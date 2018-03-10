DHA YURT BÜLTENİ-14

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde katıldığı Anadolu İmam Hatip Lisesi açılısında Türkiye\'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunu ifade ederek, \"Mecliste bir kanun çıkıyor, o kanun çıktıktan sonra 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız. 600 binin üzerinde öğretmenimizin Milli Eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde tamamlanan eğitim yatırımlarının açılış programına katıldı. Bakanlar Eroğlu ve Yılmaz karayoluyla geldiği ilçede Edirne Valisi Günay Özdemir ile birlikte yapımı tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Bakan Eroğlu ve Yılmaz\'a partisinin gençlik kolları üyeleri üzerinden \'Afrin\'e selam olsun\' yazılı zeytin dalı verdi. Açılışı yapılan okulun bulunduğu sokak Ak Parti bayraklarıyla donatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafı asıldı. Programın yapıldığı okul bahçesinde ise Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın büyük posterleri asıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden eski bakanlardan Edirneli Kemal Unakıtan\'ın eşi Ahsen hanımın annesinin Uzunköprülü olduğunu ifade ederek, açılışı yapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin adının Kemal Unakıtan olmasını önerdi. Türkiye\'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, \"Türkiye\'nin en öncelikli konusu eğitim, eğitimden öncelikli bir konu yoktur. Belediye başkanı, belediye başkanlığına gittiğinde önce eğitim için ne yapabiliriz, ondan sonra şehre ilişkin diğer projeler gündeminde yer alması gerekiyor. Enerji Bakanı önce eğitim için ne yapabiliriz, ondan sonra enerjiyle ilgili projeleri düşünmesi lazım. Orman ve Su İşleri Bakanı, önce eğitimle ilgili ne yapabiliriz ondan sonra diğer kendi alanındaki projeleri sıralamaya koyması lazım. Eğitim olmazsa diğerlerinin hiç bir gerçekleşmez\" dedi.

Hükümetin eğitim alanındaki yatırımlarını anlatan Bakan İsmet, 80 kişilik sınıflarda öğretmenlerin öğrencilerine vakit ayıramayacağını belirterek, şöyle dedi:

\"80 kişilik sınıfta öğretmen öğrencisine bir dakika ayırabilir mi? Ayıramazsa siz kaliteli bir eğitimden bahsedebilir mi? Peki ne yapmak lazım? 584 binin üzerinde öğretmen atadık. Bugün gördüğünüz 3 öğretmenden 2\'si bizim dönemimizde atandı. Şimdi 20 bin öğretmen daha alacağız. Mecliste bir kanun çıkıyor, o kanun çıktıktan sonra 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız. 600 binin üzerinde öğretmenimizin Milli Eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısını makul hale getirebilmek için mutlaka öğretmen sayısını arttırmamız lazım. Türkiye\'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı biz geldiğimiz 28 idi, şimdi 17\'ye düştü. Bu değer ile İngiltere ile aynı, Japonya\'da aynı Güney Kore ile aynı değerlere sahibiz Fransa\'dan da iyiyiz\"

EROĞLU: OKUL BAHÇELERİNİ YEŞİLLENDİRDİK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise tüm Türkiye\'de okulların bahçelerini proje kapsamında yeşillendirdiklerini belirterek, \"Bütün Türkiye\'de \'okullar hayat olsun\' projesiyle okul bahçelerini ağaçlandırıyoruz. Şuana kadar 47 bin 460 okul bahçesini ağaçlandırdık. Okullar çiçek gibi oldu. 8.5 milyon fidan dikildi. Hepsine çardak kuruldu. Çocuklar gerçekten çok mutlu bu Edirne\'mizde de 181 okul bahçesine de 16 bin 100 fidan diktik tamamını da yeşillendirdik. Eksiklerimiz var tamamlanması için talimatları verdik. Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin arsasını Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi, teşekkür ederiz. Devletten yer almak bazen bir ülkeden yer almaktan daha zordur biliyorsunuz\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekilerle kurdele kesilerek eğitim yatırımlarının açılışı yapıldı. Bakanlardan İsmet Yılmaz Uzunköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ni gezdikten sonra Uzunköprü\'den ayrılarak İstanbul\'a gitti. Bakan Eroğlu ise programının devamı için Edirne\'ye geçerek Vali Özdemir\'i makamında ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-Okulun yoluna asılan parti bayrakları

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresi

-Bakanların gelişi ve karşılanması

-Partililerin zeytin dalı vermesi

-Açılışa katılanlar

-Okul binası ve genel görüntüleri

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Bakan Eroğlu\'nun konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)-

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Reyhanlı’dan Mehmetçiğe sıcak yemek

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında her gün Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nden Mehmetçiğe sıcak yemek gönderiliyor.

Reyhanlı İlçesi’nde aileler adeta birbirleri ile yarış yaparcasına günlük sıcak yemek yaparak Afrin’de görevli Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere görevlilere teslim ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de yaptıkları, pilav, dolma sarma, kavurmalar ile lahmacunları gönderdi. Yemekleri hazırlayan Bahar Kılıç ve Emine Kılıç dün akşamdan bu yana heyecanlı olduklarını söyleyerek, \"Mehmetçiğimiz için yemek yaptık. Dualarımız askerlerimizle. Allah annelerin yüreklerini yakmasın. Onlar orada bizim için mücadele ediyorlar\" dedi.

Cemal Vural ise Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe başarılar dilerken, annelerin kendi elleri ile hazırladıkları yemekleri Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe ulaştırdıklarını belirterek, “Görevli olan Mehmetçiklerimizin anneleri rahat uyusunlar. Evlatları bizlere emanet. Kzıl elma ruhu ile yola çıkan Mehmetçiğimizi sonuna kadar destekliyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yemekler pişerken

- Lahmacunlar

- Kavurmalar

- Yemek yapanlar röp.

- Cemal Vural röp.

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA

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Afrin yakınındaki Halidiye köyü teröristlerden temizlendi

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’in Halidiye köyü yoğun çatışmaların ardından teröristlerden temizlenerek özgürleştirildi.

Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında hızla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, dün kontrol altına alınan Meryemeyn köyünde bu sabah toplandı. Burada birkaç gruba ayrılan ÖSO güçleri, bölgede bulunan terör örgütü denetimindeki köylere yönelik operasyon başlattı. ÖSO güçlerinin operasyon düzenlediği köylerden birisi de Afrin kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Halidiye köyü oldu.

Köye ağır silahlarla yaklaşan ÖSO güçleri ile ateş açan teröristler arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çatışmalar sırasında teröristlerin bulunduğu bazı mevziler ile toplanma alanları TSK tarafından Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldı. TSK’nın baskı ateşi ile önü açılan ÖSO güçleri, köyün içerisine girerek teröristlerle çatışmayı sürdürdü. 2 saatlik çatışmanın ardından teröristlerden temizlenen köy, TSK ve ÖSO denetimine girdi.

Çevresinde tünel ve hendekler kazılı olan, aynı zamanda hâkim noktalarına silindir kule inşa edilen ve yoğun çatışmaların ardından teröristlerden arındırılan köyde, tuzaklanmış patlayıcı arama tarama çalışması başlatıldı.

Öte yandan, terörden temizlenen köylere sivillerin geri dönüşü de devam etti. Son günlerde teröristlerden arındırılan köylere siviller eşyalarıyla geri dönerken, bazı ÖSO üyelerinin, araçların plakalarındaki ‘Afrin’ yazısını sprey boyayla boyayarak kapattığı görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER-KAMERA: Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)

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\'Türkiye ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi veriyor\'

ÇELİK - İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye\'nin ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğini söyledi.

Çelik İş Sendikası İskenderun Şubesi\'nin genel kurulunda konuşan Değirmenci, \"Cennet vatanımızın, varlığı ve bağımsızlığı, özellikle son yıllarda, büyük saldırılara maruz kalmaktadır. FETÖ’sü, PKK’sı, PYD’si ve DEAŞ’ı bir olmuş, adeta nöbetleşerek, Türkiye’yi hedef tahtasına koyup, saldırıya geçmişlerdir. Tüm bu saldırılarla, ümmetin son ve tek kalesi düşürülmek istenmektedir. Bugünkü verilen bu mücadele, ülkemizin adeta İkinci Kurtuluş Savaşı’dır\" dedi

Görüntü Dökümü

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- Afrin harekatı ile ilgili video kilip

- Kongreye katılanlar

- Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci konuşması

- Orhan Karasayar’ın konuşması

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin haddi değildir

BAŞBAKAN Yardımıcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın islamın güncellenmesi konusundaki açıklamasının bazı çevreler tarafından çarpıtıldığını vurgulayarak \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın imanını, Kuran ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir\" dedi.

İl Özel İdaresi Bilgilendirme toplantısına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Bekir Bozdağ, toplantı sonrasında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'islamın güncellenmesi\'ne yönelik açıklamasını anımsatması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

\"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imanını, kuran ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir. Recep Tayyip Erdoğan aklı erdiği günden beri Allah ve Resulünün yolunda sadece sözleriyle değil, eylemleriyle mücadele eden ve bunun için de bedel ödeyen bir liderdir. Bugün baktığınız zaman pek çok çevre FETÖ’cüsünden, PKK’sından başkaca terör örgütlerine kadar Cumhurbaşkanımıza düşmanlığı en büyük meziyet sayan zavallıcılarına kadar herkes hücum ediyor. Onlar dönüp kendilerine baksınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın imanı, ihlası, ameli samimiyeti ortadadır. Buna laf söyleyen çamur atanlar bu gerçeği değiştiremezler. Sayın Cumhurbaşkanımızı buradan yıpratamazlar. Bunlar sadece kendi ahlaksızlarını, kendi seviyesizliklerini, kendi zavallılıklarını ortaya koyacaktır. Onun Allah ve Resulüne sevdalı, mümin olduğuna milyarlar şahittir\"

\"HİÇBİR İŞÇİMİZİN, ÇİFTCİMİZİN MAĞDURİYETİ OLMAYACAK\"

Bekir Bozdağ, daha sonra partisinin 5. İl Kadın Kolları Kongresine katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin şunları söyledi:

\"Bizim şeker fabrikalarını özelleştirirken hedefimiz bu fabrikaların daha verimli bir şekilde işletilmesini, bulundukları illere ülkemize ve çiftçimize daha faydalı hale getirilmesini sağlama hedefini taşımaktadır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini AK Parti hükümetleri hiçbir zaman söylemedi. Biz her zaman özelleştirmeden yana olduğumuzu söyledik. Yozgat’ta da Sorgun Şeker Fabrikasına gittiğimizde de biz işçilerimizin yüzüne de bunu söyledik, kimseyi aldatmadık, kimseyi kandırmadık. Hiçbir işçimizin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Yozgat pancar üretiminde Türkiye’de en başta yer alan ilimizdir. Pancar üretecimiz mağdur olmayacaktır. Üretim alanlarında bir daralma yaşamayacak, azaltılmaya gidilmeyecek. Kotasını kullanmayan fabrika olduğu zaman o fabrikanın kotası iptal edilecek başkalarına verilecektir. Kim ki çiftçimizi mağdur edecek bir şeye giderse ona verdiğimiz hakkı alacağız. Çiftçimizin hizmet bedeline yansıtacağız. Çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyeti kesinlikle olmayacak\"

\"SAYIN KILIÇDAROĞLU, KİMİNLE ANLAŞTIYSAK AÇIKLA, BİZ DE ÖĞRENELİM\"

Nişasta bazlı şekerin kotasının artırılacağı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken Bekir Bozdağ şöyle devam etti:

\"Ana muhalefetin lideri geçen dile getirdi. ‘Nişasta bazlı şekerin kotasını artıracaklar, milletimizin sağlığıyla oynayacaklar. Anlaşmayı açıklayın’ dedi. Böyle bir anlaşma yok. Nişasta bazlı şekerin kotasını artırmak diye bir şey yok. Ben buradan diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu, kiminle anlaştıysak lütfen anlaştığımız kişinin devlet varsa devletin, şirket varsa şirketin adını açıkla. Biz de öğrenelim. Bütün Türkiye\'de öğrensin. Ben buradan söylüyorum. Başbakanımızda söyledi. Biz tam tersini yapacağız. Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan adımlar atacağız. Özelleştirme bitmeden önce bunu yapacağız. Bunun sebebi de şeker pancarı üretiminden şeker üretiminin daha fazla yapılmasını sağlamak. Şeker fabrikalarının saygın bir şekilde çalışmasını temin etmek ve pancar üreten çiftçimizi korumak ve halkımızın sağlığına daha büyük önem vermek maksadıyla bunu yapacağız ve bu adımı da atacağız. Ben merak ediyorum bu kotayı azalttığımızda milletin gözüne baka baka yalan söyleyenler hangi açıklamayı yapacaklar. Onun için biz ne yaptığımızı biliyor ve hangi adımlar atacağımızı çok iyi biliyoruz. Fabrikaların özelleştirilmesi hem bulundukları illere hem çiftçilere hem de ülkemize büyük yararlar sağlayacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılama

-Toplantı salonunda detay görüntüler

-Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın soruları yanıtlaması

-Kongre

-Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın kongrede konuşması

Haber-Kamera: Halit YILMAZ /YOZGAT- (DHA)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Dinin ahkamlarının değişeceği yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İslam\'ın temelinde olanların belli olduğunu belirterek, \"Dinin ahkamlarının değişeceği yok. Bunu bu tür anlayanlara da Cumhurbaşkanı cevabını vermiştir\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Düzce\'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Yazıcı yaptığı açıklamada, \"Önemli süreçten geçiyoruz. Afrin operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Hayati derecede önemli. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye devleti güçlü bir devlet, hükümet güçlü bir hükümet. Hem devletimizi, hem hükümetimizi temsil noktasında olan Cumhurbaşkanımız da güçlü liderliği ile vizyoner kişiliği ile öncü rol onuyor. Afrin operasyonunda dış politikada güvenliğimizle alakalı güvenliği sağlama amacına dönük hedefi bu olan ülkemizin güvenliğini korumaya yönelik bir hareket olarak niteliyoruz. Askerlerimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. İnşallah fazla zayiat vermeden Afrin ve bölgesini güvenli boyuta vardırırız\" dedi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İslam\'da güncelleme söylemi ile ilgili olarak, \"Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri, Türkiye\'de belli zamanlarda hiç görmediğimiz tarzda toplumun önemli unsurlarını tahkir ve tezyife varacak boyutta dinde yeri olmayan hurafe diyeceğimiz tarzda, fantezi diyeceğimiz içerikte ve bunu din adına söylem haline getiren kişiler var. Onların isimlerini zikir etmeme gerek yok. Bunlar saçma sapan değerlendirmelerdir. Toplumun bir bölümü bu söylemleri duyduktan sonra meczuptur diye sorgulamadan, söylemini ve kendisini bir kenara bırakmadan bir metaıymış gibi gündem oluşturmak isteyenler var. Bunlar karşısında biz duyarsız ve seyirci kalamayız. Cumhurbaşkanımız bu tür gelişmelere karşı çok doğru bir duruş sergilemiştir. Yoksa dinin ahkamlarının değişeceği yok. Bunu bu tür anlayanlara da Cumhurbaşkanı cevabını vermiştir. Yorumlar var, mezhepler var, değişik görüşler var ama İslam\'ın temelinde olanlar bellidir. Bunları dillendirmeliyiz. Milletin kafasını karıştıracak, bu kutsal dinimizin güzel değerlerini başkalarının tahkir ve tezyif etmesine sebep olacak eylem ve söylemlerden kaçınmak gerekir\" diye konuştu.

Hayati Yazıcı daha sonra partisinin düzenlediği Siyaset Akademisi\'nin ilk dersine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hayati Yazıcı\'nın açıklamaları ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Halk otobüsünde kalp krizi geçiren vatandaş öldü

SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde özel halk otobüsüne binen Fatih Gümüş, kalp krizi geçirdi. Vatandaşların müdahale etmesine ve otobüsün hastaneye gitmesine rağmen Fatih Gümüş, kurtarılamadı.

Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. PTT Samsun Bölge Müdürlüğü\'nde görevli Fatih Gümüş, Hançerli mahallesinde Aydın Çalık\'ın sürücüsü olduğu halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra rahatsızlanan Fatih Gümüş\'e ilk müdahaleyi yanında oturan bir vatandaş yaptı. Otobüs şöförü ise içinde yolcusu olan otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne çevirdi. Hastaneye götürülen Fatih Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Gümüş\'ün rahatsızlanması ve vatandaşların müdahalesi ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Otobüsün güvenlik kamerasından otobüsün hastaneye girmesi

-Otobüsün güvenlik kamerasından Fatih Gümüş\'ün fenalaşması

-Otobüsün güvenlik kamerasından vatandaşların müdahale etmesi

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Kavaklıoğlu: ABD ve Avrupa\'da \'Osmanlı korkusu’ oluştu

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu, “Osmanlı’yı unutmuşlardı ama AK Parti iktidarları döneminde yapılan işler, elde edilen başarılar tekrar onlarda bir Osmanlı sendromu, Osmanlı korkusu oluşturduö dedi.

Yalova’da AK Parti Siyaset Akademisi’nin ilk dersine konuşmacı olarak TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu,soğuk savaş döneminin bitmesiyle yaşanan gelişmelere değinirken, \"Hem ABD’de, hem de Avrupa’da büyük sıkıntılar var. Bir kere dünyanın serveti, zenginliği doğuya kayıyor. Batı’dan doğuya doğru servet kayıyor. Avrupa çok olağanüstü bir dönem geçiriyor. Avrupa nüfus olarak azalıyor gittikçe ve yaşlanıyor. Çok yaşlı bir nüfusu var. Böyle olunca dışarıdan gelen adamlar iş buluyorlar, meslek ediniyorlar. Fakat şöyle bir sıkıntısı var Avrupa’nın... Gelen insanların hepsi Müslüman. Güneyden Fas, Tunus, Cezayir. Öbür taraftan Afganistan, Pakistan, Irak, İran, Suriye, Türkiye. Buralardan gelenler Müslüman. Öyle bir hal aldı ki Belçika’nın başkenti Brüksel’de şu anda en çok konulan isim Muhammet. İkincisi Melih, üçüncüsü Ayşe\" dedi. Bu durumun Avrupalıları tedirgin ettiğini belirten Kavaklıoğlu, \"Bu trend bu şekilde devam ederse 20 sene sonra Avrupa’da Müslüman nüfusu Hıristiyan nüfusu geçecek. En büyük endişeleri de bu. Artı mikro milliyetçilik patladı orada. Şu anda AB’nin dağılması konuşuluyor ama bence AB’nin dağılmasında önce orada ülkeler parçalanacak. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Avrupa’da 50’ye yakın yeni ülke çıkabilir. Bu endişeler, bu korkular orada milliyetçi, yabancı düşmanlığı söylemlerini, İslam karşıtı söylemleri artırdı. Artırınca seçimlere giren marjinal küçük partiler çok büyük oylar almaya başladı. Ayrılıkçı partiler çok büyük oylar almaya başladı. Bunun çaresi yok. Avrupa Müslüman olacak. Biz orada etkili olacağız Allah’ın izniyle. Ben bundan eminimö diye konuştu.

\"YAHUDİ LOBİSİNE TESLİM OLDU\"

ABD’nin karmaşık bir yapıda olduğunu kaydeden Kavaklıoğlu, şöyle konuştu:

“Amerika’ya bakıyorsunuz, küçük devletçikler var, onlar bir araya gelmiş birleşik devlet olmuş. Karşınızda klasik bir devlet var diye düşünüyorsunuz. Oysa ABD yapı olarak öyle bir devlet değil. ABD şirketler devletidir. Orada çok olağanüstü büyük şirketler var. Onların çok büyük sermayeleri var. Onlar hem dünyayı hem Amerika’yı yönetiyorlar. Şimdiye kadar yönetiyorlardı. Bu sermayenin yüzde 65-70’e yakını da Yahudi sermayesi. Amerika’da yine çok başlılık var. Bir Pentagon var, Başkan var. İş alemi lobileri var, Dışişleri Bakanlığı var. Şu anda da her kafadan bir ses var. Bu konuda kendi aralarında uzlaşamıyorlar. Özelikle son Başkan Trump’ın seçilmesiyle bu tamamen gün yüzüne çıktı. Eskiden derin devletin dediği her şey olurdu. Çok tuhaf bir adam başkan seçildi. Sıra dışı insanlar atıyor, sıra dışı işler yapıyor. Sıra dışı şeylerle kazandı zaten seçimi. Beklenen bir adam değildi. Neticede o da Yahudi lobisine teslim oldu. Kendisini, kendi arkasını kurtarabilmek için Yahudi lobisine teslim oldu. Bunları, Kudüs kararına baktığınız zaman rahatlıkla görebilirsiniz. Teslim oldu.ö

OSMANLI KORKUSU

Kavaklıoğlu, konuşmasının sonunda “Türkiye’ye gelince... Hem Amerika’nın hem de Avrupa’nın aklına Osmanlı geliyor. Osmanlı’yı unutmuşlardı ama AK Parti iktidarları döneminde yapılan işler, elde edilen başarılar tekrar onlarda bir Osmanlı sendromu, Osmanlı korkusu oluşturdu. Bunlar tekrar Osmanlı oldular diye endişelendiler. Öyle mi, öyleö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kavaklıoğlu konuşma

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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