DHA YURT BÜLTENİ-14

Bozdağ\'dan ABD\'ye tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri\'nin, PYD ve YPG\'yi terör örgütü olarak kabul etmemesine tepki gösterdi. Bozdağ, \'\'PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz, onlar terör örgütü kabul etmiyorlar. FETÖ terör örgütü diyoruz, onlar başka telden çalıyorlar. PYD, YPG eşittir PKK’dır. DEAŞ ne ise PKK odur. PKK, DEAŞ ne ise YPG, PYD, FETÖ terör örgütleri aynıdır. Bu terör örgütlerinin hepsi aynı fabrikanın ürünüdür. Sadece ambalajları farklıdır\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aksaray\'da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik yapılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri\'nin PYD ve YPG\'yi terör örgütü olarak kabul etmemesine tepki gösterdi. Türkiye\'nin sınır güvenliği için bu operasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu: \'\'Sınırımızın boyunda oluşacak bu terör yapılanmasını engellemek, bu milletin de, bu devletinde var oluşsal sebeplerinden bir tanesidir. Amerika’nın sınır boyunda, 911 kilometresinde 40 yıldır Amerika’yı bölmek isteyen bir terör örgütü devletleşmek için adım atmış olsa ve Amerika’nın da 40 binden fazla vatandaşını böldürmüş olsa, Türkiye’de bu terör örgütlerine yardım ediyor olsa, ABD bundan memnun olur mu? ABD halkı bundan memnun olur mu? Olmaz. 11 Eylül oldu, ikiz kuleler vuruldu. ABD, El- Kadie terör örgütü bunu yaptı, dedi. Hiç kimse sorgulamadan ne dedik, ‘Biz El -Kaide terör örgütüne karşı ABD’nin yanındayız’ dedik. Onlarla beraber mücadele ettik. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü hep beraber yaşadık, bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün kurucusu, yöneticisi, elebaşı hala Amerika’da, Amerika Devleti’nin himayesinde yaşamını sürdürüyor, Türkiye aleyhine terör eylemlerine hiçbir sınırlamaya tabi olmadan devam ediyor. 250 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 194 vatandaşımız yaralandı. Peki soruyorum, ABD’nin meclisini, ABD’nin beyaz sarayını bombalamış olan bir terör örgütü, bu kadar vatandaşını şehit etmiş olan bir terör örgütü olsa, bu örgütün yöneticisi de Türkiye’de yaşasa ABD yönetimi ve halkı buna ne der? ABD’nin bizi oyaladığı gibi, ipe un serdiği gibi Türkiye’de ABD’yi bu teröristler konusunda oyalasa ABD halkı ve ABD devleti bundan memnun kalır mı? Kalmaz. Usame Bin Ladin, ABD için ne anlam ifade ediyorsa, Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı, terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir. Ama maalesef ABD yönetimi Türk Milleti’ni ve Türkiye Devleti’ni ve devletimizin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor.\'\' Terör örgütlerinin hepsinin aynı olduğunu ifade eden Bozdağ, \'\' PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz, onlar terör örgütü kabul etmiyorlar. FETÖ terör örgütü diyoruz, onlar başka telden çalıyorlar. PYD, YPG eşittir PKK’dır. DEAŞ ne ise PKK odur. PKK, DEAŞ ne ise YPG, PYD FETÖ terör örgütleri aynıdır. Bu terör örgütlerinin hepsi aynı fabrikanın ürünüdür. Sadece ambalajları farklıdır” dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bekır Bozdağ\'ın salona gelişi

- Salondan detay

- Bekir Bozdağ\'ın açıklaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

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Bakan Kaya\'dan \'çocukların ödüllerini geciktirmeyin\' uyarısı/EK

KEMER’DE TOPLANTIYA KATILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) eğitim programının kapanışına katıldı. Bakan Kaya’ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın ile Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.

\'SESSİZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK\'

Burada konuşan Bakan Kaya, \"Türkiye olarak son 15 yılda sosyal devlet alanında kaydettiğimiz gelişmelerle adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde anayasal, yasal düzenlemelere gittik, kurumsal kapasitemizi güçlendirdik, sosyal yardımlara ayrılan mali kaynağı çok büyük oranda arttırdık\" dedi.

\'DEVLET VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GİDECEK\'

ASDEP platformunu Türkiye’de yeni dönemin miladı olarak gördüğünü aktaran Kaya, \"ASDEP, devletimizin alandaki yeni gücü olacaktır. Artık ASDEP uygulamamızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşımız devlete değil, devlet vatandaşımızın ayağına gidecek. Böyle ailelerimizin dezavantajlı kesimlerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit edecek ve durumlarına uygun olan hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacağız\" diye konuştu.

\'SOSYAL RİSK HARİTALARI OLUŞTURACAĞIZ\'

2016 ve 2017 yılında toplamda 3 bin ASDEP personeline istihdam sağladıklarına dikkati çeken Kaya, 2018 yılında da istihdam sağlayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:\"ASDEP’in en önemli unsuru hiç şüphesiz, yeterli sayıdaki personelidir. 2016 yılında 1500, 2017 yılında da 1500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personelinin istihdamını sağladık. 2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz. Son 3 ay içerisinde 165 bin hanede 700 bine yakın vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu sadece son 3 ay içerisinde olan rakamlar. Programla birlikte ailelere tek tek ulaşacağız. Engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını tespit edeceğiz ve takip edebileceğiz. Böylece sahadan elde ettiğimiz verilerle sosyal risk haritaları oluşturacağız ve bu risk haritalarına göre il il, bölge bölge ve ülke düzeyinde tedbirler alacağız. Bu noktada ASDEP bakanlığımızın koruyucu hizmetlerinin ana omurgasını oluşturacak.\"

\'YAPTIĞIMIZ İŞ ÇOK KRİTİK\'

Programın etkin şekilde yürütülebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerine ciddi ölçüde yatırım yaptıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:\"Bu çerçevede aile bilgi sistemini oluşturduk. Hane ziyaretlerimizde tespit ve gözlemler sistemde kayıt altına alınacak, böylece ailelerinin ihtiyaçları doğru belirlenecek ve uygun hizmet olarak hızlı dönüşleri sağlanacak. Bir çocuğumuza, yaşlı bir vatandaşımıza veya şiddet görmüş bir kadınımıza zamanında ulaşabilmenin parayla asla ölçülmeyecek derecede karşılığı vardır. Burada yaptığımız iş çok kritik ve şu anda ülkemizde yürütülmekte olan en önemli sosyal projelerden bir tanesi. Türkiye’yi sosyal hizmet alanında evrensel yaklaşımlarla örnek bir ülke haline getireceğiz. Son yüzyılın en önemli projesini sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz. Bu hepimiz için çok önemli, çok büyük bir gurur kaynağı. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğinize inancım tam.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Kaya’nın salona gelişi

- Bakan ve Antalya protokolünden detay

- Bakan Kaya açıklama

- Bakan Kaya detay

360 MB /// 05.54

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Karamollaoğlu, Adıyaman’da

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, partisinin Adıyaman il kongresine katıldı.

Temel Karamollaoğlu, ilk olarak Çelikhan ilçesinde esnafları ziyaret etti. Burada esnaflarla sohbet eden Karamollaoğlu, partisinin il kongresindeki konuşmasında Afrin harekatına ilişkin değerlendirme yaptı.

Türkiye\'de halkın huzurunun kalmadığını ve bu konuda iktidarı sürekli uyardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, \"Bugün başımıza gelenler yeni değil. Tam 120 yıllık bir geçmişi var. Biz bu 120 yıllık geçmiş görmezsek bu bölgede suni olarak getirilip yerleştirilmiş olan bir İsrail’in farkında olmazsak problemi çözemeyiz. İsrail’in bugün en önemli müttefiki ABD\'dir. Siz Amerika ile bir araya gelerek İsrail problemini çözemezsiniz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Temel Karamollaoğlu’nun Çelikhan’da ziyareti

- Karamollaoğlu’nun kongrede konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA –ADIYAMAN,(DHA)

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Motosiklet tutkunları şehitler için sürdü

Sinop Motor Sporları Kulübü ve Sinop Enduro Kros Kulübü üyeleri tarafından \'Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü\' gerçekleştirildi.

Sinop Motor Sporları Kulübü ve Sinop Enduro Kros Kulübü üyeleri, kentteki Hamsi Yolu\'nda bir araya geldi. \'Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü\' kapsamında 50 motosikletli, Çukurbağı Mezarlığı’ndaki şehitliğe kortej eşliğinde gitti. Şehitliğe çiçek bırakılıp, dua edildi. Motosikletli grup, daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı\'na gelerek, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Grup adına açıklama yapan Sinop Motor Sporları Kulübü Başkanı Atilla Hakan Şen, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Bizim elimizden gelen; askerimizin, ordumuzun, vatanımızın, milletimizin yanında olduğumuzu gösterebilmek. Keşke şehitlerimiz olmasa; ama maalesef böyle bir gündeyiz. Böyle bir günde toplanmak istemezdik. Allah vatanımızı, ordumuzu korusun. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına taziyelerimi ve sabırlar diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletlilerin şehitliği ziyareti

-Drone ile havadan çekilmiş detaylar

-Detalar

-Röportaj

(SÜRE:4.17 Dk) (BOYUT:194 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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İneklerin trafikteki yolcuğu sürücüleri zorladı

İzmir\'in Bornova ilçesinde sahibinin elinden kaçan 3 inek trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlara aldırmadan caddede ilerleyen inekler bir akaryakıt istasyonun çalışanları tarafından yakalanarak kendilerini arayan sahibine teslim edildi.

Bayraklı\'dan Bornova yönüne Ankara Caddesi\'nde dolaşan 3 ineği gören ve büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler durumu trafik ekiplerine bildirdi. Araçların arasından geçen sürücülere zor anlar yaşatan inekler uzun süre trafikte başıboş ilerlemeye devam etti. Sürücülerin korna çalarak durdurmaya çalıştığı inekler trafiğin aksamasına neden oldu. İneklerin trafikteki yolculuğu meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ege Üniversitesi\'nden İzmir-Manisa Karayolu\'na doğru ilerleyen inekleri akaryakıt istasyonunun çalışanları yakaladı. Bir süre sonra sahibine ulaşılan inekler sürücülere vatandaşlara zarar vermeden teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İneklerin trafiktaki gezintisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Motosiklet tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Türkiye Motosiklet Platformu\'nun çağrısıyla bir araya gelen İzmirli motosiklet tutkunları Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e gerçekleştirdiği \'Zeytin dalı Harekatı\'na destek verirken, şehit düşen askerleri anmak amacıyla \"bayrağını al ve sürüşe katıl\" konvoyu düzenledi.

TSK\'nın Afrin\'e gerçekleştirdiği \'Zeytin dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerleri anmak amacıyla Türkiye Motosiklet Platformu\'nun çağrısıyla bir araya gelen Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu ile Motosiklet Kulüpleri Birliği üyelerinin katıldığı konvoyda şehitler anıldı. Şehitler için Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan motosiklet tutkunları motosikletlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla Bornova\'ya kadar \"Bayrağını al ve sürüşe katıl\" konvoyu gerçekleştirdi. Yüzlerce motosikletlinin katıldığı anmaya trafikteki sürücüler korna çalarak, vatandaşlar ise alkışlarla destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ersal Karatay etkiliği Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Kuzeybatısındaki Zeytin Dalı harekatını destekliyoruz. Bölgede olan tüm Mehmetçiklerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin bütünlüğü ve ulusumuzun korunmasında bizlerinde olduğunu duyurmak istiyoruz\" dedi. Açıklamanın ardından grup dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konvoydan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)