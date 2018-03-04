DHA YURT BÜLTENİ-14

AFRİN\'DE KULLANILAN MİLLİ SİLAHLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'in teröristler temizlenmesi için 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nda yerli üretim silahlar kullanılıyor.

Görüntü Dökümü

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-YERLİ ÜRETİM SİLAHLAR VE ÖZELLİKLERİNİN ANLATILDIĞI VİDEO

Haber: (DHA)

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TSK: ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2516\'YA ULAŞTI

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bugün Afrin\'e bağlı Racu beldesi ile birlikte 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını açıkladı. Harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 2 bin 516\'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 03 Mart 2018 tarihinde, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaşmıştır.\"

Haber: Mücahit YOLCU / Kilis (DHA)

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Başbakan Yıldırım: Kız çocukların okullaşma oranı yüzde 82

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 42\'den yüzde 82\'ye çıkardıklarını söyleyerek, \"Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki \'biz iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz.\' Uyan da balığa gidelim. Ak Parti o desteği veriyor zaten. Yeni bir şey söyle. Yapılanı söyleme\" dedi.

Konya\'dan Kütahya\'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Yeni Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti İl kadın Kolları 5\'inci Olağan Kongresine katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada Afrin\'de destanlar yazan kahraman Mehmetçiğe Kütahya\'dan selamlar gönderdiğini söyleyerek şöyle devam etti:

\"Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu güne kadar bu güzel ülke için istikbalimiz için canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Afrin şehitlerimize de Allah\'tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. 81 milyon vatandaşımızın yaşlısıyla genciyle büyüğü ile küçüğü ile bir millet onların arkasındadır. Orada, o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek. Tarih boyunca nice tuzaklar görmüş hepsinin de üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız. Bizi üç beş terör örgütü ile tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri ekonomik krizler eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün hesap çarşıya uymaz. Bu gün artık ekonomimiz Allah\'a şükür güçlü, dimdik ayaktayız. Türkiye 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 10\'nun üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara oldu.\"

Başbakan Yıldırım, Kütahya ve çevresindeki ilere bölünmüş yollar yaptıklarını belirterek, \"yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Yolları böldük ama Türkiye\'yi böldürmedik\" dedi.

Kütahya\'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Hava Limanı olduğunu da belirten Başbakan Yıldırım, buradaki yolcu sayısının arttığını ve artmaya devam edeceğini söyledi.

Kütahya\'ya yüksek hızlı treni de getireceklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, \"kadın, engelli, gençlere ilave iş sağlayan işverenlere prim desteği vereceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatına daha fazla katılması için gündüz kreş, bakımevlerinin kadın işverenlerden yaptıranlardan vergi almayacağız. Türkiye\'nin gücüne 15 yıldır güç katıyoruz. Ak Parti milli iradenin temsilcisidir. Ak Parti Türkiye\'nin partisidir. Türkiye Ak Parti ile güçlendi, Ak Parti ile büyüdü\" diye konuştu.

\'UYAN DA BALIĞA GİDELİM\'

Kadınların daha fazla siyasette yer alması için, daha etkin hale gelmesi için her türlü imkanı seferber ettiklerini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na da yüklenerek şunları söyledi:

\"Kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 42\'den yüzde 82\'ye çıkarttık. Yükseköğretimde, üniversitede eğitim alan kız çocuklarımızın oların yüzde 12\'den yüzde 44\'e çıktı. Bunu bilmeyen birileri var mı? Elbette var. Başta ana muhalefet partisi, onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyor? 20 şubatta grup toplantısında diyor ki \'biz iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz.\' Uyanda balığa gidelim. 15 yıldır Ak Parti bu desteği veriyor zaten kardeşim. Söyleyeceksen yeni bir şey söyle. Bir de çıkmış şehitlerimiz geliyor, cenazeler oluyor bayrak asalım. Sen bayrağı cebine koyup Hakkari\'ye giderken bizim bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde, Türkiye\'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyoruz.

\'KAYBEDECEKLERİNİ ŞİMDİDEN ANLADILAR\'

Tabi ki güzel bir şey. Bayrağımız bizim canımız, rengi bizim kanımız, hilali yıldızları her bir şehidimizin birer nişanesidir.\"

Başbakan Yıldırım Ak Parti ile çamur siyaset, tembellik siyasetin son bulduğunu söyleyerek, \"artık yan gelip yatarak her seçimde zafer nidaları atarak çıkanların miyadı doldu. İnşallah Cumhurbaşkanlığı sistemi ile milletin halini memleketin geldiği yere bilmek boş boş konuşanlar, atan tutanlar teslim olarak. Çamur siyaseti yapanlar siyaset sahnesinden silinecek. Dün halk oylamasında hayırda bir olalım diyenler bugün milli duruş ,yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz oların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini görüyorlar. Kaybedeceklerini şimdiden anladılar. Onun telaşını yaşıyorlar. Kongrelerimizin şu heyecanı salondaki coşku onların uykularını kaçırıyor.\"

Görüntü dökümü:

-Başbakan Yıldırım\'ın katıldığı etkinlikte detay görüntüler bulunuyor

(NOT: Kürsüde konuşma görüntüleri 4 parça halinde önceden geçildi)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

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Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü



AKSARAY’da iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ç.A.(18), arkadaşı Nurullah Akpınar’ı (19) evinde av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli Ç.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ç. A., arkadaşı Nurullah Akpınar ile görüşmek için evine gitti. Nurullah Akpınar ile arkadaşı Ç.A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A., evde bulduğu av tüfeğiyle Nurullah Akpınar’a ateş etti. Ağır yaralanan Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine beldeye gelen jandarma ekipleri, Ç.A.’yı evin bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Nurullah Akpınar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan Ç.A., ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli Ç.A.,’nın sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Jandarma ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)

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Yüksek dozda uyuşturucu öldürdü

ANTALYA’da, Nezir Bilgier (31), koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 182 Sokak’taki Kaan Apartmanı’nın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Nezir Bilgier, akşam saatlerinde girdiği odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenen yakınları odaya girince Nezir Bilgier’i kolunda enjektör ile yerde hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nezir Bilgier’in yüksek dozda uyuşturucu aldığını ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri apartmanın giriş kapısına yakın bir noktada kanlı bir enjektör daha buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nezir Bilgier’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polis ekiplerinden detay

Apartmandan detay

Balkondan detay

Dairenin pencerelerinden detay

Yerdeki kanlı enjektörden detay

Olay yeri inceleme ekiplerinin enjektörde inceleme yapması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Polisler arabasını bağlayınca, çatıya çıkarak intihara kalkıştı



ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar ilçesinde, denetim yapan polislerin sigortası yaptırılmadığı ve ruhsatı olmadığı için trafikten men ettikleri hafif ticari aracın sahibi kadın, 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisler araç sahibi kadını güçlükle ikna edip aşağıya indirdi.

Olay Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları 31 RG 541 plakalı hafif ticari aracı sigortasının yaptırılmadığı ve ruhsatının araçta olmaması nedeniyle trafikten men etti. Araç çekiciye yüklendiği sırada, araç sahibi olan kadın, 3 katlı binanın çatısına çıktı. Aracının götürülmesi halinde aşağıya atlayacağını söyleyen kadını polisler ikna etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil servis ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, güçlükle ikna edip aşağıya indirdikleri kadını, daha sonra emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonu ile çekilmiş görüntüde kadının çatı oluşu

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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