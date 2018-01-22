DHA YURT BÜLTENİ-14

Hastane dönüşü kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 yaralı

GİRESUN\'dan çocuklarını tedavi için Samsun\'a götüren ailenin içinde bulunduğu otomobil, dönüş yolunda aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Ömer Emin Şahan (4) hayatını kaybederken, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesinde meydana geldi. Giresun\'da yaşayan Fatih Namık Şahan (32) eşi Ayşe Şahan (22) ile birlikte oğlu Hamza Eymen Şahan\'ı (2) tedavi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki tedavisinin ardından Giresun\'a dönüş yaptıkları sırada Fatih Namık Şahan\'ın kullandığı 28 DL 637 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Kazada aracın sürücü Fatih Namık Şahan, eşi Ayşe Şahan, oğulları Hamza Eymen Şahan ve Ömer Emin Şahan yaralandı. Durumu ağır olan Ömer Emin Şahan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera:Sait KUZU/TERME(Samsun),(DHA)

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Kayakla atlamada olimpiyatlarda yarışacak ilk Türk sporcu oldu

KAYAKLA Atlama Milli Takım sporcusu Arda İpcioğlu\'nun Erzurum\'da başlayan hikayesi, Güney Kore\'nin Pyeongchang kentindeki 8-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Kış Olimpiyatları\'na uzandı. İpcioğlu (20), kayakla atlamada Olimpiyat Oyunları\'na katılacak ilk Türk sporcu oldu.

Babası esnaf, annesi ise ev kadını Arda İpcioğlu, Erzurum\'da doğup büyüdü. 2008 yılında kayakla atlama sporuna başlayan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Arda İpcioğlu, hafta sonu Erzurum merkez Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe\'deki atlama kulelerinde düzenlenen Kıta Kupası yarışlarındaki performansı ile Olimpiyat Oyunları\'na katılma hakkı kazandı. Hayalini memleketinde gerçekleştiren İpçioğlu, bu mutluluğunu ailesi ile birlikte paylaştı. Atlama kulesi önünde sağına babasını soluna da annesini alarak olimpiyat bayrağını açan Arda İpcioğlu, \"Bekle beni Güney Kore\" dedi.

Yaptığı sporun çok tehlikeli ve zor bir spor olduğunu ifade eden İpicioğlu, \"Elde ettiğim başarıdan dolayı mutluyum. Hedefim olimpiyata gitmekti onu da başardım. Güney Kore\'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Kayakla atlamada bu bir tarih. Türkiye adına Olimpiyat\'a gidecek ilk sporcuyum\" diye konuştu.

\'TÜRK\'ÜN GÜCÜNÜ HERKESE GÖSTERDİK\'

Geçen Aralık ayı sonunda kayakla atlama sporunun en prestijli turnuvalarından biri olan Almanya\'daki Dört Tepe\'de yarışan ilk Türk olarak da tarihe geçen Arda İpçioğlu, 2017\'de ayrıca Dünya Kayak Şampiyonası ve Kayakla Atlama Dünya Kupası\'nda Türkiye\'yi temsil eden ilk sporcu olmayı başardı. Pyeongchang\'da kayakla atlama branşında mücadele edecek 65 sporcu arasına giren Arda İpçioğlu, takım arkadaşları, geçmişten bugüne kadar emeği geçen tüm hocaları ve Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar\'a teşekkür etti. Kayakla atlama, Türkiye\'de çok popüler olmasa da özellikle Avrupa\'da geniş kitlelerce izlendiğini vurgulayan İpçioğlu, \"Bu sporda çok yeniyiz. Burada gördüğünüz takımların bazılarının geçmişleri yaklaşık 50 yıla kadar uzanıyor. Hatta daha da fazla. Bizim ise yaklaşık 10-12 yıllık bir geçmişimiz var. Şu anda buralara gelip onlarla boy ölçüşmek bile bizim için gurur ve heyecan verici. Bu kadar kısa bir sürede olimpiyata gidebilecek seviyeye gelmek basit bir şey değil. Türk\'ün gücünü herkese gösterdik\" dedi.

İLK ATLARKEN ÜZÜLMÜŞTÜM

Oğlunun Olimpiyat\'a gidecek olması nedeniyle büyük bir gurur yaşadığını söyleyen anne Hatice İpcioğlu, \"Çok mutluyum. Gurur duyuyorum. İnşallah Güney Kore\'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Oğlumun ilk atlayışını izlerken çok üzülmüş ve korkmuştum. Ama şimdi atlarken biraz daha ileri düşsün diye dua ediyorum\" dedi.

Erzurum\'da halı dükkanı bulunan evli ve 2 çocuk babası Muhattin İpcioğlu, oğlunun elde ettiği başarıdan dolayı gözleri doldu ve ağlamamak için kendini zor tuttu. Oğlunu, Kayakla Atlama takıma girdiği ilk günden itibaren desteklediğini ve her zaman yanında olduğunu söyleyen baba Muhittin İpcioğlu ise şunları söyledi:

\"Gururlanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Daha iyi yerlere geleceğiine eminim. Daha iyi çalışma ile daha iyi yerlere geleceğine Avrupda\'da inşallah ismini duyuracağına eminim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah bugünleri nasip etti. Daha iyi günlerde görmeyi Türk milleti adına bayrağımız en iyi şekilde temsil etmek adına inşallah gösterir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trenin gelişi ve bekleyenler detay

Kars tren garında karşılama

Milletvekili Selahattin Beyribey, Adem Çalkın tarafından karanfil dağıtımı

Yolcular ve karşılayanlar detay

Çorba ikramı ve aşıklar detay

Vatandaşlar röportaj

Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile röp.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Sağanak yağmur, Marmaris\'i olumsuz etkiledi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde 30 dakika etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris\'te sabahtan beri aralıklarla süren yağmur, saat 14.00\'te etkisini arttırarak sağanağa çevirdi. 30 dakika süreyle süren yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, göle döndü. Çok sayıda çarşı esnafı, dükkanına giren suları temizlemek için seferber oldu. Göle dönen sokaklar nedeniyle vatandaşlar; Kapalı Çarşı girişlerinde mahsur kaldı. Araçlar ve yayalar sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Sağanak yağmur nedeniyle 3 evde su baskını oldu. Sağanak yağmur sonrası ilçede 7 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, saat 10.00-14.35 arası metrekareye toplam 18 kilogram yağmur düştüğünü, bunun saat 14.00-14.35 arası ise metrekareye 11 kilogram olarak kaydedildiği bildirdi. Yağmur yağışının aralıklı ve sağanak olarak gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ın başında bulunduğu temizlik ve fen işleri ekipleri, kent merkezinde çalışmalara başladı. Atılan çöpler nedeniyle tıkanan rögarlar temizlendi. Sahil yürüyüş yolunu kaplayan deniz kumları da temizlendi. Marmaris-Datça ve İçmeler- Turunç Karayolu\'na düşen küçük kaya parçaları kaldırıldı. Kapalı Çarşı içine giren ekipler, biriken çöpleri ve suları temizledi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"Ekiplerimizle birlikte 24 saattir temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan lodos ve ardından aralıklı yağmurlar nedeniyle 9 kilometrelik sahil yürüyüş yolu deniz kumu ile dolmuş. Bunlar temizlendi. Her gün temizlememize rağmen atılan çöplerle kısa sürede tıkanan rögarlar temizlendi. Cadde ve sokaklarda biriken sular tahliye edildi. Tüm ekiplerimizle beraber teyakkuz halindeyiz. Ne kadar temizlik ve ıslah çalışmaları yapsak bile doğanın önüne geçemiyoruz\" dedi.

Dün (pazar) saat 20.00\'de lodos ve dev dalgalar nedeniyle yeni bakımdan çıkmış 16 metrelik \'Sülün\' adlı günübirlik gezi teknesi, Atatürk Caddesi\'nde karaya oturmuştu. Teknenin alınması için yetkililere bilgi verildi. Zabıta ekipleri, sahil yolunda bulunan işletmeleri megafonla uyararak tedbirli olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağanak yağmurdan genel-ayrıntılı görüntü

- Sokaklarda biriken yağmur nedeniyle vatandaşların ve araçların zor anları

- Kapalı Çarşı önünde mahsur kalan vatandaşlar

- Kağıttan kayık yapan bir çocuğun dere olmuş sokakta oynaması

- Kapalı Çarşı esnafının su giren dükkan ve sokağını kendi imkanlarıyla tahliye etmeleri

- Karaya oturan teknenin genel görüntüsü

- Belediye ekiplerinin yağmur sonrası temizlik çalışmaları

- Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Acil servis önündeki çatışmada 4 kişi tutuklandı

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesinde geçen Cuma günü bir eğlence mekanında çıkan kavgada M.D. bıçaklandı. M.D.\'nin Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne getirildiği sırada iki grup arasında çatışma çıktı. Bıçakla yaralanan kişi de kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Torpak, Ercan Top, Özcan Top ve Sinan Rutçi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçlaması ile mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Polisin güvenlik tedbirleri, detaylar

Dosya adı dzcvurgunyapanşahıslarpoliskamerası

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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Denizlili şehit astsubay toprağa verildi

KORUMA POLİSİ BABA, ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU OMUZLADI

BİTLİS\'in Hizan İlçesi\'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden biri olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz (22), memleketi Denizli\'nin Çivril ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ömerli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı\'nda koruma polisi olan şehidin babası Özer Öz, askerlerle birlikte oğlunun tabutunu omuzladı, şehidin kardeşi de ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Bitlis\'in Hizan İlçesi kırsalındaki Kolludere Mevkii\'nde operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz için, Denizli\'nin Çivril ilçesinde Yeni Cami\'de ikindide tören düzenlendi. Helallik alınması için ilk olarak Ömerli Mahallesi\'ndeki baba evine götürülen şehidin cenazesi, daha sonra Çivril ilçe merkezindeki camiye getirildi. Törene şehit Öz\'ün İzmir\'de oturan annesi Hatice Öz ile koruma polisi babası Özer Öz, kardeşleri 8 yaşındaki Muhammet ve 17 yaşındaki Gizem Öz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arzslan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Denizli Valisi Hasan Karahan, Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti\'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde anne Hatice Öz ile çocukları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Küçük kardeşi Muhammet Öz, sık sık ağabeyinin fotoğrafını öperek, sarıldı. Kız kardeşi Gizem de ağabeyinin tabutuna sarılıp, \"Canın acımadı değil mi düştüğün yerde\" diyerek gözyaşı döktü.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, cezaevinden tahliye edilen, 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Ömer Kaan Kandemir\'in babası Ergun Kandemir de alana gelerek cenazeye dokunduktan sonra uzaklaştı.

Cenaze namazı Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kıldırıldı. Namaz kılınıp, helallik alınmasından sonra, koruma polisi baba Özer öz, oğlunun tabutunu omuzlayıp, askerlerle birlikte cenaze aracına kadar taşıdı. Oğlu Muhammet Öz de şehit ağabeyinin fotoğrafını en önde taşıdı. Şehit Hilmi Öz, Ömerli Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin gelmesi, ailenin yürümesi

-Şehidin kardeşi Muhammet\'ten görüntü

- Şehit Ömer Kaan Kandemir\'in FETÖ\'den tutuklanıp tahliye edilen babası babası Ergun Kandemir\'in tabuta dokunması

-Aile yakınlarının tabuta sarılması ve ağlaması

-Ekonomi Bakanı Zeybekci\'nin ailenin yanına gelmesi

-Cenaza namazının kılınması

- Babanın tabutu taşıması

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)