DHA YURT BÜLTENİ-14

Çavuşoğlu: Basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları ayırmanızın vakti geldi/EK

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilk Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika törenine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, \"Basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları aranızdan ayırmanızınn vakti geldi\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Kongre Kültür Merkezi\'nde, Basin İlan Kurumu tarafından düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Prografı Sertifika törenine katıldı. Burada 1 aylık eğitimlerini tamamlayan 40 genç, sertifikalarını Çavuşoğlu\'ndan aldı. Törende konuşan Çavuşoğlu, \"15 Temmuz ülkemize dair yapılan çok büyük bir işgal girişimiydi. O gün işini layıkı ile yapan herkese teşekkür ediyorum. Demokrasinin, vatanın, Türkiye\'nin yanında hiç şüphesiz saf tutarak bu noktada üzerine düşeni layıkı ile yerine getiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Biz amacımıza matuf, basın ahlak ve ilkeleri doğrultusunda görevini ifa eden arkadaşlarımızı yüceltmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerin de, basın adına ortaya çıkan ancak basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları aranızdan ayırmanızın vakti geldi. Şantaj, menfaat ile aracı olmak isteyenleri içinizde barındırmayın. Vatan, millet ve mukaddesat söz konusu olduğunda, bunları bir tarafa koyarak, adeta terörizmin yanında rol alan basın özgürlüğünün arkasına gizlenen kişileri biliyoruz. Ama ne olursa olsun bu kişileri ayıklamamız, temizlememiz ve yüz vermememiz gerekiyor\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım ilçesinde Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışını da gerçekleştirdi. Çavuşoğlu\'na, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çavusoglu\'nun acıklamaları

SÜRE: 2 dakika 1 saniye, 221 mb

SÜRE: 6 dakika 10 saniye,BOYUT: 712 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Sokak ortasında eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı

Niğde’de Coşkun Yıkılmaz, ayrılma aşamasında olduğu eşi 33 yaşındaki Sibel Yıkılmaz\'ı sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınvalidesi 85 yaşındaki Şaziye Yıkılmaz\'ı da ağır yaraladı.

Olay, Selçuk Mahallesi\'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz\'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle 10 gün önce annesi Şaziye Yıkılmaz\'ın evine taşındı. Bugün ikindi saatlerinde aynı zamanda akrabası olan eşinin bulunduğu evin olduğu bölgeye gelen Coşkun Yıkılmaz beklemeye başladı. Annesi Şaziye Yıkılmaz ile birlikte sokağa çıkan Sibel Yıkılmaz\'ın arkasından gelen Coşkun Yıkılmaz, tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir araçla olay yerinden kaçan şüpheli ise kent merkezinde polislerce yakalandı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, çok sayıda boş kovan topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltındaki şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Olay yeri incelemeden görüntü

- Detay görüntüler

Süre: 01\'25\"Boyut: 94 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Kahramankazan\'da hayvan yüklü TIR devrildi

Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde büyük baş hayvan yüklü TIR devrildi, kaçan hayvanlar ise besi çiftliği çalışanları tarafından yakalandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kahramankazan Fethiye Mahallesinde yaşandı. Yenikent\'te bulunan besi çiftliğinden aldığı 30 adet büyükbaş hayvanını kesimhaneye götüren Beytullah Kaya idaresindeki 06 FH 9058 plakalı TIR şarampole yuvarlandı. Kaza da sürücü Beytullah Kaya yara almazken, olay yerinde beş büyükbaş hayvan kasaplar tarafından kesildi. Kaza sonrası bölgeye kaçan diğer hayvanlar ise besi çiftliği çalışanlarından tarafından yakalanarak, yaya olarak besi çiftliğine götürüldü.



Görüntü dökümü:

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-TIR\'dan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Hayvanların toplanması

-Detay

Haber:Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)

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Bursa\'da camını kırdıkları araçtan 68 bin dolar çalan şüpheliler aranıyor

Bursa\'da, park halindeki aracın camını parke taşıyla kıran kimliği belirsiz şüpheli, içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak, olay sırasında gözcülük yapan iki arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. Polis şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, finans işleriyle uğraşan Melih S. (38), bankadan çektiği 68 bin doları koyduğu çantayla aracına binip ayrıldı. Yolda çektiği paranın makbuzunu unuttuğunun farkına varan Melih S. geri döndü ve içinde 68 bin dolar bulunan çantayı arabada bırakıp tekrar bankaya girdi. Bu sırada aracını park ettiği yerin çevresindeki 3 kişiden ikisi çevreyi gözetlerken diğer şüpheli ise elinde parke taşıyla arabaya yaklaştı. Diğer iki şüpheli de etrafında durup onu gizlemeye çalıştı. Bu esnada kimliği belirlenemeyen şüpheli elindeki taşla otomobilin camını kırıp içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak kaçtı. Diğer iki arkadaşı da ters yöne doğru koşarak gözden kayboldu. Aracın sahibi Melih S., aracının başına geldiğinde içi para dolu çantanın çalındığını gördü. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üazerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis güvenlik kameralarından teşhis ettiği şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Parası çalınan sürücü ve araçtan görüntüler

Haber:Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



