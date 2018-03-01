DHA YURT BÜLTENİ-14

Otomobil park halindeki araçlara çarptı

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolün araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durdu. Kaza anı güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Kaza Osmancık İlçesi Org. Ahmet Çörekçi Caddesi’nde sabaha karşı meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 19 HP 705 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, cadde kenarında park halinde bulunan 58 BT 173 plakalı minibüse, ardından da 78 BV 356 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada üç araçta hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anını gösteren g üvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)-

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Afrin\'deki polis ve askerler için kurban kesildi

ESKİŞEHİR\'de daha önce merkeze bağlı köy olan Nemli Mahallesi sakinleri, Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan asker ve polisler için kurban kesti.

Kurban kesim töreni Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Şehit Zafer Koyuncu Atış Poligonu\'nda yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Bekir Gerek, Nemli Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Koçhan ile çok sayıda kişi katıldı. 35 koçun kurban edildiği törende İl Müftüsü Bekir Gerek, Afrin\'deki asker ve polisler için dua okudu.

Emniyet Müdürü Engin Dinç yaptığı konuşmada, Afrin\'e Eskişehir\'den de özel harekat polislerini gittiğini belirterek \"bugün Nemli köyü muhtarımız, oradaki vatandaşlarımızla birlikte 35 tane kurbanı Arin\'deki askerlerimizin, polislerimizin beladan ve musibetlerden koruması için kesiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Allah ordumuza, polisimize zeval vermesin\" dedi.

Nemli Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Koçhan da, \"Ocak ayında başlayan ve halen devam etmekte olan Zeytin Dalı harekatındaki askerlerimiz ve polislerimizin yanında olduğumuzu beyan etmek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Allah kazasız, belasız dönmelerini nasip etsin. Mevzu vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Bizim için askerimiz, polisimiz her şeyden önemlidir\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bir koç temsili olarak kurban edildi. Diğer kurbanlıkların ise mezbahada kesilip, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Vali Yardımcısı ve beraberindekilerinin özel harekat polisleriyle tokalaşması,

-İl Müftüsünün dua okuması,

-Kurban kesilecek koçun görüntüsü,

-Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç\'in gazetecilere açıklamada bulunması,

-Nemli Köyü muhtarı Halil İbrahim Koçhan\'ın konuşması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Askeri konvoy dikkat çekti

ANKARA’dan, Sinop’a gelen çok sayıda askeri araç, kentte merak uyandırdı. Askeri araçların füze deneme atışları için kente geldiği belirtildi.

Ankara\'daki askeri birliklerden çıkış yapan askeri araçlar, Sinop\'ta vatandaşların dikkatini çekti. Azerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu askeri araçların bölgedeki, Roketsan mevkiine doğru geçiş yaptıkları gözlendi. Askeri araçların, füze deneme atışları için şehre geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü :

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- Askeri araçlardan detay

Haber-Kamera : Esra AKSU/SİNOP,(DHA)

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Kocaeli\'de terör propagandasına 2 gözaltı

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik Gebze\'de operasyon düzenledi. Operasyonda, B.A. ve T.K. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dergi ve kitaplar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 kişi Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeden görüntüler

2 kişinin adliyeye sevk edilmesi

Dosya adı kcl sosyal medya gözaltı

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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81 yaşındaki kadına kaçak su gözaltısı (2)

ASKİ\'DEN AÇIKLAMA

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ\'ın ifadeye götürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Oprukçu, yaşlı kadının gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını ve konunun hukuki bir süreçten kaynaklandığını belirtirken, şöyle konuştu:

\"2016\'da kaçak su kullanımından dolayı kaçak saatin ardından ayrı bir şebeke düzenlendiği belirlenmiş, arkadaşlarımız bunun üzerine 1040 lira ceza kesmişler. Bu cezanın ödenmemesiyle suç duyurusunda bulunulmuş. Bunun üzerine 8 kez duruşma yapılmış, 8 kez davete icabet edilmediği ve ifade vermediği için polis nezaretinde ifadeye götürülmüş. ASKİ\'nin 81 yaşındaki bir kadını mağdur etme gibi bir durumu söz konusu değildir. Burada işleyen hukuki bir süreç, yargı kararının ifa edilmesi ve mahkemeden ifadesinin alınmasına yönelik bir karar çıkmıştır. Biz halkımıza hizmetle mükellefiz. Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, pozitif ayrımcılığı hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bizde yol arkadaşları olarak yaşlı bir hanımefendinin mağdur edilmesine ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak müsade etmeyiz. İfade alınmasıyla mahkemeye ifade vermemesinden dolayı para cezasıyla konu kapanmış ve ilgili polis tarafından evine teslim edilmiştir.\"

Görüntü Dökümü

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- Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu açıklama

- Aski binası dış görüntüsü

- Kaçak su kullanan yaşlı teyzenin adli tıp kurumundan çıkışı

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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Şeker fabrikaları için 1 milyon imza toplandı

TÜRKİYE genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili karara tepki göstermek amacıyla TÜRK-İŞ\'e bağlı Şeker-İş Sendikası tarafından başlatılan imza kampanyasında 1 milyon imza toplandığı belirtildi.

Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili kararın iptal edilmesi amacıyla TÜRK-İŞ\'e bağlı Şeker-İş Sendikası tarafından tepki olarak imza kampanyası başlatıldı. Sendika üyeleri tarafından şeker fabrikasının bulunduğu Samsun\'un Çarşamba İlçesi\'nde kampanya çalışmaları kurdukları stantta sürdürülüyor. Kampanya başladığında hedefin bir milyon imza olduğu önceki gün 1 milyon imzanın geçildiğini söyleyen Şeker-İş Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe, \"Şu anda tek yürek olmuşken milli mücadelen bahsederken milli tarımın, milli sermayenin özelleştirilmesi ve kapatılması ne anlama geliyor biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Tarıma dayalı sanayide yıllar önce hatalı özelleştirmeler yapıldı. Bu konu alel acele \'Hadi satalım, hadi kapatalım\' denecek bir konu değil. Çarşamba Şeker Fabrikası 1989\'dan 2011 yılına kadar kesintisiz çalıştı. Yanlış tarım politikalarından dolayı sonra Türkiye\'de 5 fabrikada üretim yapılmadı. Şeker pancarı ekimi yapılmadığı için. Bunların bir tanesi de Çarşamba Şeker Fabrikası\'ydı. Ancak Çarşamba Şeker Fabrikası\'nın üretim yapması için sadece şeker pancarına gerek yok. Çünkü bu fabrikada ham şeker işleme ünitesi de mevcut. Taşeronlarla birlikte fabrikada 250 çalışan var. Bizim çalışanlar için bir tereddüdümüz yok. İşçinin ne kaybedeceği önemli değil önemli olan memleketin ne kaybedeceğidir. Türkiye\'de fabrika açanları da kapatanları da tarih yazacak bu halk da unutmayacak\" dedi. Türe, Türkiye genelinde toplanan imzaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a iletileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Çarşamba Şeker Fabrikası\'ndan detaylar

-İmza kampanyası standından detaylar

-Vatandaşlarn imza vermesi

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)

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ABD\'nin \'kırmızı bülten\' ile aradığı çift dahil 31 kaçak yakalandı

SURİYE\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen, aralarında ABD\'nin Interpol aracılığıyla \'kırmızı bülten\' ile aradığı İsmail S. ile Sarah Q. çiftinin de bulunduğu 31 kişi, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ\'a yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik güvenlik güçlerince çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla Suriye\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçtiği belirlenen 31 şüpheli, Akçakale\'de yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde, şüphelilerden evli olan Cezayir ve Almanya vatandaşı Sarah Q. ile Türkiye ve Almanya vatandaşı İsmail S.\'nin ABD tarafından Interpol aracılığıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan toplam 31 şüpheli, İlçe Jandarma Karakolu\'ndaki işlemlerinin ardından polise teslim edildi. ABD tarafından aranan İsmail S., tutuklanırken, eşi Sarah Q. ise Interpol\'e teslim edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şubeler Müdürlüğü\'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İsmail S. ile Sarah Q.\'nun, Suriye\'den Türkiye\'ye geçmek için 2 kez dolandırıldığı, DEAŞ\'a sosyal medya üzerinden eleman toplarken, \'Esad\'a karşı Allah yolunda cihad\' ve \'Cennette hurilerle mükafatlandırılacaksınız\' gibi söylemlerle kişileri kandırmaya çalıştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye binası

- Adliye binasında önlem alan polis aracı

- Kırmızı bültenle aranan çiftin fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

