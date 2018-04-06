DHA YURT BÜLTENİ-14

Çukurca\'da teröristlerden hain tuzak: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Türkiye\'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari\'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Helkopterlerin çatışma bölgesine gidişi

-Yaralı Uzman Erbaş\'ı taşıyan ambulanstan görüntü

-Detaylar

Haber:Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

=============================================

Kansere dikkat çekmek için parti binasında saçlarını kestirdi

İYİ Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, Kanser Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için saçlarını kestirdi.

İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, parti binasında kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için saçlarını kestirdi. Yıldırım, parti binasına çağırdığı berbere saçlarını kestirdi. Kanser hastalığının önemli bir halk sorunu olduğunu söyleyen Yıldırım, \"Türkiye kanser istatistiğine göre yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadın kansere yakalanmaktadır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde artış gösteren, önemli bir halk sağlığı sorunu olan kansere yönelik oluşturulan mücadele politikası etkin şekilde devam ediyor. Kanser Haftası nedeniyle siyasetçi arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve halkımıza farkındalık yaparak örnek olmak istiyorum. Neticede İyi Parti cesurların hareketidir. Cesur bir hareket sergileyerek kanserli hastalarımıza destek oluyorum. Ayrıca Batı Karadeniz bölgemizde yapılan ve yapılacak olan termik santrallere bu şekilde mesaj veriyorum. Zonguldak ilimizin ileride kanser tehdidi ile karşı karşıya kaldığını da bilelim. Hepimizin bir kanser adayı olduğunu da unutmayalım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Serhat Yıldırım\'ın açıklaması

-Saçlarını kestirmesi

4.37/boyut 281 mb

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK

==============================================

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale\'de meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişiden 1\'i olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza bugün saat 11.30 sıralarında, Çanakkale-İzmir karayolu Ayvacık Barajı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Çanakkale istikametine doğru seyir halinde olan Hikmet Karaman (72) yönetimindeki 10 HK 308 plakalı otomobil henüz nedeni belli olmayan bir şekilde yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar sürücü Hikmet Karaman ile yolculardan Hasan Sinan Sezek, Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada sürücü Hikmet Karaman\'ın eşi Ayşe Karaman (71) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ayşe Karaman\'ın cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Hikmet Karaman ve Hasan Sinan Sezek\'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otomobilden görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

=============================================

Aleyna, 3 gündür kayıp

Zonguldak\'ta, 7\'nci sınıf öğrencisi Aleyna Bozdemir (13), 3 gün önce okula gittikten sonra ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine polis, Aleyna\'nın bulunması için çalışma başlattı.

Yeşilmahalle\'de oturan Ahmet Bozdemir ile Gülay Bozdemir çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Teoman Papila Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Aleyna Bozdemir, salı günü okula gitti. Gülay Bozdemir, öğle saatlerinde okul önünde gördüğü kızından bir daha haber alamadı. Ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gülay Bozdemir, kızının bulunması için yetkililerden destek istedi. Kızının hayatından endişe ettiğini ifade eden Gülay Bozdemir, \"Salı günü saat 10.30 civarında okula gitti. Psikolojisi bozuktu. Anlayabiliyordum annesi olarak. Saat 13.00 civarında hastaneye giderken okulun önünden geçtim. Çocuğumu gördüm. Hastaneye gittiğimi söyledim. Bana psikolojisinin bozuk olduğunu, okulda dışlandığını ve arkadaşlarının kendisiyle oynamak istemediğini söyledi. \'Annem ben seni çok seviyorum\' diye sarıldı. \'Üzülme yavrum\' dedim. Saat 20.30\'a kadar bekledim. Gelmeyince eşime haber verdim. Kızımı aradık çevrede ama bulamadık. Sonra karakola gittik. İfademizi aldılar. Üçüncü kez kayboldu. Herhangi bir tartışmamız olmadı. Arkadaş gibiydik. Endişe duyduğumu anlattım karakolda. Kızımın bulunmasını istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Gülay Bozdemir ile röp, ağlaması

Aleyna Bozdemir\'in fotoğrafı

süre 3.14/boyut 364 mb

HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)-

===========================================

WhatsApp\'ta yanlışlıkla atıldığı ileri sürülen atama listesi ortalığı karıştırdı

Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir\'in daha sınav yapılmadan ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp\'tan \'Okul Müdürleri\' grubuna gönderdiği ileri sürüldü. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, \'Torpil listesi\' olarak nitelenen ve kısa sürede yayılan listeye basın açıklaması ile tepki gösterirken, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, ididalarla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

İddiaya göre, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir WhatsApp hattından, geçen, 29 Mart\'ta yanlışlıkla \'okul müdürleri grubu\'nda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı liste paylaştı. Bazı okul müdür ve müdür yadımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı ileri sürülen liste, kısa sürede yayıldı. Müracatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama başvurlarının sonucunun Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, \'torpil\' listesi olarak nitelendirildi. Uyarılar üzerine Çiçekdemir, söz konusu listeyi sildi. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, Çiçekdemir\'in yanlışlıkla paylaştığı listeye tepki gösterdi. Aydoğan, söz konusu listeden \'torpil listesi\' diye bahsederek yaptığı basın açıklamasında, \"Bu atamalarla ilgili liste bize de ulaştı. Emek hırsızlığı, adaletsizlik vardır. Yüzlerce öğretmenin alın terine, beklentisine hançer vurulmuştur. Kabul etmiyoruz, gerekli şikayetleri yaptık. Eğer bu liste aynen ya da ağırlıklı şekilde atanırsa olayın takipçisi olacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Bu emek hırsızlığına, kadrolaşmaya göz yummayacağız. Bakanlık maalesef liyakatsiz idareci atıyor. Liyakatsiz, beceriksiz, \'benden olsun\' anlayışındaki idareciler, torpil listesini yanlışlıkla paylaşmış. Beceriksiz yöneticilerin paylamışını gerekli yerlere duyurduk, tavrımızı koyduk. Paylaşım, fark edilmesinin ardından silinmiş. Daha sınavlar yapılmadan atamalar olmadan bu insanların liste yapması yüzlerce eğitimciye hakarettir\" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı\'nın müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili başlattığı mülakat sınavlarının dün başladığı, sınavların ardından puanların açıklanacağı, daha sonra ise tercih döneminin ardından Temmuz ayında da atamaların yapılacağı öğrenildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise, iddialarla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Whatsapp\'tan paylaşıldığı ileri sürülen liste

-Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)