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği (YUSHAD) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir gün önceden kutlandı. 11 özel uçak sahibinin Ultralight uçaklarıyla katıldığı etkinlikte 6 uçak gösteri uçuşu yaptı. 10 metrelik Türk Bayrağıyla havalanan uçaklar Bursa semalarında dakikalarca tur attı. 2017 yılından bu yana dernekten bağımsız olarak çeşitli etkinliklere imza attıklarını söyleyen YUSHAD Kurucusu Burak Yürekli, \"30 üyemiz ve 11 özel uçak sahibi ile Cumhuriyet bayramını kutlamak için bir araya geldik. Dernek olarak 29 Ekim\'de ilk etkinliğimizi gerçekleştirmiş olduk. \'İstikbal Göklerdedir\' diyerek bu özel günü vizyonumuza uygun şekilde kutladık. Bundan sonra da milletimiz adına önem arz eden bu gibi özel günlerde de düzenleyeceğimiz etkinliklerle Bursalılar ve tüm vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz\" dedi.

\"BURSA\'DA HAVA TURİZMİNİ BAŞLATTIK\"

Dernek faaliyetleriyle hava turizmine katkı sağladıklarını söyleyen Yürekli, \"2 tane uçuş okulumuz var pilot yetiştiriyoruz. Uçak sahiplerine bilgiler veriyoruz. Türk Hava Yolları pilot adaylarına mülakat süreçlerini anlatıp uçuş eğitimleri veriyoruz. Bursa üzeri turistlik uçuşlarımız var. Bursa’da hava turizmini başlattık. Dernek olarak da bir araya gelerek bu faaliyetleri daha nasıl geliştirebiliriz, Yunuseli Havaalanını daha aktif olarak nasıl kullanabiliriz ve bunun gibi alanlar nasıl üretebiliriz diye Bursa ve ülkemiz yararına çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

\"HERKESİN BİRER UÇAĞI OLACAK\"

Uçak Mühendisi Halil Toker ise yaptığı açıklamada Türk toplumunun havacılığa ilgisinin artacağını belirterek, \"Bizim ileride Türkiye adına önümüze bir projeksiyon koymamız lazım. Türkiye gelişiyor, kalkınıyor. İnşallah Dünya\'nın ilk 10 ekonomisi içerisinde olacak ve milli geliri artacak. Bunlar arttığı zaman tabi ki Türk toplumu havacılığa ilgi gösterecek. Sadece yolcu olarak değil kendi uçağıyla uçmak şeklinde, hafif uçakları kullanmak şeklinde, spor amaçlı olmak üzere, amatör uçuşlar şeklinde yoğun bir durumda havacılığa ilgi duyulacak. İleride herkesin bir arabası olduğu gibi gelir düzeyi müsait olanların da birer uçakları olacak. Türkiye’nin her şehrinde, önemli kasabalarında küçük küçük havaalanları olacak\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ultralight uçaklardan görüntü

-Uçakların hazırlanması

-Uçakta dalgalanan Türk Bayrağı

-Detaylar

Süre: 3.15 Boyut: 364 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü ağaçlık alana düştü

TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde yamaç paraşütçüsü Nedim K. (56) ters rüzgara yakalanıp ağaçlık alana düştü. AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkarılan Nedim K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi\'nde 650 metre yüksekliğindeki Ayvasıl tepesinden atlayıp yapan yamaç paraşüt sporcusu Nedim K., ters rüzgara yakalanıp bir süre savrulduktan sonra ağaçlık alana düştü. Gruptaki diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından mahsur kaldığı ağaçlık bölgeden yaralı olarak çıkarılan Nedim K. ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Paraşütçünün mahsur kaldığı yer

-Ekiplerin kurtarma çalışması

-Nedim K.\'nın ambulansa konulması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

