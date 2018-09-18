DHA YURT BÜLTENİ 14

(ÖZEL) - Korucu, kaçırmak istediği genç kızın ağabeyleri tarafından dövüldü

ADIYAMAN\'da gönlünü kaptırdığı kızı ailesinden isteyip, olumsuz yanıt alınca da kaçırmaya kalkışan İ.A. genç kızın ağabeyleri tarafından dövüldü. İ.A. hastaneye kaldırılırken, 3 ağabey gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi\'nde meydana geldi. Malatya\'da oturan güvenlik korucusu İ.A., bir süre önce ailesi ile birlikte geldiği Adıyaman\'da ismi öğrenilemeyen kızı görücü usulü istedi. Ancak genç kızın ailesi, olumsuz yanıt verdi. Bugün tekrar Malatya\'dan Adıyaman\'a gelen İ.A., genç kızı kaçırmaya çalıştı. Ancak kızın ağabeyleri F.A., N.A. ve E.A., kız kardeşleriyle birlikte yakaladığı İ.A.\'yı dövdü. Yaralanan İ.A., çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kızın ağabeyleri F.A., N.A. ve E.A.\'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yaralı korucu

- Sağlık ve polis ekipleri

- Yaralı genç ambulansa alınması

- Toplanan kalabalık

- Ambulansın ayrılması

- Polis görgü tanıklarından bilgi sorması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

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Tekirdağ\'da yılın ahisine ödül verildi

TEKİRDAĞ Valiliği, Ticaret Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen Ahilik haftasında, yılın ahisi seçilen Hüseyin Topçu\'ya ödülü verildi.

Ahilik haftası programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ticaret Müdür vekili Enver Tepe, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP İl Başkanı Recep Ökten, esnaf ile halk katılarak Atatürk anıtına çelenk konuldu. Tarihi Bedesten Meydanı\'nda düzenlenen diğer etkinlikte ise mehter takımı kısa bir gösterdi yaptı. Tekirdağ Ticaret Müdür vekili Enver Tepe, ahiliğin asıl anlamının \'kardeşlik\' olduğunu ifade ederek, \"Ahilik anlayışına göre eşya tabiat ve dünyanın yaradanın bütün insanlığa bahşettiği emanet konumundadır. Dolayısıyla emek gücünün yanı sıra tüketicinin insanın ve tabiatın sömürülmemesi gerekir. Ahilikte, eline, işine, aşına özen göstermek, eli ve sofrası açık olmak, alışverişte tartıda doğru olmak, helal kazanmak iyi bir esnaf iyi bir üretici olmak vardır\" şeklinde konuştu.

Programda yılın ahisi seçilen Hüseyin Topçu, yılın çırağı Erdenay Bahçıvan ile yılın kalfası seçilen Sümeyra Öztürk\'e ödülleri ve plaketleri verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk anıtına çelenk sunumu

-İstiklal Marşı okunması

-Mehteran gösterisi

-Halk oyunları gösterisi

-Konuşmacılar

-Yılın ahisine ödül verilmesi

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-



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Tekirdağ\'da yol çöktü, minibüsler çukura saplandı

TEKİRDAĞ\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları yapılan yol, işçi minibüslerinin geçtiği sırada çöktü. Araçlar çöken yoldaki çukura saplanırken, vinç yardımıyla çıkarıldı.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Yeni Sanayi Sitesi önünde, kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince alt yapı çalışması yapıldı. Bugün işçi servis minibüslerinin geçtiği sırada yol çökerken, 3 minibüs çukura saplandı. Olayda yaralanan olmazken araçlar saplandıkları çukurlardan vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçlarda oluşan maddi hasarı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin karşılayacağı belirtildi.

KAMYONET TAKLA ATTI

Öte yandan Tekirdağ-İstanbul çevre yolunda, Haydar Çelik idaresindeki 67 AH 593 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Orta refüjde ters dönen aracın yaralanan sürücüsü Çelik, ihbar üzerine gelen ambulans Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından orta refüjde kalan araç, kurtarıcıyla otoparka alındı.

Görüntü Dökümü:

-Çukura düşen midibüsler

-Midibüsleri kurtarma çalışması

-Detay görüntüler

-Yaralamalı kaza görüntüleri

-Orta refüjdeki kamyonet

-Olay yerindeki trafik ve sağlık ekipleri

-Kamyonetin kurtarılması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

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Hasankeyf\'te mağaralar apart otele dönüştürülüyor

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde \'Ekolojik köy\' projesi kapsamında daha önce ahır olarak kullanılan 9 mağara apart oteline dönüştürülme çalışmaları sürüyor. 5 ay sonra bitmesi beklenen mağara apartlarını Batman Valisi Ahmet Deniz yerinde inceledi.

Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde daha önce ahır olarak kullanılan 9 mağara apart otele dönüşme çalışmaları sürüyor. Batman Valisi Ahmet Deniz, 5 ay sonra açılması beklenen apart otel mağaralarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Deniz, Üçyol Köyünde ekolojik köy projeleri olduğunu, buradaki mağaraların restorasyonunu yaparak turizme kazandırmak istediklerini belirterek, \"Şuanda çalışmaları devam ediyor. Valilik, Dicle Kalkınma Ajansı ve Hasankeyf Kaymakamlığı ile 6 ay sonra inşallah burada mağaraların restorasyonu ile birlikte butik bir otel açılmış olacak. Hasankeyf\'te 2005 yıllık hayat var. Sadece Hasankeyf\'te kale bölgesinde sular altında kalmayacak yerde mağaralar var. Buradaki değeri ayağa kaldıralım istiyoruz. Koruyalım ve kullanalım arzusundayız. Kendi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkalım. Çünkü, buraya gelen turist pahalı turist, Türkiye bir açık hava müzesi, kültür turizmi yapılacak ender ülkelerinden bir tanesidir. Burada başarılı bir proje ile birlikte yakın köylerimiz ile köyün içerisinde de çok güzel taş evler var, onları da turizme kazandıralım. Köyümüzde üretilen organik ürünlerimizi ikram edelim. İnsanlar gelsin buranın kültürünü tarihini teneffüs etsinler. Bu bir başlangıç, bundan sonara da inşallah devamı gelecek. Ayrıca su altında kalmayan Hasankeyf kalesini de turizme kazandıracağız\"diye konuştu.

\"BÖLGE, İLK MAĞARA OTELİNİ KAZANMIŞ OLACAK\"

Hasankeyf Üçyol Köyünde apart otel çalışmasının Uygulama Sorumlusu Mimar Aslı Özbay ise, Üçyol Köyündeki oteli Şubat ve Mart sonu teslim edeceklerini ifade ederek, \"Bölge ilk mağara otelini kazanmış olacak. İçinde çok güzel bir kahvaltı salonu, güzel manzaraları olan, kendine has kaya bir otel olacak. Başka otellere benzemeyen güzel bir otel olacak. Umuyoruz bölgede yüzlerce binlerce mağara var. Buraları yeni yatırım yapmak isteyen heveslilere gönüllülere de umut olacak. Tüm amacımız, buraya gelen misafiri buranın hakiki hikâyelerini anlatan mekânlar olsun. Bu mağaralar uzun zaman insan hayatı için kullanılmış, ondan sonra uzun yıllar ahır olarak kullanılmış. Biz bunların hepsini anlatılmasını istiyoruz. Biz istiyoruz ki, buranın geceliği 20 Euro değil, 250 Euro\'luk misafirler gelsin konaklasın\"dedi.

Dokuz odalı mağaralarda otellerde banyo bölümü, kahvaltı alanı, kral odası ve organik ürünlerde bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

-Mağaralarda yapılan çalışmanın görüntüsü

-Vali Ahmet Deniz mağaraları incelerken

-Mağaralarda yapılan çalışma

-Köyün görüntüsü

-Vali Ahmet Deniz\'in konuşması

-Uygulama sorumlusu Aslı Özbay\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

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Balıkesir\'in ilk \'Millet Kıraathanesi\'nin temeli atıldı

BALIKESİR\'de ilk \'Millet Kıraathanesi\'nin temeli merkez Altıeylül ilçesinde atıldı.

Merkez Altıeylül İlçesi Plevne Mahallesi\'nde bulunan İsmail Akçay Parkı\'nda inşa edilecek Millet Kıraathanesi\'nin temel atma törenine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından başlayan temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İvrindi\'de temelleri atılan ilk Millet Bahçesi\'nden sonra ilk Millet Kıraathanesi\'nin temellerinin de Altıeylül ilçesinde atıldığını söyledi.

\'AK PARTİ İLE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİ TANIDIK\'

Havran ve Savaştepe\'de de Millet Bahçesi temellerinin bu hafta içerisinde atılacağını belirten Başkan Kafaoğlu, art arda diğer ilçelerde atılacak temellerle birlikte Balıkesirlileri millet bahçeleri ve kıraathaneleriyle buluşturacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim kampanyalarında üzerinde durduğu konuların millet bahçeleri ve kıraathaneleri olduğunu ifade eden Kafaoğlu, \"1990\'lı yıllarda ideolojik belediyecilik anlayışı vardı. AK Parti ile birlikte hizmet belediyeciliğini tanıdık. Yine hizmet belediyeciliğinden sonra arkasından sosyal belediyeciliği tanıdı bu toplum. Şimdi trend gönül belediyeciliğine geçiyor. İşte bu millet bahçeleri ve kıraathaneleriyle hedef halkın gönlüne hitap etmek, onlara dokunmak için en önemli argümanlardır. İnsanlarımız artık küçük projelerden de mutlu oluyor\" dedi.

\'MİLLET BAHÇELERİ HALKIN HAYATINA DOKUNUYOR\'

Millet bahçelerinin yürüyüş yolları, kütüphaneleri ve çocuk parklarıyla halkın gönlüne dokunduğunu belirten Kafaoğlu şöyle konuştu:

\"Millet bahçeleri halkın hayatını kolaylaştıran ve hayatlarını zenginleştiren mekanlar. Tabii millet kıraathaneleri de aynı şekilde insanlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, çayı ve kahvesini içebildiği ve insanlarımızı yeniden kitaplarla buluşturduğu müesseseler oluyor. Balıkesir\'deki ilk Millet Kıraathanesi\'nin temellerini burada atıyoruz.\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, milletvekilleri ve katılımcılar duaların okunmasının ardından Millet Kıraathanesi\'nin temeli için butona bastı. Millet Kıraathanesi\'nin 3 ay içerisinde bitirilerek hizmete gireceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Temel atma alanından görüntüler

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşması

- Dua ve temel atma görüntüleri

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

HD - 3 Dakika 50 Saniye - 701 MB.



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Kurul Kalesi\'nde 8 yıllık kazı sona erdi, 2 bin parça tarihi eser bulundu

ORDU\'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'ne alınması için başvuru yapılan 6\'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık \'Kurul Kalesi\'nde, 8 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Kalede, aralarında Ana Tanrıça Kibele Heykeli\'nin de yer aldığı yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6\'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi\'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt\'un da aralarında yer aldığı, 25\'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışması tamamlandı. Kazılarda, Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1\'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Tarihi eserlerin Ordu\'da kurulması planlanan arkeoloji müzesinde sergileneceği belirtildi.

Öte yandan, Kurul Kalesi\'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'ne alınması için yapılan başvurunun değerlendirildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurulda kazı çalışmalarından görüntüleri

Detaylar

Haber: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

(SÜRE:3.37 Dk ) (BOYUT: 538 MB)



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Bulduğu parayı, miktarını söyleyene verecek

KAYSERİ’de cami çıkışında bir miktar para bulan esnaf Hasan Nayman, “Parayı kaybeden ne kaybettiğini bilir. Bu paranın sahibi kimse bizimle iletişme geçsin. Adedini, ne kadar kaybettiğini söylerse parasını teslim edeceğimö dedi.

Melikgazi ilçesi Camiikebir Mahallesi’nde düğün organizasyon işi ile uğraşan Hasan Nayman, dün Hunat Camisi’nde öğle namazını kıldıktan sonra aracına doğru giderken yerde bir miktar para buldu. Paraları yerden toplayan Nayman, daha sonra çevresine bir süre bakıp, sahibini aradı ancak bulamadı. Nayman, “Bu paranın sahibi kimse bizimle iletişime geçsin. Adedini, ne kadar kaybettiğini söylerse parayı teslim edeceğim. Bu vatandaş kaç lira düşürdüğünü iyi bilir o gün orada cenaze yoğunluğu da vardıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Esnaf Hasan Nayman ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

1 dakika 54 saniye / 60 MB

