DHA YURT BÜLTENİ 14

1)MERSİN\'DE DEHŞET: EVDE 3\'Ü ÇOCUK 5 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (1)



MERSİN\'de müstakil evde 3\'ü çocuk, 5 kişinin cesedi bulundu. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3\'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi., Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı.Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve abia Kaya olduğu belirlendi. Mehmet Kaya\'nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etttiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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2)BRUNSON\'IN EVİNİN BALKONUNA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

İZMİR\'de, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın evinin balkonuna bir Türk Bayrağı asıldı.İzmir\'de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanıp, hakkında İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson, sağlık sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle geçen 25 Temmuz\'da, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla cezaevinden tahliye edildi. Avukatı İsmail Cem Halavurt\'un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına karşı yaptığı itirazlar reddedildi. Brunson ev hapsinde kalmaya devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Brunson\'un İzmir\'in Alsancak semtinde Işılay Saygın Sokak\'ta bulunan evinin balkonuna bugün bir Türk bayrağı asıldı.Brunson\'un evinin bulunduğu sokakta polisin aldığı önlemler ise sürüyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri PKK ile FETÖ adına 9 Aralık 2016\'da, suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson\'ın FETÖ\'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski \'Ege Bölgesi imamı\' ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasından dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson\'ın ABD\'li askere gönderdiği 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, \'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız\' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson\'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ\'nün sözde \'Ege Bölge imamı\' firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme heyeti, 25 Temmuz günü dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson\'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Rahip Brunson\'un evinden ve balkondaki Türk Bayrağı\'ndan görüntü

- Sokaktan ve güvenlik önlemlerinden görüntü

Haber-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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PKK\'NIN AVRUPA\'DAKİ YÖNETİCİSİ, İPSALA\'DA YAKALANDI (2)

3)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Terör örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Edirne\'de İpsala Sınır Kapısı\'ndan Yunanistan\'a çıkış yaparken yakalanan Cüneyt K. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi\'ne sevk edildi.PKK şüphelisi Cüneyt K., MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyondan gözaltına alındıktan sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek ifadesi alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-PKK şüphelisinin hastaneye girişi

-Hastane çıkışı

-Polis aracının gidişi

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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4)ESKİ SAVCIYI ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ ÇÖPLÜĞE ATTI

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: \"3 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sularında Niğde ve Konya illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve istifa ederek meslekten ayrılan Serhat Yağmur, şüpheli Adan A. tarafından Niğde merkez Sazlıca beldesinde, silah ile vurularak öldürülmüştür. Şüpheli silahı ile birlikte yakalanmış ve derhal gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın önemine binaen bir Cumhuriyet Savcımız bu dosyanın soruşturması ile görevlendirilmiştir. Görevli Cumhuriyet Savcımızın olayın haber alınmasından itibaren çok kısa bir süre içerisinde olay yerine gitmiş olay yeri inceleme işlemlerini bizzat yapmıştır. Klasik otopsi işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup, bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmiştir.\"

Görüntü Dökümü

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- Öldürülen eski savcı Serhat Yağmur\'un görüntüsü ve fotosu

- Görev yaptığı konya ve niğde adliyesinin görüntüsü

- Savcının öldürüldüğü olay yeri görüntüsü

SÜRE: 01\'12\" BOYUT: 134 MB

Haber:Ali KADI-Kamera:NİĞDE, (DHA)

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5)ÖZDAĞ: BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİLER TÜRKİYE\'YE GERİ ALINMASIN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriye sınırında yaptığı açıklamada, \"Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye\'ye geri alınmasın\" dedi. Ümit Özdağ, Kilis\'te sınır hattını gezdi. Öncüpınar Sınır Kapısı önünde açıklama yapan Özdağ, Türkiye\'de yaşayan 20 kişiden birinin sığınmacı olduğunu belirtti. Özdağ, Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine ziyarete giden Suriyelilerin yeniden Türkiye\'ye alınmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

\"Ülkemizde Suriye\'den sığınmış sayıları 4 milyona ilerleyen bir sığınmacı kitlesi bulunmaktadır. Halen Türkiye\'de yaşayan 20 kişiden biri sığınmacıdır. Bundan 20 sene sonra Türkiye’de yaşayan eğer Suriyeliler ülkelerine dönmez iseler, her 13 kişiden birisi Suriyeli sığınmacı olacaktır. Bu 7.5 milyon Suriyeli sığınmacının 2040 yılında Türkiye\'de olacağı anlamına gelmektedir. Şu ana kadar ülkemizin Suriyeli sığınmacılar için harcadığı para 38 milyar doları bulmuştur. Bayram vesilesiyle birçok Suriyeli sığınmacının ülkelerine gittiklerini ve Türkiye\'ye döndüğünü görüyoruz. Avrupa\'ya giden Suriyeli sığınmacılar Suriye\'ye tatil için gittikleri zaman tekrar gittikleri ülkeye kabul edilmiyorlar, doğrusu da budur. Eğer bir ülkeden savaş için kaçıyor ve tatil yapmaya o ülkeye gidiyorsanız bunun anlamı o ülkede kalma şartlarınızın ortaya çıkmış olmasıdır. Biz İYİ parti olarak Suriyeli sığınmacılara Türkiye\'de vatandaşlık değil, Suriye\'de bir vatan verme fikrindeyiz. Suriye\'ye barışın gelmesi için hızla çalışılması gerektiğine ve Suriyeli sığınmacıların da ülkelerin dönmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bunun ilk adımı bayram için Suriye’ye giden Suriyelilerin Türkiye\'ye dönüşlerine izin verilmemesidir. Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye\'ye geri alınmasın.\"

Görüntü Dökümü

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- Ümit Akdağın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

346 MB

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6)GÖZALTINA ALINACAĞINI ANLAYINCA SATIRLA İNTİHARA KALKIŞTI

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınmak istenen R.Ç., elindeki satırı boğazına dayayıp, intihara kalkıştı. R.Ç., daha sonra eyleminden vazgeçerek, teslim oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi\'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, iddiaya göre, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle R.Ç.\'yi polise şikayet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, R.Ç. ile konuşup, gözaltına almak istedi. Polislere direnen R.Ç., eline geçirdiği satırı boğazına dayayıp, gitmemeleri halinde intihar edeceğini söyledi. Tehditler savuran R.Ç., boğazına dayadığı satırla yürümeye başladı. Mahallelinin endişeyle izlediği R.Ç., bir süre sonra eyleminden vazgeçerek, polis ekiplerine teslim oldu. R.Ç., polis otosuna bindirildiği sırada da ekiplere güçlük çıkardı. Ekip otosunun ön koltuğuna binmekte ısrar eden R.Ç., polisler tarafından arka koltuğa güçlükle bindirildi. R.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olaydan görüntüler

Polislerin şahsı ekip otosuna bindirmesi

Haber Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) -

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7)MİDİBÜSÜN ALTINDA KALAN MOTOSİTLETLİ ÖLDÜ

İZMİR\'in Konak ilçesinde, aynı yönde giderken midibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Murat Turan (39) yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziemir\'den Bornova yönüne giden, Murat Turan yönetimindeki 33 KR 546 plakalı motosiklete, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait, A.Ü. yönetimindeki 35 PK 254 plakalı, içinde yolcu bulunmayan midibüs çarptı. Midibüsün altında kalan Turan sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, kaza sırasında kaskı takılı olduğu belirtilen Turan\'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza sonrasında Yeşildere Caddesi\'nde trafik kontrollü olarak, iki şeritten sağlandı. Midibüs şoförü A.Ü. gözaltına alınırken, Turan\'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Turan\'ın cesedinden görüntü

- Ekiplerin çatışmasından görüntü

- Trafikten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)