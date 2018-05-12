DHA YURT BÜLTENİ-14

Fikri Işık: Muhalefetin derdi Ak Parti\'yi salt çoğunluğun altına düşürmek /EK

\'CUMHURBAŞKANIMIZIN İLK TURDA ÖNEMLİ BİR FARKLA SEÇİLECEĞİNE İNANIYORUM\'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl İstişare Kurulu Toplantısı\'na katıldı. Fikri Işık, Türkiye\'nin ikinci sıçrama dönemine ihtiyacı olduğunu belirterek, \"Ülke 15-16 sene öncesine göre fevkalade önemli başarılara imza attı. Ak Parti iktidarında bugün hiç kimsenin küçümseyemeyeceği çok ama çok önemli muvaffakiyetleri gerçekleştirdi. Ancak bunların kalıcı olması için bu başarının sürdürülmesi lazım. İkinci bir sıçrama dönemine Türkiye\'nin ihtiyacı var. İkinci sıçrama döneminin de bu 24 Haziran seçimleri ile başlayacağına inanıyoruz. Bu süreç 16 Nisan referandumunda yapılan hükümet sistemi değişikliğinin hayata geçeceği ilk seçim olması açısından da çok önemli. 16 Nisan referandumunda hükümet sistemimizi değiştirdik. Halkımız destek verdi ve yüzde 50\'nin üzerinde bir çoğunlukla halkımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçişi onayladı. Şimdi bu geçişin sağlıklı olması için ve bu geçişte Türkiye herhangi bir sorun yaşamadan yoluna devam etmesi için 24 Haziran\'da da güçlü bir desteğe ihtiyacımız var\" dedi. Cumhurbaşkanı adaylarına baktığında sonucu tahmin edebildiğini söyleyen Işık, \"Özellikle cumhurbaşkanlığının ilk turda biteceğine inanıyorum. Hatta şu andaki adaylara baktığınız zaman seçimin sonucunu kestirmemek, tahmin etmemek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda önemli bir farkla seçileceğine inanıyorum. Aynı şekilde meclis çoğunluğunun da Ak Parti\'den olacağına inanıyorum. Bunun için çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan görüntüler

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın konuşması

-Detay

Haber:Dinçer AKBİR Kamera:Uğur AYDIN/KOCAELİ,(DHA)

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Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı yasa tasarısıyla ilgili olarak, toplanan paranın depreme hazırlık için belediyelere sıfır faizli kredi olarak verilip, değerlendirileceğini söyledi.

Fuzuli katlı kavşağı açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, imar barışı yasa tasarısıyla ilgili konuştu. Özhaseki, \"Geçen haftayı meşgul eden konu vardı o da imar barışı. Orada bizim söylemeye çalıştığımız şuydu: Bizim belediyeciliğimiz döneminde 50\'ye yakın mahalleyi gecekondulaşmadan kurtardık. Bunları imarlı hale getirdik. İnsanlar akan, kokan evlerden kurtuldu yepyeni evlere çıktılar. Bizim dışımızdaki birçok ilde ne yazık ki belediyeler kaçak yapılaşmaya göz yumdular. Türkiye\'nin yüzde 60\'a yakın bir kısmı kaçak yapı haline geldi. Elektrik, su bağlanması problem. Onun bir ekonomik değere dönüşmesi problem. Baştan sona problemler yumağı şeklinde devam ederken bu işi artık kesip atmak gerekir diyerek böyle bir karar alarak, imar barışını getirdik. Yasa dün akşam çıktı. Cumhurbaşkanımızda onayladıktan sonra Türkiye\'de yaşayan vatandaşların yüzde 60\'ı artık devletle mahkemelik olmaktan kurtulacak. Belediye başkanlarımız rahatlayacak. Bir de artık bu iş ekonomik değere dönecek. Oradan aldığımız parayı da kentsel dönüşümde kullanacağız. Şimdi ciddi bir para gelecek. Bu kaynak Türkiye\'nin depreme hazırlığında kullanılacak. Biz deprem ülkesiyiz, sıkıntılıyız. Topraklarımızın yüzde 66\'sı deprem bölgesinden oluşuyor. Nüfusumuzun yüzde 71\'i de yani 55-60 milyon insanımız da her an deprem olabilecek bölgelerde oturuyorlar. O zaman bizim hazırlık yapmamız gerekmiyor mu? Evlerimizi daha sağlam hale getirmemiz gerekmiyor mu? İşte bunun için toplanan parayı da belediyelerimizde sıfır faizli kredi olarak verip, değerlendireceğiz. Bunların neticesinde Türkiye\'de büyük bir dönüşüm başlayacak. Bu dönüşümden ekonomi istifade edecek. İstihdam artacak ve yepyeni kadrolara kavuşmuş olacağız. Bu yasanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

\'KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADILAR\'

Seçim sürecine değinen Özhaseki, \"40 gün sonra seçim var. Ülkemizi hayırlı olsun. Bir anda erken seçim havasına girildi. Bu dışarından çok dillendirilen bir olay olunca ekonomide de \'Şu seçimi bir atlatalım ne olacağını görelim\' beklentisi başlayınca Allah korusun sıkıntılı bir ortam başladı. Madem dışımızdaki herkes bu işe hazırız diyor biz de \'buyrun\' dedik. İlk günlerde havalı havalı konuşanlar mangalda kül bırakmayanlar bu iş ciddiye binince kara kara düşünmeye başladılar. Bizim başımız dik anlımız açık\" diye konuştu.

MUHALEFETİN VAATLERİ

Muhalefet adaylarının seçim vaatleriyle ilgili de konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, \"Bizim adaylar çıkıp vaatlere başladılar. Biri \'Beştepe\'yi emlakçıya vereceğim satacağım\' diyor. Öbürü kiraya vereceğini söylüyor. Birisi devletin uçaklarını satacağını söylüyor. Bizim bakanlığın ufak bir uçağı var ara ara kullanıyoruz. Kullanırken de emin olun Kayserili olduğumuz için hesap yapıyoruz. Türk Hava Yolları\'nın uçağıyla 8-10 kişi ile gidersek kaç lira tutar diye baktığımız zaman gidiş gelişimiz 7-8 bin liraya mal oluyor. Bizim uçak ne yakıyor? 700 liraya götürüyor, 700 liraya getiriyor. Şimdi bunu kullanmaz mısınız? Bunu sattığınız zaman elinize ne geçecek?\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Mehmet Özhaseki\'nin açıklamaları

-Genel ve detay

Haber:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

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1.2 milyon liralık gaspın şüphelileri Yunanistan\'a kaçarken yakalandı



İstanbul\'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne\'de, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul\'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

Haber:Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

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Afrin\'deki Antalyalı özel harekatçılar döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan 23 özel harekatçı, Antalya\'ya döndü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 21 Şubat\'ta Antalya\'dan Afrin\'e giden Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı 23 özel harekat polisi, 80 gün sonra sağ salim döndü. Polisler için görev yerleri olan Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Ailelerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır ve özel harekatçıların meslektaşları katıldı. Karşılama töreninde kurban kesildi, dualar okundu. Özel harekatçılar, alanda verilen kokteylde aileleri ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Özel harekatcılardan detay görüntü

- Emniyet müdürü vekili ile özel harekatcıların tokalaşması

- Özel harekatcıların ailelerinden görüntü

- Dua okunması



190 MB /// 1.43(HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Trafik kazasında hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Balıkesir\'de, dün otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Recep Koç (37), eşi Zehra Koç (36) ve küçük kızları Nurten Sena Koç (1) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Balıkesir-Savaştepe karayolunda dün saat 18.30 sıralarında iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Recep Koç, eşi Zehra Koç ve 1 yaşındaki küçük kızları Nurten Sena Koç son yolculuğuna uğurlandı. Bugün öğle namazına müteakiben Savaştepe Yolçatı Camiinde kılınan cenaze namazına, Savaştepe Kaymakamı Fikret Zaman, Savaştepe Belediye Başkanı AK Partili Turhan Şimşek ve binlerce kişi katıldı. Koç ailesinin akrabaları gözyaşlarını tutamazken, ailenin cenaze namazlarını Savaştepe İlçe Müftüsü Ali Çebi kıldırdı. Hayatını kaybeden üç kişi için de ayrı ayrı Cenaze Namazı kılınıp helallik alındı.Namazının ardından cenazeler Savaştepe ilçesinin Sarısüleymanlar Mahallesi mezarlığında defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze törenlerinden görüntü

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)

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65 yıllık çamlar \'öğrencilerde alerji yapıyor\' diye kesildi

Antalya\'da, bir okulun bahçesinde 65 yıllık olduğu belirtilen çam ağaçlarının öğrencilerde alerjiye neden olduğu iddiasıyla kesilmesi tepkilere neden oldu.

Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu\'nun bahçesindeki 65 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi tartışmalara neden oldu. Bölgede yaşayanlar, ağaçların kesilmesini polise ve belediyelere şikayet etti. Okulda çocukları bulunan veliler ise ağaçların kesilmesi gerektiğini savundu.

\'ÖĞRENCİLERDE ALERJİYE NEDEN OLUYOR\' İDDİASI

Okul Müdürü Ramazan Hekimoğlu, ağaçlardaki çam kese böceklerinin her yıl çok sayıda öğrencide alerjiye neden olduğu yönünde şikayet aldıklarını belirtti. Nisan ve mayıs aylarında 400\'ü aşkın öğrencinin bu alerji nedeniyle sağlık raporu aldığını dile getiren Hekimoğlu, ağaçları her yıl ilaçlattıklarını buna rağmen çözüm bulamadıklarını aktardı.

KARARI ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VERDİ

Ağaçlar için çözüm aradıklarını ve ilgili kuruluşlara başvurduklarını anlatan Hekimoğlu, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'nün yaptığı inceleme sonrasında ağaçların kesilmesine karar verildiğini dile getirdi. Ramazan Hekimoğlu, bazı ağaçların okulun duvarıyla bütünleştiğini, zaman zaman bu ağaçlara yıldırım düştüğünü de söyledi.

YERİNE BENJAMİN DİKİLECEK

Ramazan Hekimoğlu, kesilen ağaçların ihaleyle bir firmaya verildiğini, elde edilen paranın okul aile birliği hesabına yattığını kaydetti. Hekimoğlu, kesilen ağaçların yerine de benjamin dikeleceğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kesilen ağaçlardan detay görüntü

- Okuldan görüntü

- Ağaçlardaki çam kesesinden görüntü

- Yıldırım düşen ağaçlardan görüntü

228 MB /// 1.53(HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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25 günlük evli çifti, kaza ayırdı



Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde arkadan gelen bir aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Sercan Özdoğan öldü, 25 gün önce evlendiği eşi Kübra Özdoğan ise yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen diğer aracın sürücü O.E., tutuklandı.

Lüleburgaz\'da esnaf olan Sercan Özdoğan, 15 Nisan\'da evlendiği Kübra Özdoğan ile gittikleri İstanbul\'dan önceki gün dönüşe geçti. TEM otoyolunun Çorlu-Lüleburgaz ilçeleri arasında Sercan Özdoğan yönetimindeki 39 NP 318 plakalı otomobile, arkadan gelen O.E. yönetimindeki 41 TN 829 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Sercan Özdoğan, olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Kübra Özdoğan ile diğer araç sürücüsü O.E. ve yanındaki A.S. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı ve taraftar grubu Çarşı üyesi olan Sercan Özdoğan, ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi. Durumu ağır olan eşi Kübra Özdoğan\'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.E.\'nin yapılan kontrolünde 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. O.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber:Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)

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Paris 2 batığına dalış yaptılar

Antalya\'nın Kemer ilçesi açıklarında 1\'inci Dünya Savaşı sırasında batırılan 30 metre derinlikteki \'Paris 2\' batığına dalış yapıldı. Dalış öncesi dalgıçlar su yüzeyinde dev Türk bayrağı da açtı.

Kemer Belediyesi ile Sualtı Sporları Topluluğu tarafından \'Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği\' düzenlendi. 1\'inci Dünya Savaşı\'nda Fransa\'nın \'Paris 2\' ve İngiltere\'nin \'Alexandra\' adlı savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinliğe 40 dalış öğrencisi katıldı. Bu yıl 12\'ncisi düzenlenen etkinlikte öğrenciler 30 metre derinlikteki Paris 2 batığına dalış yaptı. Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ve dalgıçlar deniz üstünde 9x6 ebatlarında Türk bayrağı açarak İzmir Marşı\'nı söyledi. Sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük de dalış yapan grubu fotoğrafladı. Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altında görüşün güzel ve net olduğunu belirterek, geminin yıllar içerisinde çürümeye başladığını söyledi. Paris 2 batığına dalış yaparken her yıl ayrı bir heyecan duyduklarını belirten Gökoğlu, \"Batığa dalış sırasında savaş yıllarını hissedebiliyorsunuz. Zamanında centilmence bir savaş yapılmış. Bizim buradaki amacımız vatan ve millet sevgisini öğrencilere aşılamak\" dedi. Doç.Dr. Gökoğlu, öğrencilerin bu savaşın hikayesini bilmesi gerektiğini anlatarak, \"Çoğu kişi Paris 2 batığının burada olduğunu bilmez. Öğrencilere bu heyecanı ve savaşın hikayesini anlatıyoruz. Zamanında burada kahraman askerlerimizin mücadelesini ve fedakarlıklarını öğretmeye çalışıyoruz. Atatürk\'ün askerleriydi onlar. Ne mutlu o insanlara. Ne mutlu onun yanındaki askerlerine. Onlara biz bu vatanı, soluduğumuz havayı, yediğimiz, içtiğimiz şeyleri borçluyuz. Bu organizasyon için Kemer Belediyesi\'ne ve özellikle Başkan Mustafa Gül\'e çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Paris 2 batığına ilk defa dalan Hukuk Fakültesi öğrencisi Gizem Ezgi Kalkan (21) da ilk defa bir batığa dalmanın normal dalış yapmaktan çok farklı olduğunu söyledi. Kalkan, dalış sırasında çok heyecanlandığını anlatarak, \"Patlamamış top mermilerini görmek güzeldi. Gemideki açılan mermi deliklerinden geçmek ise ayrı bir heyecandı. Tekrar buraya gelip dalmayı çok isterim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dalgıçların suya girişleri

-Denizde açılan Türk Bayrağı ile birlikte İzmir Marşı\'nın okunması

-Dalgıcın denize girmesi (Gopro)

-Sualtı görüntüleri (Gopro)

-Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ile röportaj

-Türk Bayrağı ile denizden çıkış

-Gizem Ezgi Kalkan açıklama

-Türk Bayrağı ile topluluk üyeleri detay

03:50 dakika ve 430 MB (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)